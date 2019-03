BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04f 19801 30.69 30.45 30.64+.13 AXAEqHn .13p 93244 20.84 20.55 20.83—.03 Alibaba 17319 180.55 178.52 179.18—2.10 AlpAlerMLP…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04f 19801 30.69 30.45 30.64+.13 AXAEqHn .13p 93244 20.84 20.55 20.83—.03 Alibaba 17319 180.55 178.52 179.18—2.10 AlpAlerMLP 1.35e 9684 10.16 10.10 10.11+.01 Altria 3.20 9074 56.20 55.51 56.07+.35 Ambev .05e 38206 4.50 4.47 4.49—.03 Annaly 1.20e 18984 10.35 10.27 10.34+.07 AuroraCn 63984 9.87 9.65 9.67—.14 BcoBrads .06a 35133 11.55 11.46 11.46—.20 BcoSantSA .21e 8323 4.94 4.92 4.93—.06 BkofAm .60 157674 28.60 28.04 28.32—.32 Barclay .15e 9680 8.45 8.40 8.43—.17 BarrickGld 26188 13.30 13.07 13.09—.03 Boeing 8.22f 10650 377.00 372.68 373.10—3.06 BrMySq 1.64 8715 49.23 48.73 49.02—.18 CVSHealth 2 14853 56.54 55.78 56.43+.27 CanopyGrn 19562 47.90 46.20 46.27—.60 CntryLink 1m 10196 11.89 11.78 11.86—.05 Chegg 9971 40.87 40.20 40.49—.44 ChesEng 86268 3.32 3.20 3.22—.04 CgpVelLCrd 15181 18.18 18.00 18.04—.04 CgpVelICrd 11818 6.78 6.72 6.77+.02 Citigroup 1.80 31296 63.92 62.92 63.52—.78 CloudPeak 10272 .21 .20 .21—.00 CocaCola 1.60f 10285 45.76 45.50 45.51—.02 ConAgra .85 88559 26.17 24.25 25.46+2.56 Coty .50 16937 11.43 11.36 11.39 CredSuiss 1.22e 8788 11.90 11.83 11.89—.12 CrescPtEg .12 10091 3.41 3.26 3.37+.10 DRHorton .50 11477 40.04 39.30 39.82+.61 DSWInc 1 8245 21.03 20.30 20.45—.81 Darden 3 11688 115.80 112.50 114.87+6.22 DenburyR 8836 1.93 1.88 1.90 DeutschBk .83e 17842 8.51 8.44 8.46—.32 DxSOXBrrs 15311 6.71 6.35 6.36—.36 DxGBullrs 22998 20.79 20.08 20.12—.35 DrGMBllrs .09e 34485 11.38 10.83 10.85—.32 DirSPBears 8659 21.36 20.95 21.01—.14 DirDGlBrrs 13808 18.02 17.42 17.98+.29 DxSPOGBls 8193 11.72 11.42 11.52—.06 DxSCBearrs 20433 9.99 9.64 9.69—.18 DirxChiBull .38e 8142 24.75 24.41 24.66—.70 DrxSCBulls .41e 8325 63.32 61.17 62.97+1.14 DrxSPBulls 10419 46.81 45.91 46.67+.28 Disney 1.76f 40229 110.15 109.22 109.50—.49 DowDuPnt 1.52 14637 55.42 54.54 55.33+.32 ElancoAnn 8495 32.74 32.01 32.38—.45 EnCanag .06 28620 7.53 7.36 7.40—.12 ENSCO .04 10341 4.47 4.34 4.37—.04 ExxonMbl 3.28 9454 81.22 80.80 81.06—.26 Farfetchn 17044 26.75 26.25 26.50—.12 FstDatan 11836 25.11 24.71 25.05+.26 FMajSilvg 10215 7.07 6.88 6.90 FordM .60a 39351 8.56 8.49 8.55+.04 FrptMcM .20 22388 12.84 12.65 12.66—.16 GenElec .04 67763 10.22 10.13 10.19—.04 GenMills 1.96 8707 49.36 48.23 48.98+.69 GenMotors 1.52 9186 37.19 36.78 36.91—.09 Gerdau .02e 9498 4.26 4.22 4.22+.01 Goldcrpg .24 15055 11.10 10.96 10.97—.07 Guess .90 17116 18.99 18.30 18.71—3.36 Hallibrtn .72 8443 30.08 29.70 29.75—.35 HarmonyG .05 9410 2.05 1.99 1.99—.03 HeclaM .01e 13212 2.53 2.41 2.41—.05 HPEntn .45e 9589 16.01 15.89 15.99+.12 iShBrazil .67e 35332 43.83 43.40 43.40—.62 iShEMU .86e 11523 39.33 39.19 39.31—.33 iShMexico .78e 8860 45.08 44.80 45.04+.10 iShSilver 8446 14.56 14.52 14.53—.01 iShChinaLC .87e 35149 44.56 44.36 44.51—.39 iShUSAgBd 2.65e 14228 108.13 108.08 108.10+.04 iShEMkts .59e 106282 43.56 43.39 43.52—.13 iShiBoxIG 3.87 11748 117.76 117.52 117.75+.14 iSh20yrT 3.05 8737 122.99 122.82 122.89+.21 iSEafe 1.66e 80828 65.42 65.16 65.38—.23 iShiBxHYB 5.09 8567 86.21 86.04 86.16—.02 iShR2K 1.77e 34652 154.54 152.73 154.30+1.04 iShChina .61e 12219 62.17 61.90 62.06—.63 iShREst 2.76e 10463 85.51 84.80 85.34+.38 iShCorEafe 1.56e 59431 61.26 61.03 61.24—.19 Intelsat 13048 15.87 14.91 15.00—1.98 iSTaiwnrs 8898 34.52 34.41 34.50+.19 iShCorEM .95e 21868 52.43 52.24 52.39—.17 iShGblReit .94e 16825 26.35 26.18 26.34+.08 ItauUnHs 12578 9.32 9.21 9.21—.17 JPMorgCh 3.20 35193 103.49 102.28 102.85—1.67 JinkoSolar 8430 21.20 18.97 19.14—2.41 Keycorp .56 27096 16.41 16.08 16.26—.27 KindMorg .80 16040 20.10 19.95 19.96—.13 Kinrossg 15652 3.45 3.38 3.38—.05 Kroger s .56f 7799 24.15 23.52 24.07+.08 LloydBkg .47a 15295 3.29 3.25 3.28—.10 MarathnO .20 12151 17.58 17.31 17.34—.26 MobileTele .53e 12992 8.49 8.34 8.47+.44 MorgStan 1.20 13562 42.74 42.20 42.51—.52 MurphO 1 9361 31.09 30.04 30.33—.39 Nabors .24 16136 3.62 3.54 3.55—.01 NYCmtyB .68 9769 11.66 11.51 11.66+.07 NewmtM .56 8238 33.98 33.59 33.62—.25 NikeB s .88 9124 87.24 86.83 87.21+.52 NokiaCp .19e 34749 6.32 6.26 6.31+.02 OasisPet 13536 6.16 6.03 6.13+.07 Oracle .96f 16592 53.49 52.35 53.39+.75 Penney 7980 1.69 1.64 1.68+.04 PetrbrsA 9673 15.35 15.15 15.15—.32 Petrobras 48631 17.47 17.24 17.25—.38 Pfizer 1.44f 10642 42.36 41.87 42.27+.10 Pier1 .28 10558 .90 .84 .88+.06 ProShSPrs 10317 27.85 27.67 27.69—.07 PrUShSPrs 12754 33.78 33.34 33.42—.13 RegionsFn .56 21664 14.90 14.48 14.68—.29 SpdrGold 10734 124.37 123.98 124.00—.18 S&P500ETF 4.13e 91525 282.42 280.59 282.13+.58 SpdrBiots .44e 12104 90.70 89.28 90.39+.06 SpdrS&PRB .74e 25875 52.09 51.38 51.99—.39 SpdrOGEx .73e 28316 31.17 30.89 30.98—.05 Schwab .52 12024 44.47 43.80 44.18—.38 SnapIncAn 17271 11.02 10.76 10.86—.08 SwstnEngy 13431 4.63 4.56 4.58 Squaren 17729 77.24 74.77 76.94+1.68 SPHlthC 1.01e 14018 91.87 91.04 91.74—.20 SPCnSt 1.28e 11274 54.74 54.41 54.69+.18 SPEngy 2.04e 10390 66.82 66.48 66.56—.26 SPDRFncl .46e 143383 25.98 25.78 25.96—.18 SPInds 1.12e 10942 74.24 73.65 74.15+.22 SPTech .78e 15010 74.22 73.25 74.14+.89 SpdrRESel 9579 35.57 35.27 35.50+.16 SPUtil 1.55e 14373 57.80 57.41 57.73+.27 Target 2.56 8465 79.23 78.20 78.57+1.03 Transocn 11489 9.52 9.37 9.40—.06 Twitter 19811 32.48 32.03 32.30—.27 USBancrp 1.48 9783 50.18 49.35 49.74—.63 USOilFd 24846 12.51 12.47 12.48—.03 USSteel .20 10714 20.08 19.55 20.05+.27 ValeSA .29e 14736 13.62 13.41 13.42—.07 VanEGold .06e 50002 22.75 22.48 22.50—.13 VnEkSemi .58e 10168 108.19 106.63 108.13+1.90 VanEJrGld 16311 33.29 32.73 32.75—.34 VangREIT 3.08e 11438 85.96 85.20 85.78+.45 VangEmg 1.10e 23308 42.98 42.80 42.94—.12 VangEur 1.71e 9213 54.82 54.62 54.78—.35 VangFTSE 1.10e 53166 41.41 41.27 41.39—.11 Vereit .55 15929 8.28 8.13 8.25+.08 VerizonCm 2.41 10595 58.06 57.57 57.97+.30 WeathfIntl 15714 .80 .76 .77—.03 WellsFargo 1.80f 34583 49.99 49.17 49.61—.79 WheatPrg .28e 8392 23.88 23.00 23.60+.64 WmsSon 1.72 16967 59.35 57.25 58.86+2.01 Yamanag .02 24253 2.66 2.58 2.58—.04 iPtShFutn 41313 29.59 28.86 28.93—.23 