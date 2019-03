BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 29878 19.95 19.74 19.77—.66 AKSteel 50753 3.14 3.01 3.03—.10 AT&TInc 2.04f 66674 31.17 30.97 30.99—.07 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 29878 19.95 19.74 19.77—.66 AKSteel 50753 3.14 3.01 3.03—.10 AT&TInc 2.04f 66674 31.17 30.97 30.99—.07 Alibaba 61958 183.83 181.47 183.29—1.29 AlpAlerMLP 1.35e 98945 9.80 9.67 9.73—.03 Ambev .05e 183183 4.68 4.55 4.59—.30 Annaly 1.20e 60370 10.14 10.05 10.12+.05 Apache 1 38539 34.18 32.08 32.31—1.25 Aphrian 40832 10.56 10.06 10.47+.28 AuroraCn 90247 7.64 7.47 7.55+.01 BPPLC 2.38 26721 42.85 42.60 42.72—.12 BRFSA 39907 5.83 5.44 5.49—.38 BcoBrads .06a 57069 11.78 11.48 11.56—.34 BcoSantSA .21e 43825 4.89 4.85 4.87+.08 BkofAm .60 x202204 29.55 29.21 29.30—.08 BarrickGld 42673 12.63 12.44 12.54+.04 BestBuy 2f 33247 70.13 68.14 68.69—.13 BoxIncn 106099 20.23 19.10 19.89—4.99 BrMySq 1.64f 320305 52.06 51.08 51.35+.39 CVSHealth 2 72833 58.79 57.66 57.96—.55 CalifResrs 43125 26.45 23.10 23.24+1.42 CallonPet 32507 7.77 7.34 7.65—.07 CanopyGrn 59464 47.97 46.74 47.68+1.93 CarvanaAn 40350 45.96 41.16 44.83+3.01 CenterPnt 1.11 48610 30.19 29.20 29.96—1.20 CntryLink 2.16 30057 13.10 12.93 13.05—.05 ChesEng 278794 2.97 2.83 2.91+.01 CgpVelLCrd 46366 16.14 15.57 15.84+.07 CgpVelICrd 41077 7.99 7.70 7.86—.03 Citigroup 1.80 45558 64.66 64.03 64.04—.36 ClevCliffs .20 41717 11.24 10.87 10.95—.37 CocaCola 1.60f 69229 45.45 45.11 45.34+.40 DRHorton .50 31041 40.16 38.99 39.29—.75 DeltaAir 1.40 x33537 50.17 49.59 49.81—.28 DenburyR 60462 2.06 1.92 1.94—.12 DeutschBk .83e 33018 9.36 9.26 9.26+.15 DBXHvChiA .29e 38670 27.54 27.37 27.50—.10 DevonE .32 28366 29.95 29.35 29.47—.41 DxGBullrs 47223 20.07 19.58 19.73—.38 DrGMBllrs .09e 65400 11.19 10.78 10.87—.33 DirDGlBrrs 33235 19.21 18.71 19.06+.34 DxSPOGBls 35761 11.03 10.23 10.39—.46 DxSCBearrs 39648 9.43 9.26 9.29+.03 DowDuPnt 1.52 57432 54.63 52.86 53.37—1.35 ElancoAnn 64586 30.32 29.71 30.03+.31 EliLilly 2.58f 112801 127.53 125.20 126.31+.63 EnCanag .06 310419 7.35 7.05 7.30+.41 ENSCO .04 84422 4.18 3.77 3.83—.29 ExxonMbl 3.28 42350 79.75 78.71 78.87—.60 Fitbitn 142586 6.05 5.68 5.96—.91 FordM .60a 182307 8.78 8.60 8.68—.10 FrptMcM .20 70944 13.12 12.82 12.88—.28 Gap .97 27612 25.50 24.89 25.31—.05 GenElec .04 316973 10.85 10.51 10.53—.35 GenMotors 1.52 32737 39.91 39.20 39.41—.60 Gerdau .02e 38717 4.17 4.05 4.06—.13 Goldcrpg .24 45337 10.60 10.43 10.56—.03 HPInc .64 222274 20.34 19.80 19.100—3.86 Hallibrtn .72 32798 31.37 30.35 30.66—.59 HPEntn .45e 37691 16.65 16.37 16.52—.19 HostHotls 1a 30186 19.65 19.52 19.61+.11 iShGold 86913 12.65 12.57 12.60—.05 iShBrazil .67e 127767 43.83 42.98 43.08—1.08 iShSilver 30401 14.75 14.65 14.67—.08 iShChinaLC .87e 98306 43.87 43.59 43.73—.20 iShEMkts .59e 321966 42.74 42.47 42.55—.46 iShiBoxIG 3.87 39714 116.37 116.07 116.10—.10 iSh20yrT 3.05 30379 120.62 119.77 119.94—.49 iSEafe 1.66e 81969 64.46 64.20 64.34—.02 iShiBxHYB 5.09 90357 85.80 85.70 85.76—.04 iShR2K 1.77e 77983 157.34 156.37 157.13—.19 iShChina .61e 27578 60.94 60.44 60.69—.43 iShREst 2.76e 43948 84.88 83.60 84.82+.92 iShCorEafe 1.56e 33553 60.43 60.19 60.31—.05 iShCorEM .95e 72982 51.40 51.08 51.17—.54 ItauUnHs 55819 9.54 9.33 9.36—.27 JPMorgCh 3.20 49366 105.21 104.21 104.23—.93 KeurDrPep .60 32967 26.00 25.05 25.28—1.66 KindMorg .80 31648 19.32 19.14 19.28 Kinrossg 31733 3.40 3.32 3.32—.05 Kroger s .56f 27348 29.97 29.34 29.39—.41 LBrands 1.20f 58824 26.16 24.84 24.85—2.55 LloydBkg .47a 60632 3.34 3.30 3.34+.04 Lowes 1.92 29300 105.98 104.10 105.68—1.94 MGM Rsts .48 46517 27.05 26.35 26.56—.60 Macys 1.51 57543 25.33 24.51 24.67—.65 MarathnO .20 48597 16.85 16.46 16.56—.23 Medtrnic 2 61213 91.27 90.77 91.02+.13 MetLife 1.68 30369 45.27 44.81 45.23+.23 MorgStan 1.20 33782 42.62 42.01 42.03—.53 Nabors .24 51815 3.29 3.05 3.11—.18 NewmtM .56 29458 34.19 33.80 34.13+.11 Nielsenplc 1.40 27875 26.72 25.04 26.28+.93 NobleCorp .08 32993 3.09 2.86 2.93—.12 NokiaCp .19e 167050 6.13 6.08 6.10—.02 OasisPet 60902 5.92 5.65 5.70—.21 OiSAC 59495 2.43 2.35 2.36+.17 Oracle .76 71652 52.51 52.20 52.40+.02 PG&ECp 2.12f 60780 17.86 16.23 17.57—.23 Penney 420348 1.63 1.46 1.59+.35 PetrbrsA 69159 14.64 14.15 14.16—.35 Petrobras 137926 16.40 15.57 15.58—.84 Pfizer 1.44f 79591 43.78 42.87 43.32+.39 Qudiann 44616 6.92 6.32 6.41—.56 RangeRs .08 39611 10.64 10.12 10.53+.17 RegionsFn .56 55206 16.59 16.35 16.46—.12 RiteAid 28548 .76 .75 .76 SpdrGold 40959 124.71 124.04 124.25—.44 S&P500ETF 4.13e 187935 279.35 278.40 279.02—.18 SpdrLehHY 2.30 63387 35.70 35.66 35.70+.01 SpdrOGEx .73e 75724 30.37 29.60 29.75—.42 Schlmbrg 2 38537 44.54 43.42 43.76—.59 SeaLtdn 36324 21.53 20.82 20.84—1.02 Skyline 41730 21.25 19.81 19.95—2.05 SnapIncAn 73566 9.93 9.63 9.66—.15 SwstAirl .64 78833 56.96 53.68 56.32+2.47 SwstnEngy 65499 4.34 4.19 4.27—.02 Sprint 29754 6.40 6.33 6.40+.05 Squaren 170046 79.26 74.57 79.05—.27 SPHlthC 1.01e 39654 92.25 91.65 91.94+.02 SPCnSt 1.28e 36569 54.48 54.08 54.43+.35 SPEngy 2.04e 48012 66.01 64.84 65.10—.81 SPDRFncl .46e 166298 26.65 26.51 26.57—.02 SPTech .78e 37002 71.13 70.68 70.96—.10 SPUtil 1.55e 52499 57.07 56.41 56.98+.30 Synchrony .84 31869 32.43 31.96 32.38+.36 TJX .78 39033 52.18 51.03 51.38—.18 Teladocn 35585 70.29 62.00 63.76—5.24 TevaPhrm .73e 35009 17.16 16.80 16.84—.17 Transocn 79050 8.29 7.92 8.03—.22 TurqHillRs 39582 1.83 1.77 1.79—.04 Twitter 58060 30.69 30.01 30.47+.06 USOilFd 88384 11.99 11.85 11.92+.03 USSteel .20 37773 23.74 23.03 23.03—.71 UtdhlthGp 3.60 30014 251.95 245.57 245.67—4.41 ValeSA .29e 78588 12.47 12.27 12.33—.17 VanEGold .06e 116242 22.36 22.16 22.22—.13 VnEkRus .01e 51469 20.59 20.44 20.47—.13 VEckOilSvc .47e 29138 17.35 16.77 16.93—.41 VanEJrGld 40973 32.75 32.39 32.47—.28 VangEmg 1.10e 76288 41.79 41.53 41.61—.34 VangFTSE 1.10e 27050 40.96 40.80 40.88—.09 VerizonCm 2.41 47159 57.61 56.72 57.37+.65 Vipshop 28269 7.39 7.09 7.11—.16 WalMart 2.12f 33910 99.46 97.77 99.28+1.17 WeathfIntl 188567 .67 .60 .62—.06 WellsFargo 1.80f 49256 50.13 49.73 49.86—.05 WhitngPetrs 27668 25.27 24.08 24.38—.63 Yamanag .02 46258 2.60 2.54 2.57—.01 iPtShFutn 72231 31.56 30.96 31.08—.35 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 