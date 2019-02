BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 53978 3.00 2.89 2.98+.08 AT&TInc 2.04f 114731 30.03 29.84 30.01+.30 Alibaba 43422 170.49 169.08 169.59+2.14 AlpAlerMLP 1.35e…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 53978 3.00 2.89 2.98+.08 AT&TInc 2.04f 114731 30.03 29.84 30.01+.30 Alibaba 43422 170.49 169.08 169.59+2.14 AlpAlerMLP 1.35e 75013 9.83 9.71 9.77+.12 Alticen .07e 28264 21.10 20.73 20.94+.31 Ambev .05e 128003 5.01 4.93 4.98+.05 Anadarko 1.20f 37378 43.82 42.61 43.10+.54 Annaly 1.20e 52293 10.50 10.44 10.48+.01 Aphrian 63369 9.20 8.08 8.96+.58 Aramark .44e 42999 31.71 30.56 30.69—.72 ArloTcn 38971 3.74 3.37 3.41—.27 AuroraCn 268336 7.47 6.66 7.34+.17 Avon 46283 2.84 2.69 2.75+.07 BPPLC 2.38 30667 42.64 42.33 42.51+.30 BcBilVArg .27e 52409 5.91 5.86 5.88+.10 BcoBrads .06a 71547 12.15 11.90 12.12+.34 BcoSantSA .21e 72177 4.60 4.51 4.52—.01 BkofAm .60 231097 28.86 28.58 28.72+.31 BarrickGld 78370 13.72 13.33 13.41—.03 BostonSci 37854 40.33 39.42 39.96+.65 BrMySq 1.64f 62496 50.45 49.51 49.97—.13 BristowGp .28 41900 2.22 1.94 1.99—1.07 CVSHealth 2 35429 67.40 65.30 67.34+2.24 CallonPet 118084 7.90 7.12 7.37—.71 CanopyGrn 47561 44.85 41.68 44.20+1.26 CarvanaAn 65862 34.61 29.75 32.81+.83 Cemex .29t 42205 5.03 4.91 5.03+.13 Cemigpf .08e 33176 3.56 3.46 3.54+.07 CntryLink 2.16 41341 14.50 14.24 14.50+.39 Chegg 53703 38.76 36.15 38.01+3.21 ChesEng 243393 2.52 2.42 2.47+.07 CgpVelLCrd 86896 13.78 13.14 13.63+1.02 CgpVelICrd 50350 9.69 9.18 9.30—.78 Citigroup 1.80 60330 63.34 62.15 62.98+1.37 ClevCliffs .20 75125 12.17 11.62 11.70+.05 CloudPeak 159636 .73 .61 .67+.09 CocaCola 1.56 32128 49.80 49.46 49.66+.05 ConAgra .85 60841 23.65 22.87 23.59+.78 Coty .50 303282 11.36 10.89 11.10+1.44 DeltaAir 1.40 33999 51.07 50.44 50.51—.10 DenburyR 43779 1.94 1.83 1.87+.08 DevonE .32 30507 26.43 25.82 26.07+.63 DxGBullrs 40119 20.05 19.25 19.48—.12 DrGMBllrs .09e 38087 10.69 10.25 10.39—.04 DxSPOGBls 39226 10.44 9.75 10.01+.45 DxSCBearrs 51975 10.29 10.02 10.09—.37 DowDuPnt 1.52 43545 52.99 52.11 52.95+.95 ElancoAnn 36584 29.85 28.89 29.07—.64 EllieMae 59530 99.60 99.01 99.10+17.18 EnCanag .06 214875 6.45 6.07 6.12+.02 EgyTrnsfr 1.22 36375 14.66 14.39 14.50+.25 ExxonMbl 3.28 45347 75.24 74.82 75.20+1.10 FstDatan 41830 25.33 24.92 24.100—.06 FordM .60a 112984 8.47 8.38 8.43+.10 FrptMcM .20 58730 11.70 11.47 11.54+.01 GenElec .04m 352663 10.16 9.95 9.96—.08 GenMotors 1.52 29175 39.32 38.80 39.07+.44 Gerdau .02e 65064 4.22 4.13 4.18+.07 Goldcrpg .24 47167 11.01 10.82 10.90—.08 Hallibrtn .72 32074 31.35 30.66 31.05+.85 HPEntn .45e 40309 16.14 15.97 16.09+.25 HostHotls 1a 40989 18.09 17.84 17.96+.06 ICICIBk .16e 51321 9.73 9.63 9.69+.01 iShGold 35191 12.57 12.53 12.55+.02 iShBrazil .67e 95223 43.73 43.10 43.60+1.11 iShChinaLC .87e 72724 42.79 42.58 42.63+.09 iShEMkts .59e 231690 42.48 42.31 42.42+.40 iShiBoxIG 3.87 58461 116.17 116.03 116.11+.02 iSEafe 1.66e 116983 62.68 62.50 62.60+.64 iShiBxHYB 5.09 88004 85.27 85.07 85.26+.43 iShR2K 1.77e 71466 153.19 151.88 152.90+1.80 iShChina .61e 56304 59.53 59.19 59.25+.30 iShREst 2.76e 30700 84.45 83.60 83.73—.63 iShCorEafe 1.56e 68092 58.71 58.50 58.64+.67 Interpublic .84 39284 22.24 21.72 21.80—.02 iShJapanrs 49264 53.79 53.64 53.69+.91 iShCorEM .95e 61826 51.04 50.85 50.99+.46 ItauUnHs 97948 10.13 9.91 10.10+.32 JPMorgCh 3.20 47476 102.73 101.89 102.57+1.69 KindMorg .80 72727 18.53 18.35 18.48+.21 Kinrossg 79529 3.35 3.19 3.20—.13 LaredoPet 29678 3.94 3.58 3.63—.08 LloydBkg .47a 170273 2.96 2.94 2.95+.04 Macys 1.51 65574 25.21 24.68 24.96—.05 MarathnO .20 48984 15.77 15.48 15.61+.34 Merck 2.20 52975 78.91 77.12 78.86+2.15 MolsCoorB 1.64 41837 62.00 59.01 59.34—6.02 MorgStan 1.20 48245 41.46 40.65 41.42+1.21 Nabors .24 44308 2.93 2.83 2.92+.15 NewfldExp 67110 17.20 16.20 16.34+.14 NokiaCp .19e 123512 6.23 6.15 6.19—.02 OasisPet 29576 5.94 5.75 5.82+.17 Omnicom 2.60f 31528 76.03 71.75 72.53—1.35 Oracle .76 46891 51.55 51.22 51.40+.17 Penney 35272 1.32 1.27 1.28+.02 PennyMac 1.88 44321 20.78 20.48 20.57—.75 Petrobras 75878 16.06 15.83 16.03+.71 Pfizer 1.44f 125064 42.01 41.39 41.76+.08 Pier1 .28 38103 .99 .87 .97+.09 PUltSP500s 35237 45.02 44.17 45.02+1.65 ProctGam 2.87 29611 98.65 97.98 98.59+.32 PulteGrp .44f 32535 27.54 26.59 27.10+.60 PyxusInt 30263 21.69 18.10 21.31+3.95 RangeRs .08 37700 10.82 10.35 10.46+.11 RegionsFn .56 67143 15.71 15.45 15.61+.25 RiteAid 38405 .80 .78 .79+.00 S&P500ETF 4.13e 268755 274.12 272.34 274.10+3.48 SpdrLehHY 2.30 133582 35.43 35.36 35.43+.19 SpdrS&PRB .74e 42739 55.58 55.02 55.57+.86 SpdrOGEx .73e 119089 29.75 29.04 29.31+.49 SABESP .39e 42184 10.45 9.77 10.29+.08 Schlmbrg 2 x34928 44.36 43.74 44.30+1.11 SeaLtdn 32166 16.07 15.56 15.97+.46 Shopifyn 36157 171.30 160.63 166.67—6.50 SiderurNac 32590 2.63 2.54 2.61+.07 SnapIncAn 149787 9.17 8.90 8.91—.09 SwstnEngy 71932 4.10 4.00 4.06+.12 Sprint 58140 6.13 5.97 6.13+.18 Squaren 50374 75.89 74.84 75.31+.99 SPHlthC 1.01e 32029 90.83 90.06 90.83+1.00 SPCnSt 1.28e 41040 54.30 53.96 54.28+.35 SPEngy 2.04e 47464 64.41 63.75 64.09+.85 SPDRFncl .46e 177483 26.23 25.93 26.21+.46 SPInds 1.12e 46278 74.62 73.87 74.58+1.12 SpdrRESel 34515 34.70 34.30 34.36—.31 SPUtil 1.55e 51407 56.04 55.35 56.00+.34 TevaPhrm .73e 46171 19.21 18.93 19.08+.26 Transocn 40496 8.51 8.37 8.45+.24 Tronox .18 30061 10.72 9.78 10.55+1.63 Twitter 110881 30.80 30.23 30.61+.38 USFdsHln 45664 35.40 33.05 33.91—1.37 UndrArms 172877 22.33 19.75 22.32+1.54 UnArCwi 53773 20.40 18.25 20.34+1.19 USOilFd 86900 11.34 11.16 11.30+.29 USSteel .20 x43344 23.11 22.61 22.89+.37 ValeSA .29e 175789 11.56 11.27 11.50+.28 VanEGold .06e 87321 22.27 21.95 22.05—.04 VEckOilSvc .47e 29647 17.23 16.97 17.09+.33 VangREIT 3.08e 33200 84.55 83.56 83.70—.65 VangEmg 1.10e 50797 41.20 41.04 41.15+.41 VangFTSE 1.10e 59546 39.83 39.71 39.79+.47 Vereit .55 50036 8.38 8.27 8.30—.04 VerizonCm 2.41 37591 54.73 54.19 54.71+.66 WeathfIntl 241140 .95 .88 .90+.01 WellsFargo 1.80f 95640 49.46 48.01 49.23+1.58 WmsCos 1.36 45614 27.06 26.56 26.75+.03 Yamanag .02 68802 2.76 2.62 2.62—.12 ZTOExpn 30485 19.44 18.46 18.66+.51 ZayoGrp 53824 25.50 24.81 