BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 83264 3.12 2.90 2.94—.20 AT&TInc 2.04f 97046 29.43 29.10 29.25—.21 Alibaba 50349 167.18 163.75 166.95—.01 AlpAlerMLP 1.35e 91505 9.72 9.49 9.52—.18 Altria 3.44f 38613 48.75 47.83 48.30—.42 Ambev .05e 533353 5.05 4.79 4.86—.16 Anadarko 1.20f 33070 42.75 40.91 41.04—1.56 Annaly 1.20e 28011 10.41 10.35 10.36—.07 Aphrian 29692 9.77 9.42 9.52—.05 ArcelorMrs .10p 32941 22.11 21.74 21.82—1.07 Arconic .24 46233 18.20 16.72 16.86—.82 ArloTcn 66844 3.80 3.62 3.67—.10 AuroraCn 89924 7.85 7.57 7.63—.14 Avon 41822 2.52 2.43 2.49+.12 BB&TCp 1.62 43905 50.68 49.68 49.90—.56 BPPLC 2.38 25925 42.45 42.15 42.30—.40 BcoBrads .06a 81306 12.12 11.66 11.75—.11 BcoSantSA .21e 55564 4.53 4.47 4.53—.04 BkofAm .60 222260 28.32 27.86 28.13—.11 BarrickGld 65759 13.65 13.40 13.63+.29 BrMySq 1.64f 32076 50.25 49.58 49.71—.34 Cemex .29t 45865 4.95 4.81 4.82—.12 CenovusE .20 27539 7.60 7.39 7.45—.14 CntryLink 2.16 39963 14.10 13.97 14.06—.06 ChesEng 222288 2.52 2.29 2.32—.16 CgpVelLCrd 51822 13.06 12.50 12.78—.04 CgpVelICrd 47551 10.21 9.77 9.99+.03 Citigroup 1.80 60694 62.52 61.01 61.52—1.29 ClevCliffs .20 211999 12.24 11.20 12.20+1.30 CloudPeak 57913 .47 .43 .45+.03 CocaCola 1.56 31048 49.41 49.11 49.38—.04 ConAgra .85 29802 22.24 21.74 21.92—.31 Coty .50 260649 9.15 8.50 9.02+1.96 CredSuiss 1.22e 25906 11.65 11.50 11.60—.24 DenburyR 97070 1.88 1.71 1.73—.13 DeutschBk .83e 42170 8.21 8.04 8.16—.21 DevonE .32 26168 25.44 24.30 24.40—.90 DxSOXBrrs 32277 8.85 8.48 8.70+.33 DxGBullrs 37488 20.25 19.59 20.21+.71 DrGMBllrs .09e 37298 10.75 10.39 10.73+.53 DirSPBears 35912 24.85 24.43 24.63+.41 DxSPOGBrrs 31400 14.13 12.73 13.97+1.15 DxSPOGBls 38971 9.62 8.58 8.67—.85 DxSCBearrs 45732 11.01 10.72 10.90+.16 DrxSPBulls 26196 40.47 39.75 40.13—.69 DowDuPnt 1.52 40974 52.00 50.83 51.19—.99 ElancoAnn 45206 29.67 28.73 29.29—.21 EliLilly 2.58f 71382 121.43 117.45 119.12+1.62 EnCanag .06 234604 6.33 5.100 6.04—.26 EgyTrnsfr 1.22 25562 14.39 14.00 14.06—.35 Exelon 1.45f 31146 47.81 46.03 47.41—.72 ExxonMbl 3.28 x46370 74.07 72.73 72.100—.87 FiatChrys 54439 15.04 14.53 14.73—.51 FstDatan 53191 25.46 24.74 25.31+.34 FordM .60a 136060 8.32 8.16 8.21—.11 FrptMcM .20 86254 11.95 11.40 11.59—.27 GenElec .04m 564736 10.10 9.54 9.64—.42 GenMotors 1.52 25045 38.59 38.01 38.23—.42 Gerdau .02e 52630 4.08 4.00 4.05—.04 GrubHub 28471 86.69 83.56 84.40+2.13 Hallibrtn .72 33124 30.44 29.40 29.55—.95 Hanesbdss .60 61874 18.93 17.64 17.93—.78 HPEntn .45e 25122 15.85 15.62 15.77—.09 iShGold 53703 12.60 12.57 12.58+.03 iShBrazil .67e 151099 43.40 42.17 42.61—.44 iShSilver 24993 14.84 14.76 14.80+.03 iShChinaLC .87e 107495 42.40 42.05 42.19—.23 iShEMkts .59e 279051 42.18 41.85 42.00—.40 iSh20yrT 3.05 24908 122.38 122.07 122.16+.33 iSEafe 1.66e 108363 61.90 61.61 61.80—.42 iShiBxHYB 5.09 76992 84.76 84.58 84.64—.17 iShR2K 1.77e 62549 149.86 148.50 149.03—.67 iShChina .61e 27993 58.61 58.22 58.42—.29 iShCorEafe 1.56e 25604 57.92 57.66 57.85—.42 iShJapanrs 37459 52.61 52.43 52.56—.65 iShCorEM .95e 56518 50.70 50.33 50.51—.46 ItauUnHs 137290 10.06 9.67 9.77+.01 JPMorgCh 3.20 47004 102.34 100.06 100.76—1.62 Keycorp .56 63096 17.03 16.72 16.86—.22 KindMorg .80 27257 18.02 17.77 17.81—.15 Kinrossg 42349 3.39 3.33 3.37+.04 MarathnO .20 34096 15.32 14.83 14.94—.33 Masco .48 25907 35.91 35.21 35.41—.12 Merck 2.20 27147 77.54 76.57 77.11+.29 MetLife 1.68 27040 43.69 42.04 42.53—.100 MobileTele .53e 51019 7.94 7.54 7.55—.74 MorgStan 1.20 59555 41.34 40.12 40.45—1.04 Nabors .24 34824 2.97 2.80 2.81—.14 NOilVarco .20 27941 28.50 27.74 28.01—.64 NewfldExp 37756 16.86 16.01 16.13—.65 Nielsenplc 1.40 30037 26.65 25.58 26.19+.64 NokiaCp .19e 251880 6.18 5.96 6.18+.22 OasisPet 27562 5.62 5.41 5.44—.15 Oracle .76 36333 50.66 49.82 50.64+.42 Petrobras 52204 15.85 15.40 15.52—.37 Pfizer 1.44f 85656 42.03 41.49 41.76+.06 PhilipMor 4.56 27761 77.68 76.40 77.50+.77 ProShSPrs 31399 29.30 29.13 29.22+.17 PrUShSPrs 36090 37.32 36.89 37.11+.44 RangeRs .08 90622 9.69 9.23 9.33—.33 RegionsFn .56 51587 15.57 15.24 15.38—.13 RioTinto 2.27e 25660 56.17 55.57 56.17—.10 SpdrEuro50 1.18e 48100 34.67 34.41 34.59—.27 S&P500ETF 4.13e 312798 270.29 267.83 268.62—1.52 SpdrLehHY 2.30 69815 35.21 35.13 35.16—.07 SpdrS&PRB .74e 35628 54.75 53.69 54.00—.68 SpdrOGEx .73e 107368 28.85 27.80 27.92—.88 Schlmbrg 2 44588 43.50 42.23 42.41—1.05 SibanyeG .14r 102022 4.22 4.02 4.21+.26 Skecherss 98295 32.95 31.80 32.05+4.35 SnapIncAn 184391 8.85 8.30 8.83+.26 SwstnEngy 75211 3.78 3.69 3.75+.03 Sprint 95017 5.91 5.76 5.88—.02 Squaren 48891 72.65 70.23 72.13+.18 SPHlthC 1.01e 27915 89.75 89.29 89.43—.34 SPCnSt 1.28e 42359 53.51 53.23 53.42—.12 SPEngy 2.04e 49863 63.21 61.87 62.09—1.14 SPDRFncl .46e 173514 25.78 25.34 25.54—.26 SPInds 1.12e 55376 72.86 72.15 72.46—.50 SPTech .78e 26023 67.54 66.95 67.44—.16 SPUtil 1.55e 62241 55.71 55.19 55.51+.07 SunTrst 2 36615 65.03 63.84 64.05—.67 Tapestry 1.35 42859 34.58 33.45 34.19+.71 TevaPhrm .73e 38653 18.43 17.88 18.23—.13 Transocn 32711 8.33 8.05 8.10—.25 Twitter 224005 30.74 29.42 29.59—1.22 UndrArms 34828 20.76 20.32 20.63+.26 USBancrp 1.48 30050 51.00 49.94 50.34—.61 USOilFd 67237 11.13 10.97 11.05—.03 USSteel .20 55849 22.64 21.51 21.71—.86 VICIPrn 1.0e 28005 21.61 21.45 21.59+.13 ValeSA .29e 296666 11.35 10.89 11.30+.13 VanEGold .06e 115338 22.34 22.07 22.32+.29 VnEkRus .01e 36366 20.86 20.69 20.74—.13 VnEkSemi .58e 31676 98.64 97.12 97.70—1.42 VangREIT 3.08e 27813 84.45 83.65 83.86—.26 VangEmg 1.10e 59387 40.96 40.66 40.82—.32 VangFTSE 1.10e 37411 39.33 39.14 39.25—.29 Vereit .55 48972 8.24 8.14 8.17—.02 VerizonCm 2.41 55273 53.84 53.30 53.63+.06 Vipshop 35495 7.37 7.21 7.27—.20 VoceraCm 32197 32.32 29.74 30.98—8.71 WPXEngy 36196 12.26 11.74 11.82—.43 WeathfIntl 106457 .87 .82 .84—.06 WellsFargo 1.80f 80263 48.04 47.06 47.36—.72 WstnUnion .80f 70896 18.12 17.43 17.98—.35 WmsCos 1.36 37995 26.74 26.22 26.32—.36 Yamanag .02 57706 2.76 2.71 2.76+.07 ZayoGrp 71186 26.13 25.31 25.83—.77 iPtShFutn 88826 35.77 35.09 35.15+.50 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 