BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 105695 3.14 3.00 3.02—.10 AT&TInc 2.04f 273656 31.27 30.97 31.12+.06 Alibaba 122411 184.30 181.47 183.03—1.55 AlpAlerMLP 1.35e 267789 9.80 9.66 9.69—.07 Alticen .07e 163020 22.17 21.66 21.81+.03 Altria 3.20 111343 52.65 51.87 52.41+.09 Ambev .05e 554095 4.68 4.52 4.53—.36 Annaly 1.20e 165071 10.14 10.05 10.13+.06 AnteroRes 1 200138 9.10 8.65 8.66—.33 Apache 1 76312 34.18 32.08 33.18—.38 Aphrian 73701 10.56 10.06 10.36+.17 AuroraCn 154860 7.64 7.47 7.56+.02 BRFSA 81161 5.83 5.44 5.48—.39 BcoBrads .06a 202779 11.78 11.46 11.48—.42 BcoSantSA .21e 82567 4.89 4.84 4.86+.07 BkofAm .60 x623398 29.55 29.01 29.08—.30 BarrickGld 104275 12.66 12.44 12.64+.14 BoxIncn 169620 20.49 19.10 20.24—4.64 BrMySq 1.64f 805288 52.62 51.08 51.66+.70 CVSHealth 2 170816 58.79 57.56 57.83—.67 CallonPet 80245 7.77 7.34 7.65—.07 CanopyGrn 89123 47.99 46.74 47.41+1.66 CenterPnt 1.11 111983 30.22 29.20 30.14—1.02 CntryLink 2.16 139094 13.19 12.93 13.19+.09 ChesEng 569372 2.97 2.83 2.96+.06 CgpVelLCrd 81359 16.14 15.57 15.97+.20 Citigroup 1.80 140527 64.66 63.84 63.98—.42 ClevCliffs .20 100655 11.24 10.87 11.09—.22 CocaCola 1.60f 223704 45.61 45.11 45.34+.40 ConocoPhil 1.22 80786 69.19 67.66 67.85—1.37 Coty .50 77449 11.09 10.95 11.00—.05 DeltaAir 1.40 x94772 50.17 49.54 49.58—.50 DenburyR 129968 2.06 1.92 1.92—.13 DBXHvChiA .29e 78068 27.56 27.37 27.46—.14 DevonE .32 89362 29.95 29.35 29.51—.37 DrGMBllrs .09e 100967 11.19 10.77 10.81—.39 DxSCBearrs 73019 9.43 9.23 9.36+.10 DowDuPnt 1.52 134759 54.63 52.86 53.23—1.49 ElancoAnn 200335 30.59 29.71 30.24+.52 EliLilly 2.58f 359577 127.77 125.20 126.29+.61 EnCanag .06 594302 7.38 7.05 7.25+.36 EgyTrnsfr 1.22 103723 14.98 14.75 14.79—.07 ENSCO .04 158298 4.18 3.77 4.10—.02 ExxonMbl 3.28 144817 79.75 78.71 79.03—.44 FstDatan 79739 25.38 24.90 25.14—.16 Fitbitn 223486 6.05 5.68 5.92—.95 FordM .60a 428999 8.79 8.60 8.77—.01 FrptMcM .20 205990 13.12 12.82 12.90—.26 Gap .97 131623 25.52 24.89 25.40+.04 GenElec .04 905940 10.85 10.33 10.39—.49 GenMotors 1.52 89985 39.91 39.20 39.48—.52 Gerdau .02e 91094 4.17 4.03 4.05—.13 Goldcrpg .24 129669 10.63 10.43 10.54—.05 HPInc .64 533981 20.34 19.34 19.73—4.12 Hallibrtn .72 86040 31.37 30.35 30.69—.56 HPEntn .45e 134122 16.65 16.34 16.38—.32 HomeDp 5.44f 75008 185.19 183.11 185.14+1.47 HostHotls 1a 96410 19.74 19.52 19.61+.11 iShGold 135759 12.65 12.57 12.58—.07 iShBrazil .67e 289862 43.83 42.98 43.00—1.16 iShChinaLC .87e 244302 43.88 43.59 43.63—.30 iShUSAgBd 2.65e 118721 107.29 107.03 107.07—.19 iShEMkts .59e 874248 42.74 42.44 42.44—.56 iShiBoxIG 3.87 122082 116.37 115.96 116.03—.16 iSh20yrT 3.05 95332 120.62 119.71 120.02—.41 iSEafe 1.66e 276197 64.46 64.20 64.27—.09 iShiBxHYB 5.09 211169 85.83 85.70 85.75—.05 iShR2K 1.77e 180297 157.48 156.37 156.78—.54 iShChina .61e 77220 60.94 60.44 60.71—.40 iShREst 2.76e 135981 85.06 83.60 84.15+.25 iShCorEafe 1.56e 91270 60.43 60.19 60.29—.07 Interpublic .94f x74261 23.15 22.64 23.03+.26 iShJapanrs 124425 54.58 54.30 54.36—.53 iShCorEM .95e 192190 51.40 51.07 51.12—.59 ItauUnHs 174193 9.54 9.33 9.40—.22 JPMorgCh 3.20 150499 105.21 104.18 104.36—.80 JohnJn 3.60 100281 137.96 135.69 136.64+.77 KKR 1.31e 206656 22.85 22.21 22.23—.60 KeurDrPep .60 79674 26.00 25.05 25.15—1.79 KindMorg .80 112680 19.32 19.13 19.16—.12 Kinrossg 95477 3.40 3.32 3.33—.04 Kroger s .56f 100666 29.97 29.03 29.33—.47 LBrands 1.20f 150696 26.48 24.77 26.14—1.26 LloydBkg .47a 88146 3.34 3.30 3.32+.02 Lowes 1.92 80847 107.51 104.10 105.09—2.53 MGM Rsts .48 97141 27.05 26.35 26.75—.41 Macys 1.51 132553 25.33 24.51 24.79—.53 MarathnO .20 133425 16.85 16.46 16.60—.19 MarathPts 2.12 74108 63.44 61.64 62.01—1.39 Medtrnic 2 117815 91.27 90.39 90.50—.39 Merck 2.20 108615 81.76 80.53 81.29+.67 MetLife 1.68 88339 45.42 44.81 45.19+.19 MorgStan 1.20 118863 42.62 41.84 41.98—.58 Nabors .24 124091 3.29 3.05 3.24—.05 NewmtM .56 94422 34.31 33.80 34.12+.10 NobleEngy .44 79701 22.60 21.78 22.15—.33 NokiaCp .19e 262112 6.13 6.07 6.09—.03 OasisPet 137167 5.92 5.54 5.59—.32 OiSAC 116964 2.43 2.27 2.29+.10 Oracle .76 316609 52.51 52.05 52.13—.25 PG&ECp 2.12f 118145 17.86 16.23 17.03—.77 Penney 632654 1.63 1.46 1.52+.28 PetrbrsA 136860 14.64 14.15 14.33—.18 Petrobras 278989 16.40 15.57 15.72—.70 Pfizer 1.44f 333958 43.78 42.87 43.35+.42 ProctGam 2.87 105336 99.20 98.08 98.55—.36 RangeRs .08 126702 10.73 10.12 10.70+.34 RegionsFn .56 140797 16.59 16.35 16.40—.17 SpdrGold 78096 124.71 123.98 123.99—.70 S&P500ETF 4.13e 687523 279.45 278.32 278.68—.52 SpdrLehHY 2.30 177963 35.72 35.66 35.69 SpdrOGEx .73e 155698 30.37 29.60 29.78—.39 Schlmbrg 2 87590 44.54 43.42 44.06—.29 SeaLtdn 72990 21.69 20.82 21.50—.36 SnapIncAn 161207 9.93 9.63 9.80—.01 SwstAirl .64 151782 56.96 53.68 56.04+2.19 SwstnEngy 176018 4.34 4.19 4.23—.06 Sprint 117534 6.43 6.33 6.35 Squaren 413599 82.78 74.57 81.24+1.92 SPMatls .98e 87625 55.72 54.93 55.05—.68 SPHlthC 1.01e 94641 92.25 91.55 91.65—.27 SPCnSt 1.28e 84693 54.55 54.08 54.34+.26 SPEngy 2.04e 112494 66.01 64.84 65.25—.66 SPDRFncl .46e 398352 26.65 26.51 26.52—.07 SPInds 1.12e 85304 76.65 76.29 76.34—.26 SPTech .78e 94383 71.13 70.68 70.86—.20 SPUtil 1.55e 128077 57.15 56.41 57.01+.33 Synchrony .84 121729 32.65 31.96 32.61+.59 TJX .78 94119 52.18 51.03 51.29—.27 TevaPhrm .73e 84718 17.16 16.78 16.83—.17 Transocn 150259 8.29 7.92 8.17—.07 TurqHillRs 87887 1.83 1.68 1.71—.12 Twitter 147068 30.79 30.01 30.78+.37 USOilFd 142599 11.99 11.85 11.95+.06 USSteel .20 134834 23.74 22.36 22.41—1.33 UtdhlthGp 3.60 110188 251.95 239.15 242.22—7.86 ValeSA .29e 235084 12.52 12.27 12.48—.01 VanEGold .06e 327416 22.36 22.16 22.24—.11 VnEkRus .01e 135582 20.59 20.40 20.42—.17 VanEJrGld 128126 32.75 32.37 32.41—.34 VangEmg 1.10e 219195 41.79 41.53 41.62—.32 VangFTSE 1.10e 81839 40.96 40.80 40.80—.17 VerizonCm 2.41 154775 57.61 56.72 56.92+.20 WalMart 2.12f 112149 99.47 97.77 98.99+.88 WellsFargo 1.80f 177648 50.13 49.73 49.89—.01 WstnUnion .80f 101109 18.15 17.80 17.87+.07 WmsCos 1.52f 85929 27.13 26.64 26.69—.40 Yamanag .02 103386 2.60 2.54 2.58 ZTOExpn 387090 19.98 19.42 19.88+.34 iPtShFutn 151131 31.56 30.80 31.41—.02 