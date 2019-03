BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 11226 3.20 3.13 3.17+.01 AT&TInc 2.04f 27214 31.29 31.09 31.18+.03 Alibaba 70046 183.72 180.73 182.24+5.32 AlpAlerMLP 1.35e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 11226 3.20 3.13 3.17+.01 AT&TInc 2.04f 27214 31.29 31.09 31.18+.03 Alibaba 70046 183.72 180.73 182.24+5.32 AlpAlerMLP 1.35e 12908 9.90 9.84 9.89+.05 Altria 3.44f 13974 52.20 51.51 51.81+.31 Ambev .05e 13254 4.90 4.87 4.87+.03 AmIntlGrp 1.28 8861 43.59 43.06 43.58+.71 Annaly 1.20e 17681 10.17 10.09 10.12—.02 Aphrian 20519 10.11 9.63 9.63—.55 AstraZens 1.37e 17743 41.59 41.45 41.47+.53 AuroraCn 37538 7.08 6.91 6.92—.04 Avon 29629 3.41 3.22 3.33+.12 BPPLC 2.38 11995 42.68 42.53 42.53+.07 BcoBrads .06a 15732 11.97 11.88 11.90+.03 BcoSantSA .21e 14390 4.77 4.75 4.75+.07 BkofAm .60 105822 29.58 29.12 29.48+.40 BarrickGld 43834 13.12 12.80 12.89—.16 BerkHB 9748 203.67 201.22 203.51+1.60 BostonSci 15320 40.75 40.27 40.37—.16 BrMySq 1.64f 9125 51.15 50.57 50.74—.24 CVSHealth 2 14730 62.22 61.80 61.97+.02 CabotO&G .28f 9610 24.85 24.20 24.83+.57 CanopyGrn 20120 44.50 42.91 42.96—1.58 Cemex .29t 9506 5.02 4.94 4.96—.02 CntryLink 2.16 16662 13.57 13.35 13.45+.01 ChesEng 71894 2.64 2.55 2.62+.02 CgpVelLCrd 33875 15.35 15.14 15.23—.79 CgpVelICrd 18866 8.31 8.21 8.26+.39 Citigroup 1.80 18426 65.36 64.45 65.24+1.10 ClevCliffs .20 16716 11.57 11.27 11.35—.24 CloudPeak 19025 .54 .46 .47—.07 CocaCola 1.60f 24857 45.57 44.97 45.26—.02 CredSuiss 1.22e 9843 12.13 12.05 12.11+.24 Danaher .64 29620 124.10 121.33 121.56+8.08 DenburyR 18708 2.13 2.05 2.11—.03 DeutschBk .83e 10979 8.88 8.79 8.82+.17 DBXHvChiA .29e 32275 28.16 27.97 27.98+1.51 DevonE .32 12025 29.95 29.39 29.64—.01 DiploPhm 12805 6.31 5.89 6.06+.19 DxSOXBrrs 12575 7.00 6.86 6.90—.40 DxGBullrs 21205 22.20 21.58 21.79—.36 DrGMBllrs .09e 19467 12.34 12.06 12.18—.18 DirSPBears 10863 21.65 21.54 21.65—.35 DirDGlBrrs 9708 17.47 17.00 17.33+.22 DxBiotBllrs 13205 60.27 57.64 59.10+6.25 DxSPOGBls 14199 11.57 11.07 11.46+.12 DxSCBearrs 16132 8.96 8.88 8.90—.22 DirxChiBull .38e 14999 25.97 25.77 25.78+1.29 DowDuPnt 1.52 8940 55.70 55.08 55.41+.44 ElancoAnn 11465 29.50 29.00 29.04—.15 EliLilly 2.58f 16481 124.41 123.56 123.70—.30 EnCanag .06 31191 7.02 6.86 6.96+.07 EgyTrnsfr 1.22 11844 15.48 15.40 15.45+.08 ENSCO .04 9442 4.52 4.38 4.50+.09 FMajSilvg 9618 6.81 6.50 6.80+.22 Fitbitn 15603 6.82 6.68 6.75+.05 FordM .60a 54084 8.85 8.75 8.81+.10 FrptMcM .20 27916 13.30 13.11 13.15—.07 GenElec .04 955197 11.75 11.25 11.28+1.11 GenMotors 1.52 9731 40.46 40.13 40.35+.36 Genworth 27259 4.35 4.15 4.18—.12 Gerdau .02e 12018 4.11 4.07 4.10+.05 GoldFLtd .02e 11820 4.21 4.15 4.16 Goldcrpg .24 67072 11.05 10.82 10.89—.25 HPInc .64 10023 24.00 23.81 23.94+.20 Hallibrtn .72 12054 31.95 31.10 31.91+.59 HarmonyG .05 10470 2.06 2.02 2.05—.04 HeclaM .01e 11814 2.64 2.57 2.63+.04 HPEntn .45e 25045 16.83 16.35 16.58+.26 Huyan 21972 26.06 25.06 25.20+1.45 iShGold 25848 12.77 12.74 12.75+.02 iShBrazil .67e 35768 44.58 44.18 44.25+.10 iShHK .61e 9740 26.02 25.96 25.97—.05 iShChinaLC .87e 71217 45.04 44.92 44.94+.80 iShEMkts .59e 106487 43.59 43.48 43.50+.46 iSEafe 1.66e 18883 64.58 64.42 64.43+.31 iShiBxHYB 5.09 17603 85.83 85.71 85.79+.20 iShR2K 1.77e 24287 159.50 159.05 159.35+1.20 iShChina .61e 12168 62.17 61.98 62.00+1.07 Infosyss 16003 10.90 10.81 10.86+.23 iShCorEM .95e 19759 52.38 52.26 52.27+.52 ItauUnHs 9502 9.83 9.72 9.75+.03 JPMorgCh 3.20 14815 106.88 105.69 106.62+1.62 KindMorg .80 17367 19.36 19.20 19.28—.04 Kinrossg 18096 3.66 3.60 3.63 LBrands 1.20f 10987 27.71 27.05 27.63+.57 Macys 1.51 19745 24.82 24.24 24.70+.64 MarathnO .20 16949 16.89 16.65 16.80—.09 McDerIrs 36866 7.40 6.80 7.19—.56 MorgStan 1.20 15821 42.86 42.11 42.71+.92 Nabors .24 13096 3.19 3.03 3.18+.08 NewResid 2 9584 16.70 16.60 16.64+.10 NewmtM .56 29686 36.49 35.44 35.74—.74 NokiaCp .19e 71854 6.28 6.20 6.21—.03 OasisPet 10233 6.17 6.05 6.17+.02 Oracle .76 15393 52.96 52.62 52.78+.30 PG&ECp 2.12f 18385 18.83 17.92 18.42—.35 PPDAIn 11363 5.23 4.71 5.07+.64 PetrbrsA 10896 14.45 14.30 14.32—.19 Petrobras 27861 16.58 16.32 16.34—.29 Pfizer 1.44f 18412 43.23 42.96 43.10+.14 PhxNMda 9144 5.10 4.50 4.65+1.05 Pier1 .28 16488 1.55 1.36 1.45+.14 PitnyBw .20m 21180 7.90 7.59 7.71—.15 PUltSP500s 28616 48.39 48.15 48.15+.71 ProShSPrs 10413 28.00 27.95 27.100—.17 Qudiann 32498 6.50 6.01 6.30+.49 RegionsFn .56 16475 16.53 16.35 16.51+.27 RiteAid 12109 .77 .75 .77+.03 S&P500ETF 4.13e 83706 281.08 280.59 280.61+1.47 SpdrBiots .44e 20096 89.78 88.41 89.21+3.47 SpdrOGEx .73e 25088 30.84 30.44 30.75+.12 SiderurNac 15304 3.46 3.40 3.46+.16 SnapIncAn 117873 10.29 9.85 10.17+.46 SwstnEngy 14427 4.38 4.22 4.38+.14 Sprint 9779 6.52 6.42 6.46+.02 Squaren 28935 78.56 76.88 77.45+1.37 SPMatls .98e 10224 56.16 55.89 55.95+.17 SPCnSt 1.28e 14214 54.70 54.22 54.35—.09 SPEngy 2.04e 13534 66.09 65.49 65.98+.22 SPDRFncl .46e 66524 26.77 26.57 26.75+.29 SPInds 1.12e 11218 77.13 76.88 76.99+.78 SPTech .78e 12700 71.45 71.15 71.27+.63 SpdrRESel 11711 35.19 34.87 34.88—.20 SPUtil 1.55e 17680 57.14 56.50 56.73—.32 TALEducs 17191 35.29 34.62 35.22+1.25 TJX .78 11077 50.54 49.87 49.89—.46 TaiwSemi .73e 10548 39.92 39.74 39.81+.42 TevaPhrm .73e 12285 17.52 17.40 17.45+.20 Transocn 15488 8.39 8.20 8.39+.14 TurqHillRs 32161 2.17 2.08 2.13+.01 Twilion 11253 121.10 117.20 117.49+.94 Twitter 31971 32.48 31.95 32.40+.69 USOilFd 46502 11.77 11.72 11.75—.20 USSteel .20 15023 24.34 23.81 23.97—.13 ValeSA .29e 47851 12.60 12.37 12.44—.06 VanEGold .06e 49140 23.09 22.87 22.95—.11 VanEJrGld 10685 33.84 33.59 33.71—.15 VangEmg 1.10e 9825 42.48 42.34 42.37+.53 Vereit .55 25022 8.09 8.01 8.02—.09 VerizonCm 2.41 12448 57.27 56.61 56.68—.24 Vipshop 27311 7.09 6.84 7.05+.41 Visa s 1 9182 147.20 146.44 146.62+.75 WalMart 2.12f 12450 100.13 99.59 99.70+.15 Wayfair 9220 158.88 151.30 158.63+8.68 WeathfIntl 28658 .82 .77 .81+.01 WellsFargo 1.80f 13847 49.84 49.25 49.78+.76 Yamanag .02 23573 2.72 2.67 2.71+.03 ZTOExpn 12555 20.18 19.75 19.91+.30 iPtShFutn 40593 29.90 29.56 29.77—.82 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.