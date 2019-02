BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 20074 3.24 3.14 3.19+.07 AT&TInc 2.04f 23902 30.68 30.46 30.50—.13 Alibaba 23933 172.68 170.87 172.10+1.92 AlpAlerMLP 1.35e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 20074 3.24 3.14 3.19+.07 AT&TInc 2.04f 23902 30.68 30.46 30.50—.13 Alibaba 23933 172.68 170.87 172.10+1.92 AlpAlerMLP 1.35e 9789 10.09 10.03 10.03—.05 Altria 3.44f 12380 50.13 49.15 49.99+1.00 Ambev .05e 26142 4.91 4.85 4.90+.02 AnglogldA 14526 15.79 15.58 15.70+.72 Annaly 1.20e 14534 10.19 10.13 10.13—.05 Aphrian 9721 9.77 9.58 9.75+.04 ArcelorMrs .10p 9197 22.75 22.55 22.72+.11 ArlingAst 1.50 17516 8.34 8.15 8.17—.53 ArmourRrs 2.72 26821 20.58 20.41 20.43—.54 AstraZens 1.37e 17775 40.58 40.24 40.58+.12 AuroraCn 41505 6.99 6.80 6.97+.04 Avon 28952 3.05 2.86 2.92+.09 BcoBrads .06a 20041 12.19 12.04 12.17+.06 BcoSantSA .21e 11514 4.69 4.66 4.68 BkofAm .60 42402 29.18 29.01 29.07—.07 BarrickGld 35611 13.83 13.62 13.83+.28 BauschHl 35944 26.17 24.13 24.16—1.03 BlueAprnn 11544 1.64 1.54 1.57+.03 BrMySq 1.64f 21216 51.89 51.11 51.53+.17 BristowGp .28 9367 1.90 1.66 1.78+.04 CVSHealth 2 143916 64.88 63.30 63.75—6.13 CallonPet 9275 7.63 7.40 7.41—.21 CanopyGrn 11428 47.13 46.18 47.09+.70 Cemex .29t 36633 5.13 4.97 5.08+.19 CntryLink 2.16 21449 14.18 13.83 13.96—.15 ChesEng 25351 2.69 2.65 2.66—.03 ChinaMble 3.50e 9251 52.82 52.68 52.80+.03 CgpVelLCrd 15168 15.43 15.15 15.38—.01 CgpVelICrd 13755 8.34 8.20 8.22+.01 Citigroup 1.80 10448 64.66 64.14 64.24—.14 ClevCliffs .20 10217 11.43 11.28 11.39+.15 CocaCola 1.56 29638 45.09 44.80 45.03+.20 ConchoRes .13p 16005 116.19 112.40 113.05—7.95 Coty .50 8193 11.07 10.97 11.06+.02 DeltaAir 1.40 11723 51.22 50.57 50.88—.94 DenburyR 9039 2.17 2.14 2.15—.02 DevonE .32 68863 32.53 30.70 31.36+3.05 DxSOXBrrs 8997 7.50 7.28 7.33—.24 DxGBullrs 25904 23.06 22.37 23.03+.68 DrGMBllrs .09e 36552 13.25 12.83 13.23+.33 DirDGlBrrs 13092 16.93 16.41 16.42—.48 DxSCBearrs 8252 9.40 9.32 9.34—.03 DowDuPnt 1.52 8117 55.22 54.47 55.22+.63 ElancoAnn 22845 29.55 29.00 29.20+.04 EliLilly 2.58f 8995 122.67 121.61 122.59+.46 EnCanag .06 28039 6.91 6.66 6.89+.08 EgyTrnsfr 1.22 11011 15.68 15.41 15.44—.18 ENSCO .04 12020 4.82 4.72 4.78+.01 ExxonMbl 3.28 7869 78.31 78.00 78.22—.02 FstDatan 8622 25.45 25.29 25.35—.15 FMajSilvg 11014 6.77 6.56 6.71+.10 FordM .60a 52721 8.95 8.82 8.94+.11 FrptMcM .20 73117 13.86 13.34 13.63+.54 GenElec .04 54179 10.13 10.03 10.08—.05 GenMotors 1.52 8613 39.98 39.52 39.89+.36 Gerdau .02e 9291 4.21 4.16 4.21+.02 GoldFLtd .02e 25750 4.34 4.25 4.33+.11 Goldcrpg .24 15506 11.40 11.21 11.39+.12 Hallibrtn .72 9044 32.39 31.70 32.25+.55 HarmonyG .05 20982 2.20 2.13 2.18+.11 HeclaM .01e 10372 2.94 2.85 2.88—.04 HostHotls 1a 17145 19.31 18.51 19.14+.62 Huyan 10125 21.07 20.16 20.97+.92 IAMGldg 1.52f 11116 3.87 3.73 3.79 ICICIBk .16e 9586 9.68 9.62 9.68+.07 iShGold 9920 12.88 12.86 12.88+.04 iShBrazil .67e 42557 44.31 43.91 44.26+.11 iSFrance .58e 15739 28.90 28.79 28.90+.04 iShSilver 17551 15.08 15.04 15.07+.05 iShChinaLC .87e 20414 43.54 43.41 43.53+.28 iShEMkts .59e 72638 42.75 42.61 42.74+.32 iSEafe 1.66e 9681 64.05 63.93 64.03+.17 iShiBxHYB 5.09 8442 85.49 85.45 85.49+.06 iShR2K 1.77e 15810 156.96 156.53 156.84+.19 iShREst 2.76e 7993 84.91 84.48 84.61—.46 Infosyss 8727 10.71 10.62 10.70+.15 Intelsat 8061 23.33 21.80 23.02+1.40 Invitaen 12528 18.30 17.41 17.96+1.45 iShCorEM .95e 15340 51.39 51.24 51.37+.40 ItauUnHs 31203 10.14 10.04 10.11—.01 JPMorgCh 3.20 9033 105.38 104.88 105.16—.03 KindMorg .80 11309 19.25 19.14 19.17+.02 Kinrossg 31688 3.80 3.72 3.79+.02 LendingClb 13982 3.35 3.17 3.35—.27 LloydBkg .47a 18897 3.17 3.15 3.17+.21 Macys 1.51 11301 25.35 24.88 25.18—.15 MarathnO .20 13003 17.16 16.96 16.97—.06 MetLife 1.68 9753 44.92 44.70 44.85+.11 Nabors .24 7972 3.27 3.21 3.24+.02 NewResid 2 143068 16.49 16.37 16.39—.63 NewmtM .56 12334 34.98 34.40 34.94+.41 NiSource s .80f 9441 26.80 26.15 26.23—.71 NobleEngy .44 15950 24.20 23.21 23.50—.20 NokiaCp .19e 65265 6.10 6.03 6.10—.07 OcwenFn 11244 2.41 1.37 2.09—.33 OiSAC 23810 1.99 1.95 1.97+.08 Oracle .76 10941 52.21 51.79 51.96—.06 OwensMin .30m 16659 6.76 6.27 6.44—1.50 PG&ECp 2.12f 29809 18.48 17.76 18.40+.66 Penney 8288 1.35 1.32 1.32—.01 PetrbrsA 14095 14.67 14.49 14.66—.01 Petrobras 18762 16.85 16.65 16.84+.04 Pfizer 1.44f 12163 42.56 42.16 42.26—.34 PUltSP500s 11144 46.91 46.71 46.88+.08 ProctGam 2.87 19452 100.22 99.38 99.50—.49 RegionsFn .56 8129 16.17 16.05 16.07—.07 RiteAid 12648 .79 .76 .76—.02 SpdrGold 10355 127.04 126.87 127.00+.30 SpdrEuro50 1.18e 8136 35.89 35.80 35.88+.08 S&P500ETF 4.13e 57897 278.08 277.64 278.02+.17 SpdrLehHY 2.30 11755 35.55 35.52 35.55+.04 SpdrOGEx .73e 16342 31.06 30.79 30.79—.08 Schlmbrg 2 8584 46.06 45.35 46.03+.49 Schwab .52 12705 46.24 45.70 45.96—1.10 SibanyeG .14r 13966 4.50 4.36 4.40—.10 SnapIncAn 29695 9.31 9.20 9.22—.07 SouthnCo 2.40 13340 49.30 48.75 49.16+.24 SwstAirl .64 28624 55.39 54.18 54.62—3.05 SwstnEngy 10023 4.21 4.16 4.18+.01 Squaren 13796 77.67 76.89 77.38+.74 SPHlthC 1.01e 8850 92.47 92.10 92.28—.35 SPCnSt 1.28e 20211 54.73 54.54 54.57—.06 SPEngy 2.04e 8035 66.56 66.21 66.33+.01 SPDRFncl .46e 23603 26.49 26.40 26.44—.03 SPTech .78e 10597 69.92 69.69 69.88+.24 SPUtil 1.55e 12662 56.06 55.72 55.99—.05 TahoeRes .24 20025 3.92 3.81 3.86—.04 TaiwSemi .73e 13527 39.43 38.89 39.42+.96 TargaRes 3.64 13905 47.11 45.32 45.37—2.52 TevaPhrm .73e 30590 18.05 17.40 17.42—.60 Transocn 33878 9.02 8.79 8.89+.16 TurqHillRs 11169 1.92 1.83 1.86—.01 Twilion 20147 118.87 112.75 118.37+5.80 Twitter 15709 31.93 31.52 31.87+.22 UBSGrp .69e 17616 12.51 12.34 12.44—.49 USOilFd 24669 11.79 11.72 11.77—.01 USSteel .20 17095 23.81 23.30 23.68+.65 ValeSA .29e 25273 12.16 12.07 12.15—.04 VanEGold .06e 54985 23.39 23.14 23.38+.24 VanEJrGld 18724 34.62 34.27 34.61+.27 VangEmg 1.10e 12950 41.57 41.44 41.56+.28 VerizonCm 2.41 7855 55.56 55.31 55.33—.11 Vipshop 29575 7.41 7.02 7.37+.42 WalMart 2.08f 23104 102.34 100.37 100.60—1.60 WeathfIntl 23225 .83 .79 .83 Yamanag .02 22731 2.81 2.75 2.80+.01 iPtShFutn 22675 32.46 32.15 32.18—.51 ————————— Copyright © 