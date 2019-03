BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 8217 19.90 19.80 19.83—.60 AKSteel 15034 3.14 3.05 3.07—.05 AT&TInc 2.04f 18749 31.15 30.99 31.09+.03 Alibaba…

SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 8217 19.90 19.80 19.83—.60 AKSteel 15034 3.14 3.05 3.07—.05 AT&TInc 2.04f 18749 31.15 30.99 31.09+.03 Alibaba 27842 183.83 181.47 183.05—1.53 AlpAlerMLP 1.35e 21568 9.80 9.68 9.73—.03 Altria 3.44f 9574 52.64 51.87 52.18—.14 Ambev .05e 50416 4.68 4.63 4.66—.23 Annaly 1.20e 13647 10.11 10.05 10.10+.03 AnteroRes 1 11378 9.10 8.68 8.79—.20 Apache 1 15220 34.18 33.07 33.43—.13 Aphrian 9690 10.36 10.06 10.34+.15 AstraZens 1.37e x7870 41.35 41.13 41.23—.21 AuroraCn 38132 7.64 7.47 7.61+.07 BcoBrads .06a 12217 11.78 11.71 11.71—.19 BcoSantSA .21e 14071 4.88 4.85 4.88+.09 BkofAm .60 x59111 29.55 29.37 29.47+.09 BarrickGld 15512 12.60 12.44 12.55+.05 BestBuy 2f 10628 70.13 68.80 69.97+1.15 Boeing 8.22f 9312 441.23 437.50 439.95+4.51 BoxIncn 58562 20.15 19.10 19.81—5.08 BrMySq 1.64f 76216 52.00 51.08 51.97+1.01 CVSHealth 2 18568 58.79 58.13 58.27—.23 CalifResrs 19154 26.45 24.31 25.60+3.78 CallonPet 10976 7.77 7.34 7.43—.29 CanopyGrn 29917 47.88 46.74 47.69+1.94 CarvanaAn 18923 45.96 41.16 42.41+.59 CenterPnt 1.11 18650 30.19 29.20 29.32—1.84 CntryLink 2.16 7616 13.10 12.93 12.100—.11 ChesEng 97180 2.97 2.88 2.91+.01 CgpVelLCrd 14536 16.01 15.66 15.77 CgpVelICrd 12855 7.94 7.78 7.90+.01 Citigroup 1.80 14988 64.65 64.31 64.59+.19 ClevCliffs .20 7844 11.24 11.06 11.11—.20 CloudPeak 11137 .58 .55 .57+.03 CocaCola 1.60f 21835 45.45 45.11 45.26+.32 DRHorton .50 11599 40.16 39.23 39.47—.57 DenburyR 23265 2.06 1.94 1.97—.09 DeutschBk .83e 13993 9.35 9.26 9.33+.22 DevonE .32 7820 29.95 29.51 29.68—.21 DxGBullrs 15880 20.07 19.68 19.69—.42 DrGMBllrs .09e 22968 11.19 10.90 10.93—.27 DirSPBears 8424 22.11 21.97 22.03+.03 DirDGlBrrs 9550 19.11 18.71 19.08+.36 DxSPOGBls 13519 11.03 10.40 10.55—.29 DxSCBearrs 13763 9.41 9.30 9.41+.15 ElancoAnn 9705 30.32 29.71 30.26+.54 EliLilly 2.58f 13634 127.09 125.20 126.66+.98 EnCanag .06 106706 7.28 7.05 7.21+.32 ENSCO .04 31009 4.18 3.79 3.91—.22 ExxonMbl 3.28 11408 79.75 79.10 79.35—.12 Fitbitn 82999 5.95 5.68 5.94—.94 FordM .60a 47966 8.78 8.60 8.64—.15 FrptMcM .20 14816 13.12 12.97 13.06—.11 GenElec .04 117871 10.85 10.55 10.61—.28 Goldcrpg .24 16715 10.58 10.44 10.44—.15 HPInc .64 90783 20.34 19.80 20.01—3.84 Hallibrtn .72 8837 31.37 30.48 30.60—.66 HPEntn .45e 7797 16.65 16.44 16.45—.25 iShGold 32982 12.65 12.60 12.62—.03 iShBrazil .67e 24456 43.83 43.66 43.68—.48 iShSilver 9538 14.75 14.71 14.72—.04 iShChinaLC .87e 28367 43.87 43.76 43.80—.14 iShEMkts .59e 67588 42.74 42.64 42.65—.35 iShiBoxIG 3.87 13701 116.37 116.14 116.17—.03 iSh20yrT 3.05 11532 120.62 120.30 120.33—.10 iSEafe 1.66e 15933 64.40 64.27 64.33—.03 iShiBxHYB 5.09 8091 85.79 85.71 85.73—.07 iShR2K 1.77e 19302 157.10 156.50 156.51—.81 iShREst 2.76e 10860 84.02 83.60 83.93+.03 iShHmCnst .09e 10033 34.99 34.57 34.67—.45 iShJapanrs 8932 54.58 54.49 54.51—.38 iSTaiwnrs 8304 33.30 33.22 33.24—.38 iShCorEM .95e 25318 51.40 51.30 51.31—.40 ItauUnHs 12209 9.54 9.48 9.49—.13 JPMorgCh 3.20 12843 105.14 104.70 105.01—.15 JPMChpfC 10255 26.13 26.07 26.12+.01 Kinrossg 10642 3.40 3.35 3.35—.02 Kroger s .56f 8072 29.97 29.47 29.63—.17 LBrands 1.20f 23133 26.16 24.95 25.64—1.76 LloydBkg .47a 16062 3.32 3.30 3.32+.02 Lowes 1.92 8474 107.51 105.06 105.12—2.50 MGM Rsts .48 11362 27.05 26.55 26.57—.59 Macys 1.51 17268 25.33 24.67 24.67—.65 MarathnO .20 9431 16.85 16.56 16.65—.14 MorgStan 1.20 8592 42.62 42.35 42.52—.05 Nabors .24 20404 3.29 3.09 3.13—.17 NewmtM .56 8604 34.12 33.80 33.83—.19 Nielsenplc 1.40 10903 26.71 25.04 26.68+1.33 NobleCorp .08 12769 3.09 2.86 2.89—.16 NokiaCp .19e 52693 6.13 6.09 6.12 OasisPet 17317 5.92 5.70 5.79—.12 OiSAC 20643 2.43 2.38 2.39+.20 Oracle .76 20345 52.51 52.20 52.45+.07 PG&ECp 2.12f 34541 17.86 16.23 17.35—.45 ParkHotn 2.80f 7936 32.18 31.12 31.80+.99 Penney 186952 1.59 1.46 1.52+.28 Perrigo .76 x8950 50.98 45.73 49.93+3.06 PetrbrsA 16566 14.64 14.54 14.55+.04 Petrobras 30785 16.40 16.09 16.10—.32 Pfizer 1.44f 24554 43.69 42.87 43.61+.68 ProctGam 2.87 8810 98.92 98.08 98.43—.48 Qudiann 12404 6.92 6.54 6.61—.36 RangeRs .08 12451 10.44 10.12 10.23—.13 RegionsFn .56 19027 16.59 16.43 16.46—.12 SpdrGold 12583 124.71 124.34 124.44—.25 SpdrEuro50 1.18e 11781 36.49 36.43 36.46+.21 S&P500ETF 4.13e 59039 279.35 278.73 279.06—.14 SpdrHome .15e 12170 38.71 38.37 38.38—.47 SpdrLehHY 2.30 13274 35.69 35.66 35.68—.02 SpdrOGEx .73e 24485 30.37 29.77 29.91—.26 Schlmbrg 2 9579 44.54 43.85 44.06—.29 SeaLtdn 17568 21.53 21.00 21.13—.73 Skyline 18649 21.25 20.65 20.67—1.33 SnapIncAn 18054 9.93 9.76 9.76—.05 SwstnEngy 15572 4.34 4.19 4.23—.06 Sprint 8633 6.38 6.33 6.35 Squaren 72197 77.74 74.57 76.41—2.91 SPHlthC 1.01e 13306 92.25 91.65 92.19+.27 SPCnSt 1.28e 14298 54.35 54.08 54.14+.06 SPEngy 2.04e 11620 66.01 65.33 65.44—.47 SPDRFncl .46e 63685 26.65 26.58 26.63+.04 SPTech .78e 9769 71.13 70.75 70.96—.10 SPUtil 1.55e 15392 56.82 56.44 56.47—.21 TJX .78 11710 52.18 51.58 51.92+.36 Technip .13 7708 22.41 22.04 22.12—.31 Teladocn 20605 70.29 62.50 62.75—6.24 TevaPhrm .73e 14178 17.16 16.80 17.11+.11 Transocn 26349 8.29 7.92 7.100—.24 TurqHillRs 10075 1.83 1.78 1.80—.03 Twitter 18080 30.27 30.01 30.20—.21 UndrArms 9337 23.08 22.41 22.77+.25 USOilFd 26529 11.96 11.88 11.90+.01 USSteel .20 14128 23.74 23.25 23.31—.43 ValeSA .29e 18279 12.47 12.35 12.43—.06 VanEGold .06e 29566 22.36 22.19 22.21—.14 VnEkRus .01e 10807 20.59 20.51 20.52—.07 VnEkSemi .58e 9279 103.26 102.57 103.16—.22 VEckOilSvc .47e 9462 17.35 16.87 16.97—.37 VanEJrGld 12464 32.75 32.50 32.54—.21 VangREIT 3.08e 7951 83.86 83.52 83.75—.02 VangEmg 1.10e 13312 41.79 41.69 41.72—.22 VerizonCm 2.41 9124 57.25 56.72 57.17+.45 Vipshop 7738 7.39 7.18 7.30+.03 Visa s 1 8990 148.82 147.23 148.57+1.35 WeathfIntl 50107 .67 .61 .61—.07 WellsFargo 1.80f 15287 50.09 49.89 49.95+.05 WstnUnion .80f 8597 18.15 17.80 18.12+.32 WhitngPetrs 8533 25.27 24.32 24.37—.64 Yamanag .02 13915 2.60 2.55 2.56—.02 iPtShFutn 24675 31.56 31.02 