BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 35767 2.80 2.71 2.76—.04 AT&TInc 2.04f 83891 30.78 30.39 30.47—.40 Alibaba 68806 149.94 146.54 149.58—1.74 AlpAlerMLP 1.35e 85921 9.64 9.51 9.54—.08 Altria 3.44f 31664 48.97 48.07 48.30—.60 Ambev .05e 175370 4.68 4.62 4.67+.04 AEagleOut .55 30634 20.69 19.35 20.08+.38 Annaly 1.20e 88810 10.07 9.96 10.05+.11 Aphrian 30440 7.14 6.83 6.97+.05 AstraZens 1.37e 31723 36.55 35.79 35.89—1.06 AuroraCn 174612 6.84 6.41 6.56+.18 BB&TCp 1.62f 43995 46.35 45.20 46.17+.56 BPPLC 2.38 28700 40.67 40.09 40.30+.06 BcoBrads .06a 31100 11.29 11.04 11.28+.12 BcoSantSA .21e 32806 4.88 4.80 4.87—.03 BkofAm .60 275058 26.38 25.61 26.24+.21 Barclay .15e 24876 8.26 8.06 8.22+.11 BiPVxSTrs 126365 40.43 39.48 39.54+.23 BootBarn 21362 22.23 21.13 22.08+2.69 BrMySq 1.64f 64665 48.35 47.58 47.72—.27 CVSHealth 2 34850 65.71 64.90 65.30—.51 CabotO&G .28f 27510 24.78 23.84 24.68+.50 CanopyGrn 56564 39.42 37.52 38.18—.07 CntryLink 2.16 38143 16.53 16.20 16.34+.07 ChesEng 174526 2.81 2.68 2.70—.03 ChrchCapn 54264 10.00 9.89 9.95+.36 CgpVelLCrd 53969 12.66 12.08 12.25—.32 CgpVelICrd 33271 11.22 10.71 11.07+.30 Citigroup 1.80f 182293 58.94 55.70 58.81+2.12 ClevCliffs .20 29505 8.62 8.32 8.57—.04 CocaCola 1.56 34966 47.40 47.04 47.10—.24 ConAgra .85 25785 21.56 20.92 21.02—.59 CredSuiss 1.22e 21611 11.91 11.66 11.88+.06 DeltaAir 1.40f 47087 47.73 46.40 47.44—1.12 DenburyR 42990 2.24 2.13 2.19+.02 DxSOXBrrs 28186 11.64 11.28 11.36+.41 DxGBullrs 55183 17.79 16.78 16.88—.49 DrGMBllrs .09e 39737 9.85 9.34 9.45—.13 DirSPBears 23470 28.35 27.81 27.98+.44 DxSPOGBls 30111 11.76 10.98 11.44—.07 DxSCBearrs 39560 12.59 12.28 12.49+.31 DrxSPBulls 23513 35.88 35.17 35.67—.57 DowDuPnt 1.52 24536 55.34 54.29 55.10—.18 EnCanag .06 124327 6.92 6.63 6.83+.09 EgyTrnsfr 1.22 34897 14.91 14.59 14.65—.39 ENSCO .04 86915 4.38 4.12 4.35—.01 ExxonMbl 3.28 31470 71.78 71.12 71.26—.47 FstDatan 28164 17.28 16.88 17.22—.07 Flotek 24519 2.80 2.55 2.63—.14 FordM .60a 173923 9.03 8.76 8.100+.18 FrptMcM .20 x38490 11.60 11.40 11.49—.06 Gannettn .64 62136 11.75 10.92 11.70+1.95 GenElec .04m 302689 8.95 8.76 8.90—.05 GenMotors 1.52 70401 37.98 37.02 37.78+.60 Genworth 21977 4.84 4.77 4.79—.02 Gerdau .02e 36902 4.09 3.99 4.09—.05 GlaxoSKln 2.89e 25022 38.77 38.38 38.49—.90 Goldcrpg .24 368496 10.90 10.33 10.36+.67 HPInc .64f 28672 20.99 20.68 20.93—.25 Hallibrtn .72 29538 30.59 30.07 30.27—.43 iShGold 39139 12.39 12.35 12.36+.02 iShBrazil .67e 69367 43.17 42.51 43.17+.39 iShChinaLC .87e 99257 39.100 39.70 39.99—.41 iShEMkts .59e 391826 40.49 40.14 40.47—.26 iSEafe 1.66e 94584 60.95 60.55 60.79—.25 iShiBxHYB 5.09 73433 83.77 83.59 83.61—.28 iShR2K 1.77e 121307 143.28 142.09 142.46—1.22 iShCorEafe 1.56e 36587 57.09 56.72 56.93—.24 Infosyss 141670 10.35 10.13 10.31—.11 iShJapanrs 29121 52.90 52.51 52.77—.08 iShCorEM .95e 66744 48.77 48.37 48.75—.28 ItauUnHs 40214 10.18 10.00 10.18+.07 JPMorgCh 2.24f 59729 101.01 98.66 100.64+.73 Keycorp .56 52216 16.26 15.76 16.14+.18 KindMorg .80 61338 17.18 16.91 17.08—.03 Kinrossg 51294 3.24 3.13 3.17—.03 LloydBkg .47a 64433 2.86 2.77 2.86+.05 MGM Rsts .48 22840 27.89 27.40 27.59—.41 Macys 1.51 60290 25.75 25.01 25.18—.24 MarathnO .20 42084 16.09 15.78 15.83—.29 Merck 2.20f 39928 74.44 73.61 73.65—1.26 MorgStan 1.20 37571 42.25 41.12 42.10+.36 Nabors .24 74111 2.96 2.75 2.88+.06 NOilVarco .20 26875 29.53 28.51 29.23+.12 NewfldExp 26411 18.04 17.30 17.80+.25 NewmtM .56 157695 33.49 31.67 31.72—3.16 NobleEngy .44 27013 22.24 21.78 22.10—.09 NokiaCp .19e 107377 6.07 6.02 6.04—.05 OasisPet 58155 6.48 6.15 6.43+.10 Oracle .76 53170 47.99 47.62 47.92—.37 PG&ECp 2.12f 626768 9.73 8.77 9.12—8.47 Pandora 27239 8.57 8.40 8.45—.14 Penney 22210 1.35 1.31 1.35+.03 Petrobras 31204 15.43 15.14 15.42+.13 Pfizer 1.44f 60232 42.63 42.17 42.28—.60 PhilipMor 4.56 27353 69.92 68.99 69.49—.01 Pier1 .28 33892 .92 .85 .89—.01 ProctGam 2.87 22349 91.91 91.00 91.18—.60 QEPRes .08 37930 8.59 8.36 8.57+.06 RangeRs .08 26281 11.76 11.42 11.66+.16 RegionsFn .56 26295 14.93 14.58 14.87+.09 RiteAid 24649 .82 .80 .81—.01 Rowan .40 26505 11.34 10.63 11.20+.72 SpdrGold 33630 122.24 121.87 122.00+.20 S&P500ETF 4.13e 227641 258.11 256.41 257.61—1.38 SpdrLehHY 2.30 54191 34.79 34.71 34.72—.12 SpdrRetls .49e 22229 43.95 43.25 43.74—.09 SpdrOGEx .73e 67481 30.63 29.95 30.36—.04 SABESP .39e 27482 11.42 11.12 11.42+.83 Salesforce 21881 146.30 144.70 146.04—1.51 Schlmbrg 2 47982 41.53 40.99 41.02—.72 SchwIntEq .71e 21207 29.44 29.24 29.38—.13 SnapIncAn 60814 6.50 6.24 6.29+.01 SwstnEngy 59886 4.45 4.29 4.38+.03 Sprint 34570 6.33 6.18 6.19—.19 Squaren 71244 65.72 63.74 65.22—1.01 SPCnSt 1.28e 39655 51.60 51.31 51.39—.24 SPEngy 2.04e 44571 61.95 61.33 61.67—.34 SPDRFncl .46e 209775 24.69 24.23 24.61+.11 SPInds 1.12e 24876 67.75 67.16 67.56—.31 SPTech .78e 28971 63.11 62.73 63.02—.52 SPUtil 1.55e 115958 53.24 51.58 51.66—1.57 TaiwSemi .73e 26708 36.19 35.78 35.93—.69 TakedaPhn 30873 20.00 19.80 19.99—.03 TevaPhrm .73e 27033 18.50 18.16 18.22—.23 Transocn 60606 8.54 8.07 8.47+.22 TurqHillRs 25788 1.63 1.57 1.58—.01 Twitter 48628 32.75 32.12 32.45—.42 USBancrp 1.48 22511 47.87 46.88 47.57+.13 USNGasrs 32618 29.32 28.00 29.17+3.08 USOilFd 124679 10.93 10.77 10.81—.09 USSteel .20 30344 20.93 20.50 20.84—.20 ValeSA .29e 58745 14.17 13.90 14.17+.06 VanEGold .06e 139983 21.27 20.85 20.90—.19 VnEkRus .01e 34642 20.08 19.89 20.04—.02 VnEkSemi .58e 29535 90.57 89.65 90.33—1.24 VEckOilSvc .47e 22229 16.47 16.11 16.32—.06 VangAllW 1.34e 27276 47.31 47.02 47.22—.25 VangEmg 1.10e 56177 39.60 39.26 39.59—.20 VangEur 1.71e 22951 50.41 50.06 50.28—.25 VangFTSE 1.10e 42105 38.59 38.33 38.49—.18 VerizonCm 2.41f 36787 58.12 57.68 57.94—.08 Visa s 1f 25441 138.13 136.65 137.75—.31 WPXEngy 25842 12.93 12.55 12.67—.18 WeathfIntl 113664 .56 .51 .55+.01 WellsFargo 1.72f 68257 48.36 47.40 47.97+.10 WmsCos 1.36 33298 25.32 24.83 25.16+.12 XPOLogis 25247 61.11 59.12 59.76—3.22 YETIHln 27286 19.20 17.35 18.17+1.45 Yamanag .02 51063 2.50 2.42 2.46+.03 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 