BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 80199 2.80 2.62 2.79+.09 AT&TInc 2.04f 289138 30.95 30.31 30.87+.47 Alibaba 95507 153.38 150.14 151.32—.37 AlpAlerMLP 1.35e 285238 9.75 9.61 9.62—.13 Altria 3.44f 112199 49.45 48.55 48.90+.04 Ambev .05e 458705 4.65 4.53 4.63+.13 Annaly 1.20e 242090 9.96 9.78 9.94+.17 Aphrian 164327 7.20 6.39 6.92+.34 AuroraCn 322944 6.61 5.78 6.38+.44 BB&TCp 1.62f 113308 45.76 44.78 45.61—.25 BcBilVArg .27e 103689 5.84 5.73 5.79+.03 BcoBrads .06a 111166 11.21 11.01 11.16—.08 BcoSantSA .21e 145372 4.93 4.85 4.90+.02 BkofAm .60 633759 26.04 25.46 26.03+.30 BiPVxSTrs 308911 41.32 39.24 39.31—1.34 BrMySq 1.64f 124640 48.02 47.10 47.99+.27 CVSHealth 2 113947 65.82 64.36 65.81+.26 CallonPet 97316 8.62 8.21 8.49—.09 CanopyGrn 196130 40.08 36.62 38.25+.70 CntryLink 2.16 127417 16.36 15.85 16.27+.27 ChesEng 403300 2.77 2.66 2.72—.01 Chicos .34 94679 6.37 5.96 6.18+.25 CgpVelLCrd 134062 13.11 12.23 12.57—.68 CgpVelICrd 80489 11.07 10.38 10.77+.51 Citigroup 1.80f 230479 57.42 56.03 56.69+.25 CitizFincl 1.08 62904 32.87 31.96 32.63+.39 ClevCliffs .20 60087 8.75 8.50 8.60—.16 CocaCola 1.56 109359 47.36 46.97 47.34+.27 ConAgra .85 84263 21.64 21.09 21.61+.14 ConocoPhil 1.22f 60180 67.34 65.79 66.39—1.55 Coty .50 110293 7.47 7.18 7.24+.05 DRHorton .50 58605 40.13 38.84 39.60+.49 DeltaAir 1.40f 65770 48.67 47.59 48.56—.17 DenburyR 103674 2.27 2.14 2.17—.12 DevonE .32 78109 26.50 25.69 26.36+.07 DxGBullrs 76237 17.73 17.17 17.37+.20 DrGMBllrs .09e 67437 9.85 9.47 9.58—.04 DxSCBearrs 86974 12.44 12.11 12.18—.01 DowDuPnt 1.52 71604 55.73 54.71 55.28—.40 EnCanag .06 561206 6.88 6.47 6.74+.12 EgyTrnsfr 1.22 161402 15.11 14.85 15.04—.06 Engility 64284 29.84 28.51 29.10+.07 ENSCO .04 106866 4.42 4.27 4.36—.16 EntProdPt 1.73 60946 27.22 26.88 27.03—.06 ExxonMbl 3.28 97449 71.89 71.07 71.72—.33 FiatChrys 60812 16.46 16.24 16.26+.25 FstDatan 68926 17.46 17.05 17.28—.27 Fitbitn 66336 6.11 5.66 5.99+.27 Flotek 223593 2.90 2.52 2.76+1.35 FordM .60a 415558 8.93 8.70 8.82+.15 FrptMcM .20 215328 11.74 11.37 11.60+.09 GenElec .04m 805777 8.95 8.72 8.94 GenMills 1.96 74173 41.82 41.08 41.80+.38 GenMotors 1.52 322490 37.97 36.25 37.18+2.45 Gerdau .02e 182039 4.16 4.00 4.14—.04 HPInc .64f 125248 21.29 20.80 21.17—.30 HalconRsn 60349 1.97 1.80 1.87—.11 Hallibrtn .72 113301 30.78 30.04 30.70—.17 HPEntn .45e 65066 14.26 13.89 14.24+.11 HostHotls 1a 67269 17.75 17.49 17.74+.06 iShGold 90718 12.37 12.33 12.34+.02 iShBrazil .67e 136998 42.84 42.31 42.78—.12 iShEMU .86e 59197 36.26 36.08 36.18—.29 iShChinaLC .87e 185693 40.48 40.20 40.39—.18 iShEMkts .59e 631362 40.80 40.50 40.73—.20 iShiBoxIG 3.87 68907 113.79 113.59 113.75+.21 iSh20yrT 3.05 57869 121.27 120.68 120.93+.47 iSEafe 1.66e 406555 61.16 60.85 61.03—.42 iShiBxHYB 5.09 197930 83.98 83.78 83.89—.27 iSR1KVal 2.41e 97503 115.09 114.16 115.09+.22 iShR2K 1.77e 224239 143.99 142.68 143.68+.04 iShREst 2.76e 113077 77.97 77.21 77.93+.27 iShCorEafe 1.56e 105622 57.32 57.02 57.17—.38 Infosyss 404739 10.68 10.12 10.41+.53 Invesco 1.16 60794 17.65 17.10 17.38—.17 iShJapanrs 80889 52.96 52.74 52.84—.62 iShCorEM .95e 144186 49.10 48.78 49.03—.24 ItauUnHs 170490 10.13 9.97 10.11—.10 JPMorgCh 2.24f 153921 100.17 98.95 99.91—.48 JohnContln 1.04 65573 32.35 31.50 32.18+.30 Keycorp .56 83824 16.09 15.68 15.96+.16 KindMorg .80 259690 17.40 16.95 17.11—.25 Kinrossg 101175 3.22 3.14 3.19+.03 LloydBkg .47a 213859 2.82 2.74 2.81+.05 MGM Rsts .48 89612 28.15 27.69 28.00 Macys 1.51 202775 26.78 25.27 25.42—.69 MarathnO .20 108324 16.22 15.82 16.11—.24 MarathPts 1.84 68629 66.14 63.22 64.87+1.24 Merck 2.20f 94254 74.94 74.15 74.90+.42 MorgStan 1.20 81816 41.87 40.96 41.74+.08 Nabors .24 128433 2.96 2.77 2.82—.15 NYCmtyB .68 61117 10.20 10.00 10.11—.05 NewfldExp 155279 17.92 16.97 17.55+.22 NikeB s .88f 106047 76.89 75.80 76.04—.38 NokiaCp .19e 148229 6.10 6.03 6.08—.06 OasisPet 109020 6.52 6.30 6.33—.26 Oracle .76 163973 48.62 47.37 48.29+.47 PG&ECp 2.12f 197268 17.96 16.72 17.59—.17 Penney 76916 1.34 1.25 1.32+.04 Petrobras 101905 15.36 15.12 15.29—.19 Pfizer 1.44f 195408 42.88 42.15 42.88+.57 PhilipMor 4.56 71477 69.52 67.83 69.50+1.35 Pretiumg 58284 7.47 6.98 7.00—.30 ProctGam 2.87 71655 91.98 91.11 91.77+.60 QEPRes .08 129870 8.64 8.34 8.51—.03 RegionsFn .56 87954 14.90 14.52 14.78+.07 SpdrGold 86219 122.05 121.66 121.80+.21 S&P500ETF 4.13e 727236 259.01 257.03 258.98+.10 SpdrBiots .44e 59338 82.37 81.22 82.00—.16 SpdrLehHY 2.30 233395 34.87 34.78 34.83—.12 SpdrS&PRB .74e 66213 50.22 49.23 49.98+.15 SpdrRetls .49e 65334 44.10 43.30 43.83+.23 SpdrOGEx .73e 205907 30.72 30.06 30.40—.34 Schlmbrg 2 133288 41.77 40.69 41.74+.09 SnapIncAn 117245 6.42 6.20 6.28+.06 SouthnCo 2.40 61369 46.79 45.82 46.61+.27 SwstnEngy 135922 4.40 4.23 4.35+.05 Sprint 139624 6.39 6.22 6.37+.09 Squaren 144312 67.64 65.22 66.23+.13 SPMatls .98e 61778 52.40 51.93 52.27—.21 SPHlthC 1.01e 71879 87.84 86.95 87.81+.29 SPCnSt 1.28e 117323 51.66 51.35 51.63+.15 SPEngy 2.04e 141054 62.41 61.46 62.01—.37 SPDRFncl .46e 447589 24.55 24.18 24.50+.06 SPInds 1.12e 106912 67.91 67.24 67.87—.07 SPTech .78e 77147 63.58 63.15 63.54—.12 SPUtil 1.55e 244371 53.47 52.90 53.23—.20 TaiwSemi .73e 72285 36.77 36.24 36.61+.19 TakedaPhn 187618 20.17 19.76 20.02+.89 TevaPhrm .73e 85791 18.53 18.13 18.45+.28 Transocn 167605 8.46 8.20 8.25—.32 Twilion 64356 101.70 95.64 96.83+.63 Twitter 177189 33.20 32.43 32.87—.22 USOilFd 285821 11.05 10.81 10.90—.20 USSteel .20 80080 21.08 20.51 21.04+.05 ValeSA .29e 174408 14.25 14.06 14.11—.29 VanEGold .06e 329537 21.25 21.01 21.08+.08 VnEkRus .01e 81397 20.15 19.97 20.06—.11 VnEkSemi .58e 66686 92.33 90.05 91.57+.75 VEckOilSvc .47e 92934 16.42 16.05 16.38—.12 VangAllW 1.34e 69614 47.53 47.26 47.47—.23 VangEmg 1.10e 225423 39.83 39.58 39.78—.25 VangEur 1.71e 69606 50.65 50.35 50.53—.21 VangFTSE 1.10e 336545 38.74 38.55 38.66—.24 VerizonCm 2.41f 157946 58.26 57.42 58.02+.42 Visa s 1f 58375 138.60 137.41 138.06—.61 WPXEngy 74154 13.03 12.70 12.85—.33 WellsFargo 1.72f 199008 48.09 47.18 47.87+.12 WmsCos 1.36 93243 25.26 24.82 25.04—.11 Yamanag .02 78403 2.45 2.40 2.43 Copyright © 2019 The Associated Press. 