BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 99304 2.73 2.59 2.69+.12 AT&TInc 2.04f 435117 31.38 31.03 31.28+.39 AbbottLab 1.28f 88750 69.64 67.00 68.30—.83 AbbVie 4.28f 74606 92.30 90.40 90.79+.42 Alibaba 164212 147.55 142.06 146.79+3.69 AlpAlerMLP 1.35e 290539 9.87 9.63 9.80+.24 Altria 3.44f 105911 49.87 49.01 49.06+.28 Ambev .05e 288916 4.45 4.29 4.33—.02 Annaly 1.20e 1134802 9.85 9.75 9.80—.24 AuroraCn 138528 5.35 5.00 5.03—.23 BcoBrads .06a 185130 11.07 10.70 11.03+.18 BkofAm .60 654900 25.79 25.09 25.51—.05 BiPVxSTrs 271519 43.63 41.90 42.00—.94 BostonSci 102399 35.51 34.57 35.38+.96 BrMySq 1.64f 163500 48.88 47.00 47.99—.42 CVSHealth 2 103303 69.74 67.26 68.53—.08 CabotO&G .28f 71664 24.75 24.17 24.42+.35 CallonPet 119366 8.33 7.89 8.21+.32 Cemex .29t 70334 5.21 5.08 5.21+.14 CntryLink 2.16 106693 16.74 16.38 16.72+.42 ChesEng 433578 2.54 2.37 2.45+.08 CgpVelLCrd 126857 11.46 10.88 11.32+.66 Citigroup 1.80f 180545 56.19 54.76 55.46—.15 ClevCliffs .20 82553 8.91 8.37 8.56—.17 CocaCola 1.56 152387 47.57 47.04 47.48+.53 Colfax 93854 22.08 20.17 20.81—1.06 ConAgra .85 126821 22.22 21.35 21.44—.87 Coty .50 76578 7.83 7.37 7.52—.03 DellCn 72093 47.82 46.39 46.87+.55 DeltaAir 1.40f 81547 48.67 46.95 47.47—.38 DenburyR 161611 2.28 2.13 2.19—.01 DevonE .32 71655 25.91 25.11 25.55+.20 DxGBullrs 80623 17.34 16.40 17.31—.01 DrGMBllrs .09e 99765 9.96 9.14 9.94+.20 DxSPOGBls 96933 11.45 10.42 10.98+.29 DxSCBearrs 126955 13.36 12.68 12.69—.58 DrxSPBulls 71704 35.58 34.24 35.31+.93 Disney 1.76f 86836 112.56 111.17 111.42+.86 DowDuPnt 1.52 100368 56.14 55.03 55.39+.63 EnCanag .06 268498 6.59 6.33 6.41+.13 EgyTrnsfr 1.22 242974 14.90 14.38 14.78+.32 ENSCO .04 148602 4.68 4.36 4.44—.07 EntProdPt 1.73 87868 27.75 27.29 27.52+.40 ExxonMbl 3.28 110688 72.59 71.94 72.04+.52 FordM .60a 455609 8.54 8.35 8.37+.08 FrptMcM .20 227940 11.27 10.98 11.20+.20 Gap .97 x88963 26.72 24.80 25.22—1.11 GenElec .04m 1459519 9.04 8.52 8.56—.18 GenMotors 1.52 102883 35.68 34.49 34.81+.45 Gerdau .02e 94636 4.21 4.10 4.17+.05 Goldcrpg .24 87959 9.59 9.38 9.52—.06 Hallibrtn .72 86041 29.58 28.86 29.20+.38 HeclaM .01e 95949 2.81 2.55 2.78+.23 HPEntn .45e 119618 14.31 13.69 13.80—.27 HostHotls 1a 75758 17.43 17.09 17.40+.42 ICICIBk .16e 76716 10.79 10.70 10.76+.31 iShGold 151487 12.33 12.27 12.32—.03 iShBrazil .67e 228773 41.97 41.30 41.90+.50 iShChinaLC .87e 320052 39.79 39.36 39.65+.18 iShEMkts .59e 704890 40.00 39.57 39.93+.15 iShiBoxIG 3.87 79613 113.44 113.21 113.41+.25 iShUSAQlt 1.04e 187992 78.83 77.83 78.74+.84 iSh20yrT 3.05 76466 121.94 121.39 121.43—.32 iSEafe 1.66e 264350 60.76 60.35 60.53+.39 iShiBxHYB 5.09 307929 83.74 83.26 83.73+.54 iShR2K 1.77e 269539 141.79 139.39 141.73+2.14 iShREst 2.76e 86417 76.91 75.53 76.70+1.37 iShCorEafe 1.56e 131944 56.92 56.55 56.76+.40 Infosyss 93778 9.85 9.72 9.75+.04 iShJapanrs 72955 53.02 52.63 52.85+.25 iShCorEM .95e 194985 48.19 47.70 48.07+.12 iShIntDevQ .55p 119906 26.63 26.43 26.59+.25 ItauUnHs 193556 10.10 9.79 10.06+.18 JPMorgCh 2.24f 135552 101.82 99.55 100.57—.19 JohnJn 3.60 91890 130.50 127.73 129.96+2.95 Keycorp .56 119235 15.89 15.43 15.73—.01 KindMorg .80 198817 17.17 16.66 17.14+.55 Kinrossg 180270 3.23 3.11 3.22+.04 LloydBkg .47a 74273 2.73 2.67 2.71+.01 MGM Rsts .48 89675 27.27 26.36 27.21+.70 Macys 1.51 89741 30.92 29.85 30.83+.92 MarathnO .20 123982 15.97 15.30 15.48—.14 Medtrnic 2 143199 83.96 81.66 83.03+.58 Merck 2.20f 113166 76.21 75.29 75.99+.56 MorgStan 1.20 112511 42.41 41.08 41.45—.26 Nabors .24 207880 2.78 2.54 2.63—.03 NYCmtyB .68 70368 10.15 9.86 10.04+.15 NikeB s .88f 78302 77.40 76.20 76.73+1.01 NokiaCp .19e 334969 6.16 6.03 6.15+.13 OasisPet 161210 6.61 6.19 6.42+.24 Oracle .76 162466 48.36 47.20 47.88+.43 PG&ECp 2.12f 341407 17.56 15.78 17.56—1.39 Pandora 73492 8.100 8.82 8.95+.12 ParsleyEn 89251 18.81 18.17 18.74+.62 Penney 282872 1.41 1.20 1.21—.07 PetrbrsA 90681 13.58 13.30 13.39+.06 Petrobras 175568 15.43 15.07 15.20+.14 Pfizer 1.44f 183370 43.70 43.15 43.43+.20 PivotSftn 75645 19.48 17.62 17.66—.19 ProctGam 2.87 92644 93.09 91.82 92.46+.34 QEPRes .08 154499 8.97 8.55 8.76+.23 RangeRs .08 72193 11.38 10.91 11.00—.13 RegionsFn .56 107516 14.60 14.21 14.54+.15 SpdrGold 76429 121.71 121.06 121.53—.33 S&P500ETF 4.13e 1014606 257.31 254.00 256.77+2.39 SpdrLehHY 2.30 244815 34.73 34.53 34.73+.24 SpdrS&PRB .74e 102255 49.67 48.63 49.63+.42 SpdrOGEx .73e 302540 30.33 29.39 29.88+.27 Salesforce 90358 146.46 142.89 145.72+3.50 Schlmbrg 2 129223 41.00 40.23 40.67+.50 Schwab .52 77079 43.63 42.66 43.28+.54 ScorpioTk .04 71050 2.08 2.00 2.04 SnapIncAn 160135 6.45 6.21 6.40+.19 SouthnCo 2.40 72287 45.97 44.50 45.88+1.27 SwstnEngy 185966 4.20 4.05 4.11+.04 Squaren 214744 63.80 61.15 63.12+2.40 SPMatls .98e 103008 52.08 51.42 52.00+.54 SPHlthC 1.01e 132594 87.25 86.00 86.96+.67 SPCnSt 1.28e 282736 51.79 51.24 51.66+.47 SPConsum 1.12e 93909 104.81 102.77 104.25+1.14 SPEngy 2.04e 183913 61.75 60.90 61.23+.47 SPDRFncl .46e 900576 24.55 24.03 24.31+.02 SPInds 1.12e 230694 66.99 65.95 66.58+.90 SPTech .78e 130015 62.87 61.83 62.57+.52 SpdrRESel 75759 31.61 31.09 31.54+.54 SPUtil 1.55e 166435 53.12 52.17 53.06+.65 TJX .78 99587 47.44 46.02 47.31+.69 TaiwSemi .73e 114610 35.18 34.64 34.94—.29 TevaPhrm .73e 112010 17.87 17.15 17.68+.01 Transocn 222868 8.60 8.13 8.42+.14 Twitter 166995 32.05 30.91 31.80+.46 UnionPac 3.20 105366 152.89 149.04 150.75+12.10 USOilFd 290571 10.55 10.36 10.50+.21 USSteel .20 82725 21.20 20.36 20.70+.25 ValeSA .29e 202704 14.15 13.85 14.06+.23 VanEGold .06e 359869 21.07 20.69 21.05+.01 VEckOilSvc .47e 98707 16.15 15.78 15.94+.16 VanEJrGld 73893 31.12 30.24 31.06+.24 VangREIT 3.08e 102976 76.79 75.33 76.60+1.55 VangEmg 1.10e 170907 39.23 38.78 39.16+.22 VangFTSE 1.10e 113342 38.39 38.13 38.27+.27 Vereit .55 101280 7.50 7.30 7.49+.19 VerizonCm 2.41f 213940 58.69 57.05 58.38+1.66 Visa s 1f 92335 138.19 135.96 136.80+.74 WPXEngy 70144 13.31 12.65 12.93+.06 WalMart 2.08f 71499 95.76 93.91 95.20+.66 WellsFargo 1.72f 191557 48.16 46.92 47.54—.10 WmsCos 1.36 126940 25.03 24.35 24.87+.72 WTFltRtTr 198063 25.10 25.08 25.09+.01 Yamanag .02 84249 2.46 2.35 2.42—.01 Copyright © 2019 The Associated Press. 