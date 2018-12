BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 34994 2.28 2.19 2.27+.02 AT&TInc 2.04f 181911 27.85 27.21 27.54—.55 Alibaba 51076 137.11 134.65 135.63—2.37 AlpAlerMLP 1.35e…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 34994 2.28 2.19 2.27+.02 AT&TInc 2.04f 181911 27.85 27.21 27.54—.55 Alibaba 51076 137.11 134.65 135.63—2.37 AlpAlerMLP 1.35e 176526 8.73 8.39 8.42—.35 Altria 3.44f 37408 48.17 47.44 47.91—.52 Ambev .05e 62678 3.89 3.83 3.87—.04 AmiraNatF 35508 .62 .48 .51+.10 Annaly 1.20e 62118 10.01 9.77 9.100—.05 BPPLC 2.38 45837 37.50 36.73 37.06—1.00 BcoBrads .06a 52618 9.56 9.27 9.54+.09 BcoSantSA .21e 66672 4.38 4.29 4.33—.11 BkofAm .60 318384 24.19 23.66 23.85—.27 BiPVxSTrs 302089 50.96 48.70 50.31+3.41 BarrickG .28f 116142 13.58 13.34 13.57—.08 BlackBerry 34815 7.12 6.82 7.03+.03 BlueAprnn 39981 .98 .78 .93+.15 CntryLink 2.16 44243 15.10 14.75 14.97—.33 ChesEng 243363 2.21 2.10 2.18—.01 Chevron 4.48 29947 106.91 104.88 106.74—.65 CgpVelLCrd 70610 8.87 8.20 8.52—1.09 Citigroup 1.80f 88231 51.43 50.44 50.76—.68 ClevCliffs .20 35173 7.85 7.52 7.67—.35 CocaCola 1.56 48023 47.06 46.03 46.91—.03 ConAgra .85 45566 21.20 20.30 20.59—.85 Coty .50 35014 6.42 6.09 6.19—.22 DenburyR 54664 1.78 1.66 1.70—.08 DeutschBk .83e 89106 7.81 7.62 7.71—.46 DxGBullrs 51409 17.25 16.58 17.05+.57 DrGMBllrs .09e 44940 8.86 8.45 8.70+.28 DirSPBears 41482 34.61 33.30 33.77+1.38 DxBiotBllrs 39580 30.49 27.25 28.30—2.49 DxSPOGBls 42824 7.73 7.17 7.51—.40 DxSCBearrs 55220 16.83 16.17 16.47+.52 DrxSCBulls .41e 30770 39.67 38.02 38.92—1.54 DrxSPBulls 59288 30.52 29.23 30.05—1.48 DowDuPnt 1.52 33574 52.36 51.07 51.83—.40 EnCanag .06 82338 5.72 5.45 5.66—.13 EgyTrnsfr 1.22 50200 12.91 12.46 12.55—.39 ENSCO .04 79318 3.59 3.36 3.51—.24 EntProdPt 1.73 43758 24.45 23.67 23.83—.87 ExxonMbl 3.28 66801 68.00 66.56 67.41—1.23 FordM .60a 189135 7.82 7.57 7.64—.22 FrptMcM .20 60363 10.43 10.02 10.34—.06 GenElec .04m 463033 7.23 7.02 7.07—.33 GenMills 1.96 29869 38.42 37.36 38.37—.06 GenMotors 1.52 34873 33.11 32.39 32.84—.68 Gerdau .02e 71426 3.73 3.63 3.66—.18 Goldcrpg .24 31580 9.76 9.57 9.69+.13 Hallibrtn .72 37992 26.24 25.48 25.86—.57 HeclaM .01e 38210 2.45 2.30 2.36—.06 iShGold 86654 12.24 12.17 12.21+.07 iShBrazil .67e 50894 37.31 36.65 37.24—.06 iShEMU .86e 56890 34.39 33.97 34.30—.48 iShHK .61e 31931 22.33 22.23 22.27—.47 iShSilver 45545 14.32 14.21 14.28+.17 iShSPTUSs 33491 55.38 54.68 55.11—.69 iShChinaLC .87e 172372 38.83 38.49 38.59—.87 iSCorSP500 4.38e 44118 245.57 242.24 244.32—3.35 iShUSAgBd 2.65e 30521 106.01 105.93 105.94+.28 iShEMkts .59e 301087 38.61 38.32 38.49—.43 iShiBoxIG 3.87 36709 112.29 112.15 112.23+.25 iSh20yrT 3.05 42633 121.38 121.02 121.04+1.02 iSEafe 1.66e 265883 57.74 57.11 57.51—.70 iShiBxHYB 5.09 124890 80.77 80.43 80.62—.35 iSR1KVal 2.41e 32609 108.33 107.06 107.95—1.22 iShR2K 1.77e 125742 131.23 129.43 130.40—1.53 iShChina .61e 40444 52.22 51.79 51.88—1.07 iShREst 2.76e 34128 73.98 72.67 73.36—1.00 iShCrSPSs 35431 67.83 67.02 67.56—.61 iShCorEafe 1.56e 81041 53.90 53.33 53.69—.67 iShJapanrs 77980 50.15 49.59 49.86—.20 iShCorEM .95e 94713 46.55 46.21 46.42—.53 ItauUnHs 99489 8.78 8.53 8.76+.12 JPMorgCh 2.24f 65674 95.68 94.17 94.87—1.10 JPMAlerian 2.29 35689 22.21 21.39 21.47—.91 JohnJn 3.60 30316 126.08 123.30 124.59—2.12 Keycorp .56 35522 14.52 14.30 14.36—.35 KindMorg .80 61042 15.50 15.14 15.26—.38 Kinrossg 96417 3.30 3.17 3.23+.09 LloydBkg .47a 141587 2.51 2.46 2.49—.02 MGM Rsts .48 31181 23.38 22.65 23.21+.01 MarathnO .20 45803 13.95 13.57 13.86—.31 Merck 2.20f 36430 74.00 72.77 73.60—.40 MetLife 1.68 32143 40.27 39.33 40.06—.13 MorgStan 1.20 41789 39.20 38.35 38.83—.47 Nabors .24 58930 2.00 1.86 1.88—.18 NokiaCp .19e 111442 5.57 5.47 5.53—.04 OasisPet 62533 5.52 5.19 5.44+.06 Oracle .76 59760 44.22 43.60 44.02—.58 Penney 32289 1.03 1.00 1.01—.05 PetrbrsA 48762 11.54 11.31 11.53—.04 Petrobras 61175 12.70 12.42 12.69—.04 Pfizer 1.44f 64420 42.09 41.26 41.82—.38 PivotSftn 32234 15.73 14.89 15.11—.49 PUltSP500s 48190 32.26 30.91 31.72—1.43 ProShSPrs 70878 32.56 32.13 32.30+.44 PrUShSPrs 38528 46.32 45.13 45.61+1.28 PrUShD3rs 31815 21.78 20.89 21.19+.83 RegionsFn .56 46608 13.29 13.10 13.19—.21 RiteAid 141895 .68 .61 .62—.04 SpdrGold 58810 120.70 120.14 120.50+.84 SpdrEuro50 1.18e 40367 32.62 32.19 32.52—.44 SpdrWldxUS .79e 44623 25.97 25.74 25.88—.36 S&P500ETF 4.13e 639381 243.81 240.48 242.56—3.62 SpdrBiots .44e 31457 70.08 67.56 68.36—1.90 SpdrLehHY 2.30 73062 33.43 33.30 33.37—.14 SpdrS&PRB .74e 31517 46.15 45.53 45.75—.68 SpdrRetls .49e 38042 40.25 39.57 39.79—.86 SpdrOGEx .73e 98229 26.45 25.83 26.20—.45 Schlmbrg 2 49847 36.27 35.34 35.73—.88 SchwIntEq .71e 55269 27.83 27.57 27.74—.36 SnapIncAn 40449 5.41 5.24 5.25—.18 SwstnEngy 75849 3.68 3.48 3.54—.12 Squaren 93270 55.12 52.95 53.44—1.88 SPMatls .98e 51946 49.51 48.64 49.24—.22 SPHlthC 1.01e 50209 83.57 82.56 83.24—.98 SPCnSt 1.28e 120096 49.89 49.04 49.81—.28 SPConsum 1.12e 38834 96.60 94.87 95.61—1.83 SPEngy 2.04e 81911 56.46 55.55 56.21—.98 SPDRFncl .46e 288204 23.22 22.90 23.09—.23 SPInds 1.12e 58364 62.85 61.87 62.56—.59 SPTech .78e 76256 60.62 59.48 60.00—1.10 SpdrRESel 53900 30.62 30.05 30.32—.44 SPUtil 1.55e 111712 52.47 51.40 52.14—.12 TevaPhrm .73e 35859 15.53 15.11 15.32—.50 Transocn 70042 6.78 6.46 6.63—.35 Twitter 119190 28.92 27.48 27.75—.91 USOilFd 182420 9.65 9.40 9.52—.38 USSteel .20 33846 18.36 17.74 17.95—.45 ValeSA .29e 59683 12.89 12.65 12.87—.20 VanEGold .06e 204267 20.98 20.70 20.90+.28 VnEkRus .01e 39441 18.49 18.27 18.34—.50 VnEkSemi .58e 44701 85.29 83.82 84.50—1.01 VEckOilSvc .47e 69610 13.95 13.53 13.72—.45 VanEJrGld 43883 29.82 29.34 29.63+.37 VangTSM 2.17e 63195 124.50 122.88 123.82—1.64 VangSP500 3.81e 34882 224.05 221.02 222.94—3.01 VangREIT 3.08e 37737 73.70 72.39 73.05—1.09 VangAllW 1.34e 59661 44.80 44.40 44.66—.59 VangEmg 1.10e 138572 37.68 37.41 37.56—.42 VangEur 1.71e 54148 47.53 46.96 47.34—.82 VangFTSE 1.10e 170541 36.43 36.06 36.28—.48 VerizonCm 2.41f 49839 54.69 53.35 54.19—.26 Visa s 1f 30714 129.05 126.99 128.01—2.22 WeathfIntl 180409 .31 .26 .30+.04 WellsFargo 1.72f 72670 