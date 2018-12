BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04f 142968 30.02 29.62 29.75—.11 Aegon .25e 42602 4.77 4.71 4.72+.04 Alibaba 78168 144.75 140.86 142.43—1.55 AlpAlerMLP…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04f 142968 30.02 29.62 29.75—.11 Aegon .25e 42602 4.77 4.71 4.72+.04 Alibaba 78168 144.75 140.86 142.43—1.55 AlpAlerMLP 1.35e 87136 9.28 9.00 9.03—.22 Ambev .05e 65706 4.07 4.03 4.04—.01 Annaly 1.20e 48005 10.14 10.00 10.09+.13 Aphrian 32810 5.85 5.58 5.85+.42 AuroraCn 55044 5.72 5.44 5.53—.01 BPPLC 2.38 37056 38.42 37.92 38.04—.37 BcoSantSA .21e 38830 4.56 4.49 4.50—.01 BkofAm .60 340386 25.09 24.61 24.76+.29 BkNYMel 1.12f 45210 49.45 47.72 47.82—1.16 Barclay .15e 37259 7.76 7.61 7.63+.05 BiPVxSTrs 190450 43.06 41.71 42.79+.12 BarrickG .28f 99192 14.01 13.55 14.01+.36 Belmond 67545 24.80 24.65 24.75+.05 CanopyGrn 32280 30.09 28.31 28.76—.61 Cemex .29t 33050 4.85 4.66 4.85+.20 CntryLink 2.16 39368 16.72 16.21 16.25—.10 ChesEng 189538 2.29 2.17 2.18—.08 CgpVelLCrd 100323 11.93 10.38 10.54—1.53 CgpVelICrd 63528 16.26 14.54 16.06+1.66 Citigroup 1.80f 87442 55.67 54.72 55.05+.80 CitizFincl 1.08 33258 30.64 30.02 30.10+.02 CocaCola 1.56 46367 48.83 48.17 48.46+.13 Coty .50 43309 7.35 7.11 7.20+.13 DenburyR 76702 1.97 1.85 1.87—.14 DxGBullrs 55013 17.71 16.32 17.71+1.18 DrGMBllrs .09e 62379 8.48 7.93 8.48+.48 DirSPBears 31859 30.16 29.35 29.82—.40 DxSPOGBrrs 32162 17.41 16.24 17.33+.84 DxSCBearrs 78661 14.56 13.91 14.38—.24 DowDuPnt 1.52 48540 53.09 52.27 52.89+1.21 EldorGldg .02e 35506 .67 .61 .65+.00 Enbridge 2.28 36055 31.41 30.51 30.57—.63 EnCanag .06 59756 5.80 5.64 5.65—.09 EgyTrnsfr 1.22 94228 13.62 13.08 13.18—.22 ENSCO .04 130227 3.98 3.57 3.69—.25 ExxonMbl 3.28 51738 73.86 72.82 72.91—1.13 FstDatan 31756 16.70 16.29 16.33—.09 FordM .60a 172004 8.68 8.49 8.49—.01 FrptMcM .20 124128 11.14 10.64 10.73+.14 GenElec .04m 732466 7.63 7.16 7.51+.36 Gerdau .02e 33854 3.93 3.87 3.92+.11 Goldcrpg .24 39383 9.74 9.32 9.73+.34 Hallibrtn .72 67272 29.75 28.91 28.100—.10 Hanesbdss .60 32372 13.10 12.63 12.87—.10 HPEntn .45e 33883 13.93 13.63 13.72+.13 HostHotls 1a 34826 17.83 17.46 17.70+.38 ICICIBk .16e 40168 10.26 10.18 10.22+.37 ING .14e 62128 11.33 11.17 11.17+.08 iShGold 62564 11.97 11.94 11.96+.02 iShBrazil .67e 83358 37.78 37.45 37.58—.26 iShEMU .86e 40716 35.64 35.37 35.41—.11 iShSilver 47145 13.82 13.74 13.76—.01 iShChinaLC .87e 110899 40.31 40.07 40.15—.40 iSCorSP500 4.38e 35194 258.35 256.07 256.94+1.29 iShEMkts .59e 399841 39.33 39.09 39.20—.26 iSh20yrT 3.05 32528 119.64 118.94 119.48+.31 iSEafe 1.66e 153990 59.82 59.39 59.43—.55 iShiBxHYB 5.09 77789 82.43 82.06 82.13—.50 iShR2K 1.77e 164108 139.18 137.15 137.72+.70 iShChina .61e 31682 54.25 53.81 53.91—.56 iSUSAMinV .87e 32548 53.69 53.24 53.41+.13 iShREst 2.76e 39635 78.12 77.39 77.90+.99 iShCrSPSs 63938 71.60 70.66 70.97+.60 iShCorEafe 1.56e 138400 55.90 55.51 55.56—.63 Infosyss 38423 9.72 9.54 9.57—.04 iShJapanrs 41545 52.65 52.31 52.39—.15 iShCorEM .95e 146277 47.40 47.10 47.22—.48 ItauUnHs x53924 8.93 8.85 8.88+.08 JPMorgCh 2.24f 72316 100.89 99.26 99.53+.52 JohnJn 3.60 101687 132.80 129.76 131.89+2.75 Keycorp .56 37683 15.26 14.90 14.95—.03 KindMorg .80 59650 15.96 15.71 15.75—.09 Kinrossg 136374 3.08 2.97 3.07+.06 LloydBkg .47a 91546 2.61 2.56 2.57+.04 MarathnO .20 56258 14.80 14.35 14.38—.34 MarathPts 1.84 40626 60.54 59.02 59.86+1.02 Merck 2.20f 51081 75.78 74.40 74.64—.59 MetLife 1.68 33637 40.07 39.04 39.85+.97 MorgStan 1.20 47821 40.82 39.90 40.28+.68 Nabors .24 52857 2.41 2.28 2.32—.09 NobleCorp .08 32229 3.12 2.94 2.99—.07 NokiaCp .19e 101445 5.90 5.81 5.82—.05 OasisPet 60657 5.69 5.42 5.44—.25 Oracle .76 215671 48.34 45.44 45.99+.26 PPLCorp 1.64 77637 30.09 28.27 28.43—1.53 Pandora 55217 8.62 8.45 8.57+.04 Petrobras 76429 13.26 12.98 13.08—.12 Pfizer 1.44f 98481 43.50 42.55 42.88—.23 PhilipMor 4.56 36762 80.33 78.30 78.50—2.90 PrUCruders 41301 15.77 14.45 14.58—1.30 ProctGam 2.87 37911 93.31 92.55 92.86+.09 PrUShSPrs 34321 42.12 41.37 41.84—.42 RangeRs .08 39352 11.40 10.86 10.91—.34 RegionsFn .56 51034 13.73 13.34 13.38—.01 RiteAid 56113 .85 .81 .85+.03 SpdrGold 41391 118.12 117.81 118.07+.20 SpdrEuro50 1.18e 48228 33.94 33.65 33.68+.07 S&P500ETF 4.13e 435252 257.95 255.65 256.54+1.18 SpdrBiots .44e 38340 75.95 73.75 73.90—1.15 SpdrLehHY 2.30 64328 34.37 34.22 34.25—.08 SpdrS&PRB .74e 60468 48.94 47.81 47.94—.28 SpdrOGEx .73e 161870 28.35 27.67 27.71—.51 Schlmbrg 2 71963 39.00 37.98 38.13—.92 SchwEMkt .49e 32545 23.70 23.51 23.59+.16 SchwIntEq .71e 56164 28.83 28.64 28.66+.07 ScorpioTk .04 39970 1.80 1.63 1.64—.09 SnapIncAn 56241 5.78 5.61 5.76+.18 SwstnEngy 68024 3.75 3.65 3.68+.06 Sprint 40999 6.00 5.90 5.99+.17 Squaren 74096 60.30 58.31 58.63+.01 SPMatls .98e 49013 51.34 50.82 51.05+.61 SPHlthC 1.01e 61594 88.10 86.95 87.26+.07 SPCnSt 1.28e 90073 53.49 53.01 53.10—.14 SPEngy 2.04e 72328 61.07 60.13 60.19—.77 SPDRFncl .46e 290008 24.40 24.05 24.14+.14 SPInds 1.12e 48624 67.14 66.38 66.72+.77 SPTech .78e 42208 64.08 63.44 63.70+.50 SpdrRESel 47215 32.69 32.33 32.63+.46 SPUtil 1.55e 95521 55.69 54.89 54.93—.06 Synchrony .84 37560 23.95 23.60 23.71+.22 TevaPhrm .73e 54900 17.94 17.25 17.30—.35 Transocn 83448 7.33 7.01 7.22—.09 Twilion 32202 89.82 82.79 84.34—3.11 Twitter 76589 34.17 33.08 33.26—.17 USOilFd 222106 10.41 9.98 10.02—.43 USSteel .20 32959 20.38 19.83 20.03+.20 ValeSA .29e 62249 13.31 13.08 13.25+.22 VanEGold .06e 258904 21.11 20.53 21.11+.50 VnEkSemi .58e 37216 92.26 90.48 91.28+1.48 VEckOilSvc .47e 43040 15.58 15.15 15.23—.28 VangSTBd 1.08e 39270 78.41 78.34 78.40+.05 VangTSM 2.17e 34228 131.74 130.50 130.94+.66 VangREIT 3.08e 48441 77.92 77.16 77.72+1.07 VangEmg 1.10e 125671 38.70 38.47 38.59+.30 VangEur 1.71e 31671 49.39 48.99 49.05+.07 VangFTSE 1.10e 104948 38.16 37.89 37.93+.07 Vereit .55 32051 7.69 7.56 7.65+.11 VerizonCm 2.41f 56349 56.69 55.88 56.07+.12 Visa s 1f 33658 133.47 132.02 133.00+1.60 WPXEngy 33446 11.52 11.05 11.08—.40 WashPrGp 1 42816 5.56 5.25 5.31—.46 WeathfIntl 111615 .43 .39 .39+.01 WellsFargo 1.72f 82920 47.52 46.80 47.05+.44 WmsCos 1.36 34564 23.27 22.58 22.63—.36 XPOLogis 48290 56.82 53.74 55.82+1.99 Yamanag .02 56003 2.34 2.26 2.33+.03 ZayoGrp 32293 24.13 23.25 23.43—.11 