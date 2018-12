BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 47721 2.84 2.74 2.84+.09 AT&TInc 2 129307 30.25 29.93 30.16+.46 Alibaba 81952 156.17 153.28 155.37+3.54 AlpAlerMLP 1.35e…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 47721 2.84 2.74 2.84+.09 AT&TInc 2 129307 30.25 29.93 30.16+.46 Alibaba 81952 156.17 153.28 155.37+3.54 AlpAlerMLP 1.35e 116790 9.50 9.37 9.48+.13 Altria 3.20 28814 54.89 53.50 53.69—.26 Ambev .05e 128794 4.16 4.09 4.15+.13 AEagleOut .55 97981 19.66 18.00 19.32+.29 AmIntlGrp 1.28 30379 37.91 36.66 37.87+1.28 Annaly 1.20e 41086 10.14 10.03 10.05—.05 Aphrian 57783 6.29 5.84 5.94—.20 Aramark .42e 38711 33.07 31.31 32.92+1.76 AstraZens 1.37e 33317 39.31 38.90 39.26+.60 AuroraCn 80330 6.23 5.95 6.14+.21 BcBilVArg .27e 33021 5.29 5.20 5.27+.25 BcoBrads .06a 72849 9.86 9.72 9.78+.23 BcoSantSA .21e 79489 4.57 4.49 4.56+.23 BkofAm .60 392774 24.94 24.37 24.85+.27 Barclay .15e 49618 8.04 7.86 8.04+.58 BiPVxSTrs 147817 39.38 38.32 38.46—1.52 BarrickG .12 71394 14.00 13.63 13.95+.35 BauschHl 29677 25.27 23.50 24.73+1.65 Blackstone 2.70e 45155 31.13 30.54 30.91+.39 CVSHealth 2 31379 74.91 74.13 74.87+1.46 CanopyGrn 31869 33.65 32.53 32.84—.32 Cemex .29t 35839 4.80 4.73 4.78+.10 CntryLink 2.16 36298 17.61 17.15 17.50+.53 ChesEng 114411 2.69 2.59 2.64+.07 CgpVelLCrd 49659 14.67 13.93 14.45+.49 CgpVelICrd 35610 12.71 12.04 12.25—.43 Citigroup 1.80f 105465 57.15 55.85 56.87+.65 ClevCliffs .20 70795 9.10 8.52 8.71—.29 CocaCola 1.56 30284 50.02 49.22 49.49—.06 CredSuiss 1.22e 51289 11.41 11.22 11.41+.49 DenburyR 46527 2.25 2.12 2.21+.11 DeutschBk .83e 131938 9.04 8.47 8.99+.66 DevonE .32 31620 28.10 27.20 27.87+1.12 DxGBullrs 59472 16.18 15.32 16.08+.80 DrGMBllrs .09e 43368 7.72 7.37 7.70+.28 DirSPBears 29550 26.70 26.04 26.05—1.36 DxSPOGBrrs 30301 12.77 12.00 12.30—1.05 DxSCBearrs 74397 12.56 12.03 12.12—.79 DrxSPBulls 34378 41.05 40.12 41.05+1.96 DowDuPnt 1.52 59723 54.60 53.87 54.49+1.23 EQTCorp .12 31398 20.73 20.10 20.37+.09 EmersonEl 1.94 32853 61.98 60.57 61.55—.73 EnCanag .06 92479 6.56 6.26 6.48+.31 EgyTrnsfr 1.22 35119 14.54 14.03 14.49+.41 ENSCO .04 58651 4.92 4.74 4.81+.06 EntProdPt 1.73 29792 26.25 25.79 26.15+.17 ExxonMbl 3.28 43352 78.20 76.88 77.16+.48 FstHorizon .48 29056 14.53 14.14 14.39+.22 FordM .60a 115892 8.71 8.59 8.70+.16 FrptMcM .20 59942 11.34 10.95 11.26+.50 GenElec .04m 477324 7.03 6.79 6.85+.09 GenMills 1.96 35496 39.31 38.52 38.60—.13 GenMotors 1.52 33164 35.96 35.23 35.91+1.22 Gerdau .02e 77160 4.07 3.98 4.00+.07 Goldcrpg .24 x34476 9.72 9.29 9.67+.19 HPInc .64f x36281 22.92 22.59 22.88+.49 Hallibrtn .72 36956 30.11 29.15 29.93+1.13 HPEntn .45e 53074 14.99 14.68 14.85+.11 ICICIBk .16e 41684 9.68 9.59 9.66+.38 ING .14e 43265 11.54 11.37 11.54+.42 iShGold 57125 11.95 11.92 11.93+.02 iShBrazil .67e 120542 39.34 38.91 39.22+1.17 iShHK .61e 34772 23.33 23.20 23.31+.45 iShSilver 36467 13.86 13.79 13.86+.20 iShChinaLC .87e 142420 41.73 41.45 41.69+1.02 iShEMkts .59e 303947 40.72 40.44 40.66+.90 iShiBoxIG 3.87 62701 112.68 112.45 112.64+.21 iSEafe 1.66e 177018 61.73 61.37 61.63+1.16 iShiBxHYB 5.09 71193 83.48 83.32 83.44+.40 iShR2K 1.77e 103634 146.75 144.76 146.45+3.00 iShChina .61e 28555 56.80 56.32 56.77+1.32 iShCorEafe 1.56e 54917 57.86 57.54 57.80+1.09 iShJapanrs 35697 54.09 53.82 54.01+.92 iShCorEM .95e 67893 49.15 48.82 49.09+1.08 ItauUnHs 77642 9.17 9.01 9.10+.24 JPMorgCh 2.24f 83174 101.99 100.06 101.97+1.60 JohnJn 3.60 28385 148.48 147.00 147.83+1.33 Keycorp .56 40462 16.23 15.84 16.13+.21 KindMorg .80 41951 16.48 16.20 16.43+.31 Kinrossg 48507 2.92 2.83 2.89+.05 KosmosEn 30810 4.76 4.51 4.69+.02 LloydBkg .47a 156688 2.67 2.61 2.66+.13 Lowes 1.92 47099 93.74 87.67 92.68+3.20 MGM Rsts .48 37905 27.14 26.06 26.92+1.29 MarathnO .20 77144 16.06 15.65 15.93+.60 Merck 2.20f 33048 78.46 77.72 78.34+1.23 MorgStan 1.20 55335 41.64 40.80 41.52+.90 Mosaic .10 44947 32.49 31.10 31.34—1.67 Nabors .24 x62273 3.00 2.85 2.93+.11 NokiaCp .19e 276014 6.01 5.93 6.01+.17 OasisPet 43782 6.59 6.40 6.54+.22 Oracle .76 66176 48.04 47.01 48.04+1.58 Penney 31528 1.42 1.37 1.40+.02 PetrbrsA 58816 12.31 12.15 12.26+.43 Petrobras 91872 13.96 13.67 13.91+.47 Pfizer 1.36 63233 44.85 44.35 44.55+.54 PivotSftn 44600 19.38 18.43 19.02+1.22 PUltSP500s 34005 43.31 42.33 43.30+2.08 ProShSPrs 33722 29.74 29.51 29.51—.49 PrUShSPrs 34989 38.80 38.18 38.20—1.30 PrUShD3rs 28771 16.96 16.57 16.57—.83 RegionsFn .56 45926 14.55 14.13 14.45+.29 S&P500ETF 4.13e 344253 268.54 266.47 268.51+4.38 SpdrLehHY 2.30 64180 34.70 34.62 34.65+.14 SpdrS&PRB .74e 41081 51.22 50.30 51.19+.99 SpdrOGEx .73e 84616 31.46 30.86 31.27+.81 SABESP .39e 43555 8.04 7.83 8.00+.64 Salesforce 34268 144.03 139.55 143.92+7.13 Schlmbrg 2 50355 42.54 41.61 41.78+.54 Schwab .52 46001 42.87 41.73 42.84+1.59 ScorpioTk .04 37349 2.13 1.99 2.09+.07 SnapIncAn 70673 6.13 5.78 6.06+.31 SwstnEngy 74962 4.31 4.17 4.27+.03 Sprint 37881 6.13 5.100 6.10+.16 Squaren 90876 65.69 62.78 65.44+3.66 SPMatls .98e 29199 52.90 52.39 52.73+.85 SPHlthC 1.01e 62235 93.06 92.20 92.96+1.77 SPCnSt 1.28e 81444 55.68 55.07 55.28+.11 SPConsum 1.12e 31252 105.65 104.39 105.63+2.14 SPEngy 2.04e 89762 64.55 63.77 64.28+1.19 SPDRFncl .46e 328114 24.89 24.54 24.89+.37 SPInds 1.12e 56925 69.10 68.53 69.01+1.21 SPTech .78e 56808 67.12 66.22 67.09+1.52 SPUtil 1.55e 84262 57.11 56.49 56.59—.21 TevaPhrm .73e 57471 19.34 18.76 19.15+.64 Transocn 44074 8.49 8.25 8.36+.28 Twilion 42492 100.47 93.66 98.25+5.53 Twitter 172115 37.14 34.85 36.87+2.42 UndrArms 74472 21.18 19.94 20.39—1.73 UnArCwi 36781 20.08 18.80 19.19—1.68 USOilFd 139330 11.13 10.94 11.07+.12 ValeSA .29e 81277 13.29 13.16 13.23+.22 VanEGold .06e 143676 20.44 20.07 20.40+.39 VnEkRus .01e 40735 20.51 20.34 20.44+.15 VEckOilSvc .47e 42768 16.92 16.46 16.77+.52 VanEJrGld 28662 28.35 27.90 28.33+.38 VangSTBd 1.08e 30470 78.13 78.09 78.11—.03 VangEmg 1.10e 104923 39.45 39.20 39.39+.83 VangFTSE 1.10e 111080 38.99 38.77 38.95+.76 VerizonCm 2.41f 83000 58.19 57.33 57.49—1.37 Visa s 1f 33440 140.88 138.55 140.41+3.60 VistraEnn 32564 24.39 24.01 24.24+.32 WeathfIntl 109330 .47 .42 .46+.01 WellsFargo 1.72f 189681 48.29 46.85 48.17+.41 WmsCos 1.36 35213 24.65 23.97 24.50+.57 XPOLogis 33252 66.25 61.62 62.64—4.05 Yamanag .02 56099 2.21 2.13 2.18+.05 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. 