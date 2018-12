BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 73492 3.29 3.16 3.22+.14 AT&TInc 2 210875 31.90 31.31 31.77+.53 Alibaba 191972 168.80 164.33 165.21+4.35 AlpAlerMLP 1.35e…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 73492 3.29 3.16 3.22+.14 AT&TInc 2 210875 31.90 31.31 31.77+.53 Alibaba 191972 168.80 164.33 165.21+4.35 AlpAlerMLP 1.35e 61278 9.85 9.66 9.81+.26 Ambev .05e 102166 4.35 4.29 4.33+.06 AmIntlGrp 1.28 125854 44.07 42.90 43.06—.19 Annaly 1.20e 47369 10.14 10.04 10.09+.05 Aphrian 212927 6.91 5.60 6.33—1.58 AuroraCn 116583 5.97 5.40 5.80+.08 BPPLC 2.38 50022 41.26 40.88 41.01+.66 BcoBrads .06a 60972 10.05 9.83 9.83—.13 BkofAm .60 271889 29.04 28.36 28.39—.01 BiPVxSTrs 200480 33.00 31.83 32.79—1.70 BarrickG .12 71812 13.01 12.70 12.79+.04 Blackstone 2.70e 54901 35.12 34.25 34.90+1.17 Boeing 6.84 39191 369.00 356.37 359.22+12.46 CVSHealth 2 48763 80.67 79.16 80.22+.02 CabotO&G .28f 35042 25.20 24.29 24.52—.64 CdnNRsgs 1.34 44733 29.37 27.06 27.08+1.93 CanopyGrn 51767 34.65 32.36 33.95+.40 CardnlHlth 1.91 34613 56.51 54.92 56.05+1.22 Caterpillar 3.44 42925 142.41 138.82 139.27+3.60 Cemex .29t 58330 5.38 5.14 5.19+.05 CenovusE .20 44378 8.43 8.01 8.04+.66 CntryLink 2.16 34984 19.05 18.64 18.81+.01 ChesEng 157210 3.07 2.95 3.01+.09 Chevron 4.48 33931 122.43 120.06 120.52+1.58 CgpVelLCrd 80061 15.37 14.40 14.55+1.18 CgpVelICrd 35044 12.72 11.76 12.58—1.18 Citigroup 1.80f 61423 66.46 64.81 64.96+.17 CocaCola 1.56 66964 49.96 48.89 49.21—1.19 DenburyR 61962 2.45 2.32 2.34+.08 DevonE .32 58624 29.18 28.08 28.15+1.12 DxGBullrs 50085 14.09 13.42 13.55+.23 DrGMBllrs .09e 51921 6.94 6.57 6.62+.17 DxSCBearrs 44427 10.98 10.46 10.94+.10 DrxSPBulls 33726 47.11 45.69 45.81+.95 DowDuPnt 1.52 49435 60.21 58.48 58.58+.73 EnCanag .06 169540 7.15 6.93 6.98+.26 EgyTrnsfr 1.22 46195 15.30 14.77 14.99+.42 ENSCO .04 76328 6.17 5.88 5.95+.28 ExxonMbl 3.28 55228 81.30 80.14 80.59+1.09 FiatChrys 59420 17.20 16.97 17.15+.56 FordM .60a 342275 9.85 9.60 9.64+.23 FrptMcM .20 120384 12.67 12.06 12.11+.17 GenElec .48 589636 7.83 7.53 7.81+.31 GenMotors 1.52 78686 39.61 38.37 38.44+.49 Gerdau .02e 58497 4.26 4.18 4.21+.19 GlaxoSKln 2.89e 87346 39.00 38.22 38.60—3.27 Goldcrpg .24 40265 9.49 9.22 9.24—.05 HPInc .64f 45292 23.93 23.40 23.63+.63 Hallibrtn .72 47490 33.11 32.18 32.34+.91 HPEntn .45e 46937 15.53 15.25 15.28+.28 iShGold 102868 11.84 11.79 11.82+.11 iShBrazil .67e 89543 40.76 40.25 40.30+.50 iShHK .61e 53359 23.70 23.56 23.60+.52 iShSilver 72016 13.65 13.54 13.57+.25 iShChinaLC .87e 268182 43.06 42.44 42.52+.50 iShUSAgBd 2.65e 79828 104.80 104.63 104.77—.11 iShEMkts .59e 594323 41.98 41.70 41.74+.66 iShiBoxIG 3.87 70330 111.58 111.25 111.46 iSEafe 1.66e 132492 63.75 63.36 63.42+.65 iShiBxHYB 5.09 128288 83.71 83.50 83.51—.10 iSR1KVal 2.41e 36987 125.10 123.67 123.86+.38 iShR2K 1.77e 108953 154.48 152.02 152.23—.39 iShChina .61e 54879 59.16 58.30 58.38+.90 iShREst 2.76e 36587 82.22 81.37 81.53—.25 iShCorEafe 1.56e 49770 59.87 59.50 59.57+.59 Infosyss 75246 9.94 9.86 9.86 iShJapanrs 36941 56.22 55.86 55.91+.57 iShCorEM .95e 123831 50.84 50.34 50.38+.91 ItauUnHs x53673 9.46 9.30 9.31—.02 JPMorgCh 2.24f 53197 112.87 111.74 112.03+.84 Keycorp .56 37183 18.76 18.18 18.20—.14 KindMorg .80 55605 17.44 17.15 17.38+.31 Kinrossg 37973 2.81 2.74 2.77+.06 Kroger s .56f 40394 29.66 29.04 29.52—.14 LVSands 3 50510 59.21 57.80 58.23+3.29 LloydBkg .47a 33741 2.86 2.83 2.85+.02 MGM Rsts .48 64379 28.21 27.69 27.78+.82 MarathnO .20 61763 17.84 17.08 17.15+.46 MarathPts 1.84 43622 66.88 63.38 63.48—1.68 Merck 2.20f 53140 79.58 78.28 78.78—.56 MorgStan 1.20 66099 46.14 45.00 45.06+.67 Nabors .24 77444 3.38 3.17 3.18—.06 NYCmtyB .68 35722 10.75 10.29 10.31—.32 NewellRub .92f 43747 24.27 23.71 24.15+.75 NewfldExp 35176 18.09 17.58 17.67+.72 NikeB s .88f 48634 79.00 76.93 77.42+2.30 NokiaCp .19e 73969 5.64 5.57 5.58+.11 OasisPet 80101 7.74 7.45 7.50+.36 Oracle .76 89414 49.95 49.21 49.63+.87 ParsleyEn 34548 21.37 20.62 20.73+.60 PetrbrsA 58151 13.77 13.61 13.67+.53 Petrobras 100097 15.28 15.08 15.13+.57 Pfizer 1.36 102688 46.38 45.77 46.11—.13 PUltSP500s 34262 49.70 48.19 48.31+.100 PrUCruders 36270 18.49 17.70 17.82+1.02 ProctGam 2.87 45638 94.67 92.48 92.85—1.67 ProShSPrs 48189 28.58 28.27 28.56—.19 RangeRs .08 33890 15.00 14.34 14.80+.25 RegionsFn .56 56414 16.85 16.45 16.48+.03 RiteAid 44216 1.15 1.11 1.13+.02 SpdrDJIA 3.98e 75206 260.30 257.02 257.36+1.85 SpdrGold 41660 116.77 116.32 116.69+1.15 S&P500ETF 4.13e 438805 280.40 277.51 277.76+2.11 SpdrLehHY 2.30 38760 34.78 34.70 34.70—.03 SpdrS&PRB .74e 41420 56.65 55.12 55.15—.62 SpdrOGEx .73e 87454 34.02 33.24 33.33+.52 Salesforce 36687 147.07 142.56 143.47+.71 Schlmbrg 2 51115 46.61 45.80 46.01+.91 SchwIntEq .71e 36434 31.36 31.17 31.18+.31 Schwab .52 34449 46.37 45.37 45.41+.61 SnapIncAn 102505 6.67 6.31 6.35—.16 SwstnEngy 135408 4.96 4.54 4.59—.23 Sprint 63682 6.38 6.16 6.20—.08 Squaren 89445 73.09 71.07 71.39+1.55 SPMatls .98e 45936 56.14 54.98 55.08+.47 SPHlthC 1.01e 59981 95.81 94.99 95.09—.78 SPCnSt 1.28e 108490 56.46 55.73 55.95—.31 SPEngy 2.04e 90939 67.99 66.79 66.99+.88 SPDRFncl .46e 262023 27.47 26.95 26.98+.01 SPInds 1.12e 117083 74.46 73.07 73.26+.72 SPTech .78e 64713 69.71 68.69 68.77+.83 SPUtil 1.55e 69601 55.72 55.09 55.71+.12 TALEducs 34585 30.01 29.01 29.33+1.26 TJX 1.56 47208 49.36 47.90 48.03—.82 TaiwSemi .73e 36573 39.00 38.38 38.49+.90 TevaPhrm .73e 39185 22.02 21.58 21.63+.09 Transocn 71584 9.84 9.66 9.69+.41 TribMdaA 1 310130 44.29 44.18 44.21+3.95 Twitter 120316 33.49 32.21 33.43+1.98 USOilFd 154271 11.27 11.02 11.06+.33 USSteel .20 56196 24.22 23.29 23.39+.33 UtdTech 2.94f 33420 125.99 123.47 123.78+1.94 ValeSA .29e 106434 14.28 14.06 14.13+.43 VanEGold .06e 112359 19.49 19.16 19.22+.13 VnEkRus .01e 40311 21.16 20.94 20.96+.51 VEckOilSvc .47e 45702 18.81 18.41 18.47+.39 VangEmg 1.10e 124981 40.75 40.30 40.33+.64 VangFTSE 1.10e 68496 40.39 40.13 40.16+.41 VerizonCm 2.41f 128789 58.69 57.69 58.18—2.12 Vipshop 56320 6.12 5.70 5.76—.01 Visa s 1f 50193 145.72 143.86 144.06+2.35 WPXEngy 34953 15.13 14.57 14.67+.72 WalMart 2.08f 39499 99.59 97.67 98.78+1.13 WeathfIntl 150156 .61 .56 .60+.03 WellsFargo 1.72f 90073 55.04 53.60 53.77—.52 WmsCos 1.36 34006 25.81 25.32 25.54+.22 Yamanag .02 51103 2.17 2.10 2.12+.04 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. 