BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 90459 2.37 2.24 2.27—.02 AT&TInc 2.04f 475486 28.80 28.17 28.46+.31 Alibaba 119500 140.98 136.79 139.09+.64 AlpAlerMLP 1.35e…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 90459 2.37 2.24 2.27—.02 AT&TInc 2.04f 475486 28.80 28.17 28.46+.31 Alibaba 119500 140.98 136.79 139.09+.64 AlpAlerMLP 1.35e 560113 8.72 8.47 8.64—.03 Altria 3.44f 113382 49.57 48.60 48.89+.19 Ambev .05e 115501 3.100 3.89 3.90—.01 Annaly 1.20e x147590 9.91 9.82 9.87 AnteroRes 1 74707 9.87 9.17 9.21—.62 Aphrian 228603 6.37 5.90 6.26+.69 AuroraCn 115823 5.30 4.90 5.23+.13 BPPLC 2.38 84483 38.67 38.01 38.13+.40 BcoBrads .06a 89934 9.94 9.74 9.83+.14 BcoSantSA .21e 167173 4.50 4.42 4.44+.03 BkofAm .60 779752 24.75 24.26 24.39+.02 BiPVxSTrs 493419 50.34 47.55 48.82+.05 BarrickG .28f 382382 13.62 13.06 13.12—.59 BrMySq 1.64f 76862 51.70 50.50 50.94+.53 CVSHealth 2 75579 66.24 64.85 65.19—.05 CabotO&G .28f 76802 23.90 22.72 22.95—.82 CntryLink 2.16 121244 15.61 15.20 15.27+.02 ChesEng 417984 2.29 2.09 2.15—.06 CgpVelLCrd 107105 8.84 8.14 8.52—.31 Citigroup 1.80f 231713 52.55 51.57 51.83+.06 CocaCola 1.56 131976 48.01 47.03 47.20—.33 ConAgra .85 106694 21.91 20.86 21.18—.04 Coty .50 73959 6.74 6.41 6.49+.15 DenburyR 136735 1.87 1.71 1.72—.05 DevonE .32 77008 23.16 22.22 22.46—.44 DxGBullrs 94732 17.30 16.25 16.28—.95 DirSPBears 114005 32.23 30.37 31.73+.21 DxSPOGBls 75548 8.38 7.52 7.66—.42 DxSCBearrs 205772 16.06 14.83 15.58—.18 DrxSPBulls 130985 33.43 31.50 32.01—.19 Disney 1.76f 75967 108.52 106.19 107.30+.78 DowDuPnt 1.52 87818 54.07 52.79 53.02—.31 Enbridge 2.28 74341 31.11 30.40 30.91+.51 EnCanag .06 178973 5.96 5.67 5.82+.01 EgyTrnsfr 1.22 126278 13.19 12.69 12.77—.07 ENSCO .04 135227 3.78 3.50 3.72+.16 EntProdPt 1.73 106702 24.52 23.80 23.88—.36 ExxonMbl 3.28 196213 69.58 67.82 68.17—.77 FstDatan 85016 17.20 16.64 16.94—.12 FordM .60a 472969 8.04 7.76 7.81—.04 FrptMcM .20 201643 10.88 10.37 10.47—.20 GenElec .04m 1215548 7.65 7.19 7.51+.24 GenMotors 1.52 86774 34.73 33.68 33.92—.04 Goldcrpg .24 76667 9.87 9.61 9.67—.07 HPInc .64f 96265 20.80 20.28 20.34—.04 Hallibrtn .72 89774 26.97 26.23 26.46+.10 HPEntn .45e 86932 13.32 12.97 13.03—.07 HostHotls 1a x71853 17.05 16.52 16.68+.09 iShGold 120299 12.28 12.23 12.27+.06 iShBrazil .67e 326813 38.43 37.82 38.08+.33 iShEMU .86e 87121 35.12 34.79 34.90+.13 iShSilver 114408 14.45 14.33 14.42+.12 iShSPTUSs 78791 57.00 55.90 56.22—.11 iShChinaLC .87e 248002 39.33 38.92 39.07—.02 iSCorSP500 4.38e 108538 252.88 247.95 249.33—.73 iShEMkts .59e 710545 39.46 39.00 39.24+.37 iSh20yrT 3.05 98789 121.05 120.29 121.05+1.01 iSEafe 1.66e 685368 58.99 58.52 58.69+.31 iShiBxHYB 5.09 301063 81.32 80.85 81.04+.12 iSR1KVal 2.41e 93546 111.48 109.68 110.08—.08 iShR2K 1.77e 359571 135.01 131.54 132.86+.38 iSUSAMinV .87e 92790 52.56 51.78 51.94—.09 iShREst 2.76e 137887 75.51 74.18 74.71+.23 iShCrSPSs 120726 69.99 68.21 68.90+.32 iShCorEafe 1.56e 298516 55.07 54.65 54.81+.34 iShJapanrs 173479 51.06 50.57 50.78+.06 iSTaiwnrs 94323 31.91 31.63 31.71+.33 iShCorEM .95e 306361 47.55 47.03 47.25+.35 iShCHEmu .64e 79012 26.01 25.78 25.88—.02 ItauUnHs 102898 9.14 8.94 9.04+.14 JPMorgCh 2.24f 179614 98.32 96.44 96.83—.21 JPMAlerian 2.29 111937 22.21 21.59 21.95—.06 Keycorp .56 85205 14.83 14.54 14.61—.01 KindMorg .80 175819 15.58 15.14 15.29—.22 Kinrossg 126163 3.29 3.15 3.18—.06 LloydBkg .47a 136460 2.57 2.50 2.55+.05 MGM Rsts .48 99412 24.31 23.50 23.73—.01 MarathnO .20 96596 14.44 13.96 14.08—.21 Merck 2.20f 125769 76.59 74.83 75.37—.01 MorgStan 1.20 128541 40.00 38.94 39.37—.29 Nabors .24 141443 2.05 1.92 2.01+.09 NYCmtyB .68 85949 9.33 8.96 9.21+.20 NokiaCp .19e 333535 5.83 5.67 5.81+.18 OasisPet 105448 5.70 5.43 5.46—.11 Oracle .76 391409 45.77 44.74 44.82—.15 Penney 89671 1.03 .95 1.03+.06 Petrobras x165201 13.18 12.84 13.03+.26 Pfizer 1.44f 241736 43.54 42.81 42.96+.11 PhilipMor 4.56 82589 69.08 66.90 67.27+.59 PUltSP500s 125428 35.33 33.31 33.87—.16 ProctGam 2.87 96091 93.28 90.84 91.18—.84 ProShSPrs 172713 31.80 31.18 31.64+.07 PrUShSPrs 98886 44.19 42.46 43.71+.13 PrUShD3rs 121069 20.09 19.06 19.85+.16 RangeRs .08 103535 10.31 9.57 9.64—.55 RegionsFn .56 122571 13.58 13.26 13.35—.01 SpdrDJIA 3.98e 72656 233.81 229.67 230.48—.78 S&P500ETF 4.13e 1529073 251.40 246.45 247.75—.32 SpdrBiots .44e 72068 71.62 68.98 70.09+.51 SpdrLehHY 2.30 153926 33.66 33.46 33.54+.05 SpdrS&PRB .74e 95254 47.08 46.07 46.53+.40 SpdrOGEx .73e 220917 27.18 26.23 26.37—.38 Salesforce 72235 136.88 132.61 134.68—.52 Schlmbrg 2 157833 37.16 36.34 36.60+.27 SchwIntEq .71e 163966 28.42 28.20 28.28+.17 SnapIncAn 191530 5.76 5.35 5.71+.36 SwstnEngy 178089 3.74 3.49 3.53—.15 Sprint 77177 5.94 5.80 5.84—.01 Squaren 183888 57.10 54.92 55.87—.28 SPMatls .98e 94530 50.91 49.91 50.10—.27 SPHlthC 1.01e 157706 86.44 84.90 85.25+.10 SPCnSt 1.28e 244365 51.15 50.37 50.57 SPConsum 1.12e 83277 99.48 97.10 97.96+.01 SPEngy 2.04e 194368 58.01 56.70 57.05—.44 SPDRFncl .46e 762547 23.90 23.49 23.59—.01 SPInds 1.12e 159172 64.70 63.55 63.77—.17 SPTech .78e 198427 62.42 60.87 61.40—.14 SpdrRESel 103898 31.24 30.68 30.94+.11 SPUtil 1.55e 210722 53.36 52.63 52.83+.13 TaiwSemi .73e 73689 37.68 37.02 37.14+.36 TevaPhrm .73e 110261 15.90 15.50 15.69+.05 Transocn 227646 7.21 6.88 7.01+.30 Twitter 218113 29.14 27.84 28.43—.25 USBancrp 1.48 x83722 45.78 45.02 45.21—.07 USOilFd 227986 9.65 9.38 9.53—.09 USSteel .20 72521 18.59 17.97 18.25—.11 ValeSA .29e 137775 13.16 12.92 13.02+.03 VanEGold .06e 498311 21.02 20.57 20.60—.37 VnEkRus .01e 119459 18.90 18.49 18.75+.25 VEckOilSvc .47e 112853 14.36 13.96 14.12+.12 VanEJrGld 75425 29.90 29.43 29.44—.30 VangTSM 2.17e 116676 128.31 125.73 126.43—.16 VangSP500 3.81e 74357 231.07 226.52 227.76—.29 VangREIT 3.08e 127293 75.18 73.80 74.37+.24 VangAllW 1.34e 107528 45.76 45.39 45.55+.25 VangEmg 1.10e 294799 38.46 38.00 38.17+.27 VangEur 1.71e 107428 48.62 48.25 48.40+.46 VangFTSE 1.10e 467597 37.21 36.91 37.02+.24 Vereit .55 x77503 7.31 7.12 7.16—.03 VerizonCm 2.41f 147679 55.86 54.90 55.27+.12 Visa s 1f 73810 133.62 129.66 130.94—1.07 WalMart 2.08f 98729 93.47 91.65 92.13+.54 WellsFargo 1.72f 236232 46.43 45.53 45.78+.25 Weyerhsr 1.36 92336 22.06 21.57 21.83+.30 WmsCos 1.36 134256 21.76 21.17 21.48+.02 Yamanag .02 74020 2.38 2.29 2.32—.01 ZayoGrp 82505 22.76 22.09 22.44+.27 Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.