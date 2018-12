BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 99070 2.30 2.19 2.29+.04 AT&TInc 2.04f 544702 28.16 27.17 28.15+.07 Alibaba 114017 138.45 133.89 138.45+.45 AlpAlerMLP 1.35e…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 99070 2.30 2.19 2.29+.04 AT&TInc 2.04f 544702 28.16 27.17 28.15+.07 Alibaba 114017 138.45 133.89 138.45+.45 AlpAlerMLP 1.35e 605644 8.73 8.31 8.67—.10 Altria 3.44f 118780 48.71 47.17 48.70+.27 Ambev .05e 155755 3.91 3.82 3.91+.01 Annaly 1.20e 166731 10.17 9.77 10.17+.13 AuroraCn 102357 5.12 4.79 5.10+.02 BPPLC 2.38 93144 37.74 36.73 37.73—.33 BcoBrads .06a 141216 9.72 9.27 9.69+.24 BcoSantSA .21e 156260 4.42 4.29 4.41—.02 BkofAm .60 914617 24.37 23.39 24.37+.26 BiPVxSTrs 677417 51.99 48.40 48.77+1.87 BarrickG .28f 227370 13.72 13.34 13.71+.06 CVSHealth 2 86167 65.24 62.81 65.24—.17 Cemex .29t 90404 4.79 4.67 4.79+.02 CntryLink 2.16 161641 15.27 14.62 15.25—.05 ChesEng 551637 2.21 2.06 2.21+.02 Chevron 4.48 100497 109.33 104.88 109.32+1.93 CgpVelLCrd 124994 8.87 8.10 8.83—.78 Citigroup 1.80f 285673 51.77 49.70 51.77+.33 ClevCliffs .20 86970 7.85 7.45 7.76—.26 CocaCola 1.56 167476 47.55 46.03 47.53+.59 ConAgra .85 140153 21.24 20.26 21.22—.21 Coty .50 100282 6.42 6.03 6.34—.06 DenburyR 122029 1.78 1.60 1.77 DeutschBk .83e 139748 7.83 7.62 7.81—.35 DevonE .32 83104 22.90 21.76 22.90+.19 DxGBullrs 99925 17.26 16.58 17.23+.75 DrGMBllrs .09e 80952 8.86 8.45 8.76+.34 DirSPBears 86243 35.22 31.52 31.52—.87 DxSCBearrs 125398 17.38 15.75 15.76—.19 DrxSCBulls .41e 82998 40.80 36.58 40.72+.26 DrxSPBulls 148171 32.21 28.66 32.20+.67 DomEngy 3.34 93377 73.25 71.38 73.25+.95 DowDuPnt 1.52 124379 53.34 51.07 53.33+1.10 EnCanag .06 224570 5.83 5.45 5.81+.02 EgyTrnsfr 1.22 226414 12.95 12.36 12.84—.10 ENSCO .04 158383 3.59 3.35 3.56—.18 EntProdPt 1.73 108686 24.45 23.65 24.24—.46 ExxonMbl 3.28 215876 68.94 66.08 68.94+.30 FordM .60a 497535 7.85 7.53 7.85 FrptMcM .20 201360 10.69 10.02 10.67+.27 GenElec .04m 1174857 7.27 6.95 7.27—.12 GenMotors 1.52 128185 34.00 32.39 33.96+.44 Gerdau .02e 138519 3.73 3.61 3.73—.10 Goldcrpg .24 83029 9.80 9.57 9.74+.18 HPInc .64f 118249 20.39 19.65 20.38+.05 Hallibrtn .72 125774 26.36 25.29 26.36—.07 HPEntn .45e 81232 13.12 12.54 13.10+.29 iShGold 171770 12.26 12.17 12.21+.07 iShBrazil .67e 164401 37.80 36.65 37.75+.45 iShEMU .86e 159062 34.78 33.97 34.77—.01 iShSilver 139561 14.34 14.21 14.30+.19 iShSPTUSs 122596 56.33 54.26 56.33+.53 iShChinaLC .87e 359902 39.12 38.38 39.09—.37 iSCorSP500 4.38e 126749 250.07 240.67 250.06+2.39 iShUSAgBd 2.65e 105622 106.06 105.77 105.83+.17 iShEMkts .59e 793223 38.91 38.25 38.87—.05 iSh20yrT 3.05 121463 121.38 119.98 120.04+.02 iSEafe 1.66e 765911 58.38 57.11 58.38+.17 iShiBxHYB 5.09 307810 80.98 80.38 80.92—.05 iSR1KVal 2.41e 108824 110.16 106.39 110.16+.99 iShR2K 1.77e 389059 132.48 127.87 132.48+.55 iShChina .61e 105656 52.67 51.55 52.65—.30 iSUSAMinV .87e 107133 52.08 50.39 52.03+.56 iShREst 2.76e 114975 74.57 72.40 74.48+.12 iShCrSPSs 110810 68.60 66.25 68.58+.41 iShCorEafe 1.56e 320351 54.49 53.33 54.47+.11 Infosyss 98564 9.45 9.28 9.45+.07 iShJapanrs 246026 50.77 49.59 50.72+.67 iShCorEM .95e 286671 46.94 46.15 46.90—.05 ItauUnHs 205366 8.90 8.53 8.90+.26 JPMorgCh 2.24f 202882 97.15 93.55 97.04+1.08 JPMAlerian 2.29 109540 22.21 21.22 22.01—.37 JohnJn 3.60 98484 127.41 123.07 127.41+.70 Keycorp .56 122266 14.63 14.07 14.62—.09 KindMorg .80 205155 15.55 14.97 15.51—.13 Kinrossg 215827 3.30 3.17 3.24+.10 LloydBkg .47a 292445 2.51 2.43 2.50—.01 MGM Rsts .48 123913 23.74 22.65 23.74+.54 MarathnO .20 121225 14.30 13.57 14.29+.12 Merck 2.20f 127843 75.38 72.76 75.38+1.38 MetLife 1.68 104135 40.95 39.33 40.95+.76 MorgStan 1.20 138949 39.77 38.33 39.66+.36 Nabors .24 143258 2.00 1.85 1.92—.14 NYCmtyB .68 92399 9.09 8.71 9.01—.12 NikeB s .88f 88747 73.73 70.99 73.67+.66 NokiaCp .19e 227822 5.64 5.47 5.63+.07 OasisPet 144923 5.58 5.19 5.57+.19 Oracle .76 188488 45.09 43.46 44.97+.38 PetrbrsA 95740 11.59 11.21 11.56—.01 Petrobras 141363 12.80 12.40 12.80+.08 Pfizer 1.44f 267897 42.85 41.26 42.85+.66 PhilipMor 4.56 103407 66.99 64.67 66.68—.18 PUltSP500s 109033 34.06 30.30 34.03+.88 ProctGam 2.87 104313 92.05 88.20 92.02+1.93 ProShSPrs 146848 32.77 31.56 31.57—.29 RegionsFn .56 134624 13.36 12.85 13.36—.03 SpdrGold 118712 120.90 120.14 120.57+.91 SpdrEuro50 1.18e 82023 32.99 32.19 32.98+.02 S&P500ETF 4.13e 1845323 248.29 238.96 248.07+1.89 SpdrLehHY 2.30 199899 33.53 33.27 33.49—.02 SpdrS&PRB .74e 100514 46.16 44.64 46.13—.30 SpdrRetls .49e 85637 40.57 39.15 40.55—.10 SpdrOGEx .73e 262938 26.85 25.64 26.75+.10 Schlmbrg 2 166368 36.47 35.02 36.33—.28 SchwIntEq .71e 233159 28.14 27.57 28.11+.01 Schwab .52 83493 41.06 39.50 41.06+.50 SnapIncAn 129730 5.41 5.08 5.35—.07 SwstnEngy 196651 3.68 3.48 3.68+.02 Squaren 201307 56.37 52.51 56.15+.83 SPMatls .98e 149231 50.39 48.64 50.37+.91 SPHlthC 1.01e 138498 85.20 82.10 85.15+.93 SPCnSt 1.28e 359218 50.61 49.04 50.57+.48 SPConsum 1.12e 107600 97.95 94.06 97.95+.52 SPEngy 2.04e 243659 57.56 55.28 57.49+.30 SPDRFncl .46e 978900 23.60 22.71 23.60+.28 SPInds 1.12e 139795 63.97 61.53 63.94+.79 SPTech .78e 233387 61.56 59.08 61.54+.44 SpdrRESel 141518 30.84 29.93 30.83+.07 SPUtil 1.55e 297305 52.77 51.40 52.70+.44 TaiwSemi .73e 86886 36.80 35.96 36.78+.02 TevaPhrm .73e 118424 15.65 15.00 15.64—.18 Transocn 170936 6.78 6.39 6.71—.27 Twitter 319344 28.92 27.26 28.68+.02 USBancrp 1.48 92003 45.65 44.12 45.65+.26 USOilFd 364983 9.65 9.37 9.62—.28 USSteel .20 96836 18.36 17.59 18.36—.04 ValeSA .29e 186264 12.99 12.65 12.99—.08 VanEGold .06e 523847 21.00 20.70 20.97+.35 VnEkRus .01e 109344 18.54 18.18 18.50—.34 VnEkSemi .58e 88324 86.26 83.30 86.26+.75 VEckOilSvc .47e 139609 14.00 13.41 14.00—.17 VanEJrGld 110743 29.82 29.34 29.74+.48 VangTSM 2.17e 161259 126.59 121.91 126.59+1.13 VangSP500 3.81e 95549 228.12 219.60 228.05+2.10 VangREIT 3.08e 121000 74.21 72.02 74.13—.01 VangAllW 1.34e 154111 45.31 44.40 45.30+.05 VangEmg 1.10e 368097 37.95 37.32 37.90—.08 VangEur 1.71e 129592 47.99 46.96 47.94—.22 VangFTSE 1.10e 569051 36.81 36.06 36.78+.03 Vereit .55 85921 7.33 7.09 7.33+.01 VerizonCm 2.41f 173697 55.17 53.35 55.15+.71 Visa s 1f 108792 132.01 126.52 132.01+1.78 WalMart 2.08f 94041 91.61 88.44 91.59+1.18 WellsFargo 1.72f 269934 45.53 43.85 45.53—.06 Weyerhsr 1.36 88816 21.53 20.81 21.53+.18 WmsCos 1.36 163212 21.55 20.42 21.46—.21 Yamanag .02 106510 2.42 2.32 2.33—.01 Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.