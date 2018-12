BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 145247 3.30 3.16 3.26+.18 AT&TInc 2 435129 31.90 31.31 31.71+.47 Alibaba 310535 168.80 163.51 163.74+2.88 AlpAlerMLP 1.35e…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 145247 3.30 3.16 3.26+.18 AT&TInc 2 435129 31.90 31.31 31.71+.47 Alibaba 310535 168.80 163.51 163.74+2.88 AlpAlerMLP 1.35e 167295 9.85 9.66 9.85+.30 Altria 3.20 88186 56.12 54.55 55.73+.90 Ambev .05e 220665 4.37 4.28 4.32+.05 AmIntlGrp 1.28 185888 44.07 42.90 43.18—.07 Annaly 1.20e 106355 10.14 10.04 10.13+.09 Aphrian 352854 6.91 5.60 6.05—1.85 AuroraCn 204114 5.97 5.40 5.69—.03 BPPLC 2.38 97624 41.31 40.88 41.19+.84 BakHuGEn .72 79992 23.55 22.71 23.25+.43 BcoBrads .06a 123232 10.05 9.72 9.79—.17 BkofAm .60 598786 29.04 28.36 28.54+.14 BiPVxSTrs 351904 33.00 31.83 32.50—1.99 BarrickG .12 178169 13.05 12.70 12.99+.24 Blackstone 2.70e 110701 35.39 34.25 34.85+1.12 BostonSci 82788 38.69 37.79 38.51+.84 BrMySq 1.60 93818 53.99 52.95 53.28—.18 CVSHealth 2 161217 80.67 79.16 79.52—.68 CallonPet 89221 9.19 8.52 8.88+.33 CanopyGrn 108201 35.18 32.36 33.33—.22 Caterpillar 3.44 93513 142.41 138.53 138.95+3.28 Cemex .29t 103503 5.38 5.08 5.15+.01 CenovusE .20 98037 8.43 8.01 8.33+.95 CntryLink 2.16 110412 19.05 18.64 18.79—.01 ChesEng 293031 3.10 2.95 3.09+.17 Chevron 4.48 81420 122.43 120.06 120.67+1.73 CgpVelLCrd 117102 15.37 14.40 15.36+1.99 Citigroup 1.80f 142267 66.46 64.81 65.16+.37 CocaCola 1.56 148528 49.96 48.89 49.69—.71 Coty .50 116054 8.72 8.36 8.47+.13 DenburyR 166589 2.51 2.32 2.51+.25 DevonE .32 117000 29.18 28.08 28.77+1.74 DxGBullrs 92637 14.09 13.42 14.01+.69 DxSCBearrs 98084 10.98 10.46 10.53—.31 Disney 1.76f 92614 116.92 114.91 115.74+.25 DowDuPnt 1.52 130154 60.21 58.48 59.16+1.31 EnCanag .06 326024 7.15 6.93 7.11+.39 EgyTrnsfr 1.22 96134 15.30 14.77 15.16+.59 ENSCO .04 134374 6.19 5.88 6.15+.48 EquitMidn 82011 23.11 21.46 23.01+.69 ExxonMbl 3.28 193235 81.46 80.14 81.22+1.72 FiatChrys 89594 17.32 16.97 17.26+.67 FstDatan 182601 19.78 18.98 19.28+.20 FordM .60a 645065 9.85 9.60 9.60+.19 FrptMcM .20 266804 12.67 12.05 12.09+.15 GenElec .48 1301986 7.95 7.53 7.81+.31 GenMills 1.96 79727 42.34 41.06 41.50—.81 GenMotors 1.52 171384 39.61 38.37 38.45+.50 Gerdau .02e 103342 4.26 4.17 4.20+.18 GlaxoSKln 2.89e 125739 39.00 38.22 38.61—3.26 Goldcrpg .24 85249 9.49 9.22 9.45+.17 HPInc .64f 123714 24.02 23.40 23.95+.95 Hallibrtn .72 112938 33.11 32.18 32.66+1.23 HPEntn .45e 148044 15.53 15.22 15.50+.50 iShGold 174001 11.84 11.78 11.79+.08 iShBrazil .67e 231958 40.76 39.85 39.99+.19 iShSilver 119236 13.65 13.48 13.49+.17 iShChinaLC .87e 625382 43.06 42.44 42.65+.63 iShUSAgBd 2.65e 140378 104.86 104.63 104.80—.08 iShEMkts .59e 1243999 42.15 41.70 41.91+.83 iShiBoxIG 3.87 127405 111.60 111.25 111.52+.06 iShCorUSTr .33 97134 24.35 24.28 24.35—.02 iSh20yrT 3.05 97635 115.88 114.66 115.88+.55 iSEafe 1.66e 436723 63.75 63.36 63.60+.83 iShiBxHYB 5.09 270529 83.83 83.50 83.80+.20 iShR2K 1.77e 235194 154.48 152.02 154.08+1.46 iShChina .61e 108250 59.16 58.30 58.54+1.06 iShREst 2.76e 112461 82.22 81.37 82.16+.38 iShCorEafe 1.56e 106202 59.87 59.50 59.72+.74 Infosyss 131889 9.94 9.86 9.90+.04 iShJapanrs 112542 56.22 55.86 56.09+.75 iShCorEM .95e 278758 50.84 50.34 50.56+1.09 ItauUnHs x138148 9.46 9.17 9.22—.10 JPMorgCh 2.24f 159186 112.89 111.74 112.24+1.05 JohnJn 3.60 86586 146.63 144.94 146.21—.69 Keycorp .56 93929 18.76 18.18 18.44+.10 KindMorg .80 157246 17.44 17.15 17.30+.23 Kinrossg 109681 2.87 2.74 2.83+.12 Kroger s .56f 93556 29.85 29.04 29.76+.10 LaredoPet 86401 5.13 4.54 5.13+.76 LVSands 3 99700 59.21 57.69 58.34+3.40 LloydBkg .47a 79636 2.88 2.83 2.86+.03 MGM Rsts .48 146913 28.21 27.69 28.02+1.06 MarathnO .20 150913 17.84 17.08 17.55+.86 MarathPts 1.84 93078 66.88 63.28 64.66—.50 Merck 2.20f 125758 79.58 78.28 79.22—.12 MetLife 1.68 80280 45.85 44.51 44.82+.19 MorgStan 1.20 151767 46.14 45.00 45.41+1.02 Nabors .24 172068 3.38 3.16 3.21—.02 NYCmtyB .68 131012 10.75 10.29 10.47—.16 NewellRub .92f 126872 24.57 23.71 24.17+.77 NewfldExp 88860 18.09 17.58 17.84+.89 NikeB s .88f 102047 79.00 76.93 77.94+2.82 NokiaCp .19e 142226 5.64 5.57 5.60+.13 OasisPet 134814 7.75 7.45 7.75+.61 Oracle .76 219503 50.12 49.21 49.83+1.07 Pandora 83062 8.81 8.50 8.79+.10 Penney 95109 1.46 1.42 1.44+.01 PetrbrsA 120695 13.77 13.40 13.49+.35 Petrobras 231368 15.28 14.89 15.04+.48 Pfizer 1.36 244626 46.38 45.76 45.99—.24 ProctGam 2.87 134171 94.67 92.26 93.32—1.19 RegionsFn .56 157945 16.85 16.45 16.63+.18 RiteAid 135586 1.15 1.11 1.11 SpdrDJIA 3.98e 95152 260.30 257.02 258.73+3.22 SpdrGold 84631 116.77 116.30 116.41+.87 S&P500ETF 4.13e 1027485 280.40 277.51 279.30+3.65 SpdrLehHY 2.30 147221 34.82 34.70 34.81+.08 SpdrS&PRB .74e 90486 56.65 55.12 55.68—.08 SpdrOGEx .73e 190061 34.02 33.24 33.87+1.06 Schlmbrg 2 127649 46.61 45.80 46.30+1.20 Schwab .52 98999 46.37 45.37 45.46+.66 SnapIncAn 221920 6.67 6.28 6.36—.15 SwstnEngy 318124 4.96 4.54 4.64—.18 SpiritRltC .50f 85408 7.69 7.39 7.69+.27 Sprint 153195 6.38 6.16 6.27—.01 Squaren 161853 73.09 71.07 71.95+2.11 SPMatls .98e 85578 56.14 54.98 55.57+.96 SPHlthC 1.01e 121557 95.81 94.86 95.41—.46 SPCnSt 1.28e 208552 56.46 55.73 56.31+.05 SPEngy 2.04e 217410 67.99 66.79 67.58+1.47 SPDRFncl .46e 652736 27.47 26.95 27.14+.17 SPInds 1.12e 195488 74.46 73.07 73.38+.84 SPTech .78e 162307 69.71 68.69 69.44+1.50 SPUtil 1.55e 179060 56.15 55.09 56.15+.56 TJX 1.56 115063 49.36 47.90 48.39—.46 TevaPhrm .73e 83553 22.02 21.48 21.59+.05 Transocn 150303 9.97 9.66 9.92+.64 TribMdaA 1 400572 45.05 44.18 44.98+4.72 Twitter 238137 33.85 32.21 33.66+2.21 USOilFd 323385 11.27 11.02 11.27+.54 USSteel .20 114200 24.22 23.28 23.76+.70 ValeSA .29e 213728 14.28 13.94 14.08+.38 VanEGold .06e 478545 19.49 19.16 19.44+.35 VnEkRus .01e 108504 21.16 20.94 21.08+.63 VEckOilSvc .47e 115522 18.81 18.41 18.72+.64 VanEJrGld 86179 27.31 26.80 27.07+.48 VangEmg 1.10e 223434 40.75 40.30 40.48+.79 VangFTSE 1.10e 161439 40.39 40.13 40.28+.53 Vereit .55 85298 7.76 7.63 7.75+.10 VerizonCm 2.41f 276452 59.75 57.69 58.16—2.14 Vipshop 115545 6.12 5.53 5.61—.16 Visa s 1f 111486 145.72 143.86 145.00+3.29 WalMart 2.08f 90739 99.59 97.67 98.75+1.10 WellsFargo 1.72f 209891 55.04 53.60 54.24—.04 WstnUnion .76 86217 18.91 18.46 18.72—.01 WmsCos 1.36 86098 25.81 25.32 25.70+.38 Yamanag .02 96886 2.17 2.10 2.14+.06 Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.