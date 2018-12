BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 8364 2.37 2.28 2.37+.08 AT&TInc 2.04f 56807 28.74 28.17 28.65+.50 Alibaba 21962 140.05 136.79 139.65+1.20 AlpAlerMLP 1.35e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 8364 2.37 2.28 2.37+.08 AT&TInc 2.04f 56807 28.74 28.17 28.65+.50 Alibaba 21962 140.05 136.79 139.65+1.20 AlpAlerMLP 1.35e 67374 8.72 8.63 8.69+.02 Altria 3.44f 13117 49.57 49.00 49.34+.64 Ambev .05e 20434 3.98 3.89 3.98+.07 Annaly 1.20e x16853 9.91 9.86 9.89+.02 Aphrian 85953 6.36 5.90 6.18+.61 AuroraCn 16779 5.10 4.91 4.99—.11 BPPLC 2.38 18419 38.67 38.24 38.43+.70 BcoBrads .06a 8463 9.83 9.74 9.82+.13 BcoSantSA .21e 43810 4.50 4.47 4.50+.09 BkofAm .60 114164 24.64 24.31 24.60+.23 Barclay .15e 8733 7.58 7.50 7.58+.15 BiPVxSTrs 59198 49.42 48.47 48.69—.08 BarrickG .28f 32564 13.62 13.47 13.50—.21 Blackstone 2.19e 8716 31.09 30.36 30.87+.41 BlueAprnn 9540 .99 .92 .97+.05 Cemigpf .08e x14094 3.51 3.45 3.49+.09 CntryLink 2.16 15763 15.61 15.25 15.57+.32 ChesEng 59730 2.29 2.20 2.29+.08 CgpVelLCrd 20702 8.63 8.40 8.60—.23 CgpVelICrd 9639 16.93 16.47 16.49+.45 Citigroup 1.80f 29985 52.30 51.57 52.27+.50 CocaCola 1.56 16582 48.01 47.65 47.79+.26 ConAgra .85 11785 21.91 21.19 21.85+.63 Coty .50 9542 6.74 6.41 6.74+.40 CredSuiss 1.22e 17342 11.01 10.89 10.99+.32 DenburyR 15466 1.87 1.75 1.84+.07 DeutschBk .83e 10086 8.13 7.93 8.13+.32 DevonE .32 8537 23.16 22.77 23.08+.18 DxSOXBrrs 8020 13.71 13.03 13.18—.53 DxGBullrs 12375 17.30 16.99 17.16—.07 DrGMBllrs .09e 12090 8.93 8.71 8.92+.16 DirSPBears 18383 31.52 30.83 31.06—.46 DxBiotBllrs 12998 31.19 29.16 31.10+1.25 DxSPOGBls 12916 8.38 8.06 8.21+.13 DxSCBearrs 28913 15.87 15.30 15.50—.26 DrxSCBulls .41e 12819 41.88 40.36 41.33+.61 DrxSPBulls 28271 32.94 32.23 32.69+.49 Disney 1.76f 9560 108.31 107.28 107.64+1.12 DowDuPnt 1.52 8859 53.85 53.25 53.74+.41 EnCanag .06 19815 5.96 5.81 5.89+.08 EgyTrnsfr 1.22 12657 13.19 12.97 13.16+.32 ENSCO .04 13276 3.72 3.57 3.69+.13 ExxonMbl 3.28 16398 69.58 68.70 68.79—.15 FstRepBk .72 11473 89.66 87.51 88.80+5.13 FordM .60a 71321 8.04 7.79 7.97+.12 FrptMcM .20 23092 10.88 10.68 10.75+.08 GenElec .04m 207555 7.60 7.19 7.60+.33 GenMotors 1.52 10089 34.73 33.94 34.43+.47 HPInc .64f 8084 20.80 20.49 20.69+.31 Hallibrtn .72 9812 26.91 26.49 26.89+.53 HeclaM .01e 8514 2.42 2.35 2.40+.05 HostHotls 1a x12131 17.05 16.69 16.96+.37 iShGold 20524 12.26 12.24 12.25+.04 iShBrazil .67e 21801 38.24 37.91 38.22+.47 iShSilver 14588 14.44 14.40 14.43+.13 iShChinaLC .87e 38092 39.23 39.03 39.18+.09 iSCorSP500 4.38e 10730 251.60 249.80 250.99+.93 iShEMkts .59e 65834 39.27 39.06 39.26+.39 iShiBoxIG 3.87 11191 112.23 112.10 112.23+.25 iSh20yrT 3.05 9320 120.76 120.29 120.65+.61 iSEafe 1.66e 69139 58.99 58.80 58.95+.57 iShiBxHYB 5.09 56830 81.07 80.85 81.02+.10 iSR1KVal 2.41e 8285 111.09 110.48 110.91+.75 iShR2K 1.77e 42891 133.67 132.05 133.12+.64 iShChina .61e 8499 53.09 52.68 53.05+.40 iShREst 2.76e 16335 75.48 74.97 75.22+.74 iShCrSPSs 11930 69.32 68.61 68.99+.41 iShCorEafe 1.56e 20641 55.07 54.89 55.04+.57 iSTaiwnrs 8573 31.82 31.67 31.77+.39 iShUK rs 8271 29.45 29.34 29.45+.45 iShCorEM .95e 17623 47.34 47.09 47.31+.41 ItauUnHs 13292 9.02 8.96 9.00+.10 JPMorgCh 2.24f 23343 98.32 97.28 97.98+.94 Keycorp .56 9503 14.81 14.60 14.72+.10 KindMorg .80 16178 15.58 15.45 15.57+.06 Kinrossg 22320 3.29 3.22 3.24 LloydBkg .47a 30780 2.55 2.53 2.55+.05 MGM Rsts .48 9759 24.31 23.60 24.26+.52 MarathnO .20 8073 14.44 14.20 14.34+.05 Merck 2.20f 12825 76.32 75.33 75.58+.20 MorgStan 1.20 18669 40.00 39.39 39.80+.14 Nabors .24 15608 2.04 1.93 2.04+.12 NewResid 2 x8613 14.63 14.45 14.53+.05 NokiaCp .19e 32524 5.72 5.67 5.72+.09 OasisPet 13323 5.70 5.58 5.70+.13 Oracle .76 13433 45.44 45.00 45.31+.34 Penney 18977 .98 .95 .96—.01 PetrbrsA x10812 11.57 11.46 11.56+.36 Petrobras x30008 13.08 12.94 13.08+.31 Pfizer 1.44f 22962 43.43 43.00 43.28+.43 PhilipMor 4.56 9513 69.08 67.61 68.55+1.87 PUltSP500s 27640 34.80 34.07 34.55+.52 ProctGam 2.87 8283 93.28 92.52 92.91+.89 ProShtQQQ 10416 34.77 34.42 34.52—.15 ProShSPrs 20880 31.56 31.33 31.41—.16 PrUShSPrs 17787 43.54 42.90 43.09—.49 PrUShD3rs 14356 19.64 19.27 19.42—.27 QntmDSSrs 23598 2.25 1.87 1.99+.49 RegionsFn .56 11979 13.58 13.34 13.53+.17 RiteAid 98503 .69 .63 .69+.05 S&P500ETF 4.13e 195803 250.11 248.31 249.55+1.48 SpdrLCapVs 8852 27.20 27.02 27.15+.18 SpdrLehHY 2.30 19513 33.56 33.47 33.53+.04 SpdrS&PRB .74e 10393 46.87 46.20 46.62+.49 SpdrRetls .49e 10694 41.18 40.60 40.86+.31 SpdrOGEx .73e 17027 27.18 26.82 26.99+.24 Schlmbrg 2 23110 37.16 36.51 37.03+.70 SibanyeG .14r 15916 2.77 2.68 2.71+.18 SnapIncAn 36872 5.67 5.35 5.66+.31 SwstnEngy 20527 3.74 3.63 3.70+.02 Sprint 8320 5.91 5.84 5.91+.06 Squaren 31449 57.08 55.26 56.12—.03 SPMatls .98e 8670 50.91 50.38 50.78+.41 SPHlthC 1.01e 14338 85.84 85.43 85.77+.62 SPCnSt 1.28e 30985 51.14 50.91 51.08+.51 SPConsum 1.12e 10246 98.79 97.70 98.44+.49 SPEngy 2.04e 17575 58.01 57.54 57.74+.25 SPDRFncl .46e 83548 23.81 23.60 23.75+.15 SPInds 1.12e 16427 64.57 63.91 64.45+.51 SPTech .78e 22487 62.06 61.32 61.73+.19 SpdrRESel 12400 31.23 31.06 31.14+.31 SPUtil 1.55e 26490 53.29 52.82 53.01+.31 TaiwSemi .73e 8494 37.60 37.03 37.57+.79 TevaPhrm .73e 13567 15.84 15.57 15.84+.20 Transocn 37574 7.20 6.88 7.19+.48 Twitter 29531 29.14 28.22 28.36—.32 USNGasrs 8646 27.94 27.67 27.93—.94 USOilFd 28345 9.57 9.48 9.56—.06 USSteel .20 11333 18.57 18.05 18.57+.21 ValeSA .29e 22309 13.11 12.98 13.09+.10 VanEGold .06e 50553 21.02 20.88 20.95—.03 VnEkSemi .58e 11667 87.68 86.28 87.41+1.15 VEckOilSvc .47e 23977 14.33 14.06 14.31+.31 VangTSM 2.17e 18510 127.63 126.67 127.23+.64 VangSP500 3.81e 10309 229.87 228.21 229.25+1.20 VangREIT 3.08e 12838 75.16 74.72 74.87+.74 VangAllW 1.34e 16380 45.73 45.56 45.70+.40 VangEmg 1.10e 43137 38.27 38.07 38.25+.35 VangEur 1.71e 15007 48.62 48.48 48.60+.66 VangFTSE 1.10e 52724 37.20 37.06 37.17+.39 VerizonCm 2.41f 13861 55.86 55.20 55.25+.10 Visa s 1f 10869 133.62 130.82 131.08—.93 WalMart 2.08f 9819 92.62 91.96 92.18+.59 WeathfIntl 44609 .34 .31 .33+.01 WellsFargo 1.72f 20201 46.10 45.53 46.09+.56 WmsCos 1.36 11277 21.76 21.51 21.74+.28 Yamanag .02 11542 2.38 2.32 2.37+.04 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. 