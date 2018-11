BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 30225 15.63 15.37 15.47+.05 AT&TInc 2 109672 30.42 29.95 30.24+.12 AXAEqHn .13p 130758 20.50 20.13 20.28—.17…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 30225 15.63 15.37 15.47+.05 AT&TInc 2 109672 30.42 29.95 30.24+.12 AXAEqHn .13p 130758 20.50 20.13 20.28—.17 AbbottLab 1.12 31906 72.26 70.36 71.68+.95 AbbVie 4.28f 37111 92.00 89.20 90.75+.61 Alibaba 82911 155.80 152.45 152.75—3.47 AlpAlerMLP 1.35e 51310 9.80 9.64 9.71+.04 Altria 3.20 47961 57.26 56.21 56.100—.29 Ambev .05e 70110 4.31 4.25 4.30+.07 Anadarko 1 35181 56.81 55.90 56.03+.52 Annaly 1.20e 35109 9.91 9.82 9.89+.04 AstraZens 1.37e 46237 40.61 39.94 40.37—1.04 AuroraCn 56227 6.68 6.30 6.36—.28 BPPLC 2.38 28966 41.16 40.74 40.82—.34 BakHuGEn .72 35192 23.80 23.39 23.45+.17 BcoBrads .06a 41606 9.75 9.53 9.75+.15 BkofAm .60 201323 27.89 27.42 27.77—.13 Barclay .15e 50648 8.50 8.41 8.43—.11 BiPVxSTrs 181931 37.82 36.02 36.42—.41 BarrickG .12 69349 13.31 13.01 13.03+.04 BlackBerry 51601 9.12 8.84 8.90+.04 BostonSci 39976 37.50 36.34 37.28+.81 BrMySq 1.60 38955 54.53 53.43 53.78+.51 BritATobs 2.24e 38008 35.24 34.39 34.77—.41 CanopyGrn 34823 36.24 34.58 34.76—.57 Cemex .29t 46201 5.14 4.95 5.03+.04 Cemigpf .08e 31669 3.11 3.03 3.11+.11 CntryLink 2.16 35954 19.24 18.90 19.21+.25 ChesEng 131115 3.76 3.61 3.61—.12 CgpVelICrd 30466 10.58 9.78 10.43—.20 Citigroup 1.80f 53639 64.91 64.02 64.67+.07 CocaCola 1.56 40252 50.01 49.63 49.95+.21 Coty .50 132570 9.20 8.71 9.14+.43 DenburyR 48395 2.75 2.61 2.61—.05 DevonE .32 52023 30.94 29.17 29.18—1.44 DxSOXBrrs 34925 13.13 12.32 12.59+.76 DxGBullrs 65424 14.28 13.85 13.96+.49 DrGMBllrs .09e 54583 7.33 7.10 7.17+.25 DirSPBears 32047 25.67 24.92 25.33+.16 DxSCBearrs 58158 11.50 11.11 11.44+.28 DowDuPnt 1.52 37229 58.89 58.35 58.47—.26 EQTCorp .12 45104 17.23 16.43 16.51—.69 EdisonInt 2.42 43701 55.00 52.51 52.68+5.49 EnCanag .06 120899 7.84 7.46 7.48—.29 EgyTrnsfr 1.22 28508 15.10 14.81 14.89+.14 ENSCO .04 52643 6.56 6.26 6.29—.01 ExxonMbl 3.28 42260 78.88 78.10 78.65+.46 FordM .60a 254571 9.31 8.98 9.02—.29 FrptMcM .20 60279 12.11 11.79 11.81—.15 GenElec .48 858630 8.20 7.73 7.81—.37 GenMotors 1.52 41735 35.71 35.02 35.28—.27 Gerdau .02e 69532 4.26 4.11 4.25+.19 Goldcrpg .24 36929 9.59 9.43 9.43+.16 HalconRsn 31877 3.06 2.91 2.97—.05 HeclaM .01e 36119 2.67 2.53 2.63+.12 HPEntn .45e 35291 15.35 15.14 15.14—.18 HomeDp 4.12 29308 177.61 173.51 175.90—1.46 IAMGldg 1.52f 29351 3.30 3.15 3.21+.13 iShGold 50660 11.74 11.69 11.70+.08 iShBrazil .67e 144870 40.21 39.57 40.20+.33 iShMexico .78e 41985 41.34 40.10 41.06+.82 iShSilver 49447 13.53 13.47 13.48+.06 iShChinaLC .87e 124556 41.34 40.93 41.13—.15 iShEMkts .59e 455159 40.79 40.37 40.65—.18 iShiBoxIG 3.87 35034 111.61 111.41 111.58+.07 iSh20yrT 3.05 35409 114.52 113.92 114.48+.44 iSEafe 1.66e 115510 62.89 62.38 62.66—.23 iShiBxHYB 5.09 231701 83.30 83.04 83.05—.48 iShR2K 1.77e 92980 151.89 150.06 150.35—1.23 iShCorEafe 1.56e 49200 59.03 58.56 58.83—.22 iShJapanrs 31594 54.67 54.18 54.53—.13 iShCorEM .95e 101982 49.19 48.70 49.00—.21 ItauUnibH .57e 38444 14.00 13.70 13.100+.13 JPMorgCh 2.24f 48845 110.42 108.55 110.09+.02 Keycorp .48f 32251 18.52 18.22 18.40—.06 KindMorg .80 36567 17.35 17.12 17.25+.08 Kinrossg 72325 2.58 2.50 2.51+.04 Kohls 2.44 36475 72.51 69.30 71.71—1.51 LloydBkg .47a 56851 2.80 2.77 2.77—.06 Macys 1.51 61655 32.54 30.64 32.33+.06 MarathnO .20 56620 17.44 17.00 17.07—.08 Merck 2.20f 40024 76.10 74.55 75.50+.66 MetLife 1.68 30788 44.70 43.89 43.99—.81 MorgStan 1.20 31585 44.23 43.47 43.91—.39 Nabors .24 53102 4.67 4.42 4.43—.19 NewellRub .92f 37577 21.75 21.12 21.51+.13 NewfldExp 28536 19.98 18.82 18.88—.83 NokiaCp .19e 103635 5.85 5.78 5.80+.04 Nordstrm 1.48a 70550 52.60 49.83 50.55—8.44 OasisPet 48840 8.60 8.11 8.14—.36 Oracle .76 86831 51.33 50.42 51.08+.45 PG&ECp 2.12f 341203 25.51 23.01 23.63+5.89 ParsleyEn 36976 22.68 21.96 22.01—.04 Penney 100666 1.44 1.27 1.37+.01 Petrobras 88836 14.91 14.57 14.91+.35 Pfizer 1.36 85399 43.67 42.91 43.54+.33 PUltSP500s 33182 46.68 45.28 45.92—.32 ProctGam 2.87 58241 94.78 93.67 94.56+.73 PrUShSPrs 38823 37.67 36.93 37.34+.17 PrUShD3rs 31236 16.18 15.68 15.90 RegionsFn .56 58548 16.38 16.19 16.33—.13 RiteAid 88333 1.25 1.19 1.20—.01 RBScotlnd 28658 5.76 5.68 5.68—.25 SpdrGold 35665 115.88 115.37 115.44+.67 S&P500ETF 4.13e 482965 272.63 271.21 272.45—.57 SpdrLehHY 2.30 201610 34.67 34.54 34.57—.21 SpdrRetls .49e 46195 46.61 45.88 46.12—.99 SpdrOGEx .73e 87260 35.30 34.57 34.62—.17 Schlmbrg 2 46882 48.75 47.83 47.98—.10 Schwab .52 30941 47.10 46.63 46.73—.59 SnapIncAn 75877 6.80 6.37 6.41—.41 SouthnCo 2.40 x32294 47.20 46.58 46.89+.31 SwstnEngy 100324 5.53 5.29 5.30—.15 Sprint 149180 6.37 6.07 6.30+.18 Squaren 55291 73.20 70.75 71.22—2.38 SPMatls .98e 32156 54.79 54.37 54.69 SPHlthC 1.01e 42578 92.20 90.91 91.65+.53 SPCnSt 1.28e 65599 56.12 55.69 56.00+.08 SPEngy 2.04e 69534 67.34 66.71 66.91+.52 SPDRFncl .46e 243121 26.79 26.47 26.76—.01 SPInds 1.12e 53098 72.05 71.36 71.51—.50 SPTech .78e 57561 68.49 67.38 67.89—.43 SPUtil 1.55e 102982 55.14 54.47 54.67+.62 TJX 1.56 39979 51.86 51.05 51.29—1.18 TahoeRes .24 29420 3.44 3.32 3.34—.07 TaiwSemi .73e 66135 37.20 36.66 36.80—1.73 Target 2.56 38864 80.16 78.21 79.07—1.69 TevaPhrm .73e 35066 22.83 22.30 22.34—.29 Transocn 50852 9.88 9.57 9.62—.09 Twitter 76360 33.92 32.60 33.69+.54 USNGasrs 60944 35.21 33.39 34.12+2.32 USOilFd 123358 12.30 12.00 12.05+.07 VICIPrn .71e 29488 21.42 21.01 21.40+.27 ValeSA .29e 67572 14.90 14.69 14.84—.09 VanEGold .06e 177298 19.50 19.29 19.35+.26 VnEkRus .01e 34970 21.01 20.78 20.87—.23 VnEkSemi .58e 59168 94.20 92.11 93.52—2.39 VEckOilSvc .47e 34566 19.43 19.11 19.18+.01 VangEmg 1.10e 60520 39.45 39.06 39.30—.15 VangFTSE 1.10e 61676 39.81 39.50 39.65—.15 Vereit .55 28863 7.70 7.59 7.67+.04 VerizonCm 2.41f 80407 60.39 58.91 60.11+1.03 Vipshop 47765 6.01 5.56 5.79+.13 WalMart 2.08f 55320 99.42 97.39 97.45—2.09 WeathfIntl 147210 .87 .80 .84—.01 WellsFargo 1.72f 60693 52.89 52.48 52.81—.01 WmsCos 1.36 33640 25.23 24.94 25.00 WmsSon 1.72 65651 55.00 51.85 53.07—7.49 Yamanag .02 47534 2.21 2.11 2.14+.00 ZayoGrp 33131 23.76 22.92 23.32+1.12 