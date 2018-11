BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 69527 3.67 3.51 3.60—.06 AT&TInc 2 250156 31.23 30.65 30.78+.09 AbbVie 4.28f 93372 89.89 88.50 89.69+.90 Alibaba…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 69527 3.67 3.51 3.60—.06 AT&TInc 2 250156 31.23 30.65 30.78+.09 AbbVie 4.28f 93372 89.89 88.50 89.69+.90 Alibaba 164443 146.41 139.97 142.82—2.03 AlpAlerMLP 1.35e 229213 9.94 9.75 9.76—.17 Altria 3.20 165092 62.95 61.14 61.20—2.22 Ambev .05e 132873 4.25 4.15 4.19—.05 Annaly 1.20e 73327 10.12 9.97 10.00—.06 AnteroRes 1 73679 16.22 15.75 15.91+.21 AuroraCn 249002 7.69 6.62 6.96—.33 BB&TCp 1.62f 81778 51.11 50.46 50.54—.22 BakHuGEn .72 79515 25.67 23.45 23.64—1.87 BcBilVArg .27e 75785 5.63 5.45 5.46—.31 BcoBrads .06a 105155 9.48 9.31 9.42—.07 BcoSantSA .21e 163775 4.78 4.71 4.72—.16 BkofAm .60 502826 28.52 27.64 27.75—.77 BiPVxSTrs 496634 36.27 33.26 36.02+2.71 BarrickG .12 111372 12.75 12.51 12.58—.33 BritATobs 2.24e 88194 39.02 38.04 38.08—3.67 CabotO&G .28f 83690 26.04 25.32 25.39—.22 CanopyGrn 90695 40.55 37.35 39.18+.04 Cemex .29t 108075 5.31 4.99 5.03—.28 CntryLink 2.16 106129 19.40 18.87 19.23+.32 ChesEng 298550 3.73 3.46 3.46—.17 Chevron 4.48 105365 121.37 117.17 117.39—2.12 CgpVelICrd 77172 9.73 8.59 9.64+.46 Citigroup 1.80f 163082 65.98 64.07 64.21—1.55 ClevCliffs .60 72991 10.15 9.74 10.00+.17 CocaCola 1.56 138546 50.24 49.54 49.87+.19 ColgPalm 1.68 87546 63.38 61.25 61.35—2.45 ConAgra .85 74789 35.56 34.41 35.25+.86 Corning .72 84642 33.20 31.67 31.71—1.85 Coty .50 197999 8.99 8.52 8.65+.16 DenburyR 134964 3.13 2.81 2.82—.13 DxSOXBrrs 70658 13.99 12.80 13.86+1.62 DxGBullrs 93649 13.08 12.46 12.51—.86 DrGMBllrs .09e 97351 6.90 6.43 6.52—.45 DirSPBears 70366 25.43 24.03 25.31+1.40 DxSCBearrs 132239 11.33 10.64 11.29+.65 Disney 1.68 91626 118.46 116.60 116.70—1.30 DowDuPnt 1.52 92465 59.05 57.53 57.70—.98 EQTCorp .12 690004 36.39 34.49 34.64—1.26 EdisonInt 2.42 143188 55.99 45.50 53.56—7.44 EnCanag .06 282818 9.01 8.39 8.41—.44 EgyTrnsfr 1.22 70875 15.95 15.38 15.40—.26 ENSCO .04 157844 7.16 6.28 6.32—.66 ExxonMbl 3.28 x119057 81.73 79.73 79.83—.22 FstDatan 111116 18.64 17.77 17.93—.72 FordM .60a 361831 9.58 9.37 9.49+.11 FrptMcM .20 144766 11.46 11.07 11.16—.19 GenElec .48 2449581 8.45 7.72 7.99—.59 GenMotors 1.52 100606 36.04 35.45 35.69—.01 Gerdau .02e 117878 4.26 4.09 4.14—.20 Goldcrpg .24 71539 9.20 8.98 9.00—.19 GoldmanS 3.20f 110108 222.31 205.13 206.05—16.60 HPInc .56f 77089 24.86 23.94 23.99—1.01 Hallibrtn .72 78013 35.43 34.11 34.16—.82 HPEntn .45e 95495 15.61 15.19 15.28—.44 HomeDp 4.12 75834 186.95 179.02 179.43—6.56 ICICIBk .16e 68562 9.59 9.38 9.39—.26 iShGold 127171 11.56 11.51 11.51—.09 iShBrazil .67e 186183 39.38 38.73 38.95—.51 iShChinaLC .87e 226494 39.96 39.44 39.54—.35 iShEMkts .59e 685349 39.74 39.14 39.24—.56 iSEafe 1.66e 310689 62.99 62.29 62.37—1.04 iShiBxHYB 5.09 223195 84.41 83.81 83.84—.52 iShR2K 1.77e 218539 154.17 150.84 151.03—3.05 Infosyss 76913 9.47 9.27 9.34—.15 Invesco 1.16 x77513 20.94 20.39 20.48—.10 iShJapanrs 86000 55.03 54.27 54.35—.75 iSTaiwnrs 71773 33.26 32.66 32.70—.42 iShCorEM .95e 173231 47.95 47.26 47.36—.67 ItauUnibH .58e 83763 13.59 13.35 13.49—.07 JPMorgCh 2.24f 132789 111.94 108.60 108.95—2.34 JohnJn 3.60 70004 146.24 144.73 145.62+.28 Keycorp .48f 94083 18.96 18.43 18.47—.42 KindMorg .80 128496 17.71 17.45 17.47—.06 Kinrossg 115825 2.60 2.52 2.52—.07 LBrands 2.40 77957 38.00 36.68 37.02+.52 LloydBkg .47a 76659 2.99 2.93 2.95—.12 MGM Rsts .48 97906 25.60 25.10 25.18—.36 Macys 1.51 76076 38.35 36.97 37.05—.73 MarathnO .20 109955 18.20 17.22 17.26—.58 Merck 2.20f 137003 75.27 74.03 74.69—.17 MorgStan 1.20 142731 45.85 43.92 44.13—1.60 NRGEgy .12 103337 40.38 38.36 39.80+1.52 Nabors .24 109496 5.34 4.89 4.91—.33 NewResid 2 70635 17.82 17.56 17.65+.02 NewellRub .92f 104829 20.50 19.68 20.24+.34 NewfldExp 84550 22.17 20.72 20.75—1.08 NobleEngy .44 75074 26.71 25.04 25.09—1.43 NokiaCp .19e 119555 5.83 5.74 5.75—.12 OasisPet 103357 9.55 8.74 8.77—.59 Oracle .76 143323 50.38 49.11 49.22—1.39 PG&ECp 2.12f 440281 35.15 24.95 32.98—6.94 Pandora 74974 8.81 8.63 8.66—.13 Penney 110942 1.37 1.26 1.28—.06 PetrbrsA 74091 13.70 13.38 13.40—.12 Petrobras 181467 15.21 14.72 14.72—.22 Pfizer 1.36 200800 44.55 43.90 44.11—.17 ProctGam 2.87 122932 93.45 91.75 92.70+.29 PrUShSPrs 92298 37.43 36.01 37.30+1.39 PrUShD3rs 76582 15.83 14.79 15.76+1.04 RangeRs .08 105519 18.24 17.52 17.60—.10 RegionsFn .56 134561 17.37 16.90 16.93—.31 RiteAid 91727 1.31 1.27 1.30+.01 SpdrDJIA 3.98e 101227 259.92 253.68 254.22—5.87 SpdrGold 74969 114.05 113.58 113.66—.82 S&P500ETF 4.13e 983384 277.46 271.99 272.57—5.19 SpdrBiots .44e 78994 80.78 77.35 77.66—3.12 SpdrLehHY 2.30 130953 35.15 34.91 34.92—.22 SpdrOGEx .73e 260393 36.98 35.06 35.13—1.26 Salesforce 75555 136.66 130.08 130.50—6.42 Schlmbrg 2 99341 50.95 49.35 49.45—.95 SnapIncAn 150454 6.87 6.47 6.65—.14 SwstnEngy 166256 5.93 5.72 5.79+.04 Sprint 107153 6.23 6.06 6.09—.10 Squaren 199366 73.80 67.21 69.83—3.44 SPMatls .98e 100598 55.02 54.06 54.17—.81 SPHlthC 1.01e 84232 92.95 91.48 91.69—1.26 SPCnSt 1.28e 159507 56.98 56.41 56.52—.30 SPEngy 2.04e 180401 69.26 66.94 67.08—1.42 SPDRFncl .46e 470451 27.18 26.53 26.58—.54 SPInds 1.12e 108195 72.42 70.88 70.99—1.43 SPTech .78e 164115 69.32 67.30 67.38—2.46 SPUtil 1.55e 273388 55.41 54.07 54.84—.03 TaiwSemi .73e 116632 37.92 37.01 37.06—1.01 TevaPhrm .73e 73403 23.81 23.30 23.69+.24 Transocn 184628 10.80 9.72 9.75—.78 Twilion 97094 92.08 81.78 83.34—8.89 Twitter 181171 34.11 31.78 32.01—2.07 USBancrp 1.20 70600 53.44 52.80 52.92—.23 USOilFd 348027 12.97 12.44 12.48—.22 ValeSA .29e 177117 14.70 14.41 14.46—.14 VanEGold .06e 382917 18.89 18.59 18.61—.43 VnEkRus .01e 74426 20.70 20.35 20.36—.25 VnEkSemi .58e 100183 94.07 91.03 91.31—4.18 VEckOilSvc .47e 84733 20.59 19.55 19.58—.77 VanEJrGld 174156 27.07 26.45 26.55—.58 VangEmg 1.10e 194320 38.38 37.84 37.94—.51 VangFTSE 1.10e 115628 39.92 39.45 39.48—.69 VerizonCm 2.41f 131190 59.40 58.54 58.72+.26 Visa s 1f 113311 143.64 139.17 139.72—4.21 WalMart 2.08f 88049 106.21 103.65 103.87—1.69 WeathfIntl 295844 1.16 1.01 1.02—.11 WellsFargo 1.72f 190014 53.58 52.28 52.35—.69 WmsCos 1.36 111477 25.42 24.81 24.83—.50 Yamanag .02 90800 2.19 2.09 2.10—.09 Yelp 103984 34.74 30.88 34.07+2.14 ZayoGrp 72679 23.24 22.50 22.51—.75 