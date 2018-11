BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 8970 15.49 15.36 15.44+.03 AKSteel 9140 3.80 3.69 3.78+.07 AT&TInc 2 22871 30.62 30.42 30.57+.24 Alibaba…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 8970 15.49 15.36 15.44+.03 AKSteel 9140 3.80 3.69 3.78+.07 AT&TInc 2 22871 30.62 30.42 30.57+.24 Alibaba 46120 152.15 149.65 151.03+4.05 AlpAlerMLP 1.35e 19287 9.78 9.60 9.63+.04 Ambev .05e 22067 4.21 4.16 4.20+.09 AnteroRes 1 14617 15.56 14.51 14.62—.66 AuroraCn 47101 6.46 6.16 6.18—.52 BPPLC 2.38 22181 40.69 40.43 40.54+.73 BakHuGEn .72 161514 23.39 23.09 23.19—.61 BcoBrads .06a 12077 9.35 9.25 9.27+.11 BkofAm .60 64299 28.10 27.87 28.00+.24 Barclay .15e 8949 9.14 9.10 9.12—.03 BiPVxSTrs 41590 36.09 35.50 35.79—.56 BarrickG .12 20679 12.50 12.28 12.42—.01 BlackBerry 12061 9.15 9.00 9.03+.07 CFIndss 1.20 x19778 48.53 44.61 45.36—3.88 CabotO&G .28f 23930 27.40 26.15 26.29—.20 CdaGoosen 29346 72.27 66.84 71.10+12.52 CanopyGrn 43548 37.12 35.25 35.38—3.10 Cemex .29t 20884 5.21 5.00 5.17+.20 CntryLink 2.16 9320 19.24 18.97 19.05+.26 CerdHCMn 17281 36.95 35.90 36.13—.04 ChesEng 100802 3.78 3.70 3.74+.18 CgpVelLCrd 23682 20.02 19.22 19.99+1.80 CgpVelICrd 24214 10.76 10.29 10.30—1.10 Citigroup 1.80f 11990 65.79 65.31 65.76+.98 ClevCliffs .60 17093 10.59 10.33 10.40 CocaCola 1.56 10753 49.90 49.60 49.84—.02 ConAgra .85 18231 34.49 33.33 33.51—1.68 ConocoPhil 1.22f 12397 65.90 64.55 65.73+2.01 Coty .50 17495 8.52 8.20 8.50+.34 DenburyR 40024 2.86 2.71 2.86+.26 DxGBullrs 17462 12.58 11.96 12.44+.34 DrGMBllrs .09e 21351 6.45 6.17 6.39+.16 DirSPBears 9603 25.00 24.73 24.89—.56 DxBiotBllrs 10047 46.80 44.08 44.47—.28 DxSCBearrs 14515 11.14 10.97 11.04—.36 EQTCorp .12 29306 19.11 17.83 18.12—.44 Enbridge 2.68 8988 32.71 32.11 32.19—.44 EnCanag .06 36288 8.39 8.23 8.27+.17 EgyTrnsfr 1.22 15556 15.25 14.85 14.98+.05 EnersisAm .21e 26942 7.97 7.82 7.96+.19 ENSCO .04 14526 6.30 6.12 6.17+.12 EquitMidn 9244 22.36 21.31 21.72+.83 ExxonMbl 3.28 16135 79.09 78.36 78.44+.44 FordM .60a 42608 9.67 9.58 9.63+.09 FrptMcM .20 13190 11.65 11.27 11.52+.27 GatesIndn 8817 15.30 15.00 15.26+.35 GenElec .48 226392 8.84 8.51 8.73+.12 GenMotors 1.52 16280 36.32 35.68 35.85—.09 Gerdau .02e 12992 3.99 3.94 3.98—.04 HPInc .56f 9312 24.42 24.04 24.38+.43 HalconRsn 14888 3.13 2.88 2.92—.10 Hallibrtn .72 17488 32.98 32.54 32.85+.58 HomeDp 4.12 9148 182.90 181.00 182.10+3.10 Huyan 14219 19.13 18.44 18.45—.22 IAMGldg 1.52f 14608 2.93 2.80 2.87—.07 ICICIBk .16e 21662 10.12 9.97 10.09+.29 ING .14e 11150 12.79 12.73 12.77+.19 iShGold 20137 11.53 11.49 11.52+.01 iShBrazil .67e 46869 38.97 38.65 38.74+.42 iShEMU .86e 9726 37.93 37.79 37.83+.40 iShGerm .60e 12477 27.47 27.35 27.37+.27 iShSilver 25548 13.23 13.14 13.21+.06 iShChinaLC .87e 63750 40.87 40.70 40.78+.44 iShEMkts .59e 140259 40.19 40.04 40.13+.44 iSh20yrT 3.05 11628 113.52 113.31 113.35—.67 iSEafe 1.66e 34891 63.13 62.97 63.02+.38 iShiBxHYB 5.09 40174 83.99 83.78 83.80+.10 iShR2K 1.77e 35903 152.50 151.73 152.20+1.65 iShChina .61e 16654 55.56 55.20 55.44+.88 iShCorEafe 1.56e 10935 59.29 59.14 59.19+.35 iShJapanrs 13684 54.68 54.55 54.59+.44 iShCorEM .95e 26967 48.48 48.32 48.43+.52 ItauUnibH .58e 27982 13.50 13.37 13.40+.14 JPMorgCh 2.24f 15292 110.71 110.06 110.39+.80 Keycorp .48f 9783 18.62 18.51 18.59+.17 KindMorg .80 21517 17.44 17.19 17.26+.08 Kinrossg 36699 2.46 2.39 2.45+.02 KrSChInn 9395 42.92 42.05 42.82+1.53 LadderCap 1.30 19736 17.14 17.00 17.11—.47 LaredoPet 10233 5.25 5.04 5.24+.31 LloydBkg .47a 41783 3.08 3.04 3.07 Macys 1.51 55686 37.32 35.12 36.34+.55 MarathnO .20 21066 17.23 16.96 16.99+.52 Merck 2.20f 9034 74.96 74.28 74.56—.05 Nabors .24 13756 4.93 4.81 4.83+.13 NokiaCp .19e 22121 5.88 5.84 5.87+.02 OasisPet 14113 8.84 8.57 8.68+.36 Oracle .76 15387 49.97 49.44 49.66+.15 PG&ECp 2.12f 88728 29.20 26.95 28.42—4.30 Penney 15534 1.30 1.28 1.30+.02 PetrbrsA 10707 13.01 12.76 12.83+.23 Petrobras 28464 14.30 13.99 14.06+.16 Pfizer 1.36 15843 43.85 43.51 43.57+.05 PrUCruders 11991 21.66 21.09 21.66+1.35 ProctGam 2.87 14075 93.75 93.01 93.47 PrUShSPrs 9625 37.00 36.73 36.89—.53 PrUShD3rs 8547 15.71 15.55 15.65—.30 RangeRs .08 22373 18.22 17.47 17.68—.14 RegionsFn .56 9356 17.11 16.99 17.08+.20 RioTinto 2.27e 8880 49.32 48.74 48.98—1.20 RiteAid 15831 1.35 1.32 1.34+.03 SpdrGold 13067 113.78 113.46 113.70 S&P500ETF 4.13e 95535 274.61 273.60 273.99+1.93 SpdrLehHY 2.30 14885 34.95 34.89 34.90+.03 SpdrRetls .49e 22903 49.12 48.55 49.03+.86 SpdrOGEx .73e 36076 35.41 34.89 35.08+.63 SpdrOGEq .49e 8821 12.72 12.56 12.60+.21 Schlmbrg 2 33757 48.88 48.14 48.38+1.04 Schwab .52 9283 47.97 47.44 47.85+.80 SnapIncAn 28897 6.62 6.39 6.59—.13 SouthnCo 2.40 8785 47.38 47.01 47.37+.10 SwstnEngy 72586 6.08 5.67 5.73—.09 Sprint 9787 6.30 6.15 6.17—.04 Squaren 24164 73.42 71.35 71.69—.16 SPHlthC 1.01e 9813 91.62 91.24 91.30+.25 SPCnSt 1.28e 20259 56.49 56.26 56.42+.03 SPConsum 1.12e 8686 109.47 108.74 109.23+1.47 SPEngy 2.04e 23627 66.81 66.31 66.45+.91 SPDRFncl .46e 75588 26.98 26.87 26.96+.23 SPInds 1.12e 26913 72.27 71.77 72.16+.85 SPTech .78e 16900 68.35 67.74 67.88+.42 SPUtil 1.55e 34382 54.80 54.42 54.79—.29 Suncorg 1.44 10829 33.50 32.90 33.49+.96 Switchn .03e 10969 8.80 7.67 7.86—1.41 TahoeRes .24 112006 3.27 3.08 3.19+.99 TaiwSemi .73e 15195 38.34 38.06 38.08+.68 TransUnn .30 10804 63.00 61.32 61.54—2.83 Transocn 25878 9.94 9.68 9.73+.30 Twitter 24842 33.52 32.75 33.46+.97 USBancrp 1.20 9604 54.54 53.98 54.51+.82 USNGasrs 93276 36.32 35.49 36.28+3.21 USOilFd 102455 12.10 11.93 12.09+.40 VICIPrn .71e 9247 21.62 21.06 21.59+.12 ValeSA .29e 18529 14.74 14.54 14.62+.02 VanEGold .06e 52949 18.67 18.34 18.60+.18 VEckOilSvc .47e 23346 19.29 19.05 19.11+.36 VanEJrGld 11843 26.49 26.08 26.41+.24 VangEmg 1.10e 17981 38.91 38.77 38.86+.47 VangFTSE 1.10e 11006 39.94 39.85 39.87+.24 VerizonCm 2.41f 16017 59.24 58.70 58.100+.34 Vipshop 10077 5.55 5.34 5.53+.29 Visa s 1f 8545 142.60 140.52 140.93+1.21 WalMart 2.08f 10297 103.15 102.35 102.70—.24 WeathfIntl 42744 1.02 .92 .92—.05 WellsFargo 1.72f 20158 53.29 53.01 53.25+.51 Yamanag .02 18992 2.12 2.00 2.11+.05 ZayoGrp 15464 24.44 23.33 24.40+.35 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.