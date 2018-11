BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 9734 3.99 3.90 3.96—.02 AT&TInc 2 32087 30.86 30.63 30.66+.14 AbbVie 4.28f 8633 81.72 79.27 81.58+2.02 Alibaba…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 9734 3.99 3.90 3.96—.02 AT&TInc 2 32087 30.86 30.63 30.66+.14 AbbVie 4.28f 8633 81.72 79.27 81.58+2.02 Alibaba 39753 149.37 144.71 146.90—.69 AlpAlerMLP 1.35e 17105 9.94 9.84 9.88+.07 Ambev .05e 18240 4.43 4.38 4.39—.08 AnglogldA 11333 10.38 10.21 10.25+.28 Annaly 1.20e 10618 9.86 9.76 9.81+.08 AuroraCn 30516 7.18 6.85 6.87—.15 BPPLC 2.38 16178 42.62 42.36 42.41+.81 BcoBrads .06a x18060 9.95 9.85 9.94+.09 BkofAm .60 47095 28.12 27.89 28.05+.16 BiPVxSTrs 45526 36.98 36.55 36.80+.12 BarrickG .12 21415 13.40 13.15 13.34+.17 BauschHl 17582 26.18 25.00 25.55+1.38 BerkHB 17410 216.73 212.96 215.44+8.87 BrMySq 1.60 7653 51.76 51.22 51.54+.85 CabotO&G .28f 18922 25.99 25.43 25.75+1.20 CanopyGrn 7901 37.61 36.53 36.64—.51 Cemigpf .08e 10996 3.11 3.07 3.08+.05 CntryLink 2.16 8642 21.05 20.62 21.00+.03 ChesEng 105675 3.81 3.63 3.75+.26 Chevron 4.48 14533 119.39 116.60 118.51+3.78 CienaCorp 15534 33.69 32.26 33.57+1.55 CgpVelICrd 8014 7.70 7.58 7.69—.28 Citigroup 1.80f 16112 66.75 66.26 66.60+.68 ClevCliffs .60 21466 11.22 10.76 11.18+.45 Clouderan 9199 15.11 14.11 14.29+.04 CocaCola 1.56 23660 48.49 47.92 48.23+.23 DenburyR 31902 3.55 3.33 3.49+.22 DxSOXBrrs 12754 12.65 12.00 12.55+.55 DxGBullrs 13228 15.05 14.33 14.89+.14 DrGMBllrs .09e 18101 8.05 7.65 7.98+.25 DxSPOGBrrs 17697 8.30 7.78 7.99—.64 DxSPOGBls 7821 24.10 22.94 23.54+1.59 DxSCBearrs 15289 10.82 10.57 10.81+.10 Disney 1.68 7923 115.95 115.29 115.79+.61 DowDuPnt 1.52 7675 58.08 57.48 57.78+.05 EliLilly 2.25 11631 110.91 109.76 110.22+3.47 EnCanag .06 62735 8.91 8.68 8.78+.23 ENSCO .04 12017 7.35 7.22 7.26+.10 ExxonMbl 3.28 17982 82.87 82.02 82.13+.18 FiatChrys 7838 16.50 16.34 16.45+.28 FstDatan 8372 18.85 18.50 18.55—.20 Fitbitn 19511 6.15 5.87 5.89—.21 FordM .60a 43930 9.53 9.35 9.49+.11 FrptMcM .20 11868 12.33 12.13 12.26+.02 GenElec .48 257486 9.53 9.34 9.37+.08 GenMotors 1.52 10195 36.34 35.89 36.21+.18 Genworth 9425 4.33 4.16 4.27+.11 Gerdau .02e 30212 4.61 4.56 4.58—.09 GoldFLtd .02e 8324 2.89 2.82 2.87+.13 Hallibrtn .72 8710 35.66 35.11 35.42+.52 iShGold 25216 11.82 11.78 11.80—.02 iShBrazil .67e 31442 41.49 41.33 41.45—.16 iShCanada .48e 10753 27.06 26.83 26.91+.17 iShSilver 8634 13.83 13.76 13.80—.06 iShChinaLC .87e 29497 41.18 40.94 41.10+.02 iSCorSP500 4.38e 10758 275.00 274.09 274.14+.25 iShEMkts .59e 113426 40.97 40.78 40.90+.08 iShiBoxIG 3.87 8732 111.99 111.85 111.95+.20 iSEafe 1.66e 18627 63.48 63.34 63.39+.04 iShR2K 1.77e 19213 154.66 153.46 153.52—.48 iShChina .61e 10590 56.20 55.75 55.95—.15 iShREst 2.76e 11089 78.70 77.73 78.43+.70 Infosyss 16526 9.46 9.29 9.46+.21 IBM 6.28 15335 119.39 116.00 119.00+3.33 iShJapanrs 8323 55.00 54.84 54.93—.09 iSTaiwnrs 11858 33.84 33.72 33.77—.13 iShCorEM .95e 22335 49.35 49.14 49.27+.06 ItauUnibH .58e 15415 13.59 13.50 13.54—.12 JPMorgCh 2.24f 11200 109.11 108.42 108.89+.51 JinkoSolar 9361 10.75 9.90 10.56+1.59 Keycorp .48f 10604 18.52 18.30 18.32—.11 KindMorg .80 15105 17.16 16.100 17.06+.20 Kinrossg 16465 2.83 2.75 2.80+.05 MarathnO .20 17561 18.70 18.41 18.52+.31 Merck 2.20f 11433 72.76 71.93 72.71+.44 Nabors .24 12831 5.62 5.53 5.57+.13 NewResid 2 10378 17.43 17.25 17.40+.18 NewellRub .92f 25030 19.98 19.00 19.79+.80 NewfldExp 9163 22.84 22.37 22.59+.72 NobleCorp .08 9350 5.08 4.97 5.01+.14 NokiaCp .19e 19861 5.88 5.85 5.86+.06 OasisPet 13133 10.35 10.05 10.27+.40 Oracle .76 12434 49.10 48.83 48.84+.01 Pandora 7846 8.73 8.59 8.63—.04 PetrbrsA 14950 14.95 14.83 14.91+.12 Petrobras 30215 16.35 16.19 16.34+.21 Pfizer 1.36 25613 43.37 42.83 43.35+.42 ProctGam 2.87 21982 90.75 89.82 90.63+.82 PrUShSPrs 11322 37.49 37.23 37.45—.10 RangeRs .08 16138 17.48 17.03 17.17+.78 RedHat 7596 172.16 171.30 171.94—.30 RegionsFn .56 9911 17.40 17.22 17.23—.03 ResidioTcn 9127 24.40 23.43 23.64—.14 RiteAid 14219 1.23 1.19 1.21+.02 RoyDShllA 3.76 7753 63.64 63.35 63.37+1.12 SpdrGold 8303 116.61 116.27 116.50—.15 SpdrEuro50 1.18e 17640 35.79 35.69 35.72+.03 S&P500ETF 4.13e 78787 272.97 272.07 272.20+.31 SpdrS&PRB .74e 10845 55.16 54.41 54.73+.03 SpdrOGEx .73e 47445 37.34 36.73 37.06+.88 STMicro .40 9174 15.42 15.25 15.27—.54 Schlmbrg 2 8421 52.28 51.70 51.86+.46 ScorpioTk .04 7393 2.06 1.99 2.05+.05 SeaWorld 7374 27.67 23.92 24.84—1.45 SibanyeG .14r 10801 2.66 2.59 2.66+.11 SnapIncAn 23655 6.94 6.71 6.74—.08 Sogoun 10220 6.09 5.66 5.75—.56 SwstnEngy 60132 5.77 5.60 5.63+.23 SpiritRltC .50f 11704 8.19 7.90 8.18+.38 Sprint 10606 6.40 6.30 6.36+.09 Squaren 26415 76.97 74.02 74.17—3.59 SPMatls .98e 9894 54.11 53.77 53.91—.05 SPHlthC 1.01e 9768 89.96 89.38 89.87+.61 SPCnSt 1.28e 35050 55.59 55.12 55.39+.28 SPEngy 2.04e 26042 68.96 68.38 68.55+.99 SPDRFncl .46e 70466 26.80 26.49 26.69+.31 SPInds 1.12e 27105 71.44 70.94 71.12+.13 SPTech .78e 16814 68.74 68.11 68.20—.54 SpdrRESel 7565 32.36 32.02 32.26+.32 SPUtil 1.55e 23272 53.73 53.26 53.46+.31 Sysco 1.44 21416 65.71 63.19 63.66—7.64 TaiwSemi .73e 16946 38.82 38.57 38.64—.14 TeekayTnk .21 7552 1.21 1.18 1.19 TevaPhrm .73e 33787 23.34 22.78 22.84+.25 Transocn 16481 11.13 10.91 10.92+.03 Twitter 29272 34.28 33.46 33.72—.58 UndrArms 16676 24.58 23.80 24.33+.63 UnArCwi 10049 22.23 21.57 22.08+.66 USNGasrs 26175 28.75 28.48 28.62+1.87 USOilFd 34589 13.54 13.46 13.47+.16 USSteel .20 13757 28.90 27.68 28.76+.79 ValeSA .29e 18753 15.61 15.49 15.55+.10 VanEGold .06e 29801 19.75 19.42 19.68+.05 VnEkRus .01e 17420 21.47 21.25 21.43+.31 VnEkSemi .58e 7853 96.09 94.73 94.97—1.44 VEckOilSvc .47e 9974 21.10 20.88 20.93+.24 VanEJrGld 9129 28.46 28.01 28.35+.29 VangEmg 1.10e 19158 39.53 39.36 39.47+.11 VangFTSE 1.10e 7468 40.24 40.14 40.18+.00 VerizonCm 2.41f 10347 56.96 56.51 56.88+.25 Vipshop 11866 5.86 5.65 5.72—.11 VistraEnn 8480 24.97 24.47 24.74+.35 WeathfIntl 12967 1.27 1.25 1.26+.02 Welbilt 8313 18.26 15.75 16.34—2.98 WellsFargo 1.72f 15195 54.30 53.73 53.87+.26 WmsCos 1.36 12630 25.89 25.13 25.18—.40 Yamanag .02 16984 2.43 2.36 2.41+.05 ————————— 