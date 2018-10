BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 15100 5.00 4.80 4.85—.06 AT&TInc 2 23593 33.75 33.58 33.73+.15 Alibaba 18186 165.95 164.31 164.56—.20 Ambev .05e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 15100 5.00 4.80 4.85—.06 AT&TInc 2 23593 33.75 33.58 33.73+.15 Alibaba 18186 165.95 164.31 164.56—.20 Ambev .05e 33586 4.62 4.57 4.62+.05 Annaly 1.20e 8605 10.26 10.20 10.24+.01 BPPLC 2.38 12229 46.93 46.65 46.71+.61 BcoBrads .06a 13149 7.09 6.98 7.06—.03 BcoSantSA .21e 9236 5.03 5.01 5.02+.02 BkofAm .60f 80966 29.85 29.62 29.85+.39 BiPVxSTrs 44749 26.00 25.87 25.90—.77 BarrickG .12 18227 11.17 11.07 11.12+.04 BauschHl 13342 26.71 25.85 26.65+.98 BaytexEg 9933 3.13 3.01 3.05+.14 BlackBerry 21668 11.75 11.44 11.50+.12 CBLAsc .80 15031 3.99 3.80 3.87—.12 CVSHealth 2 6770 80.03 78.95 79.97+1.25 CallonPet 6719 12.18 11.90 12.18+.19 CampSp 1.40 7807 37.22 36.66 36.67+.04 CampWrln .54 14127 21.53 20.83 20.85—.47 CdnNRsgs 1.34 16207 33.40 32.85 33.21+.55 CanopyGrn 19769 51.15 49.85 50.53+1.89 Cemex .29t 10500 7.26 7.08 7.25+.21 CenovusE .20 8922 10.56 10.18 10.52+.49 CntryLink 2.16 8618 21.59 21.25 21.53+.33 ChesEng 26069 4.55 4.48 4.54+.05 Chevron 4.48 6466 124.43 123.11 124.39+2.11 CienaCorp 8761 31.88 30.35 30.57—.67 CgpVelICrd 13386 5.31 5.21 5.24 Citigroup 1.80f 12614 72.86 72.21 72.82+1.08 ClevCliffs 20243 12.84 12.34 12.45—.21 CocaCola 1.56 10516 46.35 46.05 46.10—.09 ConAgra .85 7142 34.07 33.70 33.76—.21 Deere 2.76 8428 152.47 150.84 151.34+1.01 DenburyR 30245 6.27 6.01 6.01—.19 DeutschBk .83e 7444 11.31 11.27 11.30—.06 DevonE .32 6680 40.25 39.72 40.19+.25 DxGBullrs 13539 13.06 12.72 12.95 DrGMBllrs .09e 16728 7.50 7.25 7.42+.02 DxBrzBulls 7177 18.78 18.18 18.59—.11 DxSCBearrs 12601 8.47 8.30 8.40—.02 Disney 1.68 10068 117.40 116.41 117.22+.28 DowDuPnt 1.52 14997 65.76 64.77 65.57+1.26 EldorGldg .02e 7739 .91 .86 .91+.02 EnCanag .06 24407 13.45 13.24 13.41+.30 ENSCO .04 12647 8.52 8.32 8.51+.07 EntProdPt 1.72f 6482 29.02 28.81 28.89+.16 ExxonMbl 3.28 7377 85.63 85.26 85.54+.52 Fitbitn 8922 5.42 5.29 5.29—.06 FordM .60a 68156 9.43 9.34 9.42+.17 FrptMcM .20 17694 13.90 13.69 13.78—.14 GarrtMotn 8545 18.65 16.98 17.01 GenElec .48 1180404 13.07 12.56 12.60+1.31 GenMotors 1.52 13670 34.54 34.10 34.22+.55 Gerdau .02e 17178 4.24 4.16 4.18—.03 Goldcrpg .24 7174 10.26 10.16 10.23+.03 HalconRsn 6421 4.50 4.35 4.45—.02 Hallibrtn .72 8591 40.74 40.34 40.73+.20 Hanesbdss .60 6728 18.60 18.14 18.55+.12 HPEntn .45e 8140 16.52 16.33 16.51+.20 ICICIBk .16e 10254 8.72 8.61 8.66+.17 iShGold 9167 11.40 11.38 11.39—.04 iShBrazil .67e 22194 33.83 33.47 33.72—.01 iShCanada .48e 6875 29.25 29.00 29.16+.38 iShSilver 20318 13.58 13.52 13.57—.17 iShChinaLC .87e 19128 43.13 42.89 42.99+.17 iShEMkts .59e 34116 43.16 43.00 43.05+.13 iSGblInfra 1.27e 10809 42.33 42.19 42.28+.16 iSh20yrT 3.05 9136 116.75 116.58 116.65—.63 iSEafe 1.66e 13527 68.27 68.20 68.26+.27 iShiBxHYB 5.09 6650 86.19 86.14 86.19—.25 iShR2K 1.77e 42328 169.32 168.19 168.69+.14 iShREst 2.76e 8063 80.17 79.81 79.91—.11 iShCorEafe 1.56e 7190 64.40 64.32 64.38+.30 Infosyss 11059 10.36 10.30 10.31+.14 iShCorEM .95e 14624 52.06 51.89 51.95+.17 ItauUnibH .58e x9651 10.97 10.80 10.89—.08 JPMorgCh 2.24f 15059 114.47 113.34 114.46+1.62 Keycorp .48f 6329 20.07 19.90 20.05+.16 KindMorg .80 18552 17.86 17.71 17.83+.10 Kinrossg 9895 2.72 2.69 2.71+.01 Kroger s .56f 8246 29.26 28.82 29.00—.11 LaredoPet 7134 8.20 7.98 8.01—.16 LVSands 3 6977 59.39 58.63 58.88—.45 MGM Rsts .48 9801 27.98 27.37 27.52—.39 Magnags 1.32f 9768 57.85 55.25 55.83+3.30 MarathnO .20 13174 23.72 23.26 23.72+.44 MarathPts 1.84 10445 82.62 81.16 81.77+1.80 MorgStan 1.20f 7774 47.23 46.78 47.22+.65 Nabors .24 12736 6.34 6.12 6.32+.16 NewellRub .92f 6844 20.68 20.23 20.52+.22 NikeB s .80 9837 85.85 85.08 85.25+.53 NobleCorp .08 7562 7.21 7.01 7.19+.16 NokiaCp .19e 40866 5.65 5.59 5.65+.07 Oracle .76 31350 51.63 51.14 51.49—.07 Pandora 8185 9.50 9.38 9.42—.09 Penney 12490 1.70 1.67 1.70+.04 PetrbrsA 12318 10.57 10.43 10.56+.10 Petrobras 26349 12.22 12.06 12.22+.15 Pfizer 1.36 16192 44.21 43.91 44.13+.06 PUltSP500s 9039 58.49 58.12 58.48+1.21 ProctGam 2.87 6555 83.56 83.17 83.27+.04 RegionsFn .56f 13826 18.47 18.36 18.44+.09 RiteAid 11156 1.28 1.26 1.27—.02 SpdrDJIA 3.98e 7753 266.68 265.85 266.68+2.28 S&P500ETF 4.13e 74583 292.65 292.01 292.64+1.92 SprBl1-3brs 28781 91.44 91.43 91.43—.15 SpdrS&PRB .74e 7946 59.88 59.44 59.66+.24 SpdrOGEx .73e 12531 43.66 43.28 43.64+.35 STMicro .40 6613 18.61 18.54 18.59+.25 Salesforce 6596 161.19 159.80 159.93+.90 Schwab .52f 7023 49.74 49.22 49.73+.58 SnapIncAn 28641 8.57 8.45 8.52+.04 SouthnCo 2.40 6906 43.50 42.93 43.01—.60 SwstnEngy 22433 5.23 5.16 5.23+.12 Squaren 28189 101.15 98.82 99.17+.16 SPHlthC 1.01e 12859 95.71 95.34 95.65+.50 SPCnSt 1.28e 13724 54.09 53.85 53.88—.05 SPConsum 1.12e 7897 118.13 117.62 117.81+.59 SPEngy 2.04e 17212 76.57 76.02 76.55+.81 SPDRFncl .46e 66087 27.88 27.68 27.87+.29 SPInds 1.12e 14834 79.55 79.17 79.25+.85 SPTech .78e 11839 75.96 75.61 75.93+.60 SPUtil 1.55e 21920 52.59 52.27 52.34—.31 TaiwSemi .73e 8237 44.79 44.42 44.70+.54 Technip .13 6508 31.88 31.12 31.29+.04 TevaPhrm .73e 42849 22.16 21.46 21.53—.01 ThomsonR 1.38 8311 45.88 45.39 45.64—.04 Transocn 12356 14.10 13.85 14.09+.14 TurqHillRs 9070 2.14 2.09 2.13+.01 Twitter 27237 28.70 28.20 28.62+.16 UndrArms 6469 21.51 21.08 21.30+.08 USBancrp 1.20 6480 53.06 52.72 53.04+.23 USOilFd 21630 15.55 15.45 15.52 USSteel .20 19019 30.90 29.82 29.92—.56 ValeSA .29e 11695 14.92 14.75 14.90+.06 VanEGold .06e 32990 18.59 18.44 18.54+.02 VnEkRus .01e 6554 21.60 21.52 21.53—.04 VnEkSemi .58e 6804 107.46 106.56 107.46+1.01 VEckOilSvc .47e 6630 25.41 25.15 25.40+.21 VanEJrGld 7354 27.49 27.19 27.37+.01 VangREIT 3.08e 9209 80.80 80.31 80.46—.22 VangEmg 1.10e 21697 41.24 41.11 41.16+.16 Vereit .55 6396 7.28 7.19 7.24—.03 VerizonCm 2.41f 8567 53.70 53.50 53.65+.26 Visa s .84 9174 151.53 150.80 151.22+1.13 W&TOff .40 7690 9.80 9.33 9.53—.12 WPXEngy 7532 20.38 20.02 20.09—.03 WellsFargo 1.72f 21483 52.80 52.45 52.72+.16 WmsCos 1.36 7447 27.46 27.20 27.44+.25 Yamanag .02 6772 2.50 2.46 2.48—.02 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.