BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 43763 13.69 13.49 13.65—.12 AKSteel 44795 4.82 4.68 4.81+.16 AT&TInc 2 111128 34.19 33.69 34.02+.11 AbbottLab…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 43763 13.69 13.49 13.65—.12 AKSteel 44795 4.82 4.68 4.81+.16 AT&TInc 2 111128 34.19 33.69 34.02+.11 AbbottLab 1.12 21771 71.95 71.41 71.94+.50 AlcoaCp 22520 41.94 40.60 41.33—.63 Alibaba 49841 165.44 162.92 162.97—.19 AlpAlerMLP 1.35e 46542 10.73 10.56 10.57—.12 Altria 3.20 21518 61.81 60.84 61.40+.34 Ambev .05e 138677 4.49 4.41 4.47—.04 Annaly 1.20e 29819 10.27 10.21 10.24+.03 AstraZens 1.37e 34681 38.76 38.38 38.74+.89 BPPLC 2.38 65438 46.61 46.12 46.41+1.19 BcoBrads .06a 57753 6.87 6.76 6.85—.14 BcoSantSA .21e 21741 5.32 5.27 5.30+.03 BkofAm .60f 180032 31.04 30.78 30.80+.06 BiPVxSTrs 87376 26.80 26.24 26.41—.27 BarrickG .12 191128 11.64 11.32 11.34+.30 BauschHl 23282 25.19 24.33 24.73—.13 BostonSci 27854 38.54 38.09 38.46+.06 BrMySq 1.60 35369 62.52 61.82 62.34+.75 CVSHealth 2 32543 78.90 77.72 78.09—.65 CabotO&G .24 25410 23.32 22.88 23.09—.11 CanopyGrn 75477 55.00 53.25 53.66+1.16 CenterPnt 1.11 35283 27.50 26.87 27.42—.40 CntryLink 2.16 170901 21.88 20.90 21.06—1.85 ChesEng 148808 4.75 4.63 4.66—.02 CgpVelICrd 33294 5.60 5.41 5.55+.04 Citigroup 1.80f 38678 74.53 73.82 73.85+.01 ClevCliffs 36931 12.84 12.50 12.71+.31 CocaCola 1.56 22367 46.18 45.79 45.80—.28 ConocoPhil 1.14f 22906 78.61 77.64 78.15+1.09 Coty .50 29542 13.16 12.80 12.89—.14 DeltaAir 1.40f 21900 57.55 56.41 56.77—.64 DenburyR 83947 6.39 6.11 6.15 DBXEurHgd .65e 41888 28.72 28.63 28.68+.11 DigitalRlt 4.04 50258 114.90 112.80 114.49—1.43 DxGBullrs 49566 14.22 13.75 13.78+.32 DrGMBllrs .09e 58325 8.24 8.02 8.04+.13 DxSCBearrs 30346 8.28 8.19 8.22—.10 Disney 1.68 39947 114.71 112.65 114.10+1.33 DowDuPnt 1.52 21738 68.69 67.90 68.24+.04 EldorGldg .02e 33692 .92 .89 .90+.02 EnCanag .06 31112 13.38 13.15 13.25+.18 ENSCO .04 87422 8.74 8.40 8.41+.04 EnvisnHln 57564 45.62 45.00 45.48—.23 ExxonMbl 3.28 41603 87.36 86.37 86.43—.17 FstDatan 43407 25.75 25.23 25.45—.16 FordM .60a 147810 9.56 9.42 9.49—.11 Fortiven .28 60536 86.67 85.53 85.76—.57 FrptMcM .20 48706 14.57 14.21 14.23—.02 GenElec .48 433746 11.76 11.40 11.43—.32 GenMotors 1.52 47414 34.68 33.87 33.95—.81 Gerdau .02e 31998 4.09 3.98 4.09+.05 Goldcrpg .24 43334 10.75 10.44 10.46—.19 Hallibrtn .72 29135 41.68 41.27 41.36+.30 HeclaM .01e 20651 3.05 2.96 2.98+.03 HPEntn .45e 21112 16.97 16.81 16.83—.10 HostHotls 1a 34030 21.42 20.95 21.40+.51 ICICIBk .16e 49890 8.72 8.57 8.72+.19 iShGold 26414 11.54 11.51 11.52+.03 iShBrazil .67e 89940 32.66 32.20 32.65—.15 iShSilver 75936 13.69 13.57 13.63+.22 iShChinaLC .87e 71960 42.93 42.71 42.90+.26 iShEMkts .59e 155170 42.91 42.76 42.88+.14 iSEafe 1.66e 74216 68.89 68.72 68.78+.46 iShiBxHYB 5.09 41731 86.18 86.12 86.13—.07 iShR2K 1.77e 39576 170.48 169.85 170.35+.58 iShREst 2.76e 25281 80.88 80.24 80.81+.34 iShCorEafe 1.56e 20430 65.00 64.85 64.91+.45 Infosyss 66535 10.11 10.03 10.10+.15 Intelsat 33059 26.74 22.85 26.32+3.62 iShJapanrs 26163 60.43 60.28 60.30+.53 iSTaiwnrs 21672 37.61 37.50 37.54+.11 iShCorEM .95e 91627 51.78 51.62 51.76+.23 ItauUnibH .58e 46215 10.39 10.21 10.35—.17 JPMorgCh 2.24f 32844 117.97 116.85 116.94+.22 Jabil .32 42173 28.88 27.06 27.37—2.71 JohnJn 3.60f 20639 140.96 139.75 139.80—.67 JonesEngyrs 42839 11.20 7.26 7.72+1.20 Keycorp .48f 22575 20.77 20.63 20.67+.07 KindMorg .80 63781 17.99 17.70 17.79—.11 Kinrossg 31690 3.03 2.95 2.97+.03 Kroger s .56f 30029 29.87 29.24 29.40—.21 LloydBkg .47a 136986 3.24 3.18 3.20—.04 Macys 1.51 24727 35.12 34.05 34.69—.06 MarathnO .20 48504 22.68 22.30 22.37+.03 MarathPts 1.84 26316 88.45 86.02 87.70+1.91 McDnlds 4.64f 20413 166.75 164.07 166.75+3.44 Medtrnic 2 23713 99.65 98.84 99.16+.30 MKors 26049 68.00 66.17 66.93+.22 MorgStan 1.20f 34256 49.19 48.43 48.49—.08 Nabors .24 28752 6.33 6.20 6.24+.02 NewellRub .92f 31120 20.73 20.40 20.48+.03 NikeB s .80 29387 85.00 84.07 84.95+.68 NobleCorp .08 23476 7.28 7.07 7.08—.01 NokiaCp .19e 95008 5.61 5.54 5.61+.06 OasisPet 51617 14.15 13.77 13.91+.25 Oracle .76 74453 51.90 50.97 51.85+.61 Pandora 147543 9.12 8.80 9.08+.10 Penney 37964 1.99 1.93 1.94—.02 PetrbrsA 23576 9.72 9.55 9.68—.10 Petrobras 79965 11.33 11.10 11.30—.09 Pfizer 1.36 51819 44.29 43.99 44.14+.21 RangeRs .08 30595 17.65 17.06 17.29—.15 RegionsFn .56f 26515 19.45 19.29 19.38+.09 RiteAid 45838 1.26 1.23 1.25+.01 Rowan .40 27357 19.30 18.32 18.37—.53 RoyDShllA 3.76 28300 70.09 69.55 69.66+1.49 S&P500ETF 4.13e 140324 291.65 290.66 291.33+.31 SpdrRetls .49e 23140 51.30 50.76 50.99+.02 SpdrOGEx .73e 82577 43.96 43.57 43.65+.28 STMicro .40 27003 19.37 19.15 19.25+.21 Salesforce 20531 159.14 157.17 158.47—.31 Schlmbrg 2 33482 62.80 62.07 62.52+.92 SnapIncAn 206644 9.42 9.10 9.21+.26 SouthnCo 2.40 35147 43.46 42.93 42.96—.88 SwstnEngy 43849 5.81 5.66 5.74+.01 Squaren 108676 92.21 88.19 91.93+5.89 SPHlthC 1.01e 21324 94.73 94.48 94.66+.20 SPCnSt 1.28e 32950 54.46 54.13 54.16—.03 SPEngy 2.04e 58243 77.01 76.64 76.68+.48 SPDRFncl .46e 129558 28.55 28.39 28.42—.01 SPInds 1.12e 40113 78.83 78.39 78.51—.12 SPTech .78e 56480 75.04 74.58 74.99+.01 SPUtil 1.55e 67413 52.47 51.94 51.99—.61 TaiwSemi .73e 21586 44.91 44.33 44.44—.46 TevaPhrm .73e 29812 24.20 23.58 23.67—.19 TotalSA 2.71e 25777 65.69 65.02 65.33+1.22 Transocn 159706 14.21 13.88 13.89+.11 TurqHillRs 68536 2.16 2.12 2.14+.01 Twitter 81353 29.15 28.44 29.07+.47 USOilFd 108677 15.36 15.18 15.23—.02 USSteel .20 34843 30.36 29.64 29.89+.46 ValeSA .29e 81609 14.99 14.68 14.97+.18 VanEGold .06e 135229 19.10 18.88 18.89+.09 VanEEMBd .98 25520 16.35 16.26 16.31—.09 VnEkSemi .58e 21363 107.56 106.09 106.43—1.44 VEckOilSvc .47e 43885 25.81 25.56 25.64+.34 VanEJrGld 43702 28.32 28.04 28.08+.17 VangEmg 1.10e 36750 41.47 41.33 41.46+.18 VangFTSE 1.10e 30872 43.99 43.88 43.93+.30 VerizonCm 2.41f 37566 53.66 53.22 53.49—.05 Vipshop 64814 6.10 5.89 6.00—.05 W&TOff .40 34722 8.84 8.20 8.59+.49 WPXEngy 22246 19.46 19.08 19.33+.34 WalMart 2.08f 28455 96.52 95.31 95.73+.81 WeathfIntl 65452 2.80 2.70 2.73+.04 WellsFargo 1.72f 56604 54.69 54.29 54.34+.08 WmsCos 1.36 26944 27.74 27.15 27.17—.39 Yamanag .02 37623 2.59 2.54 2.56+.05 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.