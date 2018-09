BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 41450 13.26 13.03 13.24+.16 AKSteel 50725 4.40 4.24 4.36+.12 AT&TInc 2 280916 33.65 32.84 33.35+.68 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 41450 13.26 13.03 13.24+.16 AKSteel 50725 4.40 4.24 4.36+.12 AT&TInc 2 280916 33.65 32.84 33.35+.68 Alibaba 165188 162.81 156.18 160.61+3.15 AlpAlerMLP 1.35e 35297 11.02 10.95 10.98+.01 Altria 3.20 104177 64.04 59.12 63.83+4.36 Ambev .05e 180970 4.48 4.40 4.46+.08 Anadarko 1 27959 63.30 61.21 61.41—1.16 Annaly 1.20 606370 10.21 10.15 10.18—.31 AstraZens 1.37e 64221 37.94 37.77 37.80—.17 BPPLC 2.38 24555 43.48 43.01 43.22+.57 BcoBrads .06a 58623 6.80 6.65 6.69+.07 BkofAm .60f 235640 30.96 30.46 30.48—.37 BiPVxSTrs 178700 29.20 28.55 29.03—.11 BarrickG .12 65390 10.17 9.70 10.00+.23 BauschHl 114444 24.10 22.31 23.65+2.98 BrMySq 1.60 26522 60.64 59.88 60.29—.20 BritATobs 2.24e 40887 49.40 46.34 49.00+2.76 CadencBn .60f 23579 27.64 27.00 27.16—.54 CanopyGrn 75022 52.00 48.72 49.09—2.12 Cemex .29t 26627 6.94 6.84 6.92+.12 CntryLink 2.16 41621 23.04 22.43 22.88+.37 ChesEng 118103 4.14 4.02 4.05—.01 CgpVelICrd 84839 6.17 5.85 6.00—.35 Citigroup 1.80f 93034 71.65 70.58 70.78+1.35 ClevCliffs 37339 10.82 10.53 10.71+.15 CocaCola 1.56 57409 46.30 46.05 46.20+.18 DenburyR 48054 5.58 5.37 5.48+.13 DeutschBk .83e 41452 11.13 10.99 11.09—.16 DevonE .32f 36543 42.27 41.51 41.92+.43 DxSOXBrrs 40520 10.93 10.25 10.65+.71 DxGBullrs 74202 12.17 10.86 11.88+.74 DrGMBllrs .09e 133428 7.50 6.65 7.32+.51 DxSPOGBrrs 24117 6.47 6.14 6.32—.25 DxSCBearrs 60096 8.38 8.15 8.29+.15 DirxChiBull .38e 25326 21.11 19.63 20.48+.19 DowDuPnt 1.52 30519 70.08 69.30 69.56—.52 EnCanag .06 33875 12.54 12.15 12.26 ENSCO .04 83840 7.28 7.01 7.09+.24 ExxonMbl 3.28 46286 83.78 82.87 83.31+.45 FiatChrys 25657 17.61 17.35 17.42+.41 FordM .60a 104659 9.42 9.28 9.34+.03 FrptMcM .20 97409 13.51 13.03 13.34+.30 GenElec .48 146099 12.54 12.23 12.53+.20 GenMotors 1.52 41852 34.49 33.70 34.04+.27 GoldFLtd .02e 34988 2.37 2.25 2.33+.04 Goldcrpg .24 x41478 10.31 10.00 10.20+.16 Hallibrtn .72 50813 38.77 37.86 38.31+.96 HeclaM .01e 26981 2.90 2.68 2.86+.16 HomeDp 4.12 24288 215.43 210.91 211.78—2.07 ICICIBk .16e 27165 9.03 8.91 8.98—.02 iShGold 76084 11.55 11.45 11.53+.05 iShBrazil .67e 162796 31.57 31.09 31.20+.20 iShCanada .48e 29356 28.49 28.33 28.39+.08 iShHK .61e 62349 23.23 22.90 23.10+.28 iShMexico .78e 27308 50.56 49.37 50.04+.57 iShSilver 50753 13.43 13.23 13.35+.07 iShChinaLC .87e 304578 40.96 39.97 40.54+.15 iShEMkts .59e 659501 41.69 40.89 41.32+.09 iShiBoxIG 3.87 28863 115.07 114.96 115.05+.28 iSEafe 1.66e 93754 66.33 65.91 66.08+.19 iShiBxHYB 5.09 40107 86.06 85.92 86.03+.14 iShR2K 1.77e 91147 170.96 169.33 169.94—1.09 iShChina .61e 34743 57.53 55.98 57.01+.21 iShREst 2.76e 27114 82.58 82.12 82.47+.13 iShJapanrs 28001 57.07 56.75 56.94+.02 iSTaiwnrs 46559 36.83 36.46 36.61—.18 iShCorEM .95e 78879 50.45 49.55 50.03+.10 ItauUnibH .58e 58515 10.23 10.03 10.05+.05 JPMorgCh 2.24f 42214 114.88 113.48 113.50—.93 JohnJn 3.60f 26050 139.99 138.56 139.21+.70 Keycorp .48f 37090 21.23 20.77 20.79—.38 KindMorg .80 52263 18.19 18.01 18.05+.04 Kinrossg 52877 2.81 2.70 2.80+.07 Kroger s .56f 40806 31.50 31.09 31.22—.17 LaredoPet 84620 8.42 8.15 8.39+.66 LVSands 3 26416 60.95 59.82 60.82+.32 Lowes 1.92f 23923 114.50 112.84 113.65—.53 MGM Rsts .48 32210 27.06 26.41 26.93 Macys 1.51 29931 37.23 36.13 36.22—.17 MarathnO .20 47421 20.97 20.41 20.63+.09 MorgStan 1.20f 25430 48.10 47.28 47.30—.56 Nabors .24 34198 6.22 6.04 6.18+.13 NewmtM .56 x26047 30.30 29.32 30.22+.73 Nielsenplc 1.40f 49170 27.75 26.90 27.05+.67 NobleCorp .08 27177 6.18 5.95 6.06+.19 NokiaCp .19e 32293 5.33 5.27 5.30—.06 OasisPet 32690 12.86 12.49 12.55+.08 Oracle .76 78125 49.29 48.62 49.14+.22 PG&ECp 2.12f 27617 46.54 45.97 46.33+.04 Pandora 76404 9.88 9.44 9.55+.11 Penney 45780 1.85 1.80 1.85+.01 PetrbrsA 37210 9.14 9.01 9.06+.18 Petrobras 77978 10.68 10.53 10.59+.15 Pfizer 1.36 66989 42.79 42.28 42.48+.17 PhilipMor 4.56f 48735 81.57 77.35 80.93+3.48 PUVixSTrs 174423 8.46 8.18 8.38—.03 ProShtVxs 46648 14.29 14.13 14.17+.01 PrUShD3rs 30480 15.22 14.86 15.10—.06 RangeRs .08 41279 15.76 15.18 15.46+.48 RegionsFn .56f 45185 19.67 19.16 19.28—.37 RiteAid 29861 1.34 1.30 1.30—.04 SpdrGold 24662 113.99 113.06 113.82+.60 S&P500ETF 4.13e 256810 289.80 288.23 288.57—.48 SpdrS&PRB .74e 42456 63.27 62.00 62.22—1.08 SpdrOGEx .73e 66024 41.73 41.04 41.37+.58 STMicro .40 38624 18.23 17.43 17.71—.62 Salesforce 23863 155.09 151.81 153.95+1.11 SanchezEn 26238 2.69 2.55 2.59+.05 Schlmbrg 2 35530 61.60 60.70 61.22+.90 Schwab .52f 23964 51.12 50.58 50.69—.29 Skecherss 54143 28.37 25.94 26.21—2.49 SnapIncAn 354592 9.43 8.90 9.03—.87 SwstnEngy 78721 5.12 4.96 5.06+.14 Sprint 43786 6.24 6.01 6.22+.14 Squaren 76941 92.40 88.40 89.30—2.98 SPMatls .98e 30323 59.41 58.93 59.14—.03 SPHlthC 1.01e 28693 92.69 92.11 92.35+.12 SPCnSt 1.28e 70497 55.11 54.33 54.92+.56 SPEngy 2.04e 63395 74.57 73.89 74.08+.62 SPDRFncl .46e 161303 28.39 28.10 28.12—.22 SPInds 1.12e 41802 78.53 77.77 78.30+.33 SPTech .78e 64807 74.28 73.53 73.79—.65 SPUtil 1.55e 51737 54.52 54.06 54.26+.03 TALEducs 28808 26.52 25.10 25.52—1.17 TaiwSemi .73e 48581 44.30 43.82 44.05—.50 Teradyn .36 23779 37.92 36.80 36.98—1.58 TevaPhrm .73e 49846 22.20 21.81 22.04+.16 Transocn 91883 11.69 11.30 11.47+.42 Turkcell 26133 4.25 4.14 4.19—.06 Twitter 168937 30.83 29.25 29.55—1.34 USOilFd 102568 14.96 14.73 14.86+.26 USSteel .20 24911 28.93 28.25 28.69+.27 ValeSA .29e 63332 12.86 12.64 12.72+.03 VanEGold .06e 226614 18.11 17.43 17.95+.38 VnEkRus .01e 55591 19.86 19.59 19.69+.14 VnEkSemi .58e 56260 104.09 102.16 103.04—2.48 VEckOilSvc .47e 35380 24.35 24.00 24.23+.49 VanEJrGld 72102 27.36 26.25 27.12+.68 VangEmg 1.10e 110550 40.52 39.77 40.16+.13 VangFTSE 1.10e 37725 42.44 42.18 42.29+.12 Vereit .55 54658 7.69 7.63 7.65—.01 VerizonCm 2.41f 54503 55.42 54.56 55.01+.29 Vipshop 27862 5.99 5.74 5.91+.05 Visa s .84 26652 146.77 145.07 145.86+.37 WeathfIntl 105055 2.59 2.50 2.58+.09 WellsFargo 1.72f 88602 57.39 55.96 55.97—1.41 WmsCos 1.36 