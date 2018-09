BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 43928 4.96 4.73 4.91+.08 AT&TInc 2 73540 33.68 33.31 33.60+.18 Alibaba 50125 165.66 163.40 163.77—2.55 AlpAlerMLP 1.35e…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 43928 4.96 4.73 4.91+.08 AT&TInc 2 73540 33.68 33.31 33.60+.18 Alibaba 50125 165.66 163.40 163.77—2.55 AlpAlerMLP 1.35e 25427 10.69 10.55 10.69+.09 Alticen 23299 18.40 17.90 18.11+.11 Ambev .05e 60671 4.62 4.55 4.60—.03 Andeavor 2.36 23550 154.72 151.33 153.45—1.34 Annaly 1.20e 31638 10.20 10.12 10.18+.05 BPPLC 2.38 26219 46.68 46.35 46.42—.45 BcoBrads .06a 61959 7.25 7.14 7.15—.14 BcoSantSA .21e 41010 5.07 5.01 5.03—.17 BkofAm .60f 255778 29.85 29.55 29.55—.39 Barclay .15e 37509 9.11 8.99 8.100—.29 BiPVxSTrs 102211 27.15 26.66 26.93+.21 BarrickG .12 76418 11.32 11.13 11.15+.02 BauschHl 21973 25.29 24.60 25.12+.04 BlackBerry 186052 12.00 10.43 11.71+1.52 CabotO&G .24 27097 23.19 22.82 22.97 Camecog .40 21475 11.60 11.28 11.41+.07 CampSp 1.40 25488 36.76 35.89 36.45—.41 CanopyGrn 55172 51.21 48.42 50.41+.99 Carnival 2 24600 64.38 63.29 63.47—.27 CenterPnt 1.11 40095 27.76 27.48 27.65+.23 CntryLink 2.16 27186 21.35 20.87 21.34+.45 ChesEng 64076 4.53 4.42 4.50+.04 CgpVelICrd 60546 5.54 5.23 5.25—.27 Citigroup 1.80f 58480 72.31 71.48 72.07—.89 ClevCliffs 39310 13.04 12.71 12.87+.05 ConAgra .85 61206 34.03 32.95 33.74+.76 CooTekn 26524 11.58 9.51 10.06 DenburyR 33506 6.28 6.12 6.28+.11 DeutschBk .83e 22095 11.49 11.34 11.40—.41 DevonE .32 27500 40.26 39.31 39.99+.61 DxGBullrs 44418 13.26 12.77 13.02+.40 DrGMBllrs .09e 76674 7.56 7.19 7.51+.42 DxSCBearrs 43850 8.58 8.35 8.41—.09 DowDuPnt 1.52 40810 65.10 64.30 64.33—1.00 EnCanag .06 39025 13.42 13.08 13.36+.21 ENSCO .04 52419 8.66 8.38 8.59+.12 ExxonMbl 3.28 25271 85.93 85.13 85.89+.12 FstDatan 38151 24.55 24.15 24.42+.24 Fitbitn 21812 5.58 5.37 5.37—.18 FordM .60a 127239 9.23 9.09 9.20—.04 Fortiven .28 28316 84.70 83.68 83.80—.84 FrptMcM .20 65999 14.03 13.80 14.02+.15 GenElec .48 305163 11.51 11.25 11.39—.14 GenMotors 1.52 32078 33.65 33.29 33.55—.12 Gerdau .02e 40961 4.32 4.22 4.28—.02 Goldcrpg .24 22271 10.33 10.17 10.26+.10 HalconRsn 26682 4.66 4.51 4.57+.02 Hallibrtn .72 32147 40.99 40.18 40.91+.32 HeclaM .01e 24221 2.83 2.72 2.82+.11 Hess 1 24575 73.68 71.09 73.51+1.93 HPEntn .45e 50270 16.38 16.17 16.25—.04 ICICIBk .16e 36541 8.54 8.44 8.47—.13 ING .14e 24358 13.10 12.93 13.02—.47 iShGold 40580 11.45 11.35 11.44+.08 iShBrazil .67e 95902 34.43 33.84 34.17—.18 iShGerm .60e 38841 29.89 29.65 29.77—.51 iShSilver 83139 13.82 13.62 13.79+.38 iShChinaLC .87e 55884 43.11 42.84 42.93—.12 iShEMkts .59e 257386 43.15 42.83 42.97—.24 iShiBoxIG 3.87 73523 115.14 114.95 115.05+.04 iSh20yrT 3.05 24239 117.91 117.46 117.69+.11 iSEafe 1.66e 120218 68.27 67.90 68.06—.49 iShiBxHYB 5.09 58132 86.43 86.28 86.42+.04 iShR2K 1.77e 70807 169.00 167.45 168.61+.57 iShCorEafe 1.56e 26407 64.37 64.04 64.18—.43 iShItaly rs 28407 27.89 27.50 27.77—.93 iShJapanrs 25851 60.41 60.15 60.27—.08 iShCorEM .95e 52263 52.05 51.67 51.86—.25 ItauUnibH .58e 46722 11.05 10.93 10.94—.21 JPMorgCh 2.24f 46798 114.24 113.37 113.44—1.08 Keycorp .48f 29117 20.03 19.82 19.92—.10 KindMorg .80 30576 17.81 17.54 17.81+.25 Kinrossg 57026 2.80 2.71 2.72—.02 Kroger s .56f 28654 29.27 28.96 29.16+.16 LaredoPet 27104 8.31 8.13 8.26—.03 LloydBkg .47a 74157 3.08 3.06 3.06—.10 Lowes 1.92f 24962 117.70 115.52 115.57+1.07 MGM Rsts .48 21442 28.07 27.58 27.99+.27 MarathnO .20 42211 23.49 22.65 23.49+.76 MarathPts 1.84 59916 83.00 80.80 82.21—.83 MetLife 1.68 21947 46.79 46.04 46.72—.18 MorgStan 1.20f 41906 47.55 46.80 47.00—.77 Nabors .24 51540 6.22 5.93 6.21+.21 NewellRub .92f 23138 20.56 20.28 20.31—.14 NikeB s .80 24846 85.27 84.25 85.16+.62 NobleCorp .08 21931 7.06 6.80 6.100+.19 NokiaCp .19e 76508 5.61 5.55 5.57—.12 OasisPet 40397 14.33 13.77 14.28+.40 Olin .80 26209 26.33 25.67 25.97—.48 Omnicom 2.40 21445 67.21 65.85 66.81—1.40 Oracle .76 58318 52.01 51.49 51.90+.21 Pandora 46135 9.65 9.33 9.53+.14 ParsleyEn 24212 29.95 29.10 29.79+.54 PeabodyEn .60 23851 40.92 36.70 36.93—4.25 Penney 163034 1.70 1.55 1.61—.12 PetrbrsA 51934 10.98 10.56 10.81+.12 Petrobras 111227 12.51 12.08 12.33+.10 Pfizer 1.36 41718 44.06 43.73 43.93+.03 RegionsFn .56f 36892 18.61 18.41 18.47—.08 RiteAid 36524 1.28 1.24 1.28+.03 RoyDShllA 3.76 25347 68.90 68.01 68.76+.02 SpdrGold 27225 112.95 112.07 112.86+.81 S&P500ETF 4.13e 189982 291.28 289.95 290.85+.16 SpdrS&PRB .74e 33128 59.71 59.02 59.40—.10 SpdrOGEx .73e 57521 43.74 42.95 43.70+.50 STMicro .40 27307 18.32 18.06 18.26—.27 Schlmbrg 2 25195 61.71 60.89 61.59+.42 Schwab .52f 32558 50.29 49.52 49.55—.98 SnapIncAn 152683 8.78 8.43 8.62—.18 SouthnCo 2.40 24034 43.77 43.28 43.60+.36 SwstnEngy 128800 5.23 5.07 5.21—.01 Sprint 54868 6.61 6.51 6.57+.03 Squaren 86442 100.39 97.07 99.68+1.72 SPCnSt 1.28e 30667 54.00 53.77 53.85 SPEngy 2.04e 36902 76.54 75.55 76.50+.55 SPDRFncl .46e 227656 27.77 27.60 27.69—.18 SPInds 1.12e 24014 78.58 78.13 78.36—.09 SPTech .78e 32313 75.40 74.80 75.23+.18 SPUtil 1.55e 54622 52.53 51.93 52.42+.53 SumtMtlsn .29t 38900 18.41 17.98 18.10—.30 TaiwSemi .73e 24915 44.62 44.20 44.24—.53 TevaPhrm .73e 54887 21.57 21.24 21.33+.09 ThomsonR 1.38 37295 45.93 45.70 45.91+.19 Transocn 82780 14.30 13.61 14.21+.41 TurqHillRs 79809 2.15 2.12 2.13—.01 Twitter 95805 29.28 28.56 28.97—.45 USNGasrs 21709 24.87 24.60 24.85—.40 USOilFd 92628 15.52 15.23 15.51+.25 USSteel .20 33705 30.91 29.62 30.78+.72 ValeSA .29e 68763 15.13 14.76 15.01+.17 VanEGold .06e 127229 18.69 18.47 18.58+.24 VnEkRus .01e 32618 21.70 21.45 21.65+.05 VanEEMBd .98 25977 16.51 16.43 16.49—.02 VnEkSemi .58e 22858 106.83 105.25 106.14+.27 VEckOilSvc .47e 26858 25.53 25.07 25.51+.29 VanEJrGld 49175 27.56 27.05 27.49+.58 VangEmg 1.10e 53159 41.23 40.94 41.07—.19 VangEur 1.71e 21715 56.52 56.19 56.33—.57 VangFTSE 1.10e 40587 43.45 43.23 43.34—.24 Vereit .55 51507 7.23 7.16 7.20+.02 VerizonCm 2.41f 26388 53.56 53.28 53.53—.07 VistraEnn 23802 24.92 24.18 24.78+.60 WPXEngy 31468 20.37 19.48 20.29+.64 WeathfIntl 33299 2.81 2.70 2.79+.06 WellsFargo 1.72f 56552 52.98 52.51 52.72—.10 WmsCos 1.36 22444 27.37 27.11 27.34+.08 Yamanag .02 41677 2.52 2.43 2.51+.07 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.