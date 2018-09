BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 8632 13.69 13.53 13.58—.19 AKSteel 20710 4.82 4.68 4.79+.14 AT&TInc 2 33534 33.94 33.69 33.85—.06 AbbottLab…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 8632 13.69 13.53 13.58—.19 AKSteel 20710 4.82 4.68 4.79+.14 AT&TInc 2 33534 33.94 33.69 33.85—.06 AbbottLab 1.12 6683 71.87 71.41 71.56+.12 AlcoaCp 9552 41.94 40.60 40.83—1.13 Alibaba 19805 165.44 163.89 164.51+1.35 AlpAlerMLP 1.35e 8315 10.73 10.64 10.65—.05 Altria 3.20 7256 61.81 60.84 61.14+.08 Ambev .05e 27216 4.46 4.41 4.45—.06 AnglogldA 7730 8.97 8.72 8.96+.10 Annaly 1.20e 9432 10.27 10.21 10.21 AstraZens 1.37e 13423 38.54 38.38 38.53+.68 Avon 6767 2.33 2.29 2.30—.04 BPPLC 2.38 23746 46.33 46.17 46.17+.95 BcoBrads .06a 23286 6.83 6.76 6.82—.16 BkofAm .60f 62873 31.02 30.79 30.97+.23 BiPVxSTrs 36790 26.47 26.24 26.47—.21 BarrickG .12 78049 11.64 11.45 11.56+.52 BostonSci 7351 38.46 38.09 38.43+.03 CVSHealth 2 8817 78.90 78.16 78.21—.53 CabotO&G .24 7202 23.32 22.88 22.88—.32 CanopyGrn 33448 54.83 53.25 54.01+1.51 CenterPnt 1.11 9994 27.35 27.02 27.13—.70 CntryLink 2.16 65018 21.88 20.94 21.05—1.86 ChesEng 70998 4.75 4.63 4.65—.02 Chevron 4.48 7359 124.24 123.15 123.17+.55 CgpVelICrd 10837 5.49 5.42 5.48—.03 Citigroup 1.80f 12521 74.53 74.13 74.23+.39 ClevCliffs 15153 12.80 12.50 12.71+.31 CocaCola 1.56 8092 46.18 45.84 45.92—.15 ConocoPhil 1.14f 7215 78.61 77.64 78.27+1.21 Coty .50 6646 13.16 12.92 12.95—.08 DenburyR 38382 6.39 6.20 6.22+.07 DBXEurHgd .65e 13851 28.72 28.70 28.70+.13 DigitalRlt 4.04 34307 114.90 112.80 114.02—1.90 DxSOXBrrs 6730 9.68 9.38 9.67+.33 DxGBullrs 24375 14.22 13.87 14.04+.58 DrGMBllrs .09e 22002 8.18 8.02 8.05+.14 DxSPOGBrrs 7147 5.30 5.22 5.30—.13 DxBrzBulls 10461 16.74 16.24 16.66—.62 Disney 1.68 11980 114.14 112.65 113.99+1.22 DowDuPnt 1.52 8483 68.57 67.90 68.54+.34 EnCanag .06 7409 13.31 13.15 13.27+.20 ENSCO .04 25031 8.68 8.45 8.67+.30 EnvisnHln 15908 45.62 45.25 45.32—.40 ExxonMbl 3.28 13305 87.36 86.62 86.78+.18 FordM .60a 65600 9.56 9.42 9.45—.15 FrptMcM .20 19295 14.57 14.26 14.27+.03 GNC .80 6492 4.49 4.24 4.45+.15 GenElec .48 157672 11.76 11.40 11.53—.21 GenMotors 1.52 11206 34.68 34.19 34.21—.55 Gerdau .02e 6945 4.06 3.98 4.05+.01 Goldcrpg .24 11434 10.75 10.64 10.67+.03 Hallibrtn .72 9144 41.68 41.29 41.32+.26 HeclaM .01e 10613 3.05 2.96 3.03+.08 HPEntn .45e 7458 16.97 16.85 16.90—.02 HostHotls 1a 8858 21.35 20.95 21.28+.39 ICICIBk .16e 18786 8.66 8.57 8.62+.09 iShGold 8290 11.53 11.52 11.53+.04 iShBrazil .67e 39509 32.51 32.20 32.46—.34 iShSilver 15520 13.63 13.57 13.61+.20 iShChinaLC .87e 18395 42.92 42.75 42.81+.17 iShEMkts .59e 49916 42.91 42.79 42.84+.10 iShiBoxIG 3.87 7019 114.39 114.30 114.35—.10 iSh20yrT 3.05 9853 116.61 116.41 116.57—.23 iSEafe 1.66e 10386 68.89 68.82 68.85+.53 iShiBxHYB 5.09 9283 86.17 86.13 86.13—.07 iSR1KVal 2.41e 9704 128.85 128.52 128.55—.04 iSR1KGr 1.45e 7377 155.76 155.43 155.62+.14 iShR2K 1.77e 13833 170.28 169.91 169.92+.15 iShREst 2.76e 9342 80.59 80.24 80.41—.06 Infosyss 31227 10.11 10.03 10.05+.10 iSTaiwnrs 8342 37.61 37.53 37.56+.13 iShCorEM .95e 30200 51.77 51.64 51.70+.17 ItauUnibH .58e 14325 10.36 10.21 10.34—.18 JPMorgCh 2.24f 11462 117.97 116.92 117.81+1.09 Jabil .32 15209 28.88 27.10 27.53—2.55 JonesEngyrs 28848 11.20 8.18 8.46+1.94 Keycorp .48f 7406 20.76 20.67 20.67+.07 KindMorg .80 10768 17.99 17.70 17.76—.13 Kinrossg 6601 3.02 2.95 3.02+.08 Kroger s .56f 8351 29.87 29.50 29.63+.02 LloydBkg .47a 13706 3.24 3.21 3.21—.03 Macys 1.51 6632 35.12 34.29 34.35—.40 MarathnO .20 16123 22.68 22.38 22.40+.06 MarathPts 1.84 10632 88.45 86.02 87.36+1.57 Medtrnic 2 9233 99.65 98.84 99.18+.32 MKors 11459 68.00 66.35 67.07+.36 MorgStan 1.20f 10042 48.94 48.58 48.83+.27 Nabors .24 7119 6.29 6.21 6.21—.01 NewellRub .92f 9263 20.73 20.40 20.50+.05 NewmtM .56 6844 31.73 31.20 31.45+.36 NikeB s .80 10353 85.00 84.12 84.37+.10 NobleCorp .08 7444 7.24 7.14 7.18+.09 NokiaCp .19e 43803 5.60 5.54 5.60+.05 OasisPet 18702 14.09 13.77 13.92+.26 Oracle .76 25942 51.74 50.97 51.71+.47 Pandora 40500 9.11 8.80 9.09+.11 Penney 9681 1.96 1.93 1.95—.01 PetrbrsA 9123 9.68 9.55 9.64—.14 Petrobras 35651 11.35 11.10 11.30—.09 Pfizer 1.36 20108 44.29 44.00 44.07+.14 RangeRs .08 10570 17.65 17.06 17.08—.35 RegionsFn .56f 8577 19.42 19.29 19.40+.11 RioTinto 2.27e 6792 52.44 52.18 52.34+.86 RiteAid 9602 1.25 1.23 1.24 Rowan .40 7001 19.30 19.00 19.04+.14 RoyDShllA 3.76 8799 69.77 69.55 69.64+1.47 S&P500ETF 4.13e 44089 291.65 291.18 291.24+.22 SpdrOGEx .73e 22287 43.92 43.69 43.70+.33 STMicro .40 11105 19.37 19.21 19.25+.21 Salesforce 7629 159.14 158.15 158.84+.06 Schlmbrg 2 11000 62.56 62.07 62.18+.58 SnapIncAn 81293 9.35 9.10 9.35+.40 SouthnCo 2.40 14527 43.46 43.00 43.10—.73 SwstnEngy 12648 5.79 5.68 5.68—.05 Sprint 9345 6.43 6.34 6.38 Squaren 42057 90.40 88.19 90.13+4.09 SPCnSt 1.28e 11112 54.46 54.17 54.24+.06 SPEngy 2.04e 19011 76.99 76.68 76.71+.51 SPDRFncl .46e 37083 28.55 28.46 28.48+.06 SPInds 1.12e 13123 78.83 78.40 78.56—.07 SPTech .78e 15977 75.03 74.77 74.88—.10 SPUtil 1.55e 19850 52.47 52.16 52.23—.37 Tenaris .69e 11352 34.89 34.39 34.66+1.67 TevaPhrm .73e 6741 24.20 23.84 23.97+.11 3DSys 8236 20.48 19.27 20.25+1.06 TotalSA 2.71e 10717 65.69 65.25 65.30+1.19 Transocn 43681 14.07 13.89 13.100+.22 TurqHillRs 10143 2.16 2.12 2.15+.02 Twitter 24954 28.78 28.44 28.72+.12 USOilFd 24910 15.35 15.29 15.30+.05 USSteel .20 17184 30.36 29.64 30.21+.78 ValeSA .29e 23214 14.94 14.68 14.87+.08 VanEGold .06e 52321 19.10 18.94 19.01+.21 VnEkSemi .58e 7486 107.56 106.56 106.64—1.23 VEckOilSvc .47e 19787 25.77 25.56 25.65+.35 VanEJrGld 15421 28.24 28.04 28.09+.18 VangEmg 1.10e 10697 41.47 41.36 41.40+.12 VangFTSE 1.10e 7342 43.98 43.93 43.95+.32 VerizonCm 2.41f 12732 53.64 53.26 53.28—.26 Vipshop 23397 6.10 5.89 5.100—.05 Visa s .84 7410 149.96 149.10 149.52+.41 W&TOff .40 10969 8.60 8.20 8.50+.40 WPXEngy 7275 19.34 19.08 19.25+.26 WalMart 2.08f 13773 96.52 95.70 95.97+1.05 WeathfIntl 20999 2.78 2.70 2.73+.04 WellsFargo 1.72f 22554 54.68 54.29 54.62+.36 WmsCos 1.36 7438 27.74 27.28 27.39—.17 Yamanag .02 20164 