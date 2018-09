BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 17858 4.90 4.79 4.82+.03 AT&TInc 2 32042 33.49 33.15 33.28—.10 AbbVie 3.84 8329 91.83 90.62 91.60+.58 Alibaba…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 17858 4.90 4.79 4.82+.03 AT&TInc 2 32042 33.49 33.15 33.28—.10 AbbVie 3.84 8329 91.83 90.62 91.60+.58 Alibaba 61594 167.70 164.72 166.00+3.37 AlpAlerMLP 1.35e 14236 10.82 10.77 10.81+.03 Ambev .05e 51788 4.63 4.58 4.60+.03 AnglogldA 7333 8.79 8.65 8.78+.06 Annaly 1.20e 12832 10.31 10.26 10.30+.02 ArcelorMrs .10p 8218 32.52 32.17 32.30+1.17 Avon 14632 2.43 2.32 2.39+.07 BPPLC 2.38 17507 44.57 44.16 44.31+.33 BcoBrads .06a 21118 7.18 7.01 7.07+.09 BcoSantSA .21e 14474 5.41 5.35 5.37+.12 BkofAm .60f 118365 31.37 31.23 31.26+.26 BiPVxSTrs 61223 26.69 26.42 26.61—.50 BarrickG .12 22217 10.77 10.62 10.70+.10 CanopyGrn 39090 51.66 50.00 50.90+1.55 Caterpillar 3.44f 16210 157.72 155.41 156.20+3.44 CntryLink 2.16 12229 22.81 22.20 22.22—.52 ChesEng 59261 4.49 4.34 4.42+.12 CgpVelICrd 37418 5.96 5.78 5.89 Citigroup 1.80f 30010 74.99 74.42 74.85+1.13 ClevCliffs 11281 12.39 12.11 12.14+.03 CocaCola 1.56 11459 46.42 46.15 46.31+.35 Darden 3f 8611 124.00 119.27 119.70+1.81 DenburyR 13211 5.69 5.51 5.55—.04 DeutschBk .83e 10148 12.27 12.16 12.24+.29 DxGBullrs 30386 14.15 13.63 13.86+.37 DrGMBllrs .09e 41043 8.63 8.31 8.43+.30 DirSPBears 8857 21.28 21.18 21.23—.32 DxBrzBulls 8578 17.96 17.17 17.40+.40 DxSCBearrs 10509 8.32 8.23 8.24—.10 DomMidst 1.34f 10609 17.85 17.50 17.70—.35 DowDuPnt 1.52 8484 70.21 69.39 69.64+.91 EldorGldg .02e 8382 .97 .93 .93—.03 EnCanag .06 7586 12.74 12.56 12.66+.04 ENSCO .04 16758 7.85 7.65 7.66+.05 ExxonMbl 3.28 21391 85.34 84.77 84.79+.16 FiatChrys 9693 18.45 18.29 18.40+.40 FstBcpPR 12249 9.15 8.95 9.08+.46 FMajSilvg 8346 5.97 5.69 5.74—.14 Fitbitn 8252 6.19 6.00 6.06—.06 FordM .60a 72997 9.93 9.82 9.85+.07 Fortiven .28 14338 87.26 86.37 86.54+.55 FrptMcM .20 62789 14.73 14.49 14.55+.25 GenElec .48 177263 12.69 12.42 12.42—.44 GenMotors 1.52 13546 36.45 35.91 36.12+.39 Gerdau .02e 12137 4.15 4.08 4.10+.05 Goldcrpg .24 9983 11.00 10.80 10.89+.09 GpSuprvin 7381 9.40 8.05 9.18+1.23 HPInc .56f 8081 25.68 25.40 25.68+.42 Hallibrtn .72 8481 40.71 40.17 40.27+.21 HeclaM .01e 12945 3.10 3.01 3.06+.02 HPEntn .45e 9566 16.80 16.68 16.77+.13 ING .14e 8041 13.65 13.56 13.62+.43 iShGold 15967 11.58 11.55 11.57+.04 iShBrazil .67e 52016 33.16 32.65 32.83+.30 iShEMU .86e 13430 41.94 41.75 41.83+.61 iShMexico .78e 7751 51.95 51.27 51.36+.04 iShSilver 18457 13.45 13.38 13.42+.02 iShChinaLC .87e 84802 42.87 42.52 42.61+.07 iShEMkts .59e 226535 43.01 42.69 42.78+.22 iShiBoxIG 3.87 7392 114.57 114.39 114.54+.15 iSh20yrT 3.05 35120 116.87 116.47 116.79+.18 iSEafe 1.66e 32441 68.51 68.29 68.36+.60 iShiBxHYB 5.09 11483 86.16 86.12 86.14+.04 iShR2K 1.77e 31697 170.39 169.81 170.29+.64 iShChina .61e 8028 60.13 59.64 59.80+.39 iShREst 2.76e 11295 81.28 80.94 81.20+.06 iShHmCnst .09e 15007 37.71 37.06 37.13—.39 Infosyss 11376 10.09 10.02 10.02+.01 iShJapanrs 7676 59.96 59.83 59.84+.09 iShCorEM .95e 22925 51.95 51.59 51.69+.28 ItauUnibH .58e 20987 10.81 10.59 10.63+.12 JPMorgCh 2.24f 24712 118.88 118.15 118.52+.90 Keycorp .48f 19469 20.55 20.26 20.48+.31 KindMorg .80 9863 18.35 18.08 18.11—.15 Kroger s .56f 13568 29.07 28.55 28.66—.23 LloydBkg .47a 9004 3.29 3.26 3.27+.06 Macys 1.51 11260 35.63 34.60 34.81—.74 MarathnO .20 8626 22.08 21.59 21.66—.10 MarathPts 1.84 8806 81.08 79.57 81.08+.54 MorgStan 1.20f 22564 50.37 49.71 50.32+1.22 Nabors .24 8345 6.49 6.33 6.39+.12 NewellRub .92f 8024 22.01 21.75 21.89+.25 NewmtM .56 8486 31.94 31.41 31.61+.09 NikeB s .80 8425 85.48 84.93 85.27+.84 NobleCorp .08 10577 6.52 6.33 6.37+.07 NokiaCp .19e 17036 5.51 5.47 5.51+.05 OasisPet 7635 13.10 12.76 12.87—.02 Oracle .76 40172 50.62 49.56 50.47+1.04 Penney 10680 2.02 1.98 2.00 Petrobras 14440 11.47 11.23 11.30+.05 Pfizer 1.36 13637 43.54 43.35 43.38+.12 ProctGam 2.87 10606 84.94 84.23 84.54+.54 ProShSPrs 7705 27.34 27.30 27.32—.14 PrUShSPrs 14390 33.11 32.100 33.06—.34 PrUShD3rs 11947 14.18 14.05 14.12—.31 RangeRs .08 17253 17.80 17.52 17.70+.51 RedHat 23669 136.05 132.33 133.80—9.36 RegionsFn .56f 18507 19.54 19.26 19.44+.28 RioTinto 2.27e 18464 51.57 50.90 50.100+1.72 Rowan .40 17364 17.27 16.51 16.78+.04 SpdrDJIA 3.98e 11178 266.86 265.99 266.44+2.02 SpdrGold 7700 114.30 114.06 114.18+.30 SpdrEuro50 1.18e 8697 38.99 38.81 38.88+.63 S&P500ETF 4.13e 90476 293.01 292.51 292.74+1.52 SpdrLehHY 2.30 15323 35.95 35.92 35.93+.02 SpdrS&PRB .74e 8737 62.90 62.36 62.78+.70 SpdrOGEx .73e 12462 42.67 42.09 42.27+.02 STMicro .40 14141 19.02 18.84 18.92+.62 Salesforce 7567 154.47 151.65 154.47+1.57 ScorpioTk .04 12811 2.03 1.95 2.00+.04 SibanyeG .14r 11074 2.65 2.61 2.62+.06 Skecherss 20000 26.81 25.51 26.17—1.68 SnapIncAn 63939 9.10 8.67 9.04—.13 SouthnCo 2.40 10336 43.68 43.12 43.39—.32 SwstnEngy 38386 5.65 5.48 5.54+.03 Squaren 19321 86.72 84.82 86.72+1.92 SPMatls .98e 8539 61.16 60.75 60.82+.49 SPCnSt 1.28e 19467 55.01 54.78 54.86+.23 SPConsum 1.12e 7670 117.83 117.30 117.42+.43 SPEngy 2.04e 15717 75.71 75.10 75.24+.14 SPDRFncl .46e 103598 29.07 28.91 28.95+.22 SPInds 1.12e 17690 80.41 79.69 79.73—.02 SPTech .78e 17512 74.96 74.49 74.96+.68 SPUtil 1.55e 36103 53.20 52.69 53.03—.17 TALEducs 12067 26.32 25.55 26.03+.48 TaiwSemi .73e 8466 44.33 43.90 44.06+.04 TevaPhrm .73e 10636 24.97 24.52 24.97+.33 ThorInds 1.48 10162 97.49 93.53 93.60—12.04 Transocn 45506 12.83 12.59 12.68+.32 TriPointe 12375 13.78 13.18 13.28—.62 TurqHillRs 13270 2.25 2.20 2.21+.01 Twitter 28607 29.96 29.24 29.96+.44 UndrArms 16111 19.62 18.94 19.57+.81 USOilFd 33911 15.05 14.89 14.95+.01 USSteel .20 12755 30.48 29.95 30.02+.17 ValeSA .29e 48777 14.54 14.29 14.41+.19 VanEGold .06e 48090 19.11 18.85 18.96+.21 VnEkRus .01e 23826 21.14 20.97 20.99+.13 VEckOilSvc .47e 7813 25.17 24.84 24.85+.13 VanEJrGld 17721 28.74 28.35 28.49+.34 VangAllW 1.34e 7479 52.69 52.48 52.53+.40 VangEmg 1.10e 20923 41.67 41.36 41.44+.15 VerizonCm 2.41f 15553 53.73 53.32 53.45—.05 Vipshop 17131 6.43 6.20 6.35+.02 WellsFargo 1.72f 24467 55.81 55.28 55.29+.07 WmsCos 1.36 8338 28.43 28.07 28.26+.07 Yamanag .02 28878 2.59 2.52 2.55—.01 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.