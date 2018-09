BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 30839 4.22 4.10 4.12—.13 AT&TInc 2 35683 32.72 32.47 32.55+.16 Alibaba 70856 157.80 152.85 156.40+.04 AlpAlerMLP 1.35e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 30839 4.22 4.10 4.12—.13 AT&TInc 2 35683 32.72 32.47 32.55+.16 Alibaba 70856 157.80 152.85 156.40+.04 AlpAlerMLP 1.35e 10505 10.92 10.87 10.91+.02 Alticen 8643 18.70 18.26 18.62+.22 Ambev .05e 28075 4.38 4.33 4.35—.12 AmIntlGrp 1.28 6845 52.37 51.76 52.03—.69 AnglogldA 6540 7.67 7.59 7.67—.14 Annaly 1.20 10078 10.54 10.48 10.53+.02 ArcelorMrs .10p 20358 28.24 27.97 28.15—.75 AstraZens 1.37e 11032 37.87 37.69 37.82+.07 Avon 7342 1.97 1.87 1.90—.05 BcoBrads .06a 17940 6.70 6.61 6.68—.27 BkofAm .60f 64194 30.90 30.70 30.83+.01 BiPVxSTrs 41227 30.57 30.04 30.07+.05 BarrickG .12 19073 9.71 9.53 9.60—.16 CBSB .72 8753 55.84 54.68 55.30+.10 CNXResc .04 6164 14.63 14.00 14.48—.58 CVSHealth 2 7045 75.37 74.58 75.24—.41 CanopyGrn 27639 52.13 50.40 50.96—1.29 Cemigpf .08e 11759 1.69 1.66 1.69—.04 CntryLink 2.16 14346 22.54 21.83 22.34+.53 ChesEng 30581 4.11 4.01 4.05—.04 Citigroup 1.80f 20249 69.42 68.91 69.29—.34 ClevCliffs 15264 10.80 10.53 10.64—.21 CocaCola 1.56 7384 46.15 45.89 45.95—.11 DenburyR 12125 5.32 5.16 5.30+.10 DeutschBk .83e 33218 11.22 10.97 11.16+.05 DxSOXBrrs 7443 10.01 9.74 9.82+.16 DxGBullrs 27682 10.98 10.56 10.61—.61 DrGMBllrs .09e 42430 6.59 6.40 6.44—.44 DxBrzBulls 9491 15.21 14.84 15.14—1.41 DxSCBearrs 13789 8.25 8.12 8.16—.02 Disney 1.68 6585 110.61 109.89 110.00—.68 DowDuPnt 1.52 8422 70.21 69.18 70.11+.05 EldorGldg .02e 9367 .86 .82 .82—.03 EnCanag .06 6630 12.11 11.87 12.06+.05 ENSCO .04 23130 6.74 6.51 6.72+.16 Exelon 1.38f 6740 44.48 44.22 44.35—.27 ExxonMbl 3.28 11023 82.28 81.63 81.93+.22 FstHorizon .48 7436 18.54 18.30 18.54+.21 FMajSilvg 7490 5.24 5.05 5.11—.22 FordM .60a 52812 9.36 9.22 9.32—.07 FrptMcM .20 36323 12.91 12.18 12.83—.37 GenElec .48 85646 12.44 12.23 12.26—.26 GenMotors 1.52 13577 33.96 33.44 33.71—.16 Gerdau .02e 25587 3.68 3.63 3.67—.12 GoldFLtd .02e 10574 2.25 2.21 2.24—.05 Goldcrpg .24 12235 10.05 9.89 9.90—.18 HPInc .56f x9276 24.55 24.35 24.49—.03 Hallibrtn .72 8237 37.06 36.28 36.47—.22 HarmonyG .05 6966 1.71 1.68 1.71—.05 HomeDp 4.12 12608 214.00 211.50 211.87+1.18 ICICIBk .16e 10587 8.95 8.86 8.94—.19 ING .14e 7512 12.88 12.80 12.83—.10 iShGold 14323 11.42 11.39 11.39—.07 iShBrazil .67e 49726 31.28 31.03 31.21—.93 iShGerm .60e 6943 29.26 29.09 29.23—.13 iShHK .61e 11342 22.69 22.62 22.69—.19 iShSilver 21148 13.21 13.11 13.13—.18 iShChinaLC .87e 44194 40.07 39.82 40.07—.46 iShEMkts .59e 110486 40.90 40.63 40.90—.25 iSh20yrT 3.05 6344 119.17 118.82 118.82—.75 iSEafe 1.66e 18551 65.63 65.40 65.60—.23 iShR2K 1.77e 14428 171.19 170.24 170.94+.19 iShChina .61e 7142 56.36 55.75 56.32—.57 iShREst 2.76e 7069 82.41 82.13 82.14—.37 iShCorEafe 1.56e 6492 62.05 61.84 62.01—.22 iSTaiwnrs 7185 36.62 36.41 36.61+.03 iShCorEM .95e 15235 49.53 49.20 49.53—.27 ItauUnibH .58e 24214 10.15 10.06 10.11—.39 JPMorgCh 2.24f 10398 113.75 113.18 113.72+.01 JohnJn 3.60f 8120 138.14 137.22 138.03+.82 JohnContln 1.04e 8463 37.71 37.12 37.45—.95 Keycorp .48f 12238 21.21 20.87 21.19+.28 KindMorg .80 6191 17.81 17.60 17.79+.10 Kroger s .56f 14504 32.08 31.77 31.90+.15 LVSands 3 11125 60.32 59.11 60.06—1.14 Lowes 1.92f 10312 113.80 112.10 112.64+.25 MGM Rsts .48 10103 26.74 26.31 26.74—.21 MarathnO .20 12186 20.39 20.08 20.33—.02 MetLife 1.68 6460 45.46 44.94 45.11—.48 Mosaic .10 7635 30.65 29.95 30.57+.27 Nabors .24 9043 5.87 5.72 5.86+.07 NewmtM .56 6250 29.51 29.16 29.37—.37 NikeB s .80 10480 83.37 82.86 83.13+1.03 NokiaCp .19e 12208 5.36 5.32 5.35—.04 OasisPet 6758 12.19 11.97 12.12+.04 Oracle .76 17357 48.88 48.52 48.75—.11 Pandora 22054 9.61 9.20 9.46+.13 Penney 16105 1.77 1.73 1.76—.01 PetrbrsA 12866 9.08 8.97 9.02—.38 Petrobras 55686 10.62 10.44 10.54—.34 Pfizer 1.36 14325 42.22 41.95 42.17+.11 Phillips66 3.20f 6281 112.96 111.58 112.58—1.37 Pretiumg 6188 7.23 7.05 7.09—.24 ProShtEM 6603 20.26 20.15 20.15+.15 PUVixSTrs 49041 9.06 8.83 8.84+.02 ProShtVxs 16383 13.93 13.80 13.93 Qudiann 8432 5.08 4.86 5.03+.04 RegionsFn .56f 13253 19.72 19.50 19.70+.16 Renrenrs 52494 2.16 1.85 1.99+.62 RiteAid 9075 1.27 1.24 1.27+.02 SpdrGold 8027 112.65 112.42 112.48—.67 S&P500ETF 4.13e 79410 287.94 286.98 287.90—.20 SpdrHome .15e 12893 40.30 40.06 40.24—.07 SpdrS&PRB .74e 6643 63.34 62.80 63.34+.16 SpdrOGEx .73e 13260 40.36 39.77 40.28+.26 STMicro .40 6204 18.48 18.29 18.43—.34 Salesforce 7712 153.30 150.62 153.00+1.68 SanchezEn 6507 2.50 2.43 2.48+.03 SnapIncAn 59882 10.13 9.85 10.07+.33 SouthnCo 2.40 7032 44.42 44.10 44.20—.16 SwstnEngy 27581 4.100 4.86 4.99+.11 Sprint 9890 6.10 6.05 6.07+.02 Squaren 24201 92.15 88.70 91.62+2.23 SPMatls .98e 12339 58.83 58.41 58.72—.33 SPHlthC 1.01e 7494 92.20 91.84 92.04—.27 SPCnSt 1.28e 10040 54.55 54.30 54.41—.15 SPConsum 1.12e 7262 116.24 115.56 116.22+.21 SPEngy 2.04e 24639 72.92 72.50 72.87+.10 SPDRFncl .46e 39724 28.24 28.12 28.23—.07 SPInds 1.12e 13009 77.83 77.47 77.75—.24 SPTech .78e 11768 73.99 73.42 73.93+.12 SPUtil 1.55e 13119 54.57 54.30 54.42+.05 TALEducs 8049 26.43 25.61 26.24—.12 TaiwSemi .73e 17372 44.30 43.58 44.29—.34 TevaPhrm .73e 29320 22.05 20.90 21.93+.87 Transocn 7057 10.92 10.80 10.84—.05 Twilion 6281 86.58 83.51 85.68+1.37 Twitter 39278 31.36 30.35 31.07+.53 USOilFd 11161 14.28 14.23 14.26+.05 USSteel .20 16254 28.57 27.89 28.14—.78 ValeSA .29e 23545 12.73 12.60 12.68—.29 VanEGold .06e 46728 17.46 17.28 17.31—.31 VanEEMBd .98 6300 15.84 15.79 15.80—.07 VnEkSemi .58e 6334 106.15 105.15 105.94—.92 VEckOilSvc .47e 14075 23.35 23.14 23.24—.02 VanEJrGld 15754 26.17 25.91 25.95—.52 VangEmg 1.10e 17242 39.74 39.47 39.74—.24 VangFTSE 1.10e 7723 41.99 41.85 41.96—.15 VerizonCm 2.41f 7799 54.47 54.11 54.28+.16 Vipshop 10682 6.01 5.78 5.92+.06 Visa s .84 7319 144.32 143.25 144.15+.07 WalMart 2.08f 12401 97.66 96.70 97.13+.23 WeathfIntl 13473 2.40 2.32 2.34—.05 WellsFargo 1.72f 26009 57.55 57.32 57.48+.02 XLGrp .88 36819 57.59 57.57 57.59+.59 Yamanag .02 29567 2.38 2.30 2.30—.07 YumChina .40 63750 32.25 