BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 79089 4.32 4.20 4.21—.05 AT&TInc 2 77834 32.38 32.21 32.28+.07 AbbVie 3.84 23562 97.35 95.74 95.82—.97 AdvAuto .24 23062 159.50 152.33 154.83+9.99 Alibaba 203515 176.20 170.77 172.08—5.60 AlpAlerMLP 1.35e 48702 11.10 11.01 11.03—.07 Alticen 20506 17.52 17.19 17.46+.17 Ambev .05e 123867 4.96 4.92 4.93+.04 Annaly 1.20 32737 10.54 10.46 10.50+.01 AstraZens 1.37e 25664 39.12 38.87 38.92—.11 BPPLC 2.38 20421 43.07 42.59 42.70+.02 BcBilVArg .27e 30084 6.17 6.10 6.16+.02 BcoBrads .06a 30108 7.64 7.49 7.54+.06 BcoSantSA .21e 50620 5.06 5.02 5.04 BkofAm .60f 180538 30.70 30.42 30.60+.12 BiPVxSTrs 178511 31.59 30.42 30.80—1.00 BarrickG .12 51423 10.59 10.38 10.41—.10 BostonSci 21191 33.56 33.30 33.50+.20 CVSHealth 2 43136 71.53 69.50 71.35+1.85 CabotO&G .24 20479 23.88 23.40 23.78+.42 CenovusE .20 22619 10.00 9.66 9.66—.24 CntryLink 2.16 47684 22.50 21.92 22.42+.54 ChesEng 90823 4.60 4.50 4.53+.09 CgpVelICrd 37726 7.39 6.98 7.34+.04 Citigroup 1.80f 54733 70.05 69.25 69.65+.49 ClevCliffs 26636 10.27 10.04 10.09—.12 CocaCola 1.56 22717 46.10 45.89 46.01+.18 ConAgra .85 20736 36.83 36.61 36.77+.21 ConocoPhil 1.14f 24052 72.69 71.71 71.80+.73 Coty .50 26641 11.91 11.68 11.78+.05 DenburyR 54076 4.75 4.61 4.62+.04 DeutschBk .83e 23631 11.48 11.37 11.40—.05 DevonE .32f 21520 42.76 42.32 42.41+.34 Diebold .40 41110 5.25 4.65 5.08+.48 DxGBullrs 36429 17.41 16.90 16.96—.26 DrGMBllrs .09e 36247 10.11 9.80 9.86—.04 DxSCBearrs 49977 8.75 8.49 8.55—.24 DowDuPnt 1.52 26844 68.08 66.83 67.61+1.02 EgyTrEqs 1.22 21091 17.71 17.49 17.55+.14 EngyTrfPt 2.26 26118 22.52 22.29 22.29+.13 ENSCO .04 38005 6.89 6.69 6.72+.10 ExxonMbl 3.28 27878 79.07 78.24 78.25—.32 FiatChrys 20345 16.05 15.91 15.96—.13 FstDatan 197259 24.26 23.77 24.25+.35 FordM .60a 149679 9.62 9.49 9.53+.07 FrptMcM .20 87529 15.13 14.60 14.85—.08 GGPInc .88 22598 21.38 21.23 21.35+.11 GenElec .48 210844 12.60 12.38 12.41—.04 GenMotors 1.52 26621 36.54 36.24 36.29+.13 Gerdau .02e 33710 4.15 4.06 4.08+.06 GoldFLtd .02e 45855 3.02 2.94 2.97—.39 Goldcrpg .24 35297 11.62 11.35 11.36—.17 Hanesbdss .60 22091 18.42 18.22 18.34+.15 HomeDp 4.12 67405 195.98 191.27 192.49—1.65 Huyan 70018 29.23 27.58 28.58—4.30 ICICIBk .16e 26788 9.54 9.40 9.42+.07 iShGold 58544 11.50 11.46 11.48+.03 iShBrazil .67e 111142 34.57 34.19 34.29+.27 iShEMU .86e 46493 40.54 40.32 40.41—.10 iShHK .61e 25906 24.15 24.04 24.13—.01 iShSilver 26821 14.21 14.12 14.17+.07 iShChinaLC .87e 144062 42.00 41.69 41.92—.23 iShEMkts .59e 234410 42.78 42.56 42.66+.18 iShiBoxIG 3.87 32139 115.53 115.42 115.47+.14 iSEafe 1.66e 64792 66.65 66.37 66.47—.04 iShiBxHYB 5.09 32930 85.98 85.86 85.95+.12 iShR2K 1.77e 81332 168.60 166.89 168.18+1.63 iShCorEafe 1.56e 20328 62.86 62.61 62.70+.01 IntlGmeTn .80 25966 20.70 20.00 20.56 iShJapanrs 30273 57.46 57.24 57.38+.22 iShCorEM .95e 66664 51.74 51.49 51.61+.23 iShCHEmu .64e 73567 29.83 29.67 29.81+.06 ItauUnibH .58e 35584 11.43 11.27 11.31+.10 JPMorgCh 2.24f 42498 114.40 113.65 113.98+.09 Keycorp .48f 51310 21.49 21.29 21.40+.22 KindMorg .80 24317 18.11 17.91 17.96+.12 Kinrossg 25282 3.14 3.06 3.06—.05 KosmosEn 50681 8.51 8.34 8.37+.01 Kroger s .56f x26748 30.18 29.90 30.00+.25 LBrands 2.40 20372 32.23 31.11 31.99+.82 LloydBkg .47a 28119 3.13 3.11 3.11—.02 Macys 1.51 41720 41.45 40.29 41.42+1.34 MarathnO .20 35508 20.67 20.27 20.39+.31 Merck 1.92 20357 66.95 66.26 66.47—.25 MorgStan 1.20f 35785 47.91 47.40 47.75+.40 Nabors .24 26451 6.55 6.43 6.50+.15 NewellRub .92f 32477 20.76 20.33 20.58+.13 NewmtM .56 20762 34.81 34.15 34.17—.49 Nielsenplc 1.40f 81175 26.20 25.08 26.12+1.50 NokiaCp .19e 45713 5.22 5.16 5.18—.01 OasisPet 22511 12.82 12.59 12.60+.19 Oracle .76 46678 48.35 47.94 48.19+.18 Pandora 21781 8.05 7.83 7.99+.13 Penney 45342 2.53 2.47 2.53+.07 PetrbrsA x23338 10.42 10.19 10.22+.02 Petrobras x56080 11.75 11.44 11.47 Pfizer 1.36 72208 41.04 40.54 40.55—.26 Pretiumg 20909 9.44 8.67 9.25+.59 PUVixSTrs 157074 9.58 9.05 9.23—.42 ProShtVxs 61226 13.91 13.66 13.83+.20 RegionsFn .56f 50970 19.25 18.98 19.16+.21 RiteAid 65611 1.42 1.38 1.38—.02 SpdrGold 21251 113.48 113.21 113.29+.33 S&P500ETF 4.13e 170292 283.99 282.48 283.60+1.50 SpdrLehHY 2.30 23444 35.86 35.81 35.85+.05 SpdrRetls .49e 26579 51.59 50.93 51.45+.74 SpdrOGEx .73e 48926 41.32 40.85 40.87+.20 Sanofi 1.58e 33181 41.63 41.14 41.16—.35 SnapIncAn 41363 12.73 12.50 12.53—.04 SwstnEngy 90571 5.53 5.39 5.47+.13 Sprint 38078 6.15 6.05 6.14+.07 Squaren 56863 74.90 73.48 74.46+2.09 SPCnSt 1.28e 46043 53.66 53.28 53.53+.29 SPEngy 2.04e 40157 75.01 74.37 74.38+.05 SPDRFncl .46e 206001 27.91 27.72 27.85+.15 SPInds 1.12e 37395 75.50 74.94 75.40+.69 SPTech .78e 41276 73.43 72.77 73.34+.41 SPUtil 1.55e 44103 53.34 53.02 53.33+.27 SumitMitsu 89841 7.72 7.68 7.70—.05 Switchn .03e 108160 10.84 10.00 10.55—3.44 Synchrony .84f 38488 29.87 29.47 29.59+.40 TALEducs 25750 33.54 32.66 32.98—.79 TJX 1.56 21456 100.79 99.60 100.48+1.13 TaiwSemi .73e 22628 41.19 40.89 40.95+.24 Tapestry 1.35 73073 53.50 50.60 52.98+5.52 TevaPhrm .73e 30738 22.14 21.82 21.87—.08 3DSys 20759 19.16 17.87 19.01+1.09 Transocn 48705 11.84 11.53 11.54+.03 Turkcell 20315 4.62 4.49 4.50+.02 Twitter 161131 33.43 32.52 32.83+.03 USOilFd 99563 14.23 13.96 13.99—.02 USSteel .20 55366 31.06 30.19 30.29+.09 ValeSA .29e 98797 13.57 13.32 13.41+.04 VanEGold .06e 129744 20.06 19.86 19.89—.10 VnEkRus .01e 35501 20.12 19.93 20.10+.41 VEckOilSvc .47e 23004 25.18 24.84 24.84+.02 VanEJrGld 22259 29.79 29.47 29.52—.04 VangEmg 1.10e 55506 41.94 41.72 41.81+.13 VangEur 1.71e 59566 55.74 55.47 55.51—.18 VangFTSE 1.10e 34555 42.53 42.34 42.40—.01 VeriFone 24553 23.02 23.00 23.01—.01 VerizonCm 2.36 35081 52.83 52.31 52.77+.55 Vipshop 250118 8.22 7.47 7.68—1.34 Visa s .84 22141 140.64 139.88 140.40+.19 WalMart 2.08f 21097 90.95 89.63 90.71+1.07 WeathfIntl 34088 2.91 2.81 2.83+.02 WellsFargo 1.72f 36896 58.08 57.67 57.97+.36 WmsCos 1.36 59016 30.88 29.99 29.100—.70 Yamanag .02 54255 2.92 2.84 2.86—.01 YumChina .40 21894 36.77 35.67 35.84+1.62 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. 