BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 x31246 13.47 13.27 13.44+.10 AKSteel 112470 4.52 4.36 4.36—.21 AT&TInc 2 125183 32.10 31.77 31.90—.01 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 x31246 13.47 13.27 13.44+.10 AKSteel 112470 4.52 4.36 4.36—.21 AT&TInc 2 125183 32.10 31.77 31.90—.01 Alibaba 112347 182.56 179.78 180.48—4.79 AlpAlerMLP 1.35e 117967 11.18 10.96 11.16+.25 Alticen 25847 16.95 16.40 16.56—.47 Ambev .05e 108275 5.15 5.08 5.12—.04 Annaly 1.20 43185 10.66 10.53 10.60+.10 AnteroRes 1 32977 19.52 18.53 19.04—.97 Apache 1 30796 45.61 42.63 43.82—1.12 ArchDan 1.34 28428 49.26 48.17 49.25+1.14 Avon 59367 1.66 1.43 1.66+.03 BPPLC 2.38 59338 43.78 43.32 43.75—.78 BcoBrads .06a x40158 8.20 8.00 8.18+.01 BcoSantSA .21e 41009 5.45 5.39 5.43—.10 BkofAm .60f 215511 31.23 30.87 31.05—.20 BiPVxSTrs 157750 32.50 31.33 31.44+.34 BarrickG .12 58371 11.11 10.85 11.01+.06 BlueAprnn 80892 2.02 1.85 1.93—.49 CBLAsc .80 27475 5.79 5.23 5.26—.33 CFIndss 1.20 37710 49.30 46.13 47.50+3.37 CVSHealth 2 30235 64.19 63.23 63.51—.58 Carnival 2 26805 58.52 57.22 58.21—.41 ChesEng 93959 4.49 4.35 4.45—.01 CgpVelICrd 30113 7.41 6.83 6.87—.36 Citigroup 1.28 53248 71.86 71.02 71.52—.41 ClevCliffs 48410 10.57 10.26 10.49—.16 CocaCola 1.56 31201 46.63 46.31 46.50+.11 Coeur 25571 6.75 6.47 6.49—.33 DenburyR 36566 4.55 4.38 4.50+.04 DeutschBk .83e 27752 12.53 12.36 12.49—.46 DevonE .32f 27659 44.36 43.05 43.78+.31 Diebold .40 30591 6.95 6.75 6.75—.30 DxGBullrs 26605 20.48 20.05 20.23—.37 DrGMBllrs .09e 35272 12.18 11.91 12.00—.12 DxSPOGBrrs 31099 6.39 6.04 6.08—.03 DxSCBearrs 47919 9.05 8.83 8.87—.03 DowDuPnt 1.52 56028 66.70 65.13 65.60—2.36 EnCanag .06 44917 14.22 13.77 14.12+.10 EgyTrEqs 1.22 203942 18.80 18.03 18.66+.23 EngyTrfPt 2.26 236802 24.00 22.90 23.79+2.58 ENSCO .04 41440 7.42 7.10 7.41+.14 ExxonMbl 3.28 40571 80.10 79.45 80.00—.39 FiatChrys 27108 16.54 16.32 16.49—.12 Fitbitn 102263 6.14 5.42 5.53—.40 Flor&Decn 37431 41.62 37.10 40.56—7.16 FordM .60a 146115 9.98 9.84 9.91+.01 ForestCA .72 96322 25.01 24.97 24.99 FrptMcM .20 79476 15.52 15.23 15.43—.16 GenElec .48 178127 13.19 13.06 13.12—.12 GenMotors 1.52 46656 37.05 36.38 36.48—.67 Gerdau .02e 47479 4.37 4.24 4.36+.04 GlaxoSKln 2.89e 25637 40.33 40.02 40.29—.80 GblXChCon .12e 24858 16.45 16.27 16.38—.37 HalconRsn 49371 4.13 3.57 4.11+.34 Hallibrtn .72 30954 42.11 41.39 41.98—.08 Hanesbdss .60 77430 18.22 17.44 18.20+.24 HollyFront 1.32 31340 69.13 66.00 67.06—6.75 HostHotls 1a 32292 21.84 21.33 21.83+.32 ICICIBk .16e 29639 8.77 8.68 8.76—.01 iShGold 33917 11.67 11.63 11.65—.01 iShBrazil .67e 111122 36.18 35.57 36.18+.19 iShChinaLC .87e 150039 41.95 41.57 41.90—.76 iShEMkts .59e 408225 43.78 43.46 43.74—.72 iShiBoxIG 3.87 39295 115.12 114.88 114.98—.03 iSEafe 1.66e 112154 67.97 67.72 67.94—.59 iShiBxHYB 5.09 35021 85.84 85.72 85.82—.02 iShR2K 1.77e 60294 166.32 164.94 166.09+.33 iShChina .61e 46784 61.61 61.00 61.49—1.19 iShREst 2.76e 28318 81.77 81.20 81.53+.01 Infosys .40e 36194 20.33 20.12 20.27—.09 IntlGmeTn .80 34918 23.80 22.20 22.72—.93 iShCorEM .95e 60985 52.95 52.57 52.91—.84 ItauUnibH .32e 42433 12.12 11.89 12.12+.02 JPMorgCh 2.24f 41013 115.45 114.33 115.08—.58 JohnJn 3.60f 27932 133.00 132.11 132.75+.11 Keycorp .48f 28102 21.20 20.89 21.18+.09 KindMorg .80 70631 17.77 17.35 17.75+.22 Kinrossg 41155 3.55 3.42 3.44—.14 Kroger s .56f 43066 29.34 28.62 29.19+.50 LaredoPet 32952 8.97 8.35 8.85—.46 LVSands 3 26202 68.65 67.28 67.99—1.02 MGM Rsts .48 187041 28.50 26.85 27.95—.56 Macys 1.51 28303 38.60 37.82 38.20+.26 MarathnO .20 87238 21.22 19.65 21.14+.83 McDnlds 4.04 33335 156.93 153.13 154.09—2.83 MetLife 1.68 33107 46.90 45.83 46.56+.94 MorgStan 1.20f 33117 50.03 49.25 49.55—.63 Mosaic .10 33422 30.20 29.54 29.65+.12 Nabors .24 58915 6.65 6.23 6.63+.26 Nielsenplc 1.40f 24936 23.31 22.31 22.40—1.06 NokiaCp .19e 87364 5.38 5.33 5.33—.10 OasisPet 28024 12.32 11.75 12.26+.37 Oracle .76 59136 47.67 46.63 47.52+.17 Pagsegurn 31947 26.21 24.57 25.06—1.38 Pandora 39004 8.03 7.57 7.88+.15 Penney 44778 2.45 2.34 2.37—.07 PetrbrsA 60107 10.86 10.54 10.84+.26 Petrobras 88672 11.99 11.65 11.97+.25 Pfizer 1.36 x122517 40.18 39.54 40.16+.23 PUVixSTrs 156830 10.04 9.51 9.56+.15 ProShtVxs 50328 13.76 13.51 13.74—.08 ProctGam 2.87 30607 81.49 80.59 81.49+.84 RangeRs .08 27143 15.46 15.06 15.44+.06 RegionsFn .56f 47033 19.08 18.67 19.06+.23 RioTinto 2.27e 30833 51.84 51.41 51.68—2.11 RiteAid 28527 1.93 1.89 1.91+.02 RylCarb 2.40 24882 112.47 104.24 111.45+1.46 S&P500ETF 4.13e 212016 281.31 279.16 281.18+.32 SpdrLehHY 2.30 26161 35.81 35.75 35.80—.02 SpdrRetls .49e 27497 49.31 48.53 49.08+.03 SpdrOGEx .73e 47813 42.47 41.65 42.35+.01 SallyBty 66070 15.21 13.72 14.05—2.36 Schwab .52f 30120 50.49 49.74 49.79—1.10 SnapIncAn 45112 12.57 12.18 12.50+.12 SwstnEngy 59120 5.04 4.88 4.99—.01 Sprint 81997 5.60 5.36 5.58+.20 Squaren 120562 71.88 64.22 71.11+4.25 SPMatls .98e 59510 58.68 58.06 58.35—.77 SPCnSt 1.28e 65700 53.48 53.00 53.46+.34 SPEngy 2.04e 53646 75.65 75.00 75.55—.50 SPDRFncl .46e 198657 27.91 27.68 27.83—.12 SPInds 1.12e 51246 75.74 75.11 75.54—.34 SPTech .78e 67626 72.11 70.90 71.99+.43 SPUtil 1.55e 90641 52.87 52.12 52.74+.29 Synchrony .84f 36654 29.65 28.99 29.39+.19 Tenaris .69e 32977 34.54 33.16 34.31—2.54 TevaPhrm .73e 201035 23.37 21.31 21.54—2.33 Transocn 47545 12.84 12.45 12.81+.13 Twitter 127293 32.49 31.34 32.23+.32 UndrArms 25146 19.68 18.96 19.58+.49 USOilFd 93219 14.36 13.98 14.33+.24 USSteel .20 155213 35.17 32.20 32.26—3.56 ValeSA .29e 104374 13.86 13.58 13.84—.23 VanEGold .06e 105302 21.11 20.95 21.02—.09 VnEkRus .01e 49313 21.43 21.14 21.20—.41 VEckOilSvc .47e 26336 25.69 25.24 25.64—.15 VangEmg 1.10e 74036 42.98 42.64 42.94—.61 VangFTSE 1.10e 33351 43.35 43.18 43.33—.40 VerizonCm 2.36 52899 51.96 51.43 51.75+.02 Vipshop 41988 9.33 9.05 9.18—.37 W&TOff .40 29103 7.60 7.03 7.24+.46 WPXEngy 48620 19.47 18.48 19.18+.90 Wayfair 37062 120.34 110.81 115.18+7.95 WeathfIntl 52766 3.24 3.12 3.13—.12 WellsFargo 1.72f 39786 58.05 57.08 57.97+.32 WstnUnion .76 24978 20.52 20.06 20.51+.36 WestRck 1.72 26340 56.00 52.78 54.30—2.83 WmsCos 1.36 68052 31.25 29.44 31.16+1.09 Yamanag .02 65794 3.18 3.12 3.14—.03 ————————— Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.