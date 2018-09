BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 36099 4.32 4.21 4.32+.08 AT&TInc 2 114040 33.26 32.96 33.02—.07 AbbVie 3.84 24102 98.67 96.42 98.56+.34 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 36099 4.32 4.21 4.32+.08 AT&TInc 2 114040 33.26 32.96 33.02—.07 AbbVie 3.84 24102 98.67 96.42 98.56+.34 Alibaba 110586 172.67 168.38 172.30+.31 AlpAlerMLP 1.35e 61177 11.10 10.99 11.06+.07 Ambev .05e 202683 4.84 4.72 4.83—.03 AnglogldA 28324 7.47 7.19 7.22+.06 Annaly 1.20 36089 10.67 10.57 10.65+.06 AstraZens 1.37e 26716 38.38 38.23 38.27+.31 Avon 52940 2.11 2.00 2.06+.01 BcBilVArg .27e 32820 6.19 6.15 6.19+.02 BcoBrads .06a 40834 7.39 7.23 7.27—.23 BcoSantSA .21e 30193 4.97 4.93 4.97—.02 BkofAm .60f 141552 30.78 30.55 30.67—.05 BiPVxSTrs 174381 30.94 29.87 29.91—.36 BarrickG .12 69499 10.16 9.92 9.93+.07 BrMySq 1.60 27464 61.59 60.80 61.10—.01 CVSHealth 2 26235 73.69 72.77 73.55+.35 Caterpillar 3.44f 23996 138.95 135.44 138.94+2.68 CntryLink 2.16 41576 23.69 23.12 23.53+.20 ChesEng 141932 4.36 4.26 4.30+.05 Citigroup 1.80f 41251 69.86 69.30 69.43—.13 ClevCliffs 26028 9.83 9.60 9.79—.01 CocaCola 1.56 33715 46.63 46.24 46.55+.33 Coty .50 23824 12.10 11.51 12.02+.54 DSWInc 1 21011 26.73 25.56 26.28—1.56 DeanFoods .36 x22339 8.22 7.69 8.17—.47 Deere 2.76f 46101 142.36 132.32 141.45+4.10 DenburyR 31984 4.58 4.43 4.45—.04 DeutschBk .83e 21343 11.16 11.06 11.13—.08 DiamOffsh .50 23281 16.22 15.90 15.93—.03 Diebold .40 24020 4.30 3.75 3.95—.25 DxGBullrs 126208 13.91 12.92 13.27+.67 DrGMBllrs .09e 156210 7.97 7.39 7.63+.39 DirDGlBrrs 21015 42.03 38.71 40.81—2.36 DxSCBearrs 45642 8.73 8.58 8.58—.06 Enbridge 2.68 23867 35.95 35.12 35.91+1.01 EgyTrEqs 1.22 21620 17.97 17.47 17.83+.43 EngyTrfPt 2.26 25104 22.90 22.30 22.73+.57 ENSCO .04 44786 6.22 6.11 6.18—.01 Exelon 1.38f 26087 45.05 44.24 44.72+.39 ExxonMbl 3.28 35626 78.38 77.86 77.89—.11 FstDatan 40889 24.64 24.15 24.64+.48 FordM .60a 102495 9.55 9.46 9.50—.01 FrptMcM .20 80821 13.84 13.53 13.81+.04 GGPInc .88 23600 21.59 21.43 21.48—.05 GenElec .48 158325 12.29 12.21 12.26—.04 GenMotors 1.52 27263 36.21 35.91 36.12—.17 Gerdau .02e 43902 3.95 3.85 3.87—.05 GoldFLtd .02e 47085 2.53 2.36 2.49+.01 Goldcrpg .24 46655 10.81 10.45 10.60+.21 Hanesbdss .60 23932 18.49 18.25 18.32+.06 HarmonyG .05 32232 1.53 1.44 1.50+.06 HeclaM .01e 22378 2.79 2.66 2.71+.08 HPEntn .45e 42032 16.74 16.21 16.72+.45 HostHotls 1a 21361 20.89 20.65 20.78—.12 IAMGldg 1.52f 29134 4.27 4.05 4.09+.07 ICICIBk .16e 31435 9.70 9.64 9.68+.14 iShGold 55923 11.32 11.29 11.30+.04 iSAstla 1.01e 23094 22.92 22.75 22.91+.22 iShBrazil .67e 140082 33.27 32.88 33.03—.60 iShEMU .86e 35240 40.20 39.90 40.18+.18 iShGerm .60e 27648 29.34 29.13 29.33+.14 iShHK .61e 41050 23.78 23.59 23.77+.02 iShMexico .78e 21292 49.22 48.92 49.18—.07 iShSilver 26664 13.84 13.76 13.80+.03 iShChinaLC .87e 151608 40.95 40.52 40.92—.07 iShEMkts .59e 147146 41.89 41.52 41.85+.08 iSEafe 1.66e 58695 66.34 65.91 66.31+.32 iShiBxHYB 5.09 44228 86.01 85.90 86.01+.07 iShR2K 1.77e 46860 167.93 166.93 167.90+.27 iShTelecm .68e 32066 29.34 29.04 29.34+.23 iShJapanrs 22237 57.23 56.99 57.20+.20 iSTaiwnrs 22237 36.43 36.21 36.42—.11 iShCorEM .95e 52830 50.74 50.31 50.70+.08 ItauUnibH .58e 79343 11.16 10.91 11.02—.26 JPMorgCh 2.24f 33016 115.03 114.36 114.66—.11 Keycorp .48f 31702 21.66 21.48 21.55—.07 KindMorg .80 25361 17.95 17.75 17.92+.10 Kinrossg 49367 2.98 2.83 2.88+.07 Kroger s .56f 38405 31.25 30.21 31.21+.68 LloydBkg .47a 111505 3.05 3.03 3.05+.01 Macys 1.51 58169 36.26 35.58 35.98+.17 MarathnO .20 38482 19.77 19.46 19.77+.45 Merck 1.92 30945 69.24 68.70 69.22+.37 Nabors .24 30710 5.92 5.78 5.85+.04 NewellRub .92f 27816 21.55 20.95 21.47+.16 NewmtM .56 32853 32.36 31.71 31.71+.11 Nielsenplc 1.40f 21390 26.68 26.21 26.32—.29 NikeB s .80 29038 80.44 79.72 80.05 NokiaCp .19e 72744 5.23 5.18 5.23+.08 Nordstrm 1.48a 104864 58.52 55.27 58.17+5.89 OasisPet 35711 12.20 11.89 11.95+.12 Oracle .76 43135 48.32 47.99 48.24+.14 PG&ECp 2.12f 39664 45.87 44.29 45.07+.28 Pandora 26419 8.20 7.97 7.98—.22 Penney 305712 1.76 1.60 1.75—.01 Petrobras 77600 10.78 10.63 10.67—.26 Pfizer 1.36 111351 42.19 41.47 42.16+.74 PUVixSTrs 136878 9.28 8.80 8.82—.16 ProShtVxs 56443 14.02 13.77 14.00+.09 ProctGam 2.87 33497 84.20 83.60 83.79+.10 RegionsFn .56f 31408 19.49 19.31 19.46+.06 RiteAid 49969 1.41 1.38 1.40—.02 SpdrGold 26932 111.76 111.46 111.52+.42 SpdrEuro50 1.18e 32349 37.47 37.18 37.45+.19 S&P500ETF 4.13e 179659 284.68 283.37 284.60+.54 SpdrOGEx .73e 42783 39.97 39.54 39.69+.22 SanchezEn 33974 2.57 2.40 2.47+.05 SnapIncAn 133937 12.17 11.63 11.74—.43 SouthnCo 2.40 x23244 47.10 46.65 46.82—.09 SwstnEngy 44867 5.24 5.12 5.20+.08 Sprint 37304 6.14 6.07 6.13+.01 Squaren 27850 73.39 71.80 73.05+.29 SPMatls .98e 21993 58.20 57.87 58.18+.18 SPCnSt 1.28e 55519 55.03 54.44 55.01+.41 SPEngy 2.04e 49084 72.79 72.41 72.50+.07 SPDRFncl .46e 159348 28.14 28.03 28.12+.01 SPInds 1.12e 42392 76.29 75.61 76.25+.43 SPTech .78e 33648 73.07 72.58 73.04 SPUtil 1.55e 68072 54.76 54.11 54.44+.20 TALEducs 29208 32.41 30.84 31.43—1.14 TaiwSemi .73e 33324 40.22 39.79 40.07—.35 Target 2.56f 31848 84.14 82.35 83.72+1.65 TevaPhrm .73e 95082 24.37 23.45 24.10—.01 Transocn 43633 10.81 10.60 10.60—.05 Turkcell 21396 4.58 4.28 4.57+.04 Twitter 85603 33.09 32.34 32.64—.19 USOilFd 96320 13.82 13.68 13.72+.09 USSteel .20 26377 29.90 29.14 29.81+.30 ValeSA .29e 71189 12.85 12.57 12.79+.04 VanEGold .06e 298326 18.80 18.32 18.49+.33 VnEkRus .01e 27007 19.64 19.47 19.62+.02 VnEkSemi .58e 48473 102.72 101.38 102.71—.88 VEckOilSvc .47e 23554 23.86 23.70 23.78—.03 VanEJrGld 81509 27.70 26.96 27.29+.48 VangREIT 3.08e 23129 83.71 83.11 83.63+.34 VangEmg 1.10e 38454 41.00 40.65 40.97—.02 VangFTSE 1.10e 26213 42.32 42.04 42.30+.20 Vereit .55 22659 7.95 7.87 7.90—.04 VerizonCm 2.36 61633 54.97 54.10 54.90+.63 Vipshop 39284 7.21 7.00 7.08—.07 Visa s .84 22298 141.62 140.74 141.30+.65 WalMart 2.08f 79882 99.67 97.61 99.58+.94 WeathfIntl 64422 2.63 2.46 2.57—.05 WellsFargo 1.72f 43858 59.04 58.51 58.74+.08 WstnUnion .76 23463 19.20 18.78 18.87+.01 WmsCos 1.36 31871 30.41 30.01 30.41+.40 Yamanag .02 74144 2.73 2.61 2.66+.07 ZoesKitchn 97454 12.88 12.72 12.80+3.24 