BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 13266 4.45 4.35 4.41—.06 AT&TInc 2 28082 32.70 32.37 32.50—.18 Alibaba 28055 179.66 176.83 177.35—.84 AlpAlerMLP 1.35e 9096 11.03 10.94 10.95—.04 Ambev .05e 15469 4.67 4.63 4.67+.06 AEagleOut .55f 36889 25.18 23.77 23.77—3.51 AspenIns .96 8057 41.20 41.00 41.17+.17 BcoBrads .06a 8410 7.03 6.97 7.01+.07 BcoSantSA .21e 6787 5.09 5.05 5.09—.01 BkofAm .60f 57244 31.27 31.07 31.15—.13 BiPVxSTrs 38155 29.14 28.85 29.02+.13 BarrickG .12 18199 10.76 10.63 10.75+.13 BestBuy 1.80f 8378 77.89 76.62 77.29—.28 BlackBerry 5697 11.03 10.91 10.96+.02 BlockHR 1 7910 27.22 25.73 26.95+.84 BostonSci 8319 35.69 35.16 35.35+.29 BoxIncn 53092 24.75 23.53 23.66—2.95 Carnival 2 10131 62.37 61.81 62.02+.28 Cemex .29t 6137 7.21 7.10 7.13—.01 CntryLink 2.16 15339 22.61 22.04 22.18—.32 ChesEng 27809 4.47 4.40 4.43 Chicos .34 16579 8.87 8.31 8.48—.35 CgpVelICrd 14062 6.50 6.45 6.48—.15 Citigroup 1.80f 8025 72.44 72.02 72.29—.09 ClevCliffs 9493 10.25 10.09 10.20—.06 CocaCola 1.56 10220 45.40 45.22 45.36—.02 Coty .50 31362 13.03 12.69 12.92+.21 DSWInc 1 6469 32.80 32.05 32.74+.04 DenburyR 10741 5.29 5.20 5.24+.01 DevonE .32f 5837 43.19 42.69 43.07+.56 DicksSptg .90 61047 34.11 32.75 33.60—2.79 DxGBullrs 15035 14.35 14.02 14.29+.21 DrGMBllrs .09e 22648 8.37 8.09 8.29—.02 DxBrzBulls 6845 17.46 17.07 17.33+.32 DxSCBearrs 8173 8.05 7.97 8.05+.04 DowDuPnt 1.52 7341 70.83 70.28 70.65—.09 EdisonInt 2.42 5667 67.98 67.23 67.27—.28 EldorGldg .02e 15867 1.01 .94 1.01 ENSCO .04 6110 7.01 6.90 6.99+.11 Express 25748 10.41 9.10 9.35—.64 ExxonMbl 3.28 7530 80.53 80.10 80.32+.04 FMajSilvg 6921 5.70 5.54 5.61—.03 Fitbitn 5841 6.28 6.12 6.16—.10 FordM .60a 38843 10.02 9.90 9.97—.05 FrptMcM .20 15476 14.68 14.42 14.68+.02 GameStop 1.52 8157 14.14 13.75 14.04+.01 Gap .97 6210 30.44 29.86 29.96—.75 GenElec .48 40631 12.78 12.67 12.75—.01 GenMotors 1.52 11609 37.42 36.88 37.06—.26 Glaukosn 27630 70.91 62.16 66.37+21.57 Goldcrpg .24 13132 11.22 11.06 11.19+.06 Hallibrtn .72 7735 40.75 40.38 40.66—.01 Hanesbdss .60 8643 17.54 17.35 17.52+.01 HarmonyG .05 5945 1.70 1.66 1.68+.01 HPEntn .45e 35736 17.25 16.93 17.19+.45 Hi-Crush 1.68e 7961 12.25 11.75 11.80—.35 HostHotls 1a 12665 21.69 21.44 21.59+.19 ICICIBk .16e 14591 9.65 9.58 9.63+.05 iShGold 13790 11.57 11.53 11.55+.03 iShBrazil .67e 23470 32.51 32.26 32.43+.24 iShEMU .86e 11592 42.07 41.97 42.07—.05 iShSilver 12469 13.88 13.82 13.85+.01 iShChinaLC .87e 24494 43.15 43.02 43.12—.03 iShEMkts .59e 55108 43.78 43.64 43.77—.06 iShiBoxIG 3.87 12206 115.75 115.56 115.56—.06 iSEafe 1.66e 9447 68.23 68.09 68.23+.07 iShR2K 1.77e 18567 172.15 171.56 171.62—.38 iShChina .61e 7543 62.14 61.87 62.04—.03 iShCorEafe 1.56e 7589 64.41 64.27 64.41+.10 Interpublic .84 7236 23.46 23.28 23.43+.12 iShCorEM .95e 15631 52.89 52.74 52.87—.07 ItauUnibH .58e 7390 10.47 10.37 10.43+.08 JPMorgCh 2.24f 9586 116.37 115.36 115.63—.51 JohnContln 1.04e 10534 39.03 38.48 38.49—.44 Keycorp .48f 6088 21.25 21.04 21.06—.17 KindMorg .80 6521 17.89 17.79 17.82+.01 Kinrossg 6074 3.03 2.97 3.01+.04 Kroger s .56f 6675 31.36 30.91 30.91—.20 LBrands 2.40 15449 27.02 26.25 26.31—.78 Lannett 7213 6.00 5.25 5.33—.22 Macys 1.51 14450 36.29 35.16 35.34—1.00 MarathnO .20 16042 21.22 20.92 21.18+.48 Merck 1.92 6834 68.72 68.27 68.38—.25 Mosaic .10 6693 31.40 30.77 31.38+.54 Nabors .24 7737 6.32 6.24 6.28+.06 NewOriEd .40e 6258 81.75 77.51 80.56+3.57 NYCmtyB .68 6355 10.92 10.74 10.77—.15 NewellRub .92f 12756 22.83 21.95 22.08—.38 NikeB s .80 6116 82.77 82.30 82.33—.25 NokiaCp .19e 16999 5.70 5.66 5.69—.05 Oracle .76 15592 48.93 48.64 48.79+.15 PG&ECp 2.12f 42845 47.47 45.89 46.87+1.20 Pandora 14564 8.35 8.16 8.26+.07 Penney 13488 1.80 1.74 1.75—.02 PetrbrsA 16898 9.07 8.99 9.06+.21 Petrobras 33356 10.55 10.45 10.53+.18 Pfizer 1.36 17510 41.54 41.17 41.31—.19 PhxNMda 5905 4.95 4.70 4.90+.23 PUVixSTrs 33105 8.45 8.33 8.41+.05 ProShtVxs 12689 14.24 14.18 14.20—.02 RegionsFn .56f 14993 19.52 19.38 19.48+.01 RiteAid 22247 1.44 1.40 1.41—.03 S&P500ETF 4.13e 43057 290.27 289.89 290.17+.25 SpdrRetls .49e 7869 51.77 51.07 51.27—.53 SpdrOGEx .73e 7801 42.14 41.78 41.93+.07 Salesforce 10362 154.55 153.05 153.70+.71 Schlmbrg 2 6607 64.45 63.91 64.30+.23 SnapIncAn 20336 11.38 11.18 11.22—.07 SouthnCo 2.40 6544 44.67 44.35 44.62+.29 SwstnEngy 14095 5.55 5.44 5.49—.02 Squaren 31266 82.84 81.44 82.31+1.51 SPHlthC 1.01e 7358 92.41 92.20 92.32+.05 SPCnSt 1.28e 10692 54.04 53.89 53.100+.09 SPEngy 2.04e 7200 75.14 74.78 74.94+.17 SPDRFncl .46e 20906 28.60 28.44 28.49—.10 SPInds 1.12e 7593 77.64 77.42 77.48—.05 SPTech .78e 8570 75.45 75.17 75.37+.28 SPUtil 1.55e 11070 53.59 53.35 53.51+.22 SumtMtlsn .29t 7051 21.61 21.07 21.36+.11 TALEducs 9021 30.78 29.98 30.38+.40 TailorBr .72 11671 22.48 21.36 21.65—.82 TaiwSemi .73e 18436 43.78 43.09 43.72+1.37 TevaPhrm .73e 12468 23.45 23.05 23.16—.33 ThomsonR 1.38 8647 44.83 44.59 44.78+.12 Tiffany 2.20 8048 131.20 125.68 126.21—4.86 Transocn 12528 12.06 11.81 12.02+.23 Turkcell 6230 4.41 4.36 4.36—.23 Twitter 22963 35.60 35.10 35.32—.17 UBSGrp .69e 6347 15.85 15.76 15.80+.02 USSilica .25 16569 22.42 20.08 21.34—.99 UndrArms 17346 20.40 19.41 19.43—1.51 UnArCwi 9280 18.86 17.94 17.95—1.34 Unisys 9197 18.50 17.95 18.25+1.50 USOilFd 16975 14.56 14.52 14.54+.11 USSteel .20 8837 30.86 30.33 30.71—.09 ValeSA .29e 30693 13.59 13.40 13.49+.05 VanEGold .06e 47340 19.05 18.89 19.03+.11 VEckOilSvc .47e 6007 25.15 24.99 25.10+.05 VanEJrGld 13965 28.27 27.95 28.19+.02 VangEmg 1.10e 27748 42.62 42.51 42.62—.04 VerizonCm 2.36 10497 54.90 54.50 54.74+.09 Vipshop 7449 7.13 6.93 7.12+.07 Visa s .84 5950 146.70 145.42 146.64+1.44 VistraEnn 5947 23.33 22.99 23.04+.14 WalMart 2.08f 15542 96.83 95.97 96.31+.24 WashPrGp 1 7450 8.12 8.03 8.03—.05 WeathfIntl 22419 2.77 2.65 2.65—.09 WellsFargo 1.72f 14349 59.06 58.82 59.00—.07 Yamanag .02 10961 2.82 2.77 2.81+.02 YumChina .40 14373 38.86 37.66 38.82+1.65 