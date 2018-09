BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 25741 13.46 13.35 13.39+.02 AKSteel 57549 5.38 5.27 5.30+.05 AT&TInc 2 345783 32.05 31.45 32.03+.95 Adientn…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .52 25741 13.46 13.35 13.39+.02 AKSteel 57549 5.38 5.27 5.30+.05 AT&TInc 2 345783 32.05 31.45 32.03+.95 Adientn 1.10 27714 49.57 48.18 49.24+.69 Alibaba 90665 190.59 183.30 184.01—5.41 AllyFincl .60f 24793 28.08 27.36 27.39+.14 AlpAlerMLP 1.35e 41794 10.80 10.67 10.75+.10 Alticen 22357 16.73 16.54 16.60—.08 Altria 2.80f 23547 58.78 57.73 58.73+.83 Ambev .05e 129044 5.29 5.23 5.26—.03 AmExp 1.40 22075 103.11 100.69 101.10—2.75 Annaly 1.20 48181 10.70 10.56 10.69+.11 AstraZens 1.37e 26523 38.53 38.31 38.46+.23 BPPLC 2.38 26400 44.97 44.55 44.62+.11 BkofAm .60f 254021 31.45 31.13 31.21+.15 BiPVxSTrs 136227 31.92 31.11 31.72+.38 BarrickG .12 73728 11.31 11.06 11.17—.07 BlackBerry 30339 10.05 9.68 9.72—.28 BlueAprnn 33245 2.80 2.48 2.57—.20 BostonSci 41119 33.75 33.10 33.14—.63 BrMySq 1.60 31687 58.75 56.82 58.63+1.71 CBSB .72 69255 53.45 51.14 51.76—2.25 CabotO&G .24 23474 23.10 22.72 22.81—.01 Caterpillar 3.44f 76372 146.70 141.61 145.55+2.99 ChesEng 199575 4.61 4.42 4.59+.18 Chevron 4.48 23901 128.41 126.22 127.92+1.95 CgpVelICrd 38995 6.63 6.47 6.55—.40 Citigroup 1.28 58783 72.70 71.80 72.29+.60 ClevCliffs 32699 10.83 10.66 10.75+.08 CocaCola 1.56 33482 46.44 46.05 46.36+.15 ConocoPhil 1.14f 23942 72.94 72.22 72.55+1.10 Corning .72 27788 34.15 33.17 33.17—.37 DenburyR 59765 4.56 4.33 4.51+.32 DeutschBk .83e 40792 12.85 12.69 12.82+.40 DxSPOGBrrs 33264 5.95 5.75 5.83—.32 DxSCBearrs 55536 9.08 8.88 9.00 EnCanag .06 45767 13.54 13.29 13.47+.36 ENSCO .04 48717 7.48 7.20 7.44+.36 ExxonMbl 3.28 49936 82.13 80.71 81.16—.76 FiatChrys 23793 17.34 17.14 17.19+.28 FstDatan 90450 24.25 22.99 23.27+.65 FordM .60a 137120 10.05 9.93 10.04+.11 FrptMcM .20 35617 16.30 16.00 16.12+.13 GGPInc .88 22431 21.27 21.14 21.18—.08 GenElec .48 152861 13.19 13.01 13.14+.08 GenMotors 1.52 41063 38.10 37.45 37.85+.32 Gerdau .02e 23142 4.55 4.47 4.52+.05 GblXChCon .12e 26136 16.92 16.65 16.83—.16 Hallibrtn .72 44626 42.89 42.19 42.48+.68 HertzGl 39185 15.43 14.03 15.36+1.40 Hi-Crush 1.68e 22288 15.90 15.13 15.70+.45 ICICIBk .16e 79194 9.04 8.78 8.78+.06 ING .14e 23480 15.29 15.16 15.24+.02 iShGold 26166 11.75 11.72 11.74+.01 iShBrazil .67e 60510 37.02 36.52 36.72—.02 iShChinaLC .87e 45683 43.60 43.34 43.37—.07 iShEMkts .59e 183071 44.86 44.62 44.66—.04 iShiBoxIG 3.87 34938 115.49 115.31 115.34—.22 iShNMuBd 2.59 23552 108.96 108.72 108.82—.18 iSEafe 1.66e 65598 69.09 68.93 68.94+.14 iShiBxHYB 5.09 42583 85.97 85.87 85.90—.01 iShR2K 1.77e 95069 166.02 164.76 165.27+.01 iShREst 2.76e 39226 80.01 79.25 79.86+.09 Infosys .40e 30609 20.30 19.94 19.94—.40 iShJapanrs 25739 59.38 59.11 59.13—.30 iSTaiwnrs 27484 37.63 37.49 37.54—.16 iShCorEM .95e 65063 54.17 53.90 53.93—.07 ItauUnibH .32e 27937 12.62 12.48 12.59+.17 JPMorgCh 2.24f 59912 117.61 116.06 116.48+.45 JohnJn 3.60f 39063 132.31 131.25 131.94+.39 JnprNtwk .72 34326 26.79 26.19 26.64+.46 Keycorp .48f 32691 21.40 21.22 21.30+.03 KindMorg .80 x41940 17.96 17.73 Kroger s .56f 57208 29.72 28.71 29.63+.93 MGM Rsts .48 24859 31.14 30.68 30.90+.18 Macys 1.51 23132 40.21 39.46 40.15+.67 MarathnO .20 31317 21.36 21.07 21.16+.33 Masco .42 22218 39.79 39.33 39.53+.14 MasterCrd 1 23072 203.33 198.31 198.36—4.58 Merck 1.92 29937 64.36 63.53 64.15+.66 MorgStan 1.20f x31364 51.31 50.53 Nabors .24 29009 6.20 6.06 6.15+.14 NOilVarco .20 37163 48.19 47.34 48.03+1.12 NewellRub .92f 34232 26.68 26.11 26.37+.34 Nielsenplc 1.40f 34696 22.82 22.19 22.70+.34 NikeB s .80 26775 76.96 75.43 75.77—1.12 NokiaCp .19e 175806 5.59 5.51 5.53+.13 OasisPet 24283 12.41 12.10 12.20+.29 Oracle .76 74505 48.58 47.97 48.05—.58 Pandora 52691 7.57 7.02 7.17—.39 Penney 30336 2.45 2.38 2.43+.04 PetrbrsA 31870 10.78 10.58 10.63+.05 Petrobras 80133 12.08 11.73 11.82—.09 Pfizer 1.36 71248 38.68 38.18 38.66+.25 PUVixSTrs 128506 9.80 9.42 9.71+.14 ProShtVxs 34602 13.83 13.66 13.70—.05 ProctGam 2.87 28265 80.48 79.84 80.37—.21 RangeRs .08 38856 14.93 14.52 14.87+.40 RegionsFn .56f 45813 18.80 18.57 18.67+.11 RiteAid 31467 1.95 1.90 1.94 S&P500ETF 4.13e 189296 281.69 280.23 280.41—1.01 SpdrBiots .44e 30410 95.06 93.18 93.61—1.36 SpdrLehHY 2.30 29019 35.87 35.82 35.85+.01 SpdrRetls .49e 21943 49.79 49.26 49.69+.35 SpdrOGEx .73e 68527 43.18 42.70 42.97+.72 STMicro .40 26510 22.18 21.70 21.76—.39 Salesforce 33937 143.73 138.62 138.84—5.07 Schlmbrg 2 25408 68.30 67.41 67.55+.51 ScorpioTk .04 21405 2.26 2.12 2.18—.05 SnapIncAn 140493 12.75 12.00 12.21—.63 Sogoun 75460 9.72 8.88 9.31—1.02 SwstnEngy 60486 5.05 4.95 5.04+.09 Sprint 26699 5.59 5.49 5.53+.04 Squaren 72271 70.20 65.03 65.92—3.93 SPHlthC 1.01e 22529 88.18 87.75 87.98+.02 SPCnSt 1.28e 53239 53.45 53.00 53.35—.04 SPConsum 1.12e 32084 111.83 110.90 111.26—.38 SPEngy 2.04e 53025 77.56 76.98 77.22+.59 SPDRFncl .46e 191711 28.36 28.13 28.16+.03 SPInds 1.12e 55675 76.50 75.88 75.96—.05 SPTech .78e 84807 71.92 70.70 70.87—.98 SPUtil 1.55e 41103 52.57 52.15 52.38—.26 Supvalurs 27903 32.15 32.03 32.12+.05 Synchrony .84f 48281 29.85 28.91 29.37—.56 TALEducs 63782 34.48 31.63 32.05—2.37 Technip .13 26694 33.60 33.07 33.36+.87 TevaPhrm .73e 43582 23.89 23.30 23.62+.48 TotalSA 2.71e 30283 64.96 64.64 64.69+.66 Transocn 48616 13.55 13.14 13.49+.58 TriPointe 21617 14.56 13.61 14.41+.03 Twitter 382085 34.26 31.88 32.18—1.95 Tyson 1.20 42653 60.65 58.33 59.49—4.07 USFdsHln 51486 36.50 33.75 33.84—6.76 USBancrp 1.20 28643 53.31 52.62 53.00+.40 USOilFd 98067 14.64 14.53 14.59+.27 USSteel .20 23226 37.77 37.21 37.39+.39 ValeSA .29e 64470 14.57 14.40 14.46+.02 VanEGold .06e 68621 21.30 21.26 21.28—.05 VnEkRus .01e 23632 21.69 21.56 21.62+.22 VnEkSemi .58e 24788 107.22 105.66 105.86—.96 VEckOilSvc .47e 37203 26.39 25.95 26.21+.56 VangEmg 1.10e 85191 43.90 43.69 43.74 VangFTSE 1.10e 89843 44.05 43.89 43.90+.03 VerizonCm 2.36 70027 53.00 52.08 52.90+.89 Visa s .84 38124 140.42 136.70 136.72—3.99 WPXEngy 37945 19.12 18.47 18.79+.28 WeathfIntl 60391 3.57 3.41 