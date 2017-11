BC-150-actives-f,

By The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 229371 4.31 4.05 4.22—.01 AT&TInc 1.96 398938 33.39 32.95 33.30+.13 Alibaba 190271 186.93 182.06 183.21—1.60 AlpAlerMLP 1.35e 120616 10.84 10.64 10.77+.09 Alticen 69903 23.52 20.66 22.59—1.91 Altria 2.64f 71008 64.30 63.63 63.91+.01 Ambev .06e 427885 6.32 6.12 6.17—.11 AHm4Rent .20 86932 21.51 20.47 21.41—.18 AmIntlGrp 1.28 139908 63.48 61.72 62.00—2.98 Anadarko .20 63454 49.88 49.14 49.51+.12 Annaly 1.20a 79828 11.32 11.21 11.23—.06 Avon 137411 2.18 1.90 1.94—.21 BcoBrads .37e 143669 10.34 10.01 10.21—.07 BkofAm .48 363731 27.82 27.62 27.82—.05 BiPVxSTrs 275280 33.100 33.42 33.66—.05 BarrickG .12 120601 14.15 13.81 14.00—.10 BlackBerry 63936 11.12 10.65 10.95+.24 BostonSci 71352 27.92 27.40 27.86+.42 CBLAsc 1.06 322528 6.50 5.83 5.92—2.07 CBSB .72 149322 56.20 52.75 55.40+.94 CVSHealth 2 98113 69.67 68.12 69.25—.13 CabotO&G .20 60915 28.41 28.01 28.23—.03 Cemex .29t 130224 8.17 7.87 7.90—.18 Cemigpf .09e 63135 2.23 2.04 2.09—.18 CenovusE .20 71231 10.66 10.37 10.66+.25 CntryLink 2.16 168534 17.50 16.31 16.37—1.09 Chemoursn .12 86742 52.88 49.07 52.16—3.67 ChesEng 289102 3.79 3.62 3.74+.08 Citigroup 1.28 x105762 74.39 73.84 74.05—.37 ClevCliffs 68943 6.18 6.03 6.09—.07 CmtyHlt 62164 4.64 4.32 4.40—.14 ConocoPhil 1.06 77166 53.27 51.99 52.96+.48 Coty .50 77339 14.64 14.24 14.36—.10 CSVLgNGrs 180644 9.29 9.02 9.18+.40 DenburyR 80738 1.32 1.18 1.32+.11 DevonE .24 63264 39.55 38.46 39.27+.44 DxGBullrs 66255 29.70 27.92 28.70—.58 DrGMBllrs 111057 15.98 14.97 15.29—.43 DxBiotBear 77380 5.03 4.65 4.66—.33 DowDuPnt .84e 81915 72.27 70.86 71.16—.88 Dynegy 68879 12.44 12.15 12.37+.12 EnCanag .06 72016 12.40 12.01 12.33+.28 ENSCO .04 101684 5.55 5.20 5.48+.17 EntProdPt 1.69f 61966 25.05 24.54 25.00+.45 EvolentHn 62202 16.80 13.20 13.25—1.65 ExxonMbl 3.08 66957 83.64 83.16 83.18—.35 FstDatan 70364 17.60 16.99 17.13+.07 FordM .60a 326953 12.46 12.32 12.36—.06 FrptMcM 84978 14.27 14.04 14.15—.08 GGPInc .88 115258 19.54 18.83 19.10—.57 GenElec .96 651757 20.33 19.86 20.15+.21 GenMotors 1.52 96613 42.73 42.19 42.34—.26 Gerdau .02e 169112 3.23 3.03 3.20—.04 GpTelevisa 69319 21.18 20.11 20.73—.38 HPInc .53 76861 21.55 21.33 21.47+.03 Hallibrtn .72 74129 43.48 42.53 43.23+.54 Hanesbdss .60 104424 20.09 19.26 19.36—.72 HPEntn .26 95064 13.63 13.40 13.50—.13 ICICIBk .16e 95953 9.65 9.52 9.56—.07 iShGold 64931 12.29 12.16 12.21—.06 iShBrazil .67e 277650 40.16 38.75 39.31—.59 iShEMU .86e 79878 43.96 43.73 43.84—.27 iShSilver 66950 16.22 15.84 15.92—.25 iShChinaLC .87e 73256 46.44 46.05 46.28—.17 iShEMkts .59e 421474 46.56 46.09 46.34—.25 iSh20yrT 3.05 105417 125.70 125.14 125.64+.34 iSEafe 1.66e 137360 69.80 69.56 69.80—.11 iShiBxHYB 5.09 69755 88.05 87.94 87.98+.01 iShR2K 1.77e 191286 148.96 148.06 148.61—.10 IntcntlExcs .80e 65886 68.29 66.07 66.24—2.43 Interpublic .72 76717 19.16 18.86 18.93 iShJapanrs 101217 59.20 58.95 59.19+.14 iShCorEM .95e 76566 56.16 55.61 55.91—.28 ItauUnibH .32e 149628 12.76 12.45 12.65—.03 JPMorgCh 2.24f 69837 101.53 100.73 101.41—.18 Kemet 65349 17.91 16.49 16.54+.56 Keycorp .38 84210 18.56 18.25 18.51+.07 KindMorg .50 130107 17.84 17.59 17.74—.06 Kinrossg 75223 4.02 3.93 3.97 Kroger s .50 111225 21.78 21.22 21.50+.32 Macys 1.51 147316 18.82 18.33 18.36—.42 MarathnO .20 172722 15.68 15.26 15.58+.14 Medtrnic 1.84 69128 78.71 77.06 78.44+.57 Merck 1.88 97164 56.28 55.19 56.06+.69 MolinaHlth 62298 79.90 75.00 79.18+10.18 MorgStan 1 58629 50.42 49.66 50.02—.40 NRGEgy .12 112189 28.09 26.10 27.62+1.65 Nabors .24 103982 5.95 5.57 5.90+.28 NewellRub .92f 186716 32.37 30.11 30.77+.76 NikeB s .84 91417 55.72 55.04 55.71+.59 NobleCorp .08 73016 4.12 3.88 4.09—.02 NokiaCp .17e 96798 4.98 4.91 4.97—.06 OasisPet 98409 10.28 10.03 10.25+.36 OcciPet 3.08 61787 68.75 67.18 68.26+.36 Oracle .76 157800 50.43 50.16 50.18—.10 Pandora 600734 5.99 5.35 5.59—1.82 Penney 235130 2.68 2.37 2.37—.18 PetrbrsA 78679 10.36 10.02 10.21—.15 Petrobras 190812 10.80 10.49 10.69—.11 Pfizer 1.28 88102 35.56 35.32 35.55+.09 PUVixSTrs 239606 15.37 14.85 15.04—.09 Realogy .27p 80795 28.11 26.60 26.77—3.62 RegionsFn .36 123032 15.89 15.61 15.81+.10 RiteAid 266998 1.61 1.52 1.54—.05 SMEnergy .10 71991 22.44 20.24 21.81+.23 S&P500ETF 4.13e 423355 258.50 257.30 258.45+.86 SpdrBiots .44e 60228 85.81 83.71 85.60+1.70 SpdrLehHY 2.30 88591 37.06 36.98 37.00—.02 SpdrOGEx .73e 153315 35.63 34.67 35.35+.47 Schlmbrg 2 98605 63.73 62.92 63.58+.33 SeaWorld 81337 11.86 10.83 11.21—.59 SiderurNac 61603 2.44 2.27 2.37—.07 SnapIncAn 127084 15.28 14.60 15.28+.73 SwstnEngy 151277 5.91 5.68 5.85+.16 Sprint 147263 6.75 6.54 6.67+.24 Squaren 65649 36.98 35.91 36.89+.82 SPHlthC 1.01e 60444 81.66 80.85 81.61+.67 SPCnSt 1.28e 58804 53.31 53.08 53.14+.01 SPEngy 2.04e 101947 68.95 68.38 68.68+.20 SPDRFncl .46e 391750 26.82 26.70 26.78—.11 SPInds 1.12e 68908 71.97 71.65 71.83—.07 SPTech .78e 70675 63.55 62.95 63.49+.50 SPUtil 1.55e 115532 55.48 54.82 55.21+.20 TableauA 65525 75.38 71.50 74.60—7.57 TevaPhrm .73e 517436 11.71 10.91 11.40+.17 TimeWarn 1.61 147236 95.36 92.87 93.28—1.42 Transocn 126952 10.92 10.41 10.88+.26 Twitter 219139 20.24 19.52 19.88+.17 UndrArms 102949 11.81 11.51 11.61—.17 UnArCwi 88154 10.95 10.54 10.59—.25 USOilFd 170702 11.20 10.93 11.18+.19 USSteel .20 98239 27.62 26.91 27.04—.55 ValeSA .29e 306532 10.22 9.95 10.09—.17 ValeantPh 157373 11.67 11.10 11.49+.43 VanEGold .06e 308016 22.73 22.22 22.43—.15 VEckOilSvc .47e 72266 24.85 24.33 24.76+.25 VanEJrGld 81998 32.58 31.89 32.12—.30 VangEmg 1.10e 108035 44.81 44.34 44.62—.26 VangFTSE 1.10e 80281 44.37 44.20 44.34—.04 Vereit .55 66698 7.93 7.82 7.92 VerizonCm 2.36f 78661 47.74 47.24 47.42—.04 WPXEngy 101692 12.49 12.01 12.40+.27 WalMart 2.04 63077 89.88 88.76 89.68+.88 WashPrGp 1 107671 7.55 6.93 7.01—.87 Wayfair 60783 69.44 61.69 67.50+4.66 WeathfIntl 342050 4.05 3.77 3.99+.20 WellsFargo 1.56f 98262 56.44 55.90 56.35—.13 WstnUnion .70 72460 20.67 19.43 19.50—.58 WhitingPet 268349 6.67 6.21 6.51+.27 Yamanag .02 62325 2.62 2.54 2.58—.02

