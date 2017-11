BC-150-actives-f,

By The Associated Press

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 257793 4.46 4.21 4.23—.12 AT&TInc 1.96 711018 34.42 32.93 33.17—.38 AbbottLab 1.06 66719 54.65 53.96 54.37+.37 Alibaba 364012 191.21 183.31 184.81—1.28 Allergan 2.80 89994 183.30 171.50 175.38—9.20 AlpAlerMLP 1.35e 179053 10.90 10.56 10.68—.22 Altria 2.64f 85122 64.75 63.35 63.90—.80 Ambev .06e 207750 6.32 6.21 6.28—.01 Annaly 1.20a 122170 11.59 11.25 11.29—.23 Athenen 66886 53.06 45.15 47.58—3.56 BcoBrads .37e x99553 10.32 10.09 10.28+.01 BkofAm .48 585443 27.94 27.28 27.87+.34 BiPVxSTrs 360859 35.11 33.65 33.71—.38 BarrickG .12 131185 14.36 14.05 14.10—.12 BlueAprnn 68036 4.89 3.75 3.80—.87 BostonSci 131208 28.01 27.22 27.44—.41 CBSB .72 124712 56.07 54.00 54.46—1.73 CabotO&G .20 72826 28.29 27.78 28.26+.35 CntryLink 2.16 204791 18.10 17.45 17.46—.39 ChesEng 420681 3.81 3.65 3.66—.30 CienaCorp 71519 20.63 19.52 19.76—1.12 Citigroup 1.28 124908 74.85 73.33 74.74+.71 ClevCliffs 91444 6.41 6.05 6.16—.05 CocaCola 1.48 67100 45.95 45.75 45.88+.08 CmtyHlt 139233 4.96 4.45 4.54—.90 Coty .50 109029 15.21 14.43 14.46—.85 CSVLgNGrs 177236 8.94 8.50 8.78+.28 DDRCorp .76 69007 8.30 7.86 8.30+.52 DeutschBk .83e 68317 17.09 16.75 17.06+.50 DevonE .24 95506 39.68 38.49 38.83—.25 DrGMBllrs 77522 16.15 15.48 15.72+.44 DxBiotBear 71069 5.31 4.92 4.99—.27 Disney 1.56 67171 99.12 98.02 98.35—.68 DowDuPnt .84e 100783 73.20 71.56 72.04—1.28 Dynegy 83853 12.48 11.95 12.25—.09 EldorGldg .02e 104496 1.27 1.22 1.25 EnCanag .06 90428 12.33 11.94 12.05—.08 EngyTrfPt 2.26f 97242 17.77 16.90 17.46—.20 ENSCO .04 146276 5.58 5.23 5.31—.17 Entercom .36f 93987 11.25 10.25 11.00+1.28 EnvisnHln 101532 28.59 26.95 27.25—.78 Exelon 1.31 77403 40.81 39.47 40.72+.57 ExxonMbl 3.08 75192 83.71 82.91 83.53—.34 FairmSant 78687 5.03 4.24 4.48+.28 Fitbitn 112267 6.08 5.61 5.97—.28 Flowserve .76 72467 43.42 37.92 39.14—4.85 FordM .60a 353336 12.43 12.26 12.42+.07 FrptMcM 128459 14.57 14.15 14.23—.15 GenElec .96 774664 20.08 19.63 19.94—.08 GenMotors 1.52 104814 43.30 42.46 42.60—.53 Gerdau .02e 138619 3.30 3.17 3.24+.02 GlaxoSKln 2.89e 80186 36.34 35.86 35.95—.25 GpTelevisa 77763 21.62 21.00 21.11—.51 HCPInc 1.48 81934 27.62 26.71 26.95+.93 HPInc .53 133279 21.56 21.07 21.44—.03 Hanesbdss .60 204912 21.22 19.27 20.08—1.93 HPEntn .26 174059 13.66 13.49 13.63+.03 HostHotls .80a 97704 19.51 19.06 19.46—.27 ICICIBk .16e 82340 9.65 9.57 9.63+.12 iShGold 66400 12.34 12.25 12.27+.02 iShBrazil .67e 161945 39.98 39.37 39.90 iShEMU .86e 105730 44.11 43.89 44.11+.17 iShHK .61e 145675 25.10 24.90 25.10+.17 iShChinaLC .87e 98197 46.47 46.19 46.45+.22 iShEMkts .59e 324082 46.62 46.37 46.59+.07 iShiBoxIG 3.87 131705 121.15 120.90 120.99—.02 iSh20yrT 3.05 69749 125.52 124.92 125.30+.55 iSEafe 1.66e 172937 69.91 69.63 69.91+.21 iShR2K 1.77e 262048 149.23 147.72 148.71+.44 Interpublic .72 83347 19.42 18.92 18.93—.52 iShJapanrs 129081 59.07 58.73 59.05+.07 iShCorEM .95e 72787 56.22 55.92 56.19+.10 ItauUnibH .32e 96039 12.73 12.46 12.68+.03 JPMorgCh 2.24f 84488 101.77 100.16 101.59+.67 Kemet 121001 19.99 15.90 15.98—8.84 Keycorp .38 101055 18.47 18.11 18.44+.16 KindMorg .50 121347 18.12 17.73 17.80—.33 Kinrossg 85043 4.07 3.94 3.97+.01 Kroger s .50 135737 21.36 20.74 21.18+.28 LBrands 2.40 95514 48.44 46.11 47.10+3.49 LaredoPet 76103 11.17 10.05 10.69—1.49 Lowes 1.64f 113689 79.30 75.36 76.65—3.27 Macys 1.51 108996 19.35 18.75 18.78—.17 MarathnO .20 223706 15.54 14.71 15.44+.57 Medtrnic 1.84 93890 80.58 77.17 77.87—2.44 Merck 1.88 112009 55.57 55.04 55.37+.03 MorgStan 1 76936 50.44 49.51 50.42+.79 NRGEgy .12 172898 27.44 25.59 25.97+1.13 Nabors .24 92234 5.82 5.55 5.62—.15 NewellRub .92f 452633 33.20 29.70 30.01—10.99 NikeB s .84 71108 55.32 54.59 55.12+.05 NokiaCp .17e 126683 5.03 4.97 5.03+.09 OasisPet 96071 10.21 9.68 9.89—.27 OcciPet 3.08 78188 68.04 65.82 67.90+2.44 Oracle .76 102614 50.70 50.12 50.28—.36 Pandora 86409 7.49 7.10 7.41+.01 Penney 314454 2.70 2.46 2.55—.11 Petrobras 119993 10.82 10.63 10.80—.03 Pfizer 1.28 110992 35.51 35.03 35.46+.20 PUVixSTrs 371092 16.38 15.07 15.13—.32 PulteGrp .36 102255 30.48 29.27 30.09—.32 QEPRes .08 69593 9.83 9.26 9.49—.07 RangeRs .08 89243 18.54 17.71 17.87—.56 RegionsFn .36 144005 15.76 15.32 15.71+.15 RiteAid 202017 1.71 1.59 1.59—.09 RoyDShllA 3.76 71983 64.24 62.93 64.22+1.18 S&P500ETF 4.13e 483685 257.75 256.19 257.59+.10 SpdrLehHY 2.30 95234 37.06 36.97 37.02—.02 SpdrRetls .49e 67469 40.20 39.55 40.04+.46 SpdrOGEx .73e 153334 35.33 34.50 34.88—.42 Schlmbrg 2 87889 64.34 63.10 63.25—1.03 SnapIncAn 117226 14.87 14.40 14.55+.04 SwstnEngy 218124 5.92 5.66 5.69—.16 SpiritRltC .72 152473 8.64 8.39 8.55+.14 Sprint 172768 6.53 6.39 6.43—.03 Squaren 86416 36.36 34.75 36.07—.40 SPMatls .98e 127418 59.37 58.73 58.86—.43 SPHlthC 1.01e 101635 81.48 80.76 80.94—.37 SPCnSt 1.28e 106342 53.29 52.93 53.13—.13 SPEngy 2.04e 111570 68.87 68.07 68.48—.20 SPDRFncl .46e 501867 26.93 26.54 26.89+.25 SPInds 1.12e 67280 71.94 71.28 71.90+.41 SPTech .78e 101248 63.05 62.51 62.99+.03 SPUtil 1.55e 146490 55.24 54.67 55.01+.20 TevaPhrm .73e 1073662 12.24 10.85 11.23—2.79 TimeWarn 1.61 324494 99.85 92.02 94.70—3.69 TollBros .32 78805 46.58 43.22 43.79—2.84 Transocn 123370 10.93 10.44 10.62+.14 TreeHseF 138289 51.99 40.50 43.03—23.33 TriPointe 74018 17.74 16.80 16.93—.77 Twitter 242588 20.63 19.64 19.71—.90 UndrArms 191351 12.20 11.45 11.78—.27 UnArCwi 186857 11.42 10.42 10.84—.45 USNGas 79588 6.07 5.96 6.03+.06 USOilFd 91969 11.01 10.87 10.99+.09 USSteel .20 135267 28.37 27.28 27.59+.29 ValeSA .29e 239215 10.26 9.97 10.26+.22 ValeantPh 186689 11.79 10.94 11.06—.87 VanEGold .06e 250637 22.78 22.47 22.58+.10 VEckOilSvc .47e 75739 24.80 24.30 24.51+.03 VanEJrGld 82268 32.72 32.22 32.42+.30 VangEmg 1.10e 126752 44.90 44.64 44.88+.14 VangFTSE 1.10e 223769 44.40 44.25 44.37+.09 Vereit .55 96707 8.01 7.86 7.92+.05 VerizonCm 2.36f 127601 47.94 47.18 47.46—.37 WPXEngy 145623 12.18 11.64 12.13+.43 Wayfair 133872 63.40 56.54 62.84—11.57 WeathfIntl 265651 3.81 3.65 3.79+.12 WellsFargo 1.56f x148818 56.52 55.35 56.48+.66 WhitingPet 237592 6.51 6.03 6.24—.07

