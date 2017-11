BC-150-actives-e

By The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 28051 4.25 4.12 4.16—.08 AT&TInc 1.96 38444 33.35 33.14 33.32+.15 Alibaba 38621 186.93 183.83 184.79—.02 AlpAlerMLP 1.35e 24311 10.71 10.64 10.69+.01 Alticen 12445 23.00 21.56 21.92—2.58 Ambev .06e 33464 6.32 6.24 6.26—.03 AmAxle 11921 20.27 19.10 19.46+1.44 AHm4Rent .20 7716 21.20 20.47 20.81—.78 AmIntlGrp 1.28 29895 63.48 61.81 62.06—2.92 Annaly 1.20a 10637 11.32 11.25 11.30+.01 AristaNetw 6415 202.15 192.75 197.09+15.92 Avon 45759 2.18 2.01 2.06—.09 BB&TCp 1.32 7720 49.55 49.08 49.25—.34 BcoBrads .37e 8431 10.34 10.21 10.23—.05 BcoSantSA .23e 11267 6.62 6.58 6.59—.18 BkofAm .48 67597 27.81 27.62 27.71—.16 BiPVxSTrs 43372 33.100 33.52 33.63—.08 BarrickG .12 16850 14.15 13.97 14.04—.07 BlueAprnn 6367 3.81 3.56 3.63—.17 BostonSci 9985 27.68 27.38 27.62+.18 CBLAsc 1.06 62072 6.50 5.85 6.06—1.93 CBSB .72 21355 54.41 52.75 54.31—.15 Calpine 7802 15.00 14.98 14.100+.03 Cemex .29t 11747 8.17 7.98 8.00—.08 CntryLink 2.16 10805 17.50 17.13 17.15—.32 Chemoursn .12 16212 52.88 49.07 50.39—5.44 ChesEng 28799 3.69 3.63 3.67+.01 Citigroup 1.28 x19005 74.39 73.84 74.24—.19 ClevCliffs 9682 6.18 6.07 6.08—.08 CocaCola 1.48 6939 46.09 45.92 46.01+.13 CmtyHlt 8155 4.57 4.45 4.49—.05 ConocoPhil 1.06 6384 52.67 52.19 52.56+.08 CSVLgNGrs 24995 9.15 9.02 9.09+.31 DenburyR 6999 1.23 1.19 1.21—.01 DxGBullrs 9076 29.70 29.12 29.28 DrGMBllrs 9917 15.98 15.62 15.69—.03 DirDGlBrrs 7153 27.10 26.42 26.95+.01 DxSCBearrs 9545 13.64 13.50 13.54+.08 DxBiotBear 12979 5.03 4.81 4.81—.18 DowDuPnt .84e 10778 72.27 71.14 71.40—.64 EnCanag .06 7301 12.25 12.01 12.16+.11 ENSCO .04 13525 5.42 5.20 5.42+.11 Entercom .36f 6542 11.05 10.50 10.73—.28 EntProdPt 1.69f 8380 24.85 24.54 24.77+.22 EvolentHn 8383 16.80 15.65 15.80+.90 ExxonMbl 3.08 6661 83.64 83.35 83.37—.16 FstDatan 23666 17.60 17.02 17.37+.31 FordM .60a 41314 12.46 12.37 12.43+.01 FrptMcM 11046 14.27 14.13 14.25+.02 GGPInc .88 7510 19.54 19.20 19.35—.32 GenElec .96 69214 19.99 19.86 19.98+.04 GenMotors 1.52 10517 42.73 42.43 42.64+.04 Genworth 6753 3.46 3.32 3.38 Gerdau .02e 8814 3.23 3.12 3.14—.11 HCPInc 1.48 x6956 26.98 26.51 26.87+.29 Hanesbdss .60 8794 20.09 19.71 19.95—.13 HPEntn .26 9230 13.63 13.48 13.50—.14 ICICIBk .16e 7536 9.65 9.61 9.63 iShBrazil .67e 39396 40.16 39.51 39.59—.31 iShHK .61e 9796 25.05 24.97 25.00—.10 iShChinaLC .87e 8401 46.36 46.21 46.24—.21 iShEMkts .59e 28524 46.56 46.39 46.41—.18 iShiBoxIG 3.87 7444 121.13 120.98 120.99 iSh20yrT 3.05 8835 125.58 125.38 125.41+.11 iSEafe 1.66e 9175 69.80 69.70 69.74—.18 iShiBxHYB 5.09 8391 88.02 87.87 87.94—.03 iShR2K 1.77e 17132 148.60 148.06 148.39—.32 IntcntlExcs .80e 9585 68.29 67.14 67.57—1.10 IBM 6 7628 153.47 151.89 152.19—1.16 iShCorEM .95e 7677 56.16 55.96 55.98—.21 ItauUnibH .32e 28994 12.76 12.64 12.67—.01 JPMorgCh 2.24f 10495 101.43 100.95 101.18—.41 JumeiIntl 6498 3.18 2.93 3.16+.15 Kemet 13485 17.33 16.50 16.87+.89 Keycorp .38 10594 18.43 18.29 18.34—.11 KindMorg .50 11056 17.82 17.59 17.76—.04 Kroger s .50 21759 21.70 21.22 21.60+.42 LBrands 2.40 8377 47.41 46.32 46.59—.51 Macys 1.51 13406 18.82 18.54 18.78 MarathnO .20 19202 15.50 15.28 15.39—.05 Medtrnic 1.84 9590 77.90 77.06 77.58—.29 Merck 1.88 11328 55.48 55.19 55.31—.06 MolinaHlth 13463 77.92 75.00 76.86+7.86 MorgStan 1 9318 50.42 49.66 49.96—.46 NRGEgy .12 8349 26.74 26.10 26.66+.69 Nabors .24 8940 5.83 5.57 5.82+.20 NYREIT .46 10136 7.53 7.33 7.41—.16 NewellRub .92f 36453 32.37 30.22 31.35+1.34 NikeB s .84 11947 55.40 55.04 55.39+.27 NobleCorp .08 11389 4.04 3.88 4.03—.09 NokiaCp .17e 12770 4.98 4.95 4.95—.08 OasisPet 19504 10.27 10.05 10.11+.22 Oracle .76 10369 50.44 50.19 50.30+.02 Pandora 147374 5.99 5.42 5.56—1.85 Penney 14300 2.54 2.47 2.51—.04 PennaRE .84 6394 10.25 9.75 9.91—.70 PetrbrsA 10805 10.36 10.20 10.22—.14 Petrobras 21295 10.80 10.64 10.67—.13 Pfizer 1.28 12236 35.56 35.33 35.37—.09 PUVixSTrs 42590 15.37 14.95 15.04—.09 ProShtVxs 6620 108.51 107.03 108.17+.29 Realogy .27p 9632 28.11 26.60 27.19—3.20 RegionsFn .36 31398 15.85 15.61 15.79+.08 RiteAid 26249 1.60 1.54 1.58—.02 RubiconPrj 7521 2.46 2.02 2.16—1.29 SMEnergy .10 14333 21.71 20.24 21.08—.50 S&P500ETF 4.13e 71020 257.86 257.30 257.59 SpdrLehHY 2.30 6607 37.03 36.98 37.00—.02 SpdrS&PRB .74e 6399 57.16 56.78 56.96—.27 SpdrOGEx .73e 7891 35.06 34.67 35.01+.13 STMicro .40 7661 24.43 24.27 24.36+.39 SeaWorld 7558 11.86 11.09 11.19—.61 SnapIncAn 17150 14.97 14.60 14.93+.38 SwstnEngy 10712 5.79 5.68 5.77+.08 Sprint 34081 6.75 6.55 6.67+.24 Squaren 7989 36.47 35.91 36.30+.23 SPMatls .98e 8452 58.91 58.59 58.72—.14 SPEngy 2.04e 9009 68.63 68.38 68.58+.10 SPDRFncl .46e 49694 26.82 26.72 26.78—.11 SPTech .78e 9737 63.44 62.99 63.08+.09 SPUtil 1.55e 16960 55.40 54.82 55.11+.10 TALEducs 11669 28.66 27.35 28.60+1.20 TableauA 16448 75.00 71.50 73.16—9.01 TaiwSemi .73e 9339 41.93 41.59 41.75—.40 TataMotors 7544 33.96 33.55 33.82+.61 TevaPhrm .73e 105207 11.49 10.91 11.48+.25 TimeWarn 1.61 14417 95.36 94.43 94.45—.25 Transocn 17549 10.68 10.41 10.67+.05 Twitter 33102 20.03 19.59 19.75+.04 UndrArms 14002 11.81 11.59 11.72—.07 UnArCwi 13481 10.95 10.65 10.73—.11 USNGas 9119 6.12 6.08 6.11+.08 USOilFd 9616 11.02 10.98 10.99 USSteel .20 17617 27.62 27.11 27.18—.41 ValeSA .29e 29063 10.22 10.07 10.11—.16 ValeantPh 36167 11.67 11.40 11.52+.46 VanEGold .06e 25261 22.73 22.55 22.59+.01 VangEmg 1.10e 10533 44.81 44.60 44.63—.25 VangFTSE 1.10e 10669 44.37 44.30 44.32—.06 Vereit .55 7519 7.91 7.82 7.91—.01 VerizonCm 2.36f 13901 47.74 47.48 47.61+.15 Vipshop 7160 8.46 8.20 8.41+.12 WPXEngy 7163 12.27 12.01 12.26+.13 WalMart 2.04 10758 89.84 88.76 89.67+.87 WashPrGp 1 16430 7.55 7.06 7.14—.74 Wayfair 6698 64.72 61.69 63.31+.47 WeathfIntl 39961 3.94 3.77 3.93+.14 WellsFargo 1.56f 12495 56.42 55.97 56.20—.28 WstnUnion .70 9204 20.67 19.91 20.60+.52 WhitingPet 28054 6.41 6.21 6.37+.13 —————————

