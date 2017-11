BC-150-actives-e,

By The Associated Press

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .48 9751 10.86 10.46 10.78+.21 AKSteel 38621 4.46 4.33 4.42+.07 AT&TInc 1.96 24225 33.65 33.37 33.38—.17 Alibaba 98697 191.22 186.88 189.19+3.11 AlpAlerMLP 1.35e 10598 10.90 10.80 10.81—.09 Ambev .06e 40368 6.32 6.21 6.24—.05 Annaly 1.20a 9584 11.59 11.33 11.38—.14 AutoNatn 8451 54.95 51.05 52.78+5.18 Avon 11664 2.37 2.18 2.23—.14 BcoBrads .37e x19727 10.21 10.09 10.16—.11 BkofAm .48 51648 27.64 27.46 27.54+.01 BiPVxSTrs 33695 34.27 33.95 34.03—.06 BarrickG .12 20531 14.30 14.07 14.29+.07 BBarrett 7958 6.20 5.88 5.98—.01 Brookdale 8426 10.66 10.20 10.54+.70 CFIndss 1.20 8816 39.00 36.71 39.00+.96 CalAtlantic .16 10666 50.45 50.05 50.16—.14 CenovusE .20 11743 10.64 10.33 10.42+.33 CntryLink 2.16 13936 17.95 17.64 17.67—.18 ChesEng 91765 3.81 3.65 3.74—.23 ChurchDwts .76 8043 46.10 44.00 44.43—1.75 Citigroup 1.28 17573 74.02 73.66 73.93—.10 ClevCliffs 22024 6.41 6.17 6.35+.14 CmtyHlt 35116 4.93 4.45 4.84—.61 CSVLgNGrs 17125 8.66 8.50 8.65+.15 CredSuiss 1.21e 11913 16.46 16.30 16.43+.82 DSWInc .80 8953 18.53 17.89 18.46—.14 DeltaAir 1.22 9924 50.49 49.71 50.04—.31 DevonE .24 9808 39.68 38.80 38.88—.20 DrGMBllrs 11090 15.78 15.48 15.70+.42 DxSCBearrs 8738 13.64 13.52 13.56 DxBiotBear 7147 5.31 5.11 5.16—.11 Disney 1.56 7979 99.12 98.13 98.34—.69 DowDuPnt 1.84 12894 73.20 71.77 72.25—1.07 Embraer .13e 7722 19.15 18.97 19.07—.02 EnCanag .06 12020 12.33 11.97 12.16+.03 EndvSilvg 8475 2.23 2.04 2.22+.24 ENSCO .04 17950 5.58 5.37 5.38—.10 EnvisnHln 23590 28.59 27.31 27.91—.13 Exelon 1.31 11605 40.11 39.47 39.81—.34 ExxonMbl 3.08 7384 83.71 83.37 83.41—.46 FairmSant 23863 5.03 4.60 4.72+.52 Fitbitn 31838 6.08 5.61 5.81—.44 Fleetcor 7999 178.97 168.50 177.60+13.29 Flowserve .76 7489 43.42 40.87 41.36—2.64 FordM .60a 36840 12.39 12.26 12.35+.00 FrptMcM 10669 14.52 14.27 14.50+.12 GenElec .96 95062 20.08 19.90 19.92—.10 GenMotors 1.52 8205 43.30 42.91 43.04—.09 Gerdau .02e 20280 3.25 3.17 3.22 HCPInc 1.48 13016 27.62 26.71 26.75+.73 HPInc .53 7685 21.46 21.24 21.32—.15 Hanesbdss .60 30037 21.03 20.18 20.98—1.03 HPEntn .26 8718 13.57 13.50 13.54—.07 HollyFront 1.32 7384 40.59 39.42 40.21+.56 HomeDp 3.56 7295 165.01 162.81 162.86—2.52 HostHotls .80a 13551 19.51 19.09 19.10—.63 ICICIBk .16e 12628 9.65 9.58 9.60+.09 iShGold 9924 12.29 12.27 12.28+.03 iShBrazil .67e 40283 39.87 39.38 39.60—.30 iShChinaLC .87e 8506 46.34 46.26 46.33+.10 iShEMkts .59e 44151 46.62 46.50 46.59+.07 iShiBoxIG 3.87 10576 121.15 120.96 120.96—.05 iSEafe 1.66e 10292 69.70 69.64 69.67—.03 iShR2K 1.77e 24615 148.49 148.03 148.33+.06 iShJapanrs 14327 58.89 58.80 58.85—.13 ItauUnibH .32e 26632 12.65 12.46 12.59—.06 JPMorgCh 2.24f 9551 101.36 100.73 101.09+.17 Kemet 32491 20.17 17.10 18.11—6.71 Keycorp .38 8438 18.37 18.23 18.28 KindMorg .50 7299 18.12 18.03 18.07—.07 Kroger s .50 16190 21.36 20.87 20.89—.01 LBrands 2.40 17499 47.83 46.11 46.98+3.37 LaredoPet 15154 11.17 10.05 10.99—1.20 LennarA .16 11499 57.12 56.60 56.70—.26 Lowes 1.64f 14868 79.30 77.19 77.23—2.69 MFAFncl .80 7861 8.28 8.01 8.09—.24 Macys 1.51 14339 19.35 19.03 19.11+.16 MarathnO .20 27127 15.35 14.71 15.01+.14 Merck 1.88 10756 55.49 55.04 55.29—.05 MetLife 1.60 7975 55.38 54.19 54.99+1.12 MorgStan 1 7945 50.03 49.52 49.93+.30 Mosaic .10m 7420 23.00 22.63 22.66+.02 NRGEgy .12 24600 26.50 25.59 26.40+1.56 NewellRub .92f 77053 33.20 31.33 32.42—8.58 NobleCorp .08 7731 4.29 4.15 4.15—.04 NokiaCp .17e 14249 5.00 4.98 4.99+.05 OasisPet 10432 10.21 9.94 10.01—.15 OcciPet 3.08 10624 67.46 65.82 66.27+.81 OmegaHlt 2.60f 10059 28.10 27.43 27.54—.53 Penney 16846 2.70 2.63 2.63—.03 PetrbrsA 8952 10.35 10.18 10.24—.12 Petrobras 21607 10.79 10.63 10.69—.14 Pfizer 1.28 9189 35.35 35.13 35.20—.06 PUVixSTrs 29016 15.62 15.33 15.40—.05 Qudiann 8065 26.79 25.45 25.99—1.06 RLauren 2 10419 97.20 92.55 92.72+3.27 RangeRs .08 7735 18.54 18.03 18.05—.38 RegionsFn .36 15065 15.58 15.45 15.51—.06 RiteAid 33969 1.71 1.66 1.67—.01 S&P500ETF 4.13e 39413 257.53 257.25 257.39—.10 SpdrLehHY 2.30 8009 37.06 37.02 37.02—.02 SpdrS&PRB .74e 8603 57.02 56.56 56.84+.05 SpdrOGEx .73e 15782 35.33 34.88 34.97—.33 Schlmbrg 2 8964 64.34 63.68 63.70—.58 SnapIncAn 25620 14.84 14.40 14.62+.11 SwstnEngy 25347 5.88 5.70 5.71—.15 SpiritRltC .72 17663 8.64 8.43 8.47+.06 Sprint 11234 6.53 6.47 6.48+.02 Squaren 22276 36.36 34.75 36.05—.43 SPMatls .98e 22000 59.37 59.03 59.18—.11 SPHlthC 1.01e 9900 81.48 81.14 81.27—.04 SPCnSt 1.28e 13355 53.29 53.03 53.07—.19 SPEngy 2.04e 17843 68.87 68.40 68.43—.25 SPDRFncl .46e 39038 26.76 26.62 26.74+.10 SPInds 1.12e 7582 71.62 71.38 71.60+.11 SPTech .78e 14148 63.02 62.79 62.89—.07 SPUtil 1.55e 16198 54.99 54.73 54.87+.06 TALEducs 7161 27.59 26.95 27.58+.54 Technip .13 8106 28.32 28.08 28.15+.39 TempurSly 10579 61.70 53.58 57.02—9.47 Tenaris .75e 8203 29.71 29.09 29.70+2.33 Teradata 7955 37.34 34.74 37.21+3.92 TevaPhrm 1.36e 228763 12.00 11.11 11.16—2.86 3DSys 14152 9.44 8.78 9.05—.40 Transocn 29460 10.93 10.54 10.70+.22 TreeHseF 20256 52.59 48.25 50.66—15.70 TrianglCap 1.80 8460 10.29 8.91 9.23—3.02 Twitter 30614 20.63 20.21 20.25—.36 UndrArms 39610 12.20 11.70 11.84—.21 UnArCwi 28796 11.42 10.86 11.00—.29 USOilFd 8543 10.93 10.89 10.89—.01 USSteel .20 26045 28.37 27.47 28.32+1.02 ValeSA .29e 28386 10.10 9.97 10.09+.05 ValeantPh 34392 11.79 11.19 11.29—.64 VanEGold .06e 21933 22.63 22.53 22.60+.12 VnEkRus .01e 9053 21.95 21.87 21.93—.06 VEckOilSvc .47e 7277 24.80 24.51 24.54+.06 VangEmg 1.10e 11311 44.84 44.73 44.82+.08 Vereit .55 14419 7.93 7.86 7.92+.05 VerizonCm 2.36f 8483 47.93 47.66 47.67—.17 Vipshop 9799 8.47 8.15 8.47+.23 VulcanM 1 9235 128.77 122.50 126.77+5.75 WPXEngy 21524 12.16 11.64 11.99+.29 Wayfair 29380 60.67 56.54 59.98—14.44 WeathfIntl 38722 3.77 3.66 3.70+.03 WellsFargo 1.56f x15152 56.23 55.78 55.89+.07 WhitingPet 35709 6.51 6.27 6.31 Yelp 15956 47.78 45.02 46.68+.65 YumBrnds 1.20 8798 80.48 76.21 80.15+5.84 —————————

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.