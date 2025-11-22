Live Radio
Sports on TV for Sunday, Nov. 23

The Associated Press

November 22, 2025, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Nov. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN — Shriners Children Charleston Classic: Clemson vs. Georgia, Championship – Palmetto Bracket, Charleston, S.C.

2 p.m.

CBSSN — Greenbrier Tip-Off Tournament: Butler vs. Virginia, Mountain Division, White Sulphur Springs, W.V.

3:30 p.m.

ESPN — Shriners Children Charleston Classic: West Virginia vs. Xavier, 3rd-Place Game – Palmetto Bracket, Charleston, S.C.

4 p.m.

ACCN — Howard at Duke

5 p.m.

CBSSN — Greenbrier Tip-Off Tournament: Northwestern vs. South Carolina, Mountain Division, White Sulphur Springs, W.V.

6 p.m.

TRUTV — Bryant at UConn

6:30 p.m.

ESPN2 — Shriners Children Charleston Classic: Tulane vs. Boston College, 3rd-Place Game – Low County Bracket, Charleston, S.C.

9 p.m.

ESPN2 — Shriners Children Charleston Classic: Utah St. vs. Davidson, Championship – Low County Bracket, Charleston, S.C.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FS1 — Syracuse vs. Michigan, Uncasville, Conn.

12:30 p.m.

BTN — Miami (Ohio) at Purdue

2:30 p.m.

BTN — George Mason at Maryland

FS1 — UConn vs. Utah, Uncasville, Conn.

6 p.m.

ACCN — UNC-Greensboro at North Carolina

COLLEGE FIELD HOCKEY

1 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Northwestern vs. Princeton, Championship, Durham, N.C.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ESPNU — FCS Football Selection Show

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Kentucky, Quarterfinal, Savannah, Ga.

1 p.m.

ACCN — Louisville at Clemson

2 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Tennessee, Quarterfinal, Savannah, Ga.

3 p.m.

ESPN2 — Big East Tournament: TBD, Championship, Milwaukee

4:30 p.m.

BTN — Minnesota at Rutgers

5 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Texas A&M, Quarterfinal, Savannah, Ga.

6:30 p.m.

BTN — Northwestern at Purdue

7 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Texas, Quarterfinal, Savannah, Ga.

FIGURE SKATING

4 p.m.

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Finlandia Trophy, Helsinki

GERMAN LEAGUE BASKETBALL

10:30 a.m.

NBATV — Ratiopharm Ulm vs. Fc Bayern München Basketball

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Final Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.

NBC — LPGA Tour: The CME Group Tour Championship, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

HORSE RACING

Noon

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Tip-Off Tournament: Motor City at Noblesville

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Chicago, New England at Cincinnati, Indianapolis at Kansas City, N.Y. Jets at Baltimore

FOX — Regional Coverage: N.Y. Giants at Detroit, Minnesota at Green Bay, Seattle at Tennessee

4:05 p.m.

CBS — Regional Coverage: Cleveland at Las Vegas OR Jacksonville at Arizona

4:25 p.m.

FOX — Regional Coverage: Philadelphia at Dallas OR Atlanta at New Orleans

8:20 p.m.

NBC — Tampa Bay at L.A. Rams

PEACOCK — Tampa Bay at L.A. Rams

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Carolina at Buffalo

7 p.m.

NHLN — Colorado at Chicago

SOCCER (MEN’S)

7 a.m.

CBSSN — English League Championship: Sheffield United at Sheffield Wednesday

9 a.m.

USA — English Premier League: Aston Villa at Leeds United

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Hearts at Aberdeen

3 p.m.

ABC — LaLiga: Real Madrid at Elche CF

7:30 p.m.

FS1 — MLS Eastern Conference Semifinal: New York City FC at Philadelphia

SOCCER (WOMEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Serie A: Fiorentina at Juventus (Taped)

SPEEDSKATING

Noon

CNBC — ISU: World Cup, Calgary, Canada

TENNIS

9 a.m.

TENNIS — Davis Cup Finals Final

WNBA BASKETBALL

6:30 p.m.

ESPN — WNBA Draft Lottery

