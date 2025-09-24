List of SEC schedules through 2029

The Southeastern Conference announced league matchups for the next four years Tuesday, including designating three annual — not permanent — opponents for each of its 16 teams. Here are each school’s three annuals and its opponents through 2029:
Alabama Crimson Tide
Annuals: Auburn, Mississippi State, Tennessee.
2026 home: Auburn, Georgia, South Carolina, Texas A&M. 2026 away: Kentucky, LSU, Mississippi State, Tennessee, Vanderbilt.
2027 home: Florida, Mississippi State, Missouri, Tennessee, Texas. 2027 away: Arkansas, Auburn, Oklahoma, Ole Miss.
2028 home: Auburn, Kentucky, LSU, Vanderbilt. 2028 away: Georgia, Mississippi State, South Carolina, Tennessee, Texas A&M.
2029 home: Arkansas, Oklahoma, Ole Miss, Mississippi State, Tennessee. 2029 away: Auburn, Florida, Missouri, Texas.
Arkansas Razorbacks
Annuals: LSU, Missouri, Texas.
2026 home: Georgia, LSU, Missouri, South Carolina, Tennessee. 2026 away: Auburn, Texas, Texas A&M, Vanderbilt.
2027 home: Alabama, Kentucky, Ole Miss, Texas. 2027 away: Florida, LSU, Missouri, Mississippi State, Oklahoma.
2028 home: Auburn, LSU, Missouri, Texas A&M, Vanderbilt. 2028 away: Georgia, South Carolina, Tennessee, Texas.
2029 home: Florida, Oklahoma, Mississippi State, Texas. 2029 away: Alabama, Kentucky, LSU, Missouri, Ole Miss.
Auburn Tigers
Annuals: Alabama, Georgia, Vanderbilt.
2026 home: Arkansas, Florida, LSU, Vanderbilt. 2026 away: Alabama, Georgia, Ole Miss, Tennessee, Texas A&M.
2027 home: Alabama, Georgia, Oklahoma, South Carolina, Texas A&M. 2027 away: Kentucky, Missouri, Texas, Vanderbilt.
2028 home: Mississippi State, Ole Miss, Tennessee, Vanderbilt. 2028 away: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, LSU.
2029 home: Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri, Texas. 2029 away: Oklahoma, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt.
Florida Gators
Annuals: Georgia (neutral site), Kentucky, South Carolina.
2026 home: Oklahoma, Ole Miss, South Carolina, Vanderbilt. 2026 away: Auburn, Kentucky, Missouri, Texas. 2026 neutral: Georgia (Atlanta).
2027 home: Arkansas, Kentucky, LSU, Texas A&M. 2027 away: Alabama, South Carolina, Mississippi State, Tennessee. 2027 neutral: Georgia (Tampa, Florida).
2028 home: Auburn, Missouri, Texas, South Carolina. 2028 away: Kentucky, Oklahoma, Ole Miss, Vanderbilt. 2028 neutral: Georgia (Jacksonville, Florida).
2029 home: Alabama, Kentucky, Mississippi State, Tennessee. 2029 away: Arkansas, LSU, South Carolina, Texas A&M. 2029 neutral: Georgia (Jacksonville, Florida).
Georgia Bulldogs
Annuals: Auburn, Florida (neutral), South Carolina.
2026 home: Auburn, Missouri, Oklahoma, Vanderbilt. 2026 away: Alabama, Arkansas, Ole Miss, South Carolina. 2026 neutral: Florida (Atlanta).
2027 home: LSU, Mississippi State, South Carolina, Tennessee. 2027 away: Auburn, Kentucky, Texas, Texas A&M. 2027 neutral: Florida (Tampa, Florida).
2028 home: Alabama, Arkansas, Auburn, Ole Miss. 2028 away: Missouri, Oklahoma, South Carolina, Vanderbilt. 2028 neutral: Florida (Jacksonville, Florida).
2029 home: Kentucky, South Carolina, Texas, Texas A&M. 2029 away: Auburn, LSU, Mississippi State, Tennessee. 2029 neutral: Florida (Jacksonville, Florida).
Kentucky Wildcats
Annuals: Florida, South Carolina, Tennessee.
2026 home: Alabama, Florida, LSU, Vanderbilt. 2026 away: Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas A&M.
2027 home: Auburn, Georgia, Mississippi State, South Carolina, Tennessee. 2027 away: Arkansas, Florida, Ole Miss, Texas.
2028 home: Florida, Missouri, Oklahoma, Texas A&M. 2028 away: Alabama, LSU, South Carolina, Tennessee, Vanderbilt.
2029 home: Arkansas, Ole Miss, South Carolina, Tennessee, Texas. 2029 away: Auburn, Florida, Georgia, Mississippi State.
LSU Tigers
Annuals: Arkansas, Ole Miss, Texas A&M.
2026 home: Alabama, Mississippi State, Texas, Texas A&M. 2026 away: Arkansas, Auburn, Kentucky, Ole Miss, Tennessee.
2027 home: Arkansas, Missouri, Ole Miss, Oklahoma, Vanderbilt. 2027 away: Florida, Georgia, South Carolina, Texas A&M.
2028 home: Auburn, Kentucky, Tennessee, Texas A&M. 2028 away: Alabama, Arkansas, Mississippi State, Ole Miss, Texas.
2029 home: Arkansas, Florida, Georgia, Ole Miss, South Carolina. 2029 away: Missouri, Oklahoma, Texas A&M, Vanderbilt.
Mississippi State Bulldogs
Annuals: Alabama, Ole Miss, Vanderbilt.
2026 home: Alabama, Auburn, Missouri, Oklahoma, Vanderbilt. 2026 away: LSU, Ole Miss, South Carolina, Texas.
2027 home: Arkansas, Florida, Ole Miss, Texas A&M. 2027 away: Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, Vanderbilt.
2028 home: Alabama, LSU, South Carolina, Texas, Vanderbilt. 2028 away: Auburn, Missouri, Oklahoma, Ole Miss.
2029 home: Georgia, Kentucky, Ole Miss, Tennessee. 2029 away: Alabama, Arkansas, Florida, Texas A&M, Vanderbilt.
Missouri Tigers
Annuals: Arkansas, Oklahoma, Texas A&M.
2026 home: Florida, Kentucky, Oklahoma, Texas, Texas A&M. 2026 away: Arkansas, Georgia, Mississippi State, Ole Miss.
2027 home: Arkansas, Auburn, Tennessee, Vanderbilt. 2027 away: Alabama, LSU, Oklahoma, South Carolina, Texas A&M.
2028 home: Georgia, Mississippi State, Oklahoma, Ole Miss, Texas A&M. 2028 away: Arkansas, Florida, Kentucky, Texas.
2029 home: Alabama, Arkansas, LSU, South Carolina. 2029 away: Auburn, Oklahoma, Tennessee, Texas A&M, Vanderbilt.
Oklahoma Sooners
Annuals: Missouri, Ole Miss, Texas (neutral).
2026 home: Kentucky, Ole Miss, South Carolina, Texas A&M. 2026 away: Florida, Georgia, Mississippi State, Missouri. 2026 neutral: Texas (Dallas).
2027 home: Alabama, Arkansas, Missouri, Tennessee. 2027 away: Auburn, LSU, Ole Miss, Vanderbilt. 2027 neutral: Texas (Dallas).
2028 home: Florida, Georgia, Mississippi State, Ole Miss. 2028 away: Kentucky, Missouri, South Carolina, Texas A&M. 2028 neutral: Texas (Dallas).
2029 home: Auburn, LSU, Missouri, Vanderbilt. 2029 away: Alabama, Arkansas, Ole Miss, Tennessee. 2029 neutral: Texas (Dallas).
Ole Miss Rebels
Annuals: LSU, Mississippi State, Oklahoma.
2026 home: Auburn, Georgia, LSU, Mississippi State, Missouri. 2026 away: Florida, Oklahoma, Texas, Vanderbilt.
2027 home: Alabama, Kentucky, Oklahoma, South Carolina. 2027 away: Arkansas, LSU, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M.
2028 home: Florida, LSU, Mississippi State, Texas, Vanderbilt. 2028 away: Auburn, Georgia, Missouri, Oklahoma.
2029 home: Auburn, LSU, Missouri, Vanderbilt. 2029 away: Alabama, Kentucky, LSU, Mississippi State, South Carolina.
South Carolina Gamecocks
Annuals: Florida, Georgia, Kentucky.
2026 home: Georgia, Kentucky, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M. 2026 away: Alabama, Arkansas, Florida, Oklahoma.
2027 home: Florida, LSU, Missouri, Texas. 2027 away: Auburn, Georgia, Kentucky, Ole Miss, Vanderbilt.
2028 home: Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Oklahoma. 2028 away: Florida, Mississippi State, Tennessee, Texas A&M.
2029 home: Auburn, Florida, Ole Miss, Vanderbilt. 2029 away: Georgia, Kentucky, LSU, Missouri, Texas.
Tennessee Volunteers
Annuals: Alabama, Kentucky, Vanderbilt.
2026 home: Alabama, Auburn, Kentucky, LSU, Texas. 2026 away: Arkansas, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt.
2027 home: Florida, Mississippi State, Ole Miss, Vanderbilt. 2027 away: Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri, Oklahoma.
2028 home: Alabama, Arkansas, Kentucky, South Carolina, Texas A&M. 2028 away: Auburn, LSU, Texas, Vanderbilt.
2029 home: Georgia, Missouri, Oklahoma, Vanderbilt. 2029 away: Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi State, Ole Miss.
Texas Longhorns
Annuals: Arkansas, Oklahoma (neutral), Texas A&M.
2026 home: Arkansas, Florida, Mississippi State, Ole Miss. 2026 away: LSU, Missouri, Tennessee, Texas A&M. 2026 neutral: Oklahoma (Dallas).
2027 home: Auburn, Georgia, Kentucky, Texas A&M. 2027 away: Alabama, Arkansas, South Carolina, Vanderbilt. 2027 neutral: Oklahoma (Dallas).
2028 home: Arkansas, LSU, Missouri, Tennessee. 2028 away: Florida, Mississippi State, Ole Miss, Texas A&M. 2027 neutral: Oklahoma (Dallas).
2029 home: Alabama, South Carolina, Texas A&M, Vanderbilt. 2029 away: Arkansas, Auburn, Georgia, Kentucky. 2028 neutral: Oklahoma (Dallas).
Texas A&M Aggies
Annuals: LSU, Missouri, Texas.
2026 home: Arkansas, Kentucky, Tennessee, Texas. 2026 away: Alabama, LSU, Missouri, Oklahoma, South Carolina.
2027 home: Georgia, LSU, Missouri, Ole Miss, Vanderbilt. 2027 away: Auburn, Florida, Mississippi State, Texas.
2028 home: Alabama, Oklahoma, South Carolina, Texas. 2028 away: Arkansas, LSU, Kentucky, Missouri, Tennessee.
2029 home: Auburn, Florida, LSU, Mississippi State, Missouri. 2029 away: Georgia, Ole Miss, Texas, Vanderbilt.
Vanderbilt Commodores
Annuals: Auburn, Mississippi State, Tennessee.
2026 home: Alabama, Arkansas, Ole Miss, Tennessee. 2026 away: Auburn, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi State.
2027 home: Auburn, Mississippi State, Oklahoma, South Carolina, Texas. 2027 away: LSU, Missouri, Tennessee, Texas A&M.
2028 home: Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee. 2028 away: Alabama, Arkansas, Auburn, Mississippi State, Ole Miss.
2029 home: Auburn, LSU, Mississippi State, Missouri, Texas A&M. 2029 away: Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas.
