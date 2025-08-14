All Time AP All-America Team List

Live Radio
The Associated Press on Thursday named an all-time AP All-America team to mark the 100th anniversary of the award that began in 1925.

FIRST TEAM

OFFENSE:

Wide receivers — Randy Moss, Marshall, 1997; Larry Fitzgerald, Pittsburgh, 2003.

Tackles — Orlando Pace, Ohio State, 1995-96; Bill Fralic, Pittsburgh, 1982-83-84.

Guards — John Hannah, Alabama, 1972; Jim Parker, Ohio State, 1956.

Center — Chuck Bednarik, Penn, 1947-48.

Tight end — Brock Bowers, Georgia, 2023.

QB — Tim Tebow, Florida, 2007.

Running backs — Barry Sanders, Oklahoma State, 1988; Herschel Walker, Georgia, 1980-81-82.

Kicker — Sebastian Janikowski, Florida State, 1998-99.

All-purpose — Johnny Rodgers, Nebraska, 1972.

DEFENSE

Defensive ends — Hugh Green, Pittsburgh, 1978-79-80; Randy White, Maryland, 1974.

Defensive tackles — Ndamukong Suh, Nebraska, 2009; Bronko Nagurski, Minnesota, 1929.

Linebackers — Dick Butkus, Illinois, 1964; Derrick Thomas, Alabama, 1988; Chris Spielman, Ohio State, 1986-87.

Cornerbacks — Charles Woodson, Michigan, 1996-97; Deion Sanders, Florida State, 1987-88.

Safeties — Ronnie Lott, Southern California, 1980; Ed Reed, Miami, 2000-01.

Punter — Tory Taylor, Iowa, 2023.

SECOND TEAM

OFFENSE:

Wide receivers — DeVonta Smith, Alabama, 2020; Desmond Howard, Michigan, 1991.

Tackles — Jonathan Ogden, UCLA, 1995; Bryant McKinnie, Miami, 2001.

Guards — Brad Budde, Southern California, 1979; John Smith, Notre Dame, 1927.

Center — Dave Rimington, Nebraska, 1981-82.

Tight end — Keith Jackson, Oklahoma, 1986-87.

QB — Vince Young, Texas, 2005.

Running backs — Archie Griffin, Ohio State, 1974-75; Tony Dorsett, Pittsburgh, 1976.

Kicker — Martin Gramatica, Kansas State, 1997.

All-purpose — Tim Brown, Notre Dame, 1986-87.

DEFENSE

Defensive ends — Bubba Smith, Michigan State, 1966; Bruce Smith, Virginia Tech, 1984.

Defensive tackles — LeeRoy Selmon, Oklahoma, 1975; Warren Sapp, Miami, 1994.

Linebackers — Jerry Robinson, UCLA, 1976-77-78; Brian Bosworth, Oklahoma, 1985-86; Lawrence Taylor, North Carolina, 1980.

Cornerbacks — Champ Bailey, Georgia, 1998; Tyrann Mathieu, LSU, 2011.

Safeties — Bennie Blades, Miami, 1986-87; Al Brosky, Illinois, 1951.

Punter — Reggie Roby, Iowa, 1981.

Voters: AP sports writers Cliff Brunt, Maura Carey, Schuyler Dixon, Josh Dubow, Stephen Hawkins, Larry Lage, Mark Long, Michael Marot, Steve Megargee, Eric Olson, Eddie Pells, Noah Trister

