FCS College Football All-America, list

Quarterback — Tommy Mellott, Montana State, senior, 6-0, 208, Butte, Montana.

Running backs — Targhee Lambson, Southern Utah, senior, 5-9, 200, Spanish Fork, Utah; Lan Larison, UC Davis, senior; 6-0, 215, Caldwell, Idaho, and Kayvon Britten, Tarleton State, senior, 5-7, 195, Cincinnati.

Offensive linemen — Marcus Wehr, Montana State, senior, 6-4, 300, Billings, Montana; Charles Grant, William & Mary, senior, 6-4, 300, Portsmouth, Virginia; Grey Zabel, North Dakota State, senior, 6-6, 305, Pierre, South Dakota; Gus Miller, South Dakota State, senior, 6-3, 295, Brookings, South Dakota; Jackson Slater, Sacramento State, senior, 6-4, 316, Bellevue, Washington, and Mason Miller, North Dakota State, senior, 6-7, 305, Ada, Minnesota.

Tight end — JJ Galbreath, South Dakota, senior, 6-4, 240, Arvada, Colorado.

Wide receiver — Efton Chism III, Eastern Washington, senior, 5-11, 200, Monroe, Washington; Darius Cooper, Tarleton State, senior, 6-0, 190, St. Louis; Jalen Walthall, UIW, junior, 6-2, 180, Missouri City, Texas.

All-purpose player — Lan Larison, UC Davis, senior, 6-0, 215, Caldwell, Idaho.

Defensive linemen — David Walker, Central Arkansas, senior, 6-2, 260, Stuttgart, Arkansas; Mi’Quise Grace, South Dakota, sophomore, 6-4, 255, Cincinnati; Jeremiah Grant, Richmond, senior, 6-2, 245, South Orange, New Jersey; Josiah Silver, New Hampshire, senior, 6-2, 247, Hampton, Virginia.

Linebackers — Bryce Norman, Southeast Missouri State, senior, 6-0, 215, Jackson, Missouri; Brandon Tucker, East Texas A&M, sophomore, 5-10, 225, DeSoto, Texas; Gideon Lampron, Dayton, sophomore, 5-11, 215, LaGrange, Ohio, and AJ Pena, Rhode Island, junior, 6-2, 243, Montclair, New Jersey.

Defensive backs — TJ Moore, Mercer, senior, 6-0, 185, Riverdale, Georgia; Jalen Jones, William & Mary, junior, 6-0, 190, Chesapeake, Virginia; Kenny Gallop, Howard, graduate, 6-0, 214, Portsmouth, Virginia; Saiku White, Lafayette, senior, 6-1, 209, Atlanta.

Quarterback — Cam Miller, North Dakota State, senior, 6-1, 212, Solon, Iowa.

Running backs — ShunDerrick Powell, Central Arkansas, senior, 5-9, 180, Hoxie, Arkansas; Roland Dempster, Stony Brook, senior, 6-0, 225, Staten Island, New York.

Offensive linemen — Joey Lombard, South Dakota, senior, 6-5, 305, Anoka, Minnesota; Evan Beernsten, South Dakota State, senior, 6-4, 300, De Pere, Wisconsin; Luke Smith, East Tennessee State, graduate, 6-1, 280, Lebanon, Tennessee; Evan Roussel, Nicholls, senior, 6-2, 290, Lutcher, Louisiana; Conner Moore, Montana State, 6-5, 310, sophomore, Millbury, Ohio.

Tight end — Carter Runyon, Towson, senior, 6-6, 235, Fairfax, Virginia, and Bryzai White, Northern Arizona, senior, 6-3, 245, San Diego.

Wide receiver — Landon Ruggieri, Bryant, senior, 6-1, 207, Yorktown Heights, New York; Javonnie Gibson, Arkansas-Pine Bluff, sophomore, 6-3, 205, Opelousas, Louisiana; Ja’seem Reed, San Diego, senior, 6-2, 195, Thousand Oaks, California.

All-purpose player — Sam Hicks, Abilene Christian, senior, 5-9, 190, Fort Worth, Texas, and Chandler Brayboy, Elon, senior, 6-1, 199, Pembroke, North Carolina.

Defensive linemen — Brody Grebe, Montana State, senior, 6-3, 250, Melstone, Montana; Eli Mostaert, North Dakota State, senior, 6-3, 289, Lakeville, Minnesota; Ckelby Givens, Southern, junior, 6-3, 250, Shreveport, Louisiana; Elijah Williams, Morgan State, senior, 6-3, 270, Jersey City, New Jersey.

Linebackers — Blake Gotcher, Northwestern State, junior, 6-1, 225, Little Elm, Texas; Adam Bock, South Dakota State, senior, 6-1, 225, Solon, Iowa; Andrew Jones, Grambling, junior, 6-2, 220, Marrero, Louisiana.

Defensive backs — Dennis Shorter, South Dakota, senior, 5-10, 195, Daytona Beach, Florida; Dalys Beanum, South Dakota State, senior, 6-1, 200, Omaha, Nebraska; Jordy Lowery, Western Carolina, sophomore, 5-11, 190, Bartow, Florida, and Rex Connors, UC Davis, junior, 6-1, 210, Pleasant Grove, Utah, and Myles Redding, Mercer, senior, 6-1, 195, Mableton, Georgia, and Jabril Hayes, Richmond, senior, 5-11, 170, Stephens City, Virginia, and JaMichael McGoy, UT Martin, junior, 5-10, 170, Chattanooga, Tennessee.

Quarterback — Zach Calzada, UIW; Derek Robinson, Monmouth.

Running backs — Charlies Pierre Jr., South Dakota; Malik Grant, Rhode Island; Dwayne McGee, Mercer.

Offensive line — Vance Van Every, UT Martin; Alic Ambrosia, Central Connecticut; Delby Lemieux, Dartmouth; George Padezanin, Lehigh; Brandon Casey, Montana; Wyatt Hansen, Eastern Washington; Kobe Sixkiller, Southeast Missouri State; Reid Williams, Chattanooga; Carson Vinson, Alabama A&M; Ayden Knapik, Idaho; Malik McDaniel, Davidson; Nick Taiste, South Carolina State; Tom Elia, Richmond; Rush Reimer, Montana State.

Tight end — Lance Mason, Missouri State; Jackson Conners-McCarthy, Maris; Chris Corbo, Dartmouth; Ryder Kurtz, Cornell; Rohan Jones, Montana State.

Wide receivers — Cooper Barkate, Harvard; Jeff Caldwell, Lindenwood; Matthew Henry, Western Illinois; Bo Belquist, North Dakota; Kylon Harris, Stephen F. Austin.

All-purpose player — Junior Bergen, Montana; Darius Lewis, Southeastern Louisiana; Jermaine Corbett, Merrimack; Taco Dowler, Montana State; Travis Terrell Jr., Jackson State; Sone Ntoh, Monmouth.

Linemen — Brayden Manley, Mercer; Finn Claypool, Drake; Matt Spatny, Lehigh; Matt Jaworski, Fordham; Keyshawn James-Newby, Idaho; Treqwan Thomas, Alabama State; Ashaad Hall, South Carolina State.

Linebackers — Eric Rankin, VMI; Eli Ennis, Nicholls; Noah Martin, Samford; Brendan Bell, Villanova; Tye Niekamp, Illinois State; Ben Bogle, Southern Illinois; Will Shaffer, Abilene Christian; Dontae Lunan, Albany.

Defensive backs — Kimal Clark, Central Connecticut; Abu Kamara, Yale; Hayden McDonald, Columbia; Mason Chambers, UIW; Alex McLaughlin, Northern Arizona; Jalen McClendon, Tennessee State; Isas Waxter, Villanova; Nahil Perkins, Fordham; Eric Haney, San Diego; Sammy Anderson, Austin Peay; Oshae Baker, UT Martin; Jeremiah Walker, Stephen F. Austin; Jarod Washington, South Carolina State; Keondre Jackson, Illinois State.

Punter — Grant Burkett, Missouri State; Hunter Green, Northern Colofado.

