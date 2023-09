NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals G FG FGA Pct PG M.Dennis, Wake Forest 2 6 7 .857 3.00 A.Stein, Southern Miss. 2 6…

G FG FGA Pct PG M.Dennis, Wake Forest 2 6 7 .857 3.00 A.Stein, Southern Miss. 2 6 6 1.000 3.00 V.Ambrosio, Tulane 2 5 5 1.000 2.50 B.Auburn, Texas 2 5 7 .714 2.50 A.Borregales, Miami 2 5 6 .833 2.50 L.Gray, Coastal Carolina 2 5 7 .714 2.50 I.Hankins, Baylor 2 5 7 .714 2.50 D.Kesich, Minnesota 2 5 6 .833 2.50 C.Allen, UTSA 1 2 2 1.000 2.00 J.Barnes, Louisiana Tech 3 6 8 .750 2.00 A.Birr, Georgia Tech 1 2 2 1.000 2.00 C.Boomer, UCF 2 4 4 1.000 2.00 C.Davis, Mississippi 2 4 4 1.000 2.00 J.Feely, Colorado 2 4 5 .800 2.00 A.Glass, Kent St. 2 4 5 .800 2.00 J.Gomez, E. Michigan 1 2 2 1.000 2.00 A.Hale, Oklahoma St. 2 4 5 .800 2.00 J.Karty, Stanford 2 4 4 1.000 2.00 S.Keller, Kansas 2 4 4 1.000 2.00 M.Lantz, Georgia Southern 1 2 2 1.000 2.00 M.Lantz, Georgia Southern 1 2 2 1.000 2.00 T.Lenderink, Liberty 2 4 5 .800 2.00 C.Lewis, Oregon 2 4 4 1.000 2.00 D.Lynch, Fresno St. 1 2 3 .667 2.00 S.Morgan, Memphis 1 2 2 1.000 2.00 J.Patel, Rutgers 2 4 5 .800 2.00 S.Taylor Renfroe, Troy 2 4 4 1.000 2.00 B.Travelstead, Louisville 2 4 4 1.000 2.00 N.Vakos, Wisconsin 2 4 4 1.000 2.00 J.Browning, San Diego St. 3 5 6 .833 1.67 C.Becker, Utah 2 3 4 .750 1.50 R.Bond, Texas A&M 2 3 5 .600 1.50 C.Brown, Cincinnati 2 3 3 1.000 1.50 C.Campbell, Tennessee 2 3 3 1.000 1.50 L.Carneiro, W. Kentucky 2 3 3 1.000 1.50 R.Coe, North Carolina 2 3 4 .750 1.50 A.Conrad, East Carolina 2 3 5 .600 1.50 C.Contreraz, Iowa St. 2 3 4 .750 1.50 J.Dalmas, Boise St. 2 3 3 1.000 1.50 B.Denaburg, Syracuse 2 3 3 1.000 1.50 K.Ferrie, Mississippi St. 2 3 4 .750 1.50 J.Fielding, Ohio St. 2 3 3 1.000 1.50 G.Garcia, Texas Tech 2 3 7 .429 1.50 J.Howes, Maryland 2 3 4 .750 1.50 J.Hoyland, Wyoming 2 3 3 1.000 1.50 M.Hughes, Appalachian St. 2 3 5 .600 1.50 J.Love, Virginia Tech 2 3 3 1.000 1.50 G.Nicholson, Miami (Ohio) 2 3 3 1.000 1.50 L.Pawlak, Toledo 2 3 3 1.000 1.50 J.Pizano, UNLV 2 3 3 1.000 1.50 A.Raynor, Kentucky 2 3 3 1.000 1.50 W.Reichard, Alabama 2 3 3 1.000 1.50 D.Stevens, Iowa 2 3 3 1.000 1.50 P.Woodring, Georgia 2 3 4 .750 1.50 A.Karajic, Jacksonville St. 3 4 6 .667 1.33 G.Spetic, Ohio 3 4 5 .800 1.33 E.Albertson, New Mexico St. 3 3 4 .750 1.00 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 2 2 2 1.000 1.00 A.Anaya, Bowling Green 2 2 2 1.000 1.00 W.Bettridge, Virginia 2 2 3 .667 1.00 K.Bowyer, E. Michigan 1 1 1 1.000 1.00 J.Cannon, South Florida 2 2 2 1.000 1.00 L.Connor, Boston College 2 2 2 1.000 1.00 M.Dapore, Air Force 2 2 2 1.000 1.00 R.Fitzgerald, Florida St. 2 2 2 1.000 1.00 B.Freehill, Purdue 1 1 2 .500 1.00 C.Freeman, Indiana 2 2 2 1.000 1.00 D.Janikowski, Washington St. 2 2 2 1.000 1.00 E.Johnson, Maryland 1 1 1 1.000 1.00 G.Kell, TCU 2 2 3 .667 1.00 J.Kim, Michigan St. 2 2 2 1.000 1.00 K.Lake, Marshall 1 1 2 .500 1.00 T.Loop, Arizona 2 2 2 1.000 1.00 R.Lopez, UCLA 2 2 2 1.000 1.00 M.Luckhurst, California 2 2 7 .286 1.00 D.Lynch, Fresno St. 1 1 2 .500 1.00 Q.Maretzki, Army 2 2 3 .667 1.00 D.McCormick, Louisiana-Monroe 2 2 3 .667 1.00 S.Morgan, Memphis 1 1 2 .500 1.00 B.Narveson, NC State 2 2 4 .500 1.00 E.Nimrod, Utah St. 2 2 2 1.000 1.00 J.Noyes, Colorado St. 1 1 1 1.000 1.00 T.Pelino, Duke 2 2 3 .667 1.00 N.Radicic, Indiana 1 1 1 1.000 1.00 N.Rauschenberg, North Texas 2 2 2 1.000 1.00 C.Rogers, SMU 1 1 2 .500 1.00 C.Rogers, SMU 1 1 3 .333 1.00 E.Sanchez, Old Dominion 2 2 2 1.000 1.00 A.Sappington, Oregon St. 2 2 2 1.000 1.00 M.Shipley, Texas State 2 2 2 1.000 1.00 B.Talton, Nevada 2 2 4 .500 1.00 E.Warren, Navy 2 2 5 .400 1.00 C.Wise, James Madison 2 2 2 1.000 1.00 C.Carson, Umass 3 2 4 .500 .67 C.Gabriel, FIU 3 2 2 1.000 .67 K.Halvorsen, San Jose St. 3 2 2 1.000 .67 M.Shipley, Hawaii 3 2 2 1.000 .67 T.Alvano, Nebraska 2 1 2 .500 .50 J.Courville, Ball St. 2 1 2 .500 .50 K.Cunanan, Charlotte 2 1 2 .500 .50 L.Drzewiecki, New Mexico 2 1 1 1.000 .50 A.Felkins, Penn St. 2 1 1 1.000 .50 C.Griffin, Illinois 2 1 1 1.000 .50 D.Guajardo, South Alabama 2 1 2 .500 .50 R.Gunn, Clemson 2 1 3 .333 .50 T.Horn, Rice 2 1 1 1.000 .50 M.Jeter, South Carolina 2 1 2 .500 .50 D.Longhetto, Arizona St. 2 1 1 1.000 .50 L.Lupo, FAU 2 1 1 1.000 .50 J.Martin, Houston 2 1 2 .500 .50 T.Mattson, Cent. Michigan 2 1 1 1.000 .50 A.McNulty, Buffalo 2 1 3 .333 .50 A.McPherson, Auburn 2 1 1 1.000 .50 H.Mevis, Missouri 2 1 3 .333 .50 C.Meyer, Tulsa 2 1 1 1.000 .50 A.Mihalek, Florida 2 1 2 .500 .50 J.Olsen, Northwestern 2 1 1 1.000 .50 N.Perez, Akron 2 1 2 .500 .50 C.Price, Temple 2 1 2 .500 .50 D.Ramos, LSU 2 1 1 1.000 .50 Z.Rankin, Middle Tennessee 2 1 2 .500 .50 B.Sauls, Pittsburgh 2 1 2 .500 .50 Z.Schmit, Oklahoma 2 1 1 1.000 .50 J.Seibert, N. Illinois 2 1 3 .333 .50 C.Sessums, Sam Houston St. 2 1 1 1.000 .50 C.Tennant, Kansas St. 2 1 1 1.000 .50 W.Testa, Utah St. 2 1 1 1.000 .50 J.Turner, Michigan 2 1 2 .500 .50 D.Zvada, Arkansas St. 2 1 3 .333 .50 J.Borcila, Vanderbilt 3 1 1 1.000 .33 A.Kasee, Ohio 3 1 2 .500 .33 D.Lynch, Southern Cal 3 1 1 1.000 .33 S.Shrader, Notre Dame 3 1 3 .333 .33 N.Addison, Kentucky 0 0 0 .000 .00 J.Adedire, Texas Tech 2 0 0 .000 .00 D.Afogho, Bowling Green 0 0 0 .000 .00 K.Alexander, UTSA 2 0 0 .000 .00 G.Amegatcher, N. Illinois 2 0 0 .000 .00 M. Anderson, Army 0 0 0 .000 .00 P.Argent, South Carolina 1 0 0 .000 .00 M.Ashley, Nevada 0 0 0 .000 .00 C.Aubrey, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 J.Ballard, Ohio St. 1 0 0 .000 .00 M.Balthazar, Coastal Carolina 2 0 0 .000 .00 K.Barnett, Temple 0 0 0 .000 .00 A.Batts, Sam Houston St. 0 0 0 .000 .00 L.Bell, Mississippi St. 2 0 0 .000 .00 T.Bell, Troy 0 0 0 .000 .00 P.Bowen, Oklahoma 2 0 0 .000 .00 K.Bratton, Virginia 0 0 0 .000 .00 C.Britt, Mississippi 0 0 0 .000 .00 O.Brothers, Purdue 2 0 0 .000 .00 C.Brown, North Texas 0 0 0 .000 .00 Q.Bryant, Wake Forest 2 0 0 .000 .00 K.Byrd, Georgia St. 2 0 0 .000 .00 A.Cannon, Indiana 0 0 0 .000 .00 D.Cassens, N. Illinois 2 0 0 .000 .00 B.Chatman, Navy 2 0 0 .000 .00 T.Chavez, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 M.Conaway, Liberty 0 0 0 .000 .00 S.Coufal, Miami 1 0 0 .000 .00 D.Dallas, Georgia Southern 1 0 0 .000 .00 C.Dawson, Boise St. 0 0 0 .000 .00 D.Delort, Kansas St. 0 0 0 .000 .00 C.Dial-Watson, Georgia Southern 0 0 0 .000 .00 J.Douglas, Middle Tennessee 2 0 0 .000 .00 G.Duggan, Virginia Tech 1 0 0 .000 .00 M.Ellis, Kansas 2 0 0 .000 .00 D.Evans, South Florida 2 0 0 .000 .00 P.Fisher, Maryland 2 0 0 .000 .00 T.Fotu, Utah 2 0 0 .000 .00 J.Gardner, Colorado St. 1 0 0 .000 .00 C.George, Louisiana-Lafayette 1 0 0 .000 .00 B.Gibson, South Carolina 2 0 0 .000 .00 C.Gill, Oregon 1 0 0 .000 .00 J.Girouard, Washington 0 0 0 .000 .00 T.Gore, Miami 2 0 0 .000 .00 M.Gray, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00 D.Green, Rice 2 0 0 .000 .00 B.Greil, Arkansas St. 0 0 0 .000 .00 T.Gulley, Arkansas St. 0 0 0 .000 .00 A.Hall, Wake Forest 2 0 0 .000 .00 C.Harris, Army 1 0 0 .000 .00 K.Harris-Miller, Army 0 0 0 .000 .00 M.Hartzog, Nebraska 2 0 0 .000 .00 K.Hayden, Cent. Michigan 0 0 0 .000 .00 N.Hemer, Buffalo 0 0 0 .000 .00 M.Hillstead, Utah St. 1 0 0 .000 .00 B.Holloway, Texas State 2 0 0 .000 .00 J.Holmes, Old Dominion 1 0 0 .000 .00 L.Howard, W. Kentucky 1 0 0 .000 .00 D.Hunter, Ohio 2 0 0 .000 .00 G.Israel-Achumba, Penn St. 2 0 0 .000 .00 G.Jacas, Illinois 2 0 0 .000 .00 J.Jenkins, Washington St. 2 0 0 .000 .00 F.Johnson, Boise St. 0 0 0 .000 .00 T.Johnson, West Virginia 0 0 0 .000 .00 J.Johnson, Oklahoma 2 0 0 .000 .00 G.Johnson, Umass 3 0 0 .000 .00 M.Johnson, Georgia 0 0 0 .000 .00 R.Jones, Mississippi St. 0 0 0 .000 .00 C.Jones, Utah St. 1 0 0 .000 .00 L.Jones, Iowa 2 0 0 .000 .00 C.Kellom, Akron 2 0 0 .000 .00 K.King, East Carolina 0 0 0 .000 .00 M.Koivisto, Cent. Michigan 2 0 0 .000 .00 R.Konga, Rutgers 2 0 0 .000 .00 G.Lahm, Wisconsin 0 0 0 .000 .00 P.Lange, Wisconsin 0 0 0 .000 .00 K.Leveston, Kansas St. 2 0 0 .000 .00 T.Little, East Carolina 0 0 0 .000 .00 D.Logan, Cincinnati 0 0 0 .000 .00 M.Lowery, Michigan St. 2 0 0 .000 .00 K.Ludwick, Oregon 0 0 0 .000 .00 S.Luke, UTEP 0 0 0 .000 .00 M.Mack II, Wisconsin 0 0 0 .000 .00 V.Mafo, Umass 2 0 0 .000 .00 J.Major, Cent. Michigan 0 0 0 .000 .00 F.Marks, Utah 1 0 0 .000 .00 C.Marshall, Iowa St. 2 0 0 .000 .00 S.Martin, Texas Tech 0 0 0 .000 .00 J.McCulloch, South Alabama 2 0 0 .000 .00 A.McIlquham, Temple 2 0 0 .000 .00 N.McMillan, Buffalo 2 0 0 .000 .00 C.Merritt, Wyoming 1 0 0 .000 .00 P.Migl, Louisiana-Lafayette 2 0 0 .000 .00 C.Milliron, Louisiana-Lafayette 2 0 0 .000 .00 J.Moi, Stanford 2 0 0 .000 .00 K.Moulton, Iowa 0 0 0 .000 .00 F.Mulbah, West Virginia 2 0 0 .000 .00 B.Nowatzke, Utah 0 0 0 .000 .00 S.O’Kelly, Utah 1 0 0 .000 .00 Y.Obeid, Michigan St. 0 0 0 .000 .00 J.Ofurie, Rutgers 0 0 0 .000 .00 P.Page, Clemson 2 0 0 .000 .00 H.Pauls, Iowa St. 0 0 0 .000 .00 L.Payne, Penn St. 0 0 0 .000 .00 E.Payne, Arizona 0 0 0 .000 .00 T.Peavy, E. Michigan 2 0 0 .000 .00 T.Pierce, Michigan 2 0 0 .000 .00 G.Potter, Arkansas St. 2 0 0 .000 .00 Z.Potter, Toledo 1 0 0 .000 .00 M.Price, Texas Tech 2 0 0 .000 .00 L.Purcell, Minnesota 0 0 0 .000 .00 R.Ragone, Miami 2 0 0 .000 .00 L.Reardon, Iowa 0 0 0 .000 .00 Y.Rigby, Temple 2 0 0 .000 .00 J.Ritzie, North Carolina 1 0 0 .000 .00 C.Rivers, Kentucky 0 0 0 .000 .00 K.Robichaux, Boston College 2 0 0 .000 .00 H.Rogers, South Carolina 2 0 0 .000 .00 W.Rose, Southern Cal 3 0 0 .000 .00 B.Rouse, Tulsa 0 0 0 .000 .00 J.Ruder, North Texas 1 0 0 .000 .00 T.Russell, South Carolina 1 0 0 .000 .00 K.Sallis, Kansas St. 0 0 0 .000 .00 R.Sanders, Arkansas 1 0 0 .000 .00 B.Sarkisian, Texas 0 0 0 .000 .00 J.Savaiinaea, Arizona 2 0 0 .000 .00 K.Schickel, James Madison 2 0 0 .000 .00 J.Seldon, James Madison 0 0 0 .000 .00 T.Seymore, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 B.Shivers, UTEP 0 0 0 .000 .00 R.Sissel, Marshall 0 0 0 .000 .00 J.Sivley, UAB 1 0 0 .000 .00 C.Smith, E. Michigan 2 0 0 .000 .00 C.Smith, Uconn 0 0 0 .000 .00 C.Spencer, Texas Tech 2 0 0 .000 .00 G.Stanaland, Oklahoma St. 0 0 0 .000 .00 R.Stephens, California 0 0 0 .000 .00 R.Steward, Troy 2 0 0 .000 .00 C.Strudwick, Tulsa 2 0 0 .000 .00 C.Sullivan, Appalachian St. 2 0 0 .000 .00 M.Sunderman, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 V.Swain, South Carolina 2 0 0 .000 .00 A.Szymanski, Maryland 2 0 0 .000 .00 A.Tagaloa-Nelson, West Virginia 1 0 0 .000 .00 R.Tapa’atoutai, Arizona 0 0 0 .000 .00 T.Taylor, Colorado St. 0 0 0 .000 .00 T.Thomas, Arkansas St. 2 0 0 .000 .00 B.Thomas, South Carolina 2 0 0 .000 .00 I.Thomison, Memphis 0 0 0 .000 .00 J.Thornton, West Virginia 2 0 0 .000 .00 R.Tialavea, Washington St. 2 0 0 .000 .00 J.Verse, Florida St. 2 0 0 .000 .00 C.Walls, Troy 0 0 0 .000 .00 T.Walthour, Georgia 2 0 0 .000 .00 M.Warren, Marshall 1 0 0 .000 .00 A.Washington, Boston College 2 0 0 .000 .00 B.Washington, Baylor 1 0 0 .000 .00 J.Waskow, N. Illinois 2 0 0 .000 .00 J.Wiegold, Ball St. 1 0 0 .000 .00 Z.Wilcke, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00 K.Williams, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00 A.Williams, Clemson 2 0 0 .000 .00 G.Wood, Georgia Southern 0 0 0 .000 .00 D.Woodbury, Temple 2 0 0 .000 .00 A.Woods, Arkansas St. 2 0 0 .000 .00 J.Wright, Auburn 1 0 0 .000 .00 Z.Zaragoza, Oklahoma St. 2 0 0 .000 .00

