NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals

G FG FGA Pct PG A.Stein, Southern Miss. 1 4 4 1.000 4.00 B.Travelstead, Louisville 1 4 4 1.000 4.00 V.Ambrosio, Tulane 1 3 3 1.000 3.00 B.Auburn, Texas 1 3 4 .750 3.00 A.Borregales, Miami 1 3 3 1.000 3.00 M.Dennis, Wake Forest 1 3 3 1.000 3.00 J.Fielding, Ohio St. 1 3 3 1.000 3.00 I.Hankins, Baylor 1 3 4 .750 3.00 J.Karty, Stanford 1 3 3 1.000 3.00 L.Pawlak, Toledo 1 3 3 1.000 3.00 J.Pizano, UNLV 1 3 3 1.000 3.00 A.Raynor, Kentucky 1 3 3 1.000 3.00 W.Bettridge, Virginia 1 2 3 .667 2.00 J.Browning, San Diego St. 2 4 5 .800 2.00 L.Carneiro, W. Kentucky 1 2 2 1.000 2.00 J.Dalmas, Boise St. 1 2 2 1.000 2.00 K.Ferrie, Mississippi St. 1 2 2 1.000 2.00 G.Garcia, Texas Tech 1 2 5 .400 2.00 A.Glass, Kent St. 1 2 3 .667 2.00 L.Gray, Coastal Carolina 1 2 4 .500 2.00 A.Hale, Oklahoma St. 1 2 2 1.000 2.00 J.Hoyland, Wyoming 1 2 2 1.000 2.00 S.Keller, Kansas 1 2 2 1.000 2.00 D.Kesich, Minnesota 1 2 3 .667 2.00 M.Lantz, Georgia Southern 1 2 2 1.000 2.00 T.Lenderink, Liberty 1 2 3 .667 2.00 R.Lopez, UCLA 1 2 2 1.000 2.00 J.Love, Virginia Tech 1 2 2 1.000 2.00 Q.Maretzki, Army 1 2 3 .667 2.00 S.Morgan, Memphis 1 2 2 1.000 2.00 T.Pelino, Duke 1 2 2 1.000 2.00 G.Spetic, Ohio 1 2 2 1.000 2.00 G.Spetic, Ohio 1 2 3 .667 2.00 S.Taylor Renfroe, Troy 1 2 2 1.000 2.00 P.Woodring, Georgia 1 2 2 1.000 2.00 J.Barnes, Louisiana Tech 2 3 5 .600 1.50 E.Albertson, New Mexico St. 2 2 3 .667 1.00 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 1 1 1 1.000 1.00 T.Alvano, Nebraska 1 1 1 1.000 1.00 A.Anaya, Bowling Green 1 1 1 1.000 1.00 C.Becker, Utah 1 1 2 .500 1.00 R.Bond, Texas A&M 1 1 2 .500 1.00 K.Bowyer, E. Michigan 1 1 1 1.000 1.00 C.Brown, Cincinnati 1 1 1 1.000 1.00 J.Cannon, South Florida 1 1 1 1.000 1.00 C.Carson, Umass 2 2 3 .667 1.00 R.Coe, North Carolina 1 1 1 1.000 1.00 L.Connor, Boston College 1 1 1 1.000 1.00 A.Conrad, East Carolina 1 1 2 .500 1.00 C.Contreraz, Iowa St. 1 1 1 1.000 1.00 K.Cunanan, Charlotte 1 1 2 .500 1.00 C.Davis, Mississippi 1 1 1 1.000 1.00 B.Denaburg, Syracuse 1 1 1 1.000 1.00 L.Drzewiecki, New Mexico 1 1 1 1.000 1.00 J.Feely, Colorado 1 1 2 .500 1.00 A.Felkins, Penn St. 1 1 1 1.000 1.00 R.Fitzgerald, Florida St. 1 1 1 1.000 1.00 C.Freeman, Indiana 1 1 1 1.000 1.00 C.Griffin, Illinois 1 1 1 1.000 1.00 D.Guajardo, South Alabama 1 1 2 .500 1.00 T.Horn, Rice 1 1 1 1.000 1.00 M.Hughes, Appalachian St. 1 1 2 .500 1.00 D.Janikowski, Washington St. 1 1 1 1.000 1.00 M.Jeter, South Carolina 1 1 1 1.000 1.00 E.Johnson, Maryland 1 1 1 1.000 1.00 J.Kim, Michigan St. 1 1 1 1.000 1.00 C.Lewis, Oregon 1 1 1 1.000 1.00 D.Longhetto, Arizona St. 1 1 1 1.000 1.00 T.Loop, Arizona 1 1 1 1.000 1.00 M.Luckhurst, California 1 1 3 .333 1.00 D.Lynch, Fresno St. 1 1 2 .500 1.00 J.Martin, Houston 1 1 2 .500 1.00 D.McCormick, Louisiana-Monroe 1 1 2 .500 1.00 A.McNulty, Buffalo 1 1 2 .500 1.00 A.McPherson, Auburn 1 1 1 1.000 1.00 A.Mihalek, Florida 1 1 2 .500 1.00 B.Narveson, NC State 1 1 2 .500 1.00 G.Nicholson, Miami (Ohio) 1 1 1 1.000 1.00 E.Nimrod, Utah St. 1 1 1 1.000 1.00 J.Noyes, Colorado St. 1 1 1 1.000 1.00 J.Patel, Rutgers 1 1 2 .500 1.00 C.Price, Temple 1 1 2 .500 1.00 D.Ramos, LSU 1 1 1 1.000 1.00 C.Rogers, SMU 1 1 3 .333 1.00 E.Sanchez, Old Dominion 1 1 1 1.000 1.00 B.Sauls, Pittsburgh 1 1 1 1.000 1.00 Z.Schmit, Oklahoma 1 1 1 1.000 1.00 D.Stevens, Iowa 1 1 1 1.000 1.00 C.Tennant, Kansas St. 1 1 1 1.000 1.00 W.Testa, Utah St. 1 1 1 1.000 1.00 J.Turner, Michigan 1 1 2 .500 1.00 N.Vakos, Wisconsin 1 1 1 1.000 1.00 E.Warren, Navy 1 1 2 .500 1.00 C.Wise, James Madison 1 1 1 1.000 1.00 J.Borcila, Vanderbilt 2 1 1 1.000 .50 C.Gabriel, FIU 2 1 1 1.000 .50 K.Halvorsen, San Jose St. 2 1 1 1.000 .50 A.Karajic, Jacksonville St. 2 1 3 .333 .50 D.Lynch, Southern Cal 2 1 1 1.000 .50 M.Shipley, Hawaii 2 1 1 1.000 .50 K.Akharaiyi, UTEP 2 0 0 .000 .00 P.Alberga, Syracuse 0 0 0 .000 .00 U.Ale, Washington 1 0 0 .000 .00 R.Allen, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00 C.Arrington, E. Michigan 0 0 0 .000 .00 J.Ashley, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00 A.Banks, Kentucky 0 0 0 .000 .00 R.Battle, Pittsburgh 0 0 0 .000 .00 G.Bedada, Old Dominion 0 0 0 .000 .00 R.Bellin, Indiana 0 0 0 .000 .00 T.Black, Oregon St. 0 0 0 .000 .00 B.Bonnema, W. Michigan 1 0 0 .000 .00 K.Bretz, Nebraska 0 0 0 .000 .00 C.Brock, Georgia 0 0 0 .000 .00 R.Brockbank, Utah St. 0 0 0 .000 .00 J.Brown, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00 S.Brown, W. Michigan 1 0 0 .000 .00 L.Brown, Liberty 0 0 0 .000 .00 R.Brown, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 J.Brown, Mississippi 1 0 0 .000 .00 G.Bryan, Utah St. 1 0 0 .000 .00 C.Bryant, South Carolina 0 0 0 .000 .00 G.Cadd, James Madison 0 0 0 .000 .00 D.Calabrese, W. Michigan 0 0 0 .000 .00 K.Carlson, Oklahoma 0 0 0 .000 .00 C.Carter, Georgia Southern 0 0 0 .000 .00 J.Church, FAU 0 0 0 .000 .00 C.Clayton, UTSA 1 0 0 .000 .00 K.Cline, Boston College 0 0 0 .000 .00 L.Coley, Houston 0 0 0 .000 .00 M.Collins, Duke 0 0 0 .000 .00 R.Collins, West Virginia 0 0 0 .000 .00 J.Cook, Texas 1 0 0 .000 .00 J.Corbo, FIU 0 0 0 .000 .00 T.Corley, Louisiana-Monroe 1 0 0 .000 .00 A.Covington, Florida 0 0 0 .000 .00 T.Crumpley, Pittsburgh 1 0 0 .000 .00 C.D’Appolonia, Toledo 0 0 0 .000 .00 N.Danielson, BYU 0 0 0 .000 .00 M.Dapore, Air Force 1 0 0 .000 .00 C.Davis, San Diego St. 2 0 0 .000 .00 C.Davis, Umass 1 0 0 .000 .00 D.Dennis-Sutton, Penn St. 1 0 0 .000 .00 M.Devine, Air Force 0 0 0 .000 .00 A.DiCosmo, Vanderbilt 2 0 0 .000 .00 E.Donald, Pittsburgh 1 0 0 .000 .00 M.DouBrava, Iowa St. 1 0 0 .000 .00 G.Edmond, Florida St. 1 0 0 .000 .00 M.Elkman, New Mexico 0 0 0 .000 .00 N.Elksnis, South Carolina 0 0 0 .000 .00 H.Erickson, Utah 0 0 0 .000 .00 M.Esteen, Washington 1 0 0 .000 .00 R.Faison, Utah St. 1 0 0 .000 .00 M.Farmer, Syracuse 1 0 0 .000 .00 J.Ferguson, Georgia Southern 1 0 0 .000 .00 T.Ferrell, Middle Tennessee 1 0 0 .000 .00 N.Fifita, Arizona 1 0 0 .000 .00 K.Fisher, Iowa 1 0 0 .000 .00 M.Fitzmeyer, Georgia St. 0 0 0 .000 .00 M.Fleming, Houston 1 0 0 .000 .00 J.Fleming, Georgia 1 0 0 .000 .00 B.Foster, SMU 0 0 0 .000 .00 Z.Frazier, UTSA 0 0 0 .000 .00 A.Fuller, Toledo 1 0 0 .000 .00 T.Funderburk, Appalachian St. 1 0 0 .000 .00 T.Gadson, Kentucky 0 0 0 .000 .00 J.Geer, South Carolina 0 0 0 .000 .00 E.George, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00 K.Gibbs, Air Force 1 0 0 .000 .00 C.Goetz, Wisconsin 1 0 0 .000 .00 K.Grant, Michigan 1 0 0 .000 .00 T.Grass, Wisconsin 1 0 0 .000 .00 G.Green, Michigan 0 0 0 .000 .00 D.Green, Texas A&M 0 0 0 .000 .00 J.Hamm, Kansas 0 0 0 .000 .00 S.Hamm, Kentucky 1 0 0 .000 .00 A.Hankerson, Colorado 1 0 0 .000 .00 C.Hardin, Temple 0 0 0 .000 .00 J.Hargrove, Rice 1 0 0 .000 .00 C.Harris, Air Force 1 0 0 .000 .00 I.Harvie, Penn St. 0 0 0 .000 .00 I.Hastings, Alabama 0 0 0 .000 .00 E.Hayes, Oregon St. 0 0 0 .000 .00 K.Hayward, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00 D.Helm, Umass 2 0 0 .000 .00 A.Henningham, Pittsburgh 0 0 0 .000 .00 P.Herbert, Oregon 1 0 0 .000 .00 A.Hill, Washington 0 0 0 .000 .00 D.Hollins, Charlotte 1 0 0 .000 .00 I.Hooks, UAB 1 0 0 .000 .00 K.Horton, Tulane 0 0 0 .000 .00 T.Hubert, Air Force 0 0 0 .000 .00 J.Hunter, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 J.Hutchings, Texas Tech 1 0 0 .000 .00 D.Jackson, Florida St. 0 0 0 .000 .00 E.Jackson, North Texas 1 0 0 .000 .00 L.Johnson, Virginia 0 0 0 .000 .00 A.Jordan, Texas 1 0 0 .000 .00 P.Jurkovec, Pittsburgh 1 0 0 .000 .00 N.Kirkwood, Navy 0 0 0 .000 .00 C.Lane, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 M.Lasso, Charlotte 0 0 0 .000 .00 R.Lewis, Georgia St. 1 0 0 .000 .00 L.Lewis, Cent. Michigan 0 0 0 .000 .00 K.Lewis, Louisiana-Monroe 1 0 0 .000 .00 B.Lilly, Duke 0 0 0 .000 .00 M.Lilo, Nevada 1 0 0 .000 .00 J.Llewellyn, Oklahoma 1 0 0 .000 .00 C.Lovelace, Southern Cal 2 0 0 .000 .00 V.Lumia, Louisville 0 0 0 .000 .00 C.Mahogany, Boston College 1 0 0 .000 .00 J.Mallette, Iowa 0 0 0 .000 .00 N.Malone, West Virginia 1 0 0 .000 .00 J.Manjack, Houston 1 0 0 .000 .00 E.Marburger, UTSA 0 0 0 .000 .00 J.Mauch, Texas Tech 0 0 0 .000 .00 R.Mbroh, Air Force 0 0 0 .000 .00 J.McCartan, Oregon St. 1 0 0 .000 .00 D.McCullough, Oklahoma 1 0 0 .000 .00 M.McGowan, North Carolina 0 0 0 .000 .00 K.McNally, Old Dominion 0 0 0 .000 .00 K.McQueen, Nevada 0 0 0 .000 .00 D.Merryman, Texas Tech 0 0 0 .000 .00 D.Miller, UAB 0 0 0 .000 .00 K.Missouri, Rutgers 1 0 0 .000 .00 M.Montgomery, Mississippi 1 0 0 .000 .00 J.Moore, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 G.Moore, Mississippi St. 0 0 0 .000 .00 E.Morris, Mississippi 0 0 0 .000 .00 R.Mukes, Ball St. 0 0 0 .000 .00 M.Nasili-Kite, Auburn 1 0 0 .000 .00 J.Neal, Iowa St. 1 0 0 .000 .00 B.Nelson, Fresno St. 1 0 0 .000 .00 C.Nichols, Navy 0 0 0 .000 .00 W.O’Steen, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 M.Omonode, Purdue 1 0 0 .000 .00 O.Orizu, NC State 0 0 0 .000 .00 H.Oviatt, Army 0 0 0 .000 .00 T.Pape, Cent. Michigan 0 0 0 .000 .00 A.Pardue, San Jose St. 2 0 0 .000 .00 C.Parker, Baylor 1 0 0 .000 .00 J.Parks, Charlotte 1 0 0 .000 .00 V.Pemberton, Ball St. 1 0 0 .000 .00 D.Peterson, Wisconsin 1 0 0 .000 .00 M.Powell, Arkansas 1 0 0 .000 .00 C.Powers, Tulsa 1 0 0 .000 .00 T.Ramsey, California 1 0 0 .000 .00 N.Rauschenberg, North Texas 1 0 0 .000 .00 T.Raymond, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 W.Reed, Tulane 0 0 0 .000 .00 C.Riddle, Cent. Michigan 0 0 0 .000 .00 C.Rodgers, Fresno St. 0 0 0 .000 .00 W.Rogers, Coastal Carolina 0 0 0 .000 .00 K.Rogers, Mississippi St. 0 0 0 .000 .00 R.Nickson, Nevada 1 0 0 .000 .00 C.Rosser, Bowling Green 1 0 0 .000 .00 T.Rudolph, Umass 2 0 0 .000 .00 N.Rumler, Kent St. 1 0 0 .000 .00 B.Russ, Ohio 0 0 0 .000 .00 K.Sadiq, Oregon 1 0 0 .000 .00 S.Safeeullah, Nebraska 0 0 0 .000 .00 J.Sanders, South Florida 1 0 0 .000 .00 H.Sanfo, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 P.Sanford, Nebraska 1 0 0 .000 .00 G.Sawyers, Old Dominion 0 0 0 .000 .00 T.Saxton, Utah St. 0 0 0 .000 .00 C.Schibler, Tulane 0 0 0 .000 .00 W.Shaffer, Arizona St. 1 0 0 .000 .00 C.Shults, Nevada 1 0 0 .000 .00 J.Simmons, Ohio St. 1 0 0 .000 .00 C.Sippola, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 S.Slattery, Kent St. 0 0 0 .000 .00 C.Snelling, Arkansas 0 0 0 .000 .00 D.Spann, Florida St. 1 0 0 .000 .00 D.Stephens, Oklahoma St. 1 0 0 .000 .00 D.Stone, Duke 0 0 0 .000 .00 C.Story, Clemson 0 0 0 .000 .00 J.Sumlin, Purdue 0 0 0 .000 .00 J.Tapscott, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00 G.Tarr, Michigan 0 0 0 .000 .00 G.Taylor, Rice 1 0 0 .000 .00 W.Terlaak, Umass 1 0 0 .000 .00 C.Thompson, Virginia 0 0 0 .000 .00 T.Thompson, Army 0 0 0 .000 .00 R.Todd, W. Michigan 1 0 0 .000 .00 T.Tuioti, Colorado St. 0 0 0 .000 .00 T.Upshaw, Arizona 1 0 0 .000 .00 K.Vaccarella, Auburn 0 0 0 .000 .00 A.Ward, Arizona 1 0 0 .000 .00 J.Ware, Texas State 1 0 0 .000 .00 V.Watkins, Ohio 1 0 0 .000 .00 C.Webb, W. Michigan 0 0 0 .000 .00 E.Wesley, Toledo 0 0 0 .000 .00 J.Wheeler, Georgia Southern 1 0 0 .000 .00 C.Whitfield, Louisiana-Lafayette 1 0 0 .000 .00 L.Wilkins, Houston 1 0 0 .000 .00 M.Williams, Navy 1 0 0 .000 .00 J.Wilson, Michigan St. 0 0 0 .000 .00 B.Wooden, Umass 2 0 0 .000 .00 D.Xavier Castillo, Vanderbilt 2 0 0 .000 .00

