NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals

G FG FGA Pct PG J.Barnes, Louisiana Tech 1 3 5 .600 3.00 J.Browning, San Diego St. 1 2 3 .667 2.00 C.Carson, Umass 1 2 2 1.000 2.00 G.Spetic, Ohio 1 2 3 .667 2.00 E.Albertson, New Mexico St. 1 1 2 .500 1.00 C.Gabriel, FIU 1 1 1 1.000 1.00 A.Karajic, Jacksonville St. 1 1 2 .500 1.00 E.Warren, Navy 1 1 2 .500 1.00 B.Abbe, Umass 0 0 0 .000 .00 D.Abdullah, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 I.Aceves, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 S.Alexander, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 Z.Anderson, Umass 0 0 0 .000 .00 J.Armstead, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 T.Armstrong, Umass 0 0 0 .000 .00 C.Backe, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 J.Bainer, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 B.Baker, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 M.Baker, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 T.Baker, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 K.Bannister, Ohio 1 0 0 .000 .00 M.Banuelos, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 A.Beckwith, Umass 1 0 0 .000 .00 C.Bellamy, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 A.Bengu, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 R.Bennett, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 D.Beslagic, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 C.Billiot, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 J.Birdsong, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 D.Blanks, Hawaii 1 0 0 .000 .00 D.Bowen, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 E.Boyd, UTEP 0 0 0 .000 .00 A.Boyd-Matthews, UTEP 1 0 0 .000 .00 Z.Branch, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 S.Brennan, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 B.Brooks, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 M.Broussard, UTEP 1 0 0 .000 .00 C.Brown, Hawaii 1 0 0 .000 .00 J.Brown, Umass 1 0 0 .000 .00 J.Brunelle, Umass 1 0 0 .000 .00 C.Bruno, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 R.Buell, Ohio 1 0 0 .000 .00 K.Bullard, San Jose St. 1 0 0 .000 .00 J.Burris, UTEP 1 0 0 .000 .00 E.Butler, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 C.Campolieti, Ohio 1 0 0 .000 .00 B.Canis, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 C.Capanang, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.Chong, Hawaii 0 0 0 .000 .00 Z.Claville, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 A.Cobb, FIU 0 0 0 .000 .00 C.Coleman, FIU 1 0 0 .000 .00 D.Cordero, Hawaii 1 0 0 .000 .00 B.Cowan, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 D.Crawford, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 E.Crisp, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 C.Cromwell, Navy 1 0 0 .000 .00 T.Curtis, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 M.Dansby, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 R.Davis, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 K.Davis, FIU 1 0 0 .000 .00 J.Dervil, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 T.Devera, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 D.Dickey, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 K.Duru, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 J.Dye, UTEP 0 0 0 .000 .00 V.Edwards, Hawaii 1 0 0 .000 .00 T.Edwards, Navy 0 0 0 .000 .00 D.Enovitch, Navy 0 0 0 .000 .00 G.Faga, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 W.Faris, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 J.Farrell, Hawaii 0 0 0 .000 .00 C.Fewell, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 Z.Fiaseu, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 B.Fisher, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 S.Fiso, Hawaii 0 0 0 .000 .00 M.Fleming, Ohio 1 0 0 .000 .00 L.Flores, UTEP 0 0 0 .000 .00 T.Floyd, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 D.Fofana, Navy 1 0 0 .000 .00 Q.Fowler, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 G.Frakes, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 T.Franklin, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 R.Fry, Navy 0 0 0 .000 .00 Z.Fryar, UTEP 1 0 0 .000 .00 C.Fuller, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 J.Gardere, UTEP 0 0 0 .000 .00 N.Gardinera, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 J.Garnett, UTEP 0 0 0 .000 .00 M.Gaskins, Navy 0 0 0 .000 .00 J.Gilbert, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 A.Gobaira, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 J.Gogue, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 K.Gorman, Ohio 1 0 0 .000 .00 J.Greathouse, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 Y.Green, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 L.Griskey, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 J.Habinowski, Ohio 1 0 0 .000 .00 T.Hadary, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 B.Hale, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 K.Hall, Navy 0 0 0 .000 .00 J.Harbert, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 C.Hardie, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 D.Harley, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 C.Harris, Ohio 1 0 0 .000 .00 S.Harris, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 S.Harris, Umass 1 0 0 .000 .00 C.Harris, UTEP 0 0 0 .000 .00 J.Hassard, Umass 1 0 0 .000 .00 M.Hayball, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 Z.Haynes, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 M.Heard, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 R.Henderson, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 J.Hernandez, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 H.Higham, Hawaii 0 0 0 .000 .00 C.Hilton, Ohio 0 0 0 .000 .00 J.Holloway, Ohio 1 0 0 .000 .00 D.Houstan, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 B.Houston, Ohio 1 0 0 .000 .00 T.Hudson, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 A.Huff, FIU 1 0 0 .000 .00 J.Hunter, UTEP 0 0 0 .000 .00 Z.Igwenagu, Umass 1 0 0 .000 .00 S.Jackson, Umass 0 0 0 .000 .00 M.Janise, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 A.Jenkins, San Jose St. 1 0 0 .000 .00 K.Jiles, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 G.Johnson, Navy 0 0 0 .000 .00 G.Johnson, Umass 1 0 0 .000 .00 R.Jones, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 G.Jones, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 K.Kamakawiwo’ole, Hawaii 0 0 0 .000 .00 L.Kapoi, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 A.Kapono, Navy 0 0 0 .000 .00 X.Karagosian, Ohio 0 0 0 .000 .00 J.Katona, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 A.Keanaaina, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 J.Kennedy, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 N.Kent, Navy 0 0 0 .000 .00 C.Ketterer, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 D.King, Hawaii 1 0 0 .000 .00 B.Kitrell, Ohio 0 0 0 .000 .00 H.Klages, Umass 1 0 0 .000 .00 R.Lane, Navy 1 0 0 .000 .00 E.Larry, Navy 1 0 0 .000 .00 T.Latu, San Jose St. 1 0 0 .000 .00 D.Latulas, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 L.Lawson, Navy 0 0 0 .000 .00 S.Lee, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 J.Lee, FIU 1 0 0 .000 .00 G.Leonard, Navy 0 0 0 .000 .00 N.Lewis, San Jose St. 0 0 0 .000 .00 C.Lewis, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 E.Licon, UTEP 0 0 0 .000 .00 J.Lightfoot, UTEP 0 0 0 .000 .00 V.Listorti, Navy 0 0 0 .000 .00 T.Loketi, Hawaii 0 0 0 .000 .00 B.Longwell, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 J.Love, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 J.Mack, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 G.Madden, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 I.Malloe, Hawaii 0 0 0 .000 .00 D.Manuel, FIU 1 0 0 .000 .00 S.McBride, Hawaii 1 0 0 .000 .00 N.McCamy, Navy 0 0 0 .000 .00 A.McComber, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.McGill, Umass 1 0 0 .000 .00 M.McLean, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 J.McLean, Navy 0 0 0 .000 .00 L.McMillan, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 K.McNeal, FIU 1 0 0 .000 .00 K.McShan, Navy 0 0 0 .000 .00 J.Melucci, UTEP 0 0 0 .000 .00 D.Meunier, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 M.Miller, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 K.Minchey, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 E.Moala, Hawaii 0 0 0 .000 .00 G.Morgan, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 D.Moriarty, Navy 0 0 0 .000 .00 D.Morris, Hawaii 1 0 0 .000 .00 B.Morrison, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 A.Mose, Hawaii 1 0 0 .000 .00 H.Moses, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 M.Moss, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 L.Murtezi, Navy 1 0 0 .000 .00 Z.Nason, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 P.Navarro, Ohio 0 0 0 .000 .00 J.Neal, UTEP 1 0 0 .000 .00 L.Nelson, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 C.Nerhus, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 K.Nishigaya, Hawaii 1 0 0 .000 .00 A.Nobles, FIU 1 0 0 .000 .00 K.Nystuen, Umass 0 0 0 .000 .00 E.Oatsvall, Navy 0 0 0 .000 .00 A.Odums, UTEP 1 0 0 .000 .00 J.Onye, Notre Dame 1 0 0 .000 .00 M.Oppong, Umass 1 0 0 .000 .00 B.Oschendorf, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 N.Oseni, Ohio 0 0 0 .000 .00 J.Paradis, Umass 0 0 0 .000 .00 J.Parker, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 T.Patterson, FIU 0 0 0 .000 .00 A.Patterson, FIU 1 0 0 .000 .00 L.Paulk, FIU 1 0 0 .000 .00 D.Pavia, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 T.Pearson, Ohio 1 0 0 .000 .00 B.Penny, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 Z.Petelo, Hawaii 0 0 0 .000 .00 N.Pgouda, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 C.Pierce, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 T.Pongia, UTEP 0 0 0 .000 .00 J.Potts, FIU 1 0 0 .000 .00 D.Prater, Jacksonville St. 1 0 0 .000 .00 E.Pregnon, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 M.Ratcliffe, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 R.Redd, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 M.Redman, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 D.Redmon, FIU 0 0 0 .000 .00 J.Reed, Navy 0 0 0 .000 .00 K.Reed, San Jose St. 1 0 0 .000 .00 I.Reed, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 R.Rivera, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 W.Roberts, Louisiana Tech 1 0 0 .000 .00 J.Rodriguez, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 D.Roney, San Jose St. 1 0 0 .000 .00 C.Ross, San Jose St. 1 0 0 .000 .00 G.Roy, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 J.Rudolph, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 I.Rutherford, Umass 1 0 0 .000 .00 T.Salahuddin, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 C.Salerno, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 M.Sandoval, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 E.Scheidler, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 B.Sculark, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 B.Shah, Hawaii 0 0 0 .000 .00 T.Shamblin, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 M.Shaw, San Diego St. 1 0 0 .000 .00 S.Shrader, Notre Dame 1 0 1 .000 .00 F.Sila, Hawaii 1 0 0 .000 .00 Z.Simms, Navy 0 0 0 .000 .00 J.Sinz, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 N.Smith, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 P.Smith, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 E.Spencer, Hawaii 1 0 0 .000 .00 M.Spencer, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 K.Stanback, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 D.Stevens, Ohio 1 0 0 .000 .00 K.Stewart, UTEP 1 0 0 .000 .00 L.Stiles, Ohio 0 0 0 .000 .00 D.Still, Umass 0 0 0 .000 .00 C.Stone, Hawaii 1 0 0 .000 .00 B.Storer, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 K.Sutton, Ohio 0 0 0 .000 .00 C.Tabaracci, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 A.Talalele, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 E.Tanuvasa, Hawaii 1 0 0 .000 .00 L.Taylor, Hawaii 1 0 0 .000 .00 W.Taylor, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 E.Thomas, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 C.Thomas, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00 J.Thomeson, Ohio 0 0 0 .000 .00 M.Thompson, Hawaii 0 0 0 .000 .00 R.Tiavaasue, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 P.Titsworth, Ohio 1 0 0 .000 .00 S.Tonga’uiha, UTEP 1 0 0 .000 .00 D.Triche, UTEP 0 0 0 .000 .00 C.Tucker, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 S.Tuliaupupu, Southern Cal 0 0 0 .000 .00 T.Union, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 M.Vinson, UTEP 1 0 0 .000 .00 A.Walker, Navy 0 0 0 .000 .00 D.Walker, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 M.Watkins, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00 J.Watson, Ohio 0 0 0 .000 .00 D.Weatherspoon, Ohio 1 0 0 .000 .00 B.Weaver, Ohio 1 0 0 .000 .00 L.Wells, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 C.Wells, Umass 1 0 0 .000 .00 M.Welsh, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 K.Wesley, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 J.Wharton, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 D.Whitaker, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 M.Whitaker, UTEP 0 0 0 .000 .00 M.Whitehouse, Navy 0 0 0 .000 .00 A.Whitman, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 J.Whitmore, San Diego St. 0 0 0 .000 .00 M.Williams, FIU 1 0 0 .000 .00 M.Williams, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 A.Wilson, Ohio 0 0 0 .000 .00 J.Winters, Ohio 0 0 0 .000 .00 J.Wise, Navy 0 0 0 .000 .00 J.Wood, Ohio 1 0 0 .000 .00 J.Woodson-Brooks, Navy 1 0 0 .000 .00 J.Woolard, Ohio 0 0 0 .000 .00 K.Wright, FIU 1 0 0 .000 .00 C.Wright, Southern Cal 1 0 0 .000 .00 J.Wynder, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 C.Zilmer, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 L.Zunk, Vanderbilt 1 0 0 .000 .00 C.de Avila, Navy 0 0 0 .000 .00

