NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg Z.Charbonnet, UCLA 8 1145 270 0 0 0 181 1415 176.88 I.Abanikanda, Pittsburgh 9 1207 117 0 228 0 229 1552 172.44 C.Brown, Illinois 10 1442 173 0 0 0 304 1615 161.50 B.Emanuel, Cent. Michigan 2 323 0 0 0 0 30 323 161.50 D.McBride, UAB 9 1404 4 0 0 0 206 1408 156.44 D.Achane, Texas A&M 9 887 196 0 312 0 205 1395 155.00 B.Battie, South Florida 10 873 82 0 559 0 183 1514 151.40 B.Robinson, Texas 10 1158 314 0 0 0 223 1472 147.20 M.Ibrahim, Minnesota 9 1261 43 0 0 0 244 1304 144.89 J.Lang, Arkansas St. 10 363 187 80 792 0 163 1422 142.20 C.Steele, Ball St. 10 1280 131 0 0 0 273 1411 141.10 E.Smith, Stanford 2 206 63 0 13 0 39 282 141.00 S.Tyler, W. Michigan 10 719 111 0 577 0 201 1407 140.70 M.Cooper, Kent St. 10 1106 93 0 196 0 251 1395 139.50 B.Corum, Michigan 10 1349 41 0 0 0 236 1390 139.00 E.Hull, Northwestern 10 755 509 0 124 0 236 1388 138.80 R.Sanders, Arkansas 10 1147 220 0 0 0 206 1367 136.70 D.Vaughn, Kansas St. 10 1081 266 0 0 0 236 1347 134.70 K.Mitchell, East Carolina 9 975 151 0 76 0 163 1202 133.56 J.Gibbs, Alabama 10 774 370 20 168 0 169 1334 133.40 K.Laborn, Marshall 10 1253 72 0 0 0 266 1325 132.50 E.Gray, Oklahoma 10 1113 189 0 0 0 193 1302 130.20 C.Rodriguez, Kentucky 6 733 41 0 0 0 139 774 129.00 W.Shipley, Clemson 10 899 168 0 211 0 187 1278 127.80 S.Byrd, Charlotte 11 568 206 0 630 0 183 1404 127.64 J.Poke, Kent St. 5 2 249 0 386 0 38 637 127.40 Q.Judkins, Mississippi 10 1171 85 0 0 0 216 1256 125.60 B.Roberts, Air Force 10 1241 9 0 0 0 237 1250 125.00 X.Valladay, Arizona St. 10 986 264 0 0 0 209 1250 125.00 K.Miller, TCU 10 1147 89 0 0 0 186 1236 123.60 N.Remigio, Fresno St. 10 42 597 167 409 0 86 1215 121.50 R.Cook, Buffalo 10 600 207 -4 410 0 176 1213 121.30 J.Brown, UAB 10 689 114 0 405 0 151 1208 120.80 D.Douglas, Liberty 10 100 830 50 222 0 87 1202 120.20 C.Jones, Purdue 10 0 1010 107 78 0 108 1195 119.50 G.Holani, Boise St. 9 845 144 82 0 0 196 1071 119.00 R.Rice, SMU 10 8 1167 0 0 0 78 1175 117.50 L.Joseph, FIU 10 508 155 0 490 0 143 1153 115.30 C.Filkins, Stanford 7 478 205 51 66 0 152 800 114.29 T.Horton, Colorado St. 10 9 965 163 0 0 69 1137 113.70 D.Hunter, Liberty 9 854 147 0 19 0 149 1020 113.33 B.Allen, Wisconsin 10 1029 104 0 0 0 200 1133 113.30 J.Lane, Middle Tennessee 9 4 674 82 254 0 72 1014 112.67 J.Hyatt, Tennessee 10 0 1116 0 0 0 59 1116 111.60 K.Stokes, Tulsa 10 9 1032 73 0 0 80 1114 111.40 L.Webb, South Alabama 10 943 170 0 0 0 196 1113 111.30 S.Jacques-Louis, Akron 10 10 800 -3 305 0 83 1112 111.20 N.Dell, Houston 10 9 1017 85 0 0 96 1111 111.10 R.O’Keefe, UCF 10 161 567 1 374 0 92 1103 110.30 D.Neal, Kansas 10 951 151 0 0 0 159 1102 110.20 T.Spears, Tulane 10 875 218 0 0 0 160 1093 109.30 H.Waylee, N. Illinois 9 863 119 0 0 0 168 982 109.11 R.Hemby, Maryland 10 815 239 0 35 0 165 1089 108.90 T.Dye, Southern Cal 10 884 202 0 0 0 166 1086 108.60 M.Irving, Oregon 10 831 241 0 17 0 143 1085 108.50 S.Tucker, Syracuse 10 829 250 0 0 0 205 1079 107.90 J.Downs, North Carolina 9 0 847 124 0 0 81 971 107.89 K.Smith, Miami 8 14 199 0 640 0 37 853 106.62 A.Jennings, Old Dominion 9 0 959 0 0 0 54 959 106.56 N.Singleton, Penn St. 10 801 50 0 210 0 141 1061 106.10 X.Hutchinson, Iowa St. 10 0 1059 0 0 0 98 1059 105.90 S.Evans, E. Michigan 9 855 65 0 21 0 181 941 104.56 S.Bangura, Ohio 8 640 195 0 0 0 146 835 104.38 A.Robbins, UNLV 9 850 81 0 0 0 188 931 103.44 S.Harris, Louisiana Tech 10 3 542 165 323 0 86 1033 103.30 N.Watson, Washington St. 8 607 219 0 0 0 117 826 103.25 J.Cowing, Arizona 10 1 964 56 0 0 85 1021 102.10 A.Grant, Nebraska 10 880 91 0 47 0 207 1018 101.80 R.Odunze, Washington 9 1 914 0 0 0 65 915 101.67 E.Egbuka, Ohio St. 10 80 832 75 25 0 72 1012 101.20 K.Thornton, James Madison 9 16 854 0 39 0 55 909 101.00 R.Davis, Vanderbilt 10 860 143 0 0 0 205 1003 100.30 M.Harrison, Ohio St. 10 32 969 0 0 0 62 1001 100.10 T.Benson, Florida St. 10 774 59 0 167 0 121 1000 100.00 Z.Flowers, Boston College 10 36 921 43 0 0 86 1000 100.00 T.Palmer, Nebraska 10 68 831 36 62 0 69 997 99.70 C.Smith, Louisiana-Lafayette 8 489 115 0 192 0 120 796 99.50 P.Nacua, BYU 7 157 539 0 0 0 59 696 99.43 D.Mockobee, Purdue 9 732 159 0 0 0 163 891 99.00 B.Watson, Old Dominion 9 737 153 0 0 0 154 890 98.89 L.Nichols, Cent. Michigan 7 561 128 0 0 0 180 689 98.43 K.Allen, UCLA 9 203 331 0 341 0 71 875 97.22 C.Tyler, Utah St. 10 853 119 0 0 0 202 972 97.20 A.Green, North Carolina 7 0 678 0 0 0 30 678 96.86 J.White, Georgia Southern 10 771 195 0 0 0 170 966 96.60 F.Gore, Southern Miss. 10 788 177 0 0 0 180 965 96.50 J.Ott, California 10 745 219 0 0 0 174 964 96.40 T.Bigsby, Auburn 10 797 163 0 0 0 170 960 96.00 J.Mims, Fresno St. 10 870 87 0 0 0 198 957 95.70 L.McCammon, FAU 10 836 117 0 0 0 173 953 95.30 M.Knowles, Kansas St. 10 75 558 0 314 0 53 947 94.70 R.Harvey, UCF 8 615 139 0 0 0 95 754 94.25 P.Agyei-Obese, James Madison 8 740 11 0 0 0 135 751 93.88 D.Davis, TCU 10 28 379 237 294 0 66 938 93.80 R.Reese, Baylor 10 852 85 0 0 0 177 937 93.70 J.Byrd, San Diego St. 10 364 51 120 399 0 112 934 93.40 T.Taua, Nevada 10 674 259 0 0 0 203 933 93.30 D.Kinamon, Air Force 2 98 88 0 0 0 7 186 93.00 J.Jackson, E. Michigan 10 281 106 0 541 0 94 928 92.80 I.Winstead, East Carolina 10 0 929 0 -2 0 74 927 92.70 T.Scott, Cincinnati 9 8 826 0 0 0 52 834 92.67 C.Lacy, South Alabama 10 2 660 176 84 0 72 922 92.20 T.Smith, UTEP 10 31 882 0 9 0 67 922 92.20 L.McCaffrey, Rice 9 137 656 32 0 0 63 825 91.67 M.Mims, Oklahoma 10 3 776 137 0 0 53 916 91.60 L.Griffin, Mississippi St. 10 0 357 -3 561 0 49 915 91.50 M.Lloyd, South Carolina 8 556 173 0 0 0 118 729 91.12 M.Corley, W. Kentucky 11 49 953 0 0 0 76 1002 91.09 T.Mims, Southern Miss. 6 0 350 37 159 0 32 546 91.00 C.McClelland, Cincinnati 10 766 127 0 15 0 140 908 90.80 T.Robinson, Army 6 321 135 67 21 0 51 544 90.67 J.Brown, Coastal Carolina 10 187 702 14 0 0 61 903 90.30 T.Keith, Bowling Green 9 187 208 0 416 0 83 811 90.11 J.Jackson, Ball St. 10 101 755 45 0 0 87 901 90.10 T.Lowe, Oregon St. 1 32 46 0 12 0 10 90 90.00 M.Williams, Ohio St. 9 783 26 0 0 0 121 809 89.89 N.Carter, Uconn 5 404 39 0 0 0 71 443 88.60 J.Cephus, UTSA 10 10 823 35 12 0 86 880 88.00 J.Thompson, Stanford 3 0 0 13 251 0 14 264 88.00 J.Wood, Ohio 1 0 0 0 88 0 5 88 88.00 T.Harris, Louisiana Tech 10 22 852 0 0 0 59 874 87.40 Z.Evans, Mississippi 9 692 93 0 0 0 122 785 87.22 K.Johnson, Iowa 10 605 27 0 239 0 132 871 87.10 D.Prince, Tulsa 6 469 53 0 0 0 89 522 87.00 D.Singer, Arizona 10 0 838 32 0 0 57 870 87.00 T.Hudson, Louisville 10 0 866 0 0 0 58 866 86.60 H.Parrish, Miami 8 568 122 0 0 0 137 690 86.25 B.Bennett, Coastal Carolina 1 17 69 0 0 0 7 86 86.00 D.Richardson, Oklahoma St. 9 543 231 0 0 0 172 774 86.00 J.Hunter, Auburn 10 432 209 0 216 0 104 857 85.70 D.Clark, UTSA 9 0 741 0 30 0 53 771 85.67 J.Moreno-Cropper, Fresno St. 10 17 835 0 0 0 71 852 85.20 L.Musgrave, Oregon St. 2 0 169 0 0 0 11 169 84.50 T.Swen, Wyoming 10 752 91 0 0 0 178 843 84.30 M.Wiley, Arizona 9 507 251 0 0 0 122 758 84.22 J.Hunter, California 10 0 709 133 0 0 60 842 84.20 D.Cephas, Kent St. 9 12 744 0 0 0 50 756 84.00 X.Weaver, South Florida 9 1 718 36 0 0 59 755 83.89 I.Guerendo, Wisconsin 10 308 76 0 454 0 81 838 83.80 B.Brown, Kentucky 10 2 417 19 399 0 50 837 83.70 A.Estime, Notre Dame 10 711 96 0 29 0 132 836 83.60 J.McMillan, Washington 10 2 792 39 0 0 62 833 83.30 B.Presley, Oklahoma St. 10 12 544 90 184 0 69 830 83.00 L.Wester, FAU 10 116 581 133 0 0 78 830 83.00 L.McConkey, Georgia 10 106 578 144 0 0 64 828 82.80 X.White, Texas Tech 10 0 531 15 279 0 53 825 82.50 J.Thrash, Georgia St. 10 5 819 0 0 0 49 824 82.40 K.Hood, Georgia Southern 10 10 753 40 20 0 75 823 82.30 E.Cooks, San Jose St. 9 0 737 0 0 0 46 737 81.89 C.Camper, Indiana 7 4 569 0 0 0 47 573 81.86 C.Johnson, East Carolina 10 -8 825 0 0 0 52 817 81.70 C.Beasley, Coastal Carolina 10 655 159 0 0 0 140 814 81.40 S.Pinckney, Coastal Carolina 10 0 814 0 0 0 53 814 81.40 B.Brady, UTSA 10 623 190 0 0 0 164 813 81.30 D.Edwards, Michigan 8 471 179 0 0 0 85 650 81.25 J.Gill, Boston College 10 0 371 24 415 0 49 810 81.00 R.Hammond, Pittsburgh 5 289 53 0 63 0 72 405 81.00 M.Haywood, Navy 10 415 112 0 283 0 89 810 81.00 D.Martinez, Oregon St. 10 729 61 0 17 0 126 807 80.70 E.Spencer, Charlotte 11 0 886 0 0 0 52 886 80.55 A.Jones, Georgia Southern 8 35 483 110 16 0 50 644 80.50 J.Tyson, Colorado 8 -4 470 131 47 0 31 644 80.50 J.Barber, Troy 6 0 351 0 130 0 30 481 80.17 E.Saydee, Temple 10 575 226 0 0 0 153 801 80.10 T.Etienne, Florida 10 567 31 0 202 0 105 800 80.00 J.Wayne, Pittsburgh 9 0 714 0 0 0 40 714 79.33 Z.Franklin, UTSA 10 0 791 0 0 0 65 791 79.10 J.Stuart, Toledo 10 544 43 0 204 0 114 791 79.10 C.Donaldson, West Virginia 7 526 27 0 0 0 97 553 79.00 M.Thomas, Virginia Tech 3 146 91 0 0 0 50 237 79.00 J.Houston, NC State 9 459 193 0 58 0 134 710 78.89 S.James, West Virginia 10 9 624 0 155 0 51 788 78.80 C.Williams, Baylor 8 418 75 0 137 0 88 630 78.75 J.Plumlee, UCF 9 708 0 0 0 0 126 708 78.67 J.Addison, Southern Cal 8 20 587 19 0 0 48 629 78.62 V.Rosa, Uconn 10 449 15 53 267 0 141 784 78.40 C.Washington, New Mexico 8 204 80 0 343 0 71 627 78.38 K.Barnes, UTSA 6 419 51 0 0 0 67 470 78.33 S.Wiglusz, Ohio 10 -7 714 24 52 0 71 783 78.30 T.Johnson, Troy 9 11 692 0 0 0 45 703 78.11 F.Peasant, Middle Tennessee 10 633 143 0 0 0 160 776 77.60 T.Franklin, Oregon 10 0 775 0 0 0 44 775 77.50 M.Wilson, Stanford 6 47 418 0 0 0 30 465 77.50 D.Davis, W. Kentucky 11 15 837 0 0 0 61 852 77.45 A.Morrow, Colorado St. 10 730 44 0 0 0 157 774 77.40 A.Perry, Wake Forest 10 0 774 0 0 0 52 774 77.40 T.Howell, Louisiana-Monroe 10 0 775 -2 0 0 48 773 77.30 E.Badger, Arizona St. 10 14 758 0 0 0 60 772 77.20 M.Johnson, Florida 10 710 61 0 0 0 126 771 77.10 T.Tucker, Cincinnati 10 9 594 37 131 0 59 771 77.10 K.Allen, Penn St. 10 631 138 0 0 0 136 769 76.90 A.Hawkins, Texas State 9 5 587 99 0 0 66 691 76.78 J.Jordan, Louisville 10 450 61 0 255 0 115 766 76.60 T.Evans, Louisville 7 523 13 0 0 0 88 536 76.57 A.Adams, Akron 9 0 687 0 0 0 49 687 76.33 C.Davis, Washington 9 408 131 0 148 0 113 687 76.33 T.Vaughn, Utah St. 10 38 392 0 332 0 56 762 76.20 G.Dubose, Charlotte 11 0 762 75 0 0 72 837 76.09 D.Vele, Utah 10 5 546 208 0 0 65 759 75.90 W.Taulapapa, Washington 10 546 199 0 12 0 125 757 75.70

