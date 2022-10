NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals G FG FGA Pct PG C.Boomer, UCF 2 6 6 1.000 3.00 J.Podlesny, Georgia 5 12 13 .923…

Field Goals

G FG FGA Pct PG C.Boomer, UCF 2 6 6 1.000 3.00 J.Podlesny, Georgia 5 12 13 .923 2.40 J.Hoyland, Wyoming 6 13 14 .929 2.17 B.Auburn, Texas 5 10 12 .833 2.00 A.McNulty, Buffalo 5 10 11 .909 2.00 H.Mevis, Missouri 5 10 13 .769 2.00 B.Potter, Clemson 5 10 11 .909 2.00 A.Szmyt, Syracuse 5 10 11 .909 2.00 G.Baechle, UTEP 6 11 12 .917 1.83 B.Baxa, Houston 5 9 12 .750 1.80 M.Dennis, Wake Forest 5 9 10 .900 1.80 B.VonGunten, Ball St. 5 9 11 .818 1.80 A.Borregales, Miami 4 7 9 .778 1.75 N.Barr-Mira, UCLA 5 8 10 .800 1.60 C.Brown, Arizona St. 5 8 9 .889 1.60 C.Campbell, Indiana 5 8 9 .889 1.60 M.Dapore, Air Force 5 8 9 .889 1.60 P.Henry, Washington 5 8 8 1.000 1.60 C.Legg, West Virginia 5 8 8 1.000 1.60 J.Moody, Michigan 5 8 9 .889 1.60 C.Tennant, Kansas St. 5 8 10 .800 1.60 B.Bourgeois, Southern Miss. 4 6 7 .857 1.50 T.Schive, San Jose St. 4 6 10 .600 1.50 B.Talton, Nevada 4 6 7 .857 1.50 B.Buce, Troy 5 7 8 .875 1.40 C.Dunn, NC State 5 7 7 1.000 1.40 A.Glass, Kent St. 5 7 10 .700 1.40 C.Griffin, Illinois 5 7 11 .636 1.40 D.Guajardo, South Alabama 5 7 7 1.000 1.40 C.Ham, Duke 5 7 11 .636 1.40 C.Howard, Memphis 5 7 7 1.000 1.40 C.Lewis, Oregon 5 7 7 1.000 1.40 Z.Long, Tulsa 5 7 10 .700 1.40 J.McAtamney, Rutgers 5 7 9 .778 1.40 B.Narveson, W. Kentucky 5 7 10 .700 1.40 A.Raynor, Georgia Southern 5 7 7 1.000 1.40 W.Ross, Virginia Tech 5 7 7 1.000 1.40 M.Ruffolo, Kentucky 5 7 9 .778 1.40 C.Ryland, Maryland 5 7 8 .875 1.40 J.Turner, Louisville 5 7 8 .875 1.40 T.Wolff, Texas Tech 5 7 9 .778 1.40 D.Zvada, Arkansas St. 5 7 7 1.000 1.40 D.Davies, Navy 3 4 5 .800 1.33 E.Mooney, North Texas 6 8 9 .889 1.33 N.Perez, Akron 3 4 5 .800 1.33 G.Stewart, Georgia Tech 3 4 4 1.000 1.33 A.Montano, Fresno St. 4 5 9 .556 1.25 C.Rogers, SMU 4 5 6 .833 1.25 J.Browning, San Diego St. 5 6 6 1.000 1.20 C.Carson, Umass 5 6 9 .667 1.20 T.Cluckey, Toledo 5 6 8 .750 1.20 J.Dalmas, Boise St. 5 6 8 .750 1.20 J.Gilbert, Iowa St. 5 6 9 .667 1.20 D.Gutierrez, UNLV 5 6 6 1.000 1.20 D.Longhetto, California 5 6 8 .750 1.20 G.Nicholson, Miami (Ohio) 5 6 9 .667 1.20 Z.Rankin, Middle Tennessee 5 6 6 1.000 1.20 W.Reichard, Alabama 5 6 7 .857 1.20 J.Sackett, UTSA 5 6 8 .750 1.20 B.Sauls, Pittsburgh 5 6 9 .667 1.20 M.Shipley, Hawaii 5 6 7 .857 1.20 M.Trickett, Minnesota 5 6 7 .857 1.20 N.Vakos, Ohio 5 6 6 1.000 1.20 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 1 1 3 .333 1.00 J.Barnes, Louisiana Tech 4 4 5 .800 1.00 R.Bond, Texas A&M 3 3 5 .600 1.00 T.Brown, Oklahoma St. 4 4 4 1.000 1.00 N.Brown, Liberty 5 5 11 .455 1.00 A.Carlson, Auburn 5 5 7 .714 1.00 P.Domschke, W. Michigan 5 5 6 .833 1.00 C.Gabriel, FIU 3 3 4 .750 1.00 K.Hensley, Coastal Carolina 5 5 7 .714 1.00 D.Janikowski, Washington St. 5 5 7 .714 1.00 M.Jeter, South Carolina 5 5 5 1.000 1.00 T.Loop, Arizona 5 5 7 .714 1.00 D.Lynch, Southern Cal 5 5 7 .714 1.00 C.McGrath, Tennessee 4 4 5 .800 1.00 J.Noyes, Utah 5 5 5 1.000 1.00 J.Oldroyd, BYU 5 5 10 .500 1.00 C.Price, Temple 1 1 1 1.000 1.00 Z.Schmit, Oklahoma 5 5 6 .833 1.00 J.Smith, BYU 1 1 1 1.000 1.00 M.Suarez, FAU 6 6 8 .750 1.00 C.VanSickle, Rice 5 5 5 1.000 1.00 R.Verhoff, Marshall 5 5 7 .714 1.00 N.Ruelas, Uconn 6 5 6 .833 .83 C.Becker, Colorado 5 4 5 .800 .80 N.Burnette, North Carolina 5 4 5 .800 .80 R.Coe, Cincinnati 5 4 7 .571 .80 O.Daffer, East Carolina 5 4 6 .667 .80 B.Farrell, Virginia 5 4 8 .500 .80 M.Fineran, Purdue 5 4 6 .667 .80 R.Fitzgerald, Florida St. 5 4 9 .444 .80 J.Gomez, E. Michigan 5 4 4 1.000 .80 M.Hayes, Georgia St. 5 4 6 .667 .80 C.Little, Arkansas 5 4 6 .667 .80 C.Lytton, Boston College 5 4 7 .571 .80 A.Mihalek, Florida 5 4 6 .667 .80 J.Pinegar, Penn St. 5 4 6 .667 .80 B.Raybon, Mississippi St. 5 4 5 .800 .80 J.Richardson, N. Illinois 5 4 8 .500 .80 D.Stevens, Iowa 5 4 4 1.000 .80 C.Coles, Utah St. 4 3 3 1.000 .75 B.Grupe, Notre Dame 4 3 4 .750 .75 N.Van Zelst, Wisconsin 3 2 2 1.000 .67 J.Bulovas, Vanderbilt 5 3 3 1.000 .60 J.Cruz, Mississippi 5 3 4 .750 .60 K.Esnard, Tulane 5 3 6 .500 .60 S.Keller, Texas State 5 3 4 .750 .60 M.Lawler, Bowling Green 5 3 4 .750 .60 D.Ramos, LSU 5 3 5 .600 .60 E.Sanchez, Old Dominion 5 3 4 .750 .60 A.Sappington, Oregon St. 5 3 3 1.000 .60 S.Shrader, South Florida 5 3 5 .600 .60 A.Stage, Northwestern 5 3 5 .600 .60 G.Steinkamp, New Mexico 5 3 5 .600 .60 W.Bettridge, Virginia 2 1 1 1.000 .50 A.Blom, Iowa 2 1 3 .333 .50 M.Boyle, Colorado St. 2 1 2 .500 .50 V.Calvaruso, Wisconsin 2 1 3 .333 .50 L.Drzewiecki, New Mexico 2 1 3 .333 .50 E.Hayes, Oregon St. 4 2 5 .400 .50 J.Karty, Stanford 4 2 2 1.000 .50 J.Kelley, Georgia Tech 4 2 6 .333 .50 J.Mayers, Baylor 4 2 2 1.000 .50 M.Meeder, Cent. Michigan 4 2 6 .333 .50 M.Quinn, UAB 4 2 4 .500 .50 C.Wise, James Madison 4 2 4 .500 .50 J.Zirkel, Georgia 2 1 1 1.000 .50 J.Borcila, Kansas 5 2 4 .500 .40 M.Hughes, Appalachian St. 5 2 4 .500 .40 N.Ruggles, Ohio St. 5 2 3 .667 .40 P.Stafford, Louisiana-Lafayette 5 2 5 .400 .40 B.Money, New Mexico St. 3 1 1 1.000 .33 C.Smigel, Akron 3 1 4 .250 .33 E.Albertson, New Mexico St. 4 1 4 .250 .25 G.Kell, TCU 4 1 1 1.000 .25 L.Laminack, TCU 4 1 2 .500 .25 Q.Maretzki, Army 4 1 1 1.000 .25 T.Bleekrode, Nebraska 5 1 3 .333 .20 C.Davis, Texas A&M 5 1 4 .250 .20 D.Dzioban, Miami (Ohio) 5 1 1 1.000 .20 M.Shipley, Texas State 5 1 1 1.000 .20 C.Smith, NC State 5 1 2 .500 .20 J.Stone, Michigan St. 5 1 3 .333 .20 C.Sutherland, Louisiana-Monroe 5 1 2 .500 .20 A.Zita, Charlotte 6 1 2 .500 .17 T. Andrews, Michigan 0 0 0 .000 .00 A. Asuquo, N. Illinois 0 0 0 .000 .00 E. Ayomanor, Stanford 0 0 0 .000 .00 J.Bailey, SMU 2 0 0 .000 .00 C. Bailey, Tulane 0 0 0 .000 .00 H. Baker, Army 0 0 0 .000 .00 M. Bandy, Tennessee 0 0 0 .000 .00 J. Barker, East Carolina 0 0 0 .000 .00 D.Barker, Michigan St. 5 0 0 .000 .00 A. Barney, New Mexico 0 0 0 .000 .00 J.Bauer, Cent. Michigan 2 0 0 .000 .00 J.Bernard-Converse, LSU 3 0 0 .000 .00 C. Berrong, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 K.Black, James Madison 4 0 0 .000 .00 D. Bolden, Toledo 0 0 0 .000 .00 B.Brecht, Iowa 3 0 0 .000 .00 C.Bridges, Auburn 3 0 0 .000 .00 C.Brownholtz, Oregon St. 2 0 0 .000 .00 A.Burks, West Virginia 4 0 0 .000 .00 J. Bycznski, Purdue 0 0 0 .000 .00 J. Camden, Cincinnati 0 0 0 .000 .00 B. Canis, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 M.Carabin, Louisiana Tech 3 0 0 .000 .00 A. Carroll, Ball St. 0 0 0 .000 .00 G. Christian-Lichtenhan, Colorado 0 0 0 .000 .00 M.Clark, Tulane 5 0 0 .000 .00 T.Cleveland, Texas Tech 5 0 0 .000 .00 B.Coffey, Auburn 1 0 0 .000 .00 N. Cremascoli, N. Illinois 0 0 0 .000 .00 B.Crossley, SMU 3 0 0 .000 .00 D. Crouch, Boston College 0 0 0 .000 .00 K. Crowder, Georgia Southern 0 0 0 .000 .00 M. Daley, BYU 0 0 0 .000 .00 J.Daniels, West Virginia 5 0 0 .000 .00 A.Dent, Florida St. 5 0 0 .000 .00 M. Dieudonne, W. Michigan 0 0 0 .000 .00 J.Dineen, Kansas St. 1 0 0 .000 .00 K.Drake, Memphis 3 0 0 .000 .00 G.Dubose, Charlotte 6 0 0 .000 .00 L. Elias, Illinois 0 0 0 .000 .00 M.Epps, Southern Cal 3 0 0 .000 .00 V. Erickson, Missouri 0 0 0 .000 .00 C. Fagan, Maryland 0 0 0 .000 .00 P. Fisher, Maryland 0 0 0 .000 .00 T. Fotu, Utah 0 0 0 .000 .00 K. Frankland, Navy 0 0 0 .000 .00 S.Frost, Middle Tennessee 1 0 0 .000 .00 J.Glaze, Minnesota 3 0 0 .000 .00 K.Grant, Michigan 2 0 0 .000 .00 J.Gray, NC State 5 0 0 .000 .00 N. Griffin, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00 A. Griffith, Mississippi 0 0 0 .000 .00 A.Guerrieri, Texas A&M 1 0 0 .000 .00 G.Hall, Utah St. 5 0 0 .000 .00 K.Halvorsen, Hawaii 5 0 0 .000 .00 J. Hampton, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00 P.Hampton, Army 2 0 0 .000 .00 H. Hansen, Florida 0 0 0 .000 .00 D.Harris, Texas A&M 4 0 0 .000 .00 K.Harris, Michigan 2 0 0 .000 .00 M.Hartzog, Nebraska 1 0 0 .000 .00 S. Helu, New Mexico St. 0 0 0 .000 .00 S. Henderson, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00 K. Hodge, Old Dominion 0 0 0 .000 .00 N. Hogan, Tulane 0 0 0 .000 .00 K.Holcomb, Air Force 1 0 0 .000 .00 J. Holland, Virginia 0 0 0 .000 .00 D.Hopkins, Tulsa 3 0 0 .000 .00 T.Horn, Rice 5 0 1 .000 .00 J.Houston, Fresno St. 1 0 0 .000 .00 J.Howse, Vanderbilt 2 0 0 .000 .00 C.Jackson, Washington St. 4 0 0 .000 .00 K.Jackson, Arkansas 5 0 0 .000 .00 K. Jackson, Kansas St. 0 0 0 .000 .00 M. James, Army 0 0 0 .000 .00 M.Jammeh, N. Illinois 3 0 0 .000 .00 C.Jeffery, Arkansas St. 1 0 0 .000 .00 T.Jennings, Illinois 3 0 0 .000 .00 C. Johnson, Alabama 0 0 0 .000 .00 M.Johnson, Auburn 2 0 0 .000 .00 K.Johnson, Iowa 5 0 0 .000 .00 Q. Jones, Kentucky 0 0 0 .000 .00 T.Jones, Old Dominion 4 0 0 .000 .00 K. Keith, Baylor 0 0 0 .000 .00 D. Keys, Colorado St. 0 0 0 .000 .00 T.Knight, Southern Miss. 3 0 0 .000 .00 J.Latham, Alabama 2 0 0 .000 .00 J. Latore, Army 0 0 0 .000 .00 B. Lockett, South Alabama 0 0 0 .000 .00 C. Long, UAB 0 0 0 .000 .00 M. MacLeod, Miami (Ohio) 0 0 0 .000 .00 D.Manuel, FIU 3 0 0 .000 .00 K.Martin, Akron 5 0 0 .000 .00 R.Mays, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00 C.McCray, Virginia Tech 5 0 0 .000 .00 S.McDuffie, Uconn 4 0 0 .000 .00 I.McElvane, San Diego St. 2 0 0 .000 .00 G. Medford, UTSA 0 0 0 .000 .00 J.Meredith, Washington St. 1 0 0 .000 .00 D.Miles, Bowling Green 1 0 0 .000 .00 A. Mims, Georgia 0 0 0 .000 .00 R.Morgan, Arizona St. 1 0 0 .000 .00 M. Morris, Georgia 0 0 0 .000 .00 C. Morrow, Louisville 0 0 0 .000 .00 D.Mortimer, Louisiana-Monroe 4 0 0 .000 .00 K.Moyston, Virginia Tech 1 0 0 .000 .00 C. Nash, N. Illinois 0 0 0 .000 .00 B.Nix, Oregon 5 0 0 .000 .00 D.Nwaogwugwu, Rutgers 1 0 0 .000 .00 D.Obarski, UCF 2 0 2 .000 .00 P.Oppong, N. Illinois 3 0 0 .000 .00 C.Orth, Bowling Green 3 0 0 .000 .00 V.Pemberton, Ball St. 5 0 0 .000 .00 Z.Pickens, South Carolina 1 0 0 .000 .00 S.Pitts, UCLA 2 0 0 .000 .00 J.Plummer, California 5 0 0 .000 .00 K.Randolph, Illinois 5 0 0 .000 .00 T. Reader, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 J.Reed, Michigan St. 4 0 0 .000 .00 C.Robinson, Stanford 4 0 0 .000 .00 C.Robinson, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 J. Robinson, Kentucky 0 0 0 .000 .00 E.Rogers, N. Illinois 3 0 0 .000 .00 B.Rossell, Louisiana Tech 2 0 0 .000 .00 T.Sapp, Florida 5 0 0 .000 .00 C.Seabrough, NC State 2 0 0 .000 .00 D.Silas, Iowa St. 4 0 0 .000 .00 S.Starr, Stanford 3 0 0 .000 .00 T. Stellato, Clemson 0 0 0 .000 .00 D.Stribling, Washington St. 5 0 0 .000 .00 C. Swinney, Clemson 0 0 0 .000 .00 K. Talley, Michigan St. 0 0 0 .000 .00 W. Taylor, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00 J. Thomas, Nevada 0 0 0 .000 .00 O.Tia, Utah St. 2 0 0 .000 .00 D.Turner, Alabama 4 0 0 .000 .00 L. Vincic, Oregon St. 0 0 0 .000 .00 J.Walker, Miami (Ohio) 5 0 0 .000 .00 T.Walker, Oklahoma 4 0 0 .000 .00 J. Washington, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00 T. Watson, Umass 0 0 0 .000 .00 A.Weynand, Nevada 4 0 0 .000 .00 C. White, Texas Tech 0 0 0 .000 .00 D. Williams, Tulsa 0 0 0 .000 .00 C.Williams, UTSA 1 0 0 .000 .00 T.Wilson, Texas Tech 5 0 0 .000 .00 J. Wilson, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00 A. Yanoshak, Notre Dame 0 0 0 .000 .00 B. Yates, West Virginia 0 0 0 .000 .00 J. Young, Kentucky 0 0 0 .000 .00 J.Young, Florida 1 0 0 .000 .00 J.Young, Arizona 4 0 0 .000 .00 L. Zardzin, Illinois 0 0 0 .000 .00

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.