NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg I.Abanikanda, Pittsburgh 7 959 109 0 228 0 177 1296 185.14 C.Brown, Illinois 7 1059 107 0 0 0 207 1166 166.57 D.McBride, UAB 6 975 0 0 0 0 141 975 162.50 Z.Charbonnet, UCLA 6 766 171 0 0 0 122 937 156.17 D.Achane, Texas A&M 7 627 154 0 312 0 154 1093 156.14 E.Hull, Northwestern 7 547 436 0 85 0 169 1068 152.57 K.Laborn, Marshall 7 1002 65 0 0 0 199 1067 152.43 R.Sanders, Arkansas 7 870 189 0 0 0 156 1059 151.29 B.Robinson, Texas 8 920 280 0 0 0 179 1200 150.00 C.Rodriguez, Kentucky 3 395 41 0 0 0 77 436 145.33 J.Lang, Arkansas St. 8 313 156 55 638 0 130 1162 145.25 J.Gibbs, Alabama 8 672 301 20 164 0 138 1159 144.88 E.Smith, Stanford 2 206 63 0 13 0 39 282 141.00 M.Cooper, Kent St. 8 845 71 0 196 0 197 1112 139.00 M.Ibrahim, Minnesota 6 796 35 0 0 0 139 831 138.50 S.Tyler, W. Michigan 8 529 111 0 454 0 151 1094 136.75 T.Palmer, Nebraska 7 68 781 36 62 0 58 947 135.29 W.Shipley, Clemson 8 739 153 0 190 0 148 1082 135.25 B.Corum, Michigan 7 901 35 0 0 0 153 936 133.71 J.Poke, Kent St. 3 0 108 0 291 0 15 399 133.00 S.Tucker, Syracuse 7 698 216 0 0 0 158 914 130.57 A.Jennings, Old Dominion 7 0 905 0 0 0 47 905 129.29 B.Battie, South Florida 7 493 35 0 374 0 112 902 128.86 N.Remigio, Fresno St. 7 30 357 147 361 0 61 895 127.86 K.Mitchell, East Carolina 7 687 128 0 76 0 123 891 127.29 C.Jones, Purdue 8 0 840 99 78 0 92 1017 127.12 C.Steele, Ball St. 8 890 125 0 0 0 212 1015 126.88 G.Holani, Boise St. 6 549 118 92 0 0 133 759 126.50 K.Stokes, Tulsa 7 9 802 73 0 0 65 884 126.29 E.Egbuka, Ohio St. 7 59 735 51 25 0 55 870 124.29 D.Hunter, Liberty 8 825 147 0 19 0 139 991 123.88 D.Vaughn, Kansas St. 7 744 112 0 0 0 151 856 122.29 S.Jacques-Louis, Akron 8 10 667 -6 305 0 69 976 122.00 B.Allen, Wisconsin 8 870 100 0 0 0 159 970 121.25 L.Joseph, FIU 7 363 105 0 380 0 97 848 121.14 K.Smith, Miami 7 14 192 0 640 0 36 846 120.86 R.Cook, Buffalo 8 496 154 -4 306 0 143 952 119.00 B.Roberts, Air Force 8 943 0 0 0 0 174 943 117.88 R.O’Keefe, UCF 7 96 392 1 335 0 57 824 117.71 R.Rice, SMU 7 8 802 0 0 0 54 810 115.71 N.Singleton, Penn St. 7 561 39 0 210 0 98 810 115.71 B.Watson, Old Dominion 6 619 75 0 0 0 105 694 115.67 J.Brown, UAB 7 433 80 0 293 0 95 806 115.14 K.Miller, TCU 7 731 75 0 0 0 129 806 115.14 R.Hemby, Maryland 8 681 239 0 0 0 132 920 115.00 T.Dye, Southern Cal 7 647 157 0 0 0 117 804 114.86 C.Filkins, Stanford 7 478 205 51 66 0 152 800 114.29 E.Gray, Oklahoma 7 695 105 0 0 0 111 800 114.29 J.Cowing, Arizona 7 0 737 60 0 0 62 797 113.86 Q.Judkins, Mississippi 8 831 71 0 0 0 154 902 112.75 J.Lane, Middle Tennessee 7 2 506 68 213 0 55 789 112.71 A.Grant, Nebraska 7 682 55 0 47 0 158 784 112.00 N.Carter, Uconn 4 405 39 0 0 0 70 444 111.00 S.Byrd, Charlotte 8 354 101 0 430 0 120 885 110.62 Z.Flowers, Boston College 7 48 691 32 0 0 64 771 110.14 J.Hyatt, Tennessee 7 0 769 0 0 0 41 769 109.86 C.McClelland, Cincinnati 7 631 123 0 15 0 106 769 109.86 C.Lacy, South Alabama 7 2 540 151 70 0 57 763 109.00 D.Prince, Tulsa 3 297 29 0 0 0 44 326 108.67 X.Hutchinson, Iowa St. 7 0 758 0 0 0 67 758 108.29 R.Odunze, Washington 7 1 756 0 0 0 52 757 108.14 J.White, Georgia Southern 8 679 183 0 0 0 150 862 107.75 J.Ott, California 7 618 133 0 0 0 124 751 107.29 K.Thornton, James Madison 7 16 689 0 39 0 47 744 106.29 X.Valladay, Arizona St. 7 642 102 0 0 0 128 744 106.29 H.Waylee, N. Illinois 8 727 116 0 0 0 147 843 105.38 S.Harris, Louisiana Tech 7 -3 420 151 156 0 59 724 103.43 D.Douglas, Liberty 8 3 615 58 148 0 63 824 103.00 J.Byrd, San Diego St. 7 337 22 116 244 0 83 719 102.71 N.Dell, Houston 7 6 627 85 0 0 60 718 102.57 J.Mims, Fresno St. 7 645 72 0 0 0 140 717 102.43 R.Reese, Baylor 7 643 68 0 0 0 124 711 101.57 S.Evans, E. Michigan 7 634 54 0 21 0 131 709 101.29 I.Winstead, East Carolina 8 0 808 0 -2 0 61 806 100.75 M.Lloyd, South Carolina 7 526 173 0 0 0 111 699 99.86 L.Nichols, Cent. Michigan 6 469 128 0 0 0 152 597 99.50 M.Irving, Oregon 7 536 145 0 17 0 94 694 99.14 T.Spears, Tulane 8 588 203 0 0 0 136 791 98.88 D.Mockobee, Purdue 7 561 130 0 0 0 116 691 98.71 C.Tyler, Utah St. 8 717 69 0 0 0 164 786 98.25 L.McCammon, FAU 8 690 95 0 0 0 127 785 98.12 C.Beasley, Coastal Carolina 7 537 146 0 0 0 110 683 97.57 B.Brown, Kentucky 7 3 352 19 303 0 35 677 96.71 A.Green, North Carolina 4 0 384 0 0 0 13 384 96.00 D.Richardson, Oklahoma St. 7 451 218 0 0 0 142 669 95.57 A.Robbins, UNLV 7 591 78 0 0 0 139 669 95.57 Z.Evans, Mississippi 7 605 63 0 0 0 106 668 95.43 C.Smith, Louisiana-Lafayette 5 265 107 0 105 0 68 477 95.40 D.Clark, UTSA 8 0 732 0 30 0 52 762 95.25 J.Jackson, Ball St. 8 83 633 42 0 0 68 758 94.75 S.Bangura, Ohio 7 495 168 0 0 0 125 663 94.71 M.Mims, Oklahoma 7 3 542 118 0 0 40 663 94.71 P.Agyei-Obese, James Madison 6 556 11 0 0 0 94 567 94.50 B.Presley, Oklahoma St. 7 3 413 90 155 0 55 661 94.43 T.Taua, Nevada 8 496 258 0 0 0 159 754 94.25 T.Swen, Wyoming 8 665 87 0 0 0 155 752 94.00 J.Cephus, UTSA 8 10 692 35 12 0 73 749 93.62 C.Peoples, Appalachian St. 6 534 26 0 0 0 84 560 93.33 F.Gore, Southern Miss. 7 568 85 0 0 0 127 653 93.29 D.Kinamon, Air Force 2 98 88 0 0 0 7 186 93.00 D.Cephas, Kent St. 8 12 731 0 0 0 49 743 92.88 M.Haywood, Navy 7 349 92 0 209 0 71 650 92.86 J.Brown, Coastal Carolina 7 65 565 14 0 0 39 644 92.00 D.England-Chisolm, Middle Tennessee 2 0 184 0 0 0 5 184 92.00 H.Parrish, Miami 6 441 110 0 0 0 104 551 91.83 X.White, Texas Tech 7 0 409 15 217 0 42 641 91.57 J.Jackson, E. Michigan 8 256 107 0 368 0 77 731 91.38 E.Cooks, San Jose St. 6 0 548 0 0 0 30 548 91.33 T.Smith, UTEP 8 34 686 0 9 0 50 729 91.12 D.Singer, Arizona 7 0 605 32 0 0 44 637 91.00 M.Thomas, Virginia Tech 2 125 57 0 0 0 39 182 91.00 L.McCaffrey, Rice 7 80 555 0 0 0 51 635 90.71 T.Robinson, Army 6 321 135 67 21 0 51 544 90.67 M.Williams, Ohio St. 6 516 26 0 0 0 78 542 90.33 T.Lowe, Oregon St. 1 32 46 0 12 0 10 90 90.00 E.Spencer, Charlotte 8 0 718 0 0 0 38 718 89.75 J.Addison, Southern Cal 7 20 585 19 0 0 47 627 89.57 M.Cunningham, Louisville 6 503 33 0 0 0 81 536 89.33 M.Knowles, Kansas St. 7 75 334 0 215 0 33 624 89.14 S.Pinckney, Coastal Carolina 7 0 623 0 0 0 44 623 89.00 L.Webb, South Alabama 7 484 139 0 0 0 113 623 89.00 D.Davis, TCU 7 28 289 134 171 0 42 622 88.86 D.Johnson, Mississippi St. 7 407 215 0 0 0 99 622 88.86 T.Bigsby, Auburn 7 524 97 0 0 0 114 621 88.71 R.Ferrel, Washington St. 5 0 339 104 0 0 33 443 88.60 T.Harris, Louisiana Tech 7 22 597 0 0 0 44 619 88.43 T.Horton, Colorado St. 7 9 538 71 0 0 41 618 88.29 J.Wood, Ohio 1 0 0 0 88 0 5 88 88.00 R.Davis, Vanderbilt 8 564 137 0 0 0 157 701 87.62 M.Harrison, Ohio St. 7 14 598 0 0 0 39 612 87.43 P.Nacua, BYU 5 134 303 0 0 0 34 437 87.40 H.Hall, Georgia Tech 7 372 89 0 150 0 97 611 87.29 G.Holmes, Baylor 7 0 397 137 76 0 31 610 87.14 J.May, Southern Miss. 1 0 87 0 0 0 2 87 87.00 J.Houston, NC State 6 304 159 0 58 0 93 521 86.83 B.Brady, UTSA 8 517 175 0 0 0 140 692 86.50 X.Restrepo, Miami 2 0 172 0 0 0 12 172 86.00 J.Stuart, Toledo 8 461 36 0 191 0 91 688 86.00 L.Wester, FAU 8 49 536 102 0 0 70 687 85.88 D.Vele, Utah 7 5 418 176 0 0 47 599 85.57 O.Gadsden, Syracuse 7 0 593 0 0 0 37 593 84.71 T.Scott, Cincinnati 6 8 500 0 0 0 31 508 84.67 L.Musgrave, Oregon St. 2 0 169 0 0 0 11 169 84.50 Z.Franklin, UTSA 8 0 675 0 0 0 55 675 84.38 T.Ward, Florida St. 6 488 12 0 0 0 77 500 83.33 J.Hunter, Auburn 7 239 185 0 157 0 66 581 83.00 J.Horn, South Florida 6 34 342 0 121 0 25 497 82.83 R.Hammond, Pittsburgh 2 112 53 0 0 0 24 165 82.50 W.Taulapapa, Washington 8 449 199 0 12 0 107 660 82.50 Q.Johnston, TCU 7 2 574 0 0 0 39 576 82.29 A.Martinez, Kansas St. 7 565 11 0 0 0 96 576 82.29 C.Tillman, Tennessee 3 0 246 0 0 0 17 246 82.00 C.Camper, Indiana 7 4 569 0 0 0 47 573 81.86 K.Hood, Georgia Southern 8 16 607 29 0 0 58 652 81.50 J.Jackson, Tulane 8 8 326 207 111 0 41 652 81.50 C.Johnson, East Carolina 8 -5 657 0 0 0 41 652 81.50 D.Davis, W. Kentucky 8 15 636 0 0 0 48 651 81.38 G.Rogers, Memphis 8 21 318 0 311 0 41 650 81.25 T.Keith, Bowling Green 8 134 198 0 314 0 70 646 80.75 C.Washington, New Mexico 7 180 80 0 305 0 62 565 80.71 D.Walker, Kent St. 8 29 616 0 0 0 44 645 80.62 R.Harvey, UCF 5 297 106 0 0 0 45 403 80.60 A.Jones, Georgia Southern 8 35 483 110 16 0 50 644 80.50 X.Weaver, South Florida 6 0 455 28 0 0 39 483 80.50 R.White, Coastal Carolina 4 291 31 0 0 0 52 322 80.50 S.Wiglusz, Ohio 8 0 579 13 52 0 56 644 80.50 K.Thompson, Virginia 7 25 538 0 0 0 52 563 80.43 K.Allen, UCLA 7 0 244 0 318 0 48 562 80.29 J.Barber, Troy 6 0 351 0 130 0 30 481 80.17 T.Franklin, Oregon 7 0 561 0 0 0 35 561 80.14 X.Worthy, Texas 8 14 510 117 0 0 50 641 80.12 T.Benson, Florida St. 7 372 21 0 167 0 66 560 80.00 J.Hunter, California 7 0 448 112 0 0 41 560 80.00 T.Robinson, Kentucky 6 21 392 67 0 0 42 480 80.00 J.Wayne, South Alabama 7 0 560 0 0 0 40 560 80.00 T.Henderson, Ohio St. 6 474 2 0 0 0 82 476 79.33 D.Edwards, Michigan 5 307 89 0 0 0 52 396 79.20 T.Gregg, Georgia St. 7 553 0 0 0 0 112 553 79.00 N.Watson, Washington St. 6 325 148 0 0 0 78 473 78.83 J.McMillan, Washington 8 2 611 16 0 0 49 629 78.62 D.Parson, Hawaii 8 543 89 0 -4 0 140 628 78.50 L.Griffin, Mississippi St. 8 0 273 0 354 0 35 627 78.38 A.Hawkins, Texas State 8 5 581 41 0 0 63 627 78.38 T.Vaughn, Utah St. 8 31 294 0 302 0 48 627 78.38 J.Downs, North Carolina 6 0 425 44 0 0 41 469 78.17 S.Louis, Liberty 8 333 60 0 230 0 95 623 77.88 M.Wilson, Stanford 6 47 418 0 0 0 30 465 77.50 J.Gill, Boston College 7 0 267 16 258 0 31 541 77.29 D.Kincaid, Utah 7 0 541 0 0 0 38 541 77.29 D.Houston, Uconn 6 350 48 0 64 0 65 462 77.00 T.Johnson, Troy 7 1 536 0 0 0 28 537 76.71 M.Corley, W. Kentucky 8 8 604 0 0 0 53 612 76.50 K.Robichaux, W. Kentucky 7 458 74 0 0 0 82 532 76.00 T.Tucker, Cincinnati 7 13 396 37 85 0 38 531 75.86 T.Henry, Houston 5 220 158 0 0 0 62 378 75.60 I.Guerendo, Wisconsin 8 166 67 0 371 0 53 604 75.50 L.McConkey, Georgia 7 29 362 137 0 0 46 528 75.43 K.King, Virginia Tech 6 259 93 0 100 0 63 452 75.33 I.Bowser, UCF 7 378 121 0 27 0 111 526 75.14 M.Mayer, Notre Dame 7 0 526 0 0 0 45 526 75.14

