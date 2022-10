NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg J.Lang, Arkansas St. 5 265 154 47 470…

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg J.Lang, Arkansas St. 5 265 154 47 470 0 101 936 187.20 D.McBride, UAB 3 521 0 0 0 0 76 526 175.33 D.Achane, Texas A&M 5 466 92 0 274 0 104 832 166.40 E.Hull, Northwestern 5 415 343 0 62 0 131 820 164.00 N.Remigio, Fresno St. 4 27 242 121 259 0 36 649 162.25 K.Laborn, Marshall 5 731 58 0 0 0 141 789 157.80 I.Abanikanda, Pittsburgh 5 510 59 0 204 0 109 773 154.60 C.Brown, Illinois 5 733 37 0 0 0 128 770 154.00 M.Cooper, Kent St. 5 510 62 0 196 0 124 768 153.60 B.Battie, South Florida 5 391 27 0 337 0 77 755 151.00 M.Ibrahim, Minnesota 4 567 33 0 0 0 93 600 150.00 R.Sanders, Arkansas 5 609 136 0 0 0 116 745 149.00 C.Jones, Purdue 5 0 588 65 78 0 60 731 146.20 S.Tucker, Syracuse 5 546 184 0 0 0 130 730 146.00 K.Smith, Miami 4 7 172 0 401 0 22 580 145.00 R.Rice, SMU 4 8 565 0 0 0 35 573 143.25 E.Smith, Stanford 2 206 63 0 13 0 39 282 141.00 B.Robinson, Texas 5 515 188 0 0 0 98 703 140.60 Z.Charbonnet, UCLA 4 417 143 0 0 0 76 560 140.00 J.Gibbs, Alabama 5 378 207 20 93 0 67 700 140.00 D.Vaughn, Kansas St. 5 638 60 0 0 0 123 698 139.60 S.Tyler, W. Michigan 5 290 81 0 319 0 84 690 138.00 A.Jennings, Old Dominion 5 0 688 0 0 0 32 688 137.60 K.Stokes, Tulsa 5 7 613 64 0 0 49 684 136.80 C.Filkins, Stanford 4 277 146 27 66 0 80 516 129.00 R.Hammond, Pittsburgh 1 74 55 0 0 0 18 129 129.00 A.Grant, Nebraska 5 600 17 0 27 0 119 644 128.80 J.Ott, California 5 532 104 0 0 0 88 636 127.20 B.Corum, Michigan 5 611 20 0 0 0 97 631 126.20 N.Singleton, Penn St. 5 463 11 0 153 0 73 627 125.40 K.Mitchell, East Carolina 4 386 37 0 76 0 53 499 124.75 S.Jacques-Louis, Akron 5 10 357 0 251 0 39 618 123.60 S.Evans, E. Michigan 5 540 51 0 21 0 102 612 122.40 E.Egbuka, Ohio St. 5 30 512 34 25 0 38 601 120.20 L.Webb, South Alabama 5 465 130 0 0 0 103 595 119.00 G.Holani, Boise St. 5 392 113 84 0 0 113 589 117.80 L.Joseph, FIU 4 132 93 0 245 0 56 470 117.50 J.Byrd, San Diego St. 5 285 7 106 188 0 59 586 117.20 D.Clark, UTSA 5 0 556 0 30 0 37 586 117.20 T.Palmer, Nebraska 5 8 480 36 62 0 45 586 117.20 J.Brown, UAB 4 264 64 0 138 0 55 466 116.50 J.Cowing, Arizona 5 4 566 10 0 0 45 580 116.00 B.Presley, Oklahoma St. 4 3 252 83 122 0 34 460 115.00 B.Brown, Kentucky 5 3 284 0 286 0 22 573 114.60 B.Roberts, Air Force 5 573 0 0 0 0 91 573 114.60 Q.Judkins, Mississippi 5 535 37 0 0 0 89 572 114.40 T.Robinson, Army 4 282 87 67 21 0 43 457 114.25 R.Cook, Buffalo 5 246 96 -4 231 0 86 569 113.80 D.Hunter, Liberty 5 458 91 0 19 0 84 568 113.60 W.Shipley, Clemson 5 413 80 0 68 0 78 561 112.20 C.Rodriguez, Kentucky 1 72 40 0 0 0 22 112 112.00 M.Mims, Oklahoma 5 3 438 118 0 0 30 559 111.80 N.Carter, Uconn 4 405 39 0 0 0 70 444 111.00 C.Steele, Ball St. 5 486 67 0 0 0 121 553 110.60 E.Gray, Oklahoma 5 460 92 0 0 0 78 552 110.40 Z.Flowers, Boston College 5 50 481 13 0 0 43 544 108.80 X.Valladay, Arizona St. 5 455 84 0 0 0 82 539 107.80 C.Beasley, Coastal Carolina 5 409 129 0 0 0 81 538 107.60 A.Robbins, UNLV 5 506 29 0 0 0 114 535 107.00 T.Horton, Colorado St. 4 0 427 0 0 0 23 427 106.75 S.Byrd, Charlotte 6 275 64 0 300 0 93 639 106.50 J.White, Georgia Southern 5 450 79 0 0 0 82 529 105.80 N.Dell, Houston 5 6 453 69 0 0 40 528 105.60 J.Cephus, UTSA 5 -4 503 16 12 0 43 527 105.40 J.Jackson, Ball St. 5 50 447 30 0 0 45 527 105.40 K.Miller, TCU 4 386 35 0 0 0 56 421 105.25 J.Lane, Middle Tennessee 5 2 410 56 55 0 32 523 104.60 M.Williams, Ohio St. 5 497 26 0 0 0 68 523 104.60 C.Camper, Indiana 4 0 418 0 0 0 33 418 104.50 A.Green, North Carolina 2 0 209 0 0 0 7 209 104.50 T.Dye, Southern Cal 5 422 96 0 0 0 72 518 103.60 B.Allen, Wisconsin 5 499 18 0 0 0 86 517 103.40 R.Odunze, Washington 4 4 409 0 0 0 27 413 103.25 J.Bailey, SMU 2 0 205 0 0 0 12 205 102.50 H.Parrish, Miami 4 359 49 0 0 0 74 408 102.00 T.Scott, Cincinnati 5 8 500 0 0 0 31 508 101.60 R.Hemby, Maryland 5 369 137 0 0 0 72 506 101.20 L.McCammon, FAU 6 512 95 0 0 0 90 607 101.17 D.Cephas, Kent St. 5 4 501 0 0 0 31 505 101.00 J.Plumlee, UCF 4 404 0 0 0 0 69 404 101.00 X.Hutchinson, Iowa St. 5 0 504 0 0 0 49 504 100.80 K.King, Virginia Tech 4 231 82 0 87 0 52 400 100.00 J.Mims, Fresno St. 4 348 52 0 0 0 73 400 100.00 Q.Williams, Buffalo 5 0 371 15 113 0 38 499 99.80 T.Smith, UTEP 6 19 568 0 9 0 36 596 99.33 D.Richardson, Oklahoma St. 4 288 109 0 0 0 79 397 99.25 J.Hunter, California 5 0 414 78 0 0 35 492 98.40 D.Davis, W. Kentucky 5 15 476 0 0 0 35 491 98.20 Z.Franklin, UTSA 5 0 491 0 0 0 37 491 98.20 R.Davis, Vanderbilt 5 402 88 0 0 0 95 490 98.00 D.Davis, TCU 4 27 158 88 116 0 23 389 97.25 C.Lacy, South Alabama 5 2 370 114 0 0 32 486 97.20 K.Thornton, James Madison 4 5 343 0 39 0 27 387 96.75 D.Singer, Arizona 5 0 450 32 0 0 35 482 96.40 J.Horn, South Florida 4 22 242 0 121 0 16 385 96.25 M.Haywood, Navy 4 181 85 0 115 0 45 381 95.25 L.Nichols, Cent. Michigan 5 357 119 0 0 0 121 476 95.20 C.Smith, Louisiana-Lafayette 5 264 107 0 105 0 68 476 95.20 I.Winstead, East Carolina 5 0 475 0 -2 0 35 473 94.60 J.Brown, Coastal Carolina 5 65 392 14 0 0 30 471 94.20 D.Douglas, Liberty 5 3 325 38 103 0 35 469 93.80 A.Martinez, Kansas St. 5 469 0 0 0 0 75 469 93.80 D.Kinamon, Air Force 2 98 88 0 0 0 7 186 93.00 W.Taulapapa, Washington 5 355 96 0 12 0 69 463 92.60 G.Rogers, Memphis 5 -4 231 0 235 0 29 462 92.40 D.England-Chisolm, Middle Tennessee 2 0 184 0 0 0 5 184 92.00 D.Lovett, Missouri 5 4 460 -4 0 0 32 460 92.00 R.White, Coastal Carolina 3 245 31 0 0 0 42 276 92.00 E.Cooks, San Jose St. 4 0 367 0 0 0 20 367 91.75 T.Tucker, Cincinnati 5 13 323 37 85 0 30 458 91.60 M.Cunningham, Louisville 5 457 0 0 0 0 71 457 91.40 C.Tyree, Notre Dame 4 189 88 0 88 0 58 365 91.25 T.Taua, Nevada 5 350 106 0 0 0 98 456 91.20 H.Waylee, N. Illinois 5 445 11 0 0 0 88 456 91.20 J.Calhoun, Duke 5 0 356 73 24 0 30 453 90.60 T.Robinson, Kentucky 5 21 365 67 0 0 41 453 90.60 N.Watson, Washington St. 5 312 141 0 0 0 74 453 90.60 L.Wester, FAU 6 26 442 75 0 0 55 543 90.50 D.Johnson, Mississippi St. 5 302 150 0 0 0 75 452 90.40 S.Louis, Liberty 5 257 36 0 159 0 64 452 90.40 B.Johnson, Oklahoma St. 4 0 360 0 0 0 18 360 90.00 T.Lowe, Oregon St. 1 32 46 0 12 0 10 90 90.00 T.Spears, Tulane 5 259 191 0 0 0 75 450 90.00 J.Addison, Southern Cal 5 0 442 4 0 0 33 449 89.80 C.Tyler, Utah St. 5 396 53 0 0 0 102 449 89.80 T.Ward, Florida St. 5 437 12 0 0 0 72 449 89.80 E.Spencer, Charlotte 6 0 538 0 0 0 28 538 89.67 H.Hall, Georgia Tech 5 260 46 0 137 0 58 443 88.60 F.Gore, Southern Miss. 4 314 40 0 0 0 70 354 88.50 J.Wayne, Pittsburgh 4 0 354 0 0 0 19 354 88.50 M.Lloyd, South Carolina 5 324 118 0 0 0 66 442 88.40 R.Reese, Baylor 5 400 42 0 0 0 78 442 88.40 A.Gould, Oregon St. 5 11 307 123 0 0 25 441 88.20 C.McClelland, Cincinnati 5 323 123 0 -5 0 68 441 88.20 I.Guerendo, Wisconsin 5 89 60 0 291 0 37 440 88.00 S.Bangura, Ohio 4 266 83 0 0 0 66 349 87.25 J.Bell, Nevada 5 3 181 0 252 0 32 436 87.20 J.May, Southern Miss. 1 0 87 0 0 0 2 87 87.00 J.Thrash, Georgia St. 5 5 428 0 0 0 27 433 86.60 J.Brock, Iowa St. 5 361 70 0 0 0 79 432 86.40 J.McMillan, Washington 5 2 428 0 0 0 29 430 86.00 X.Restrepo, Miami 2 0 172 0 0 0 12 172 86.00 C.Tucker, N. Illinois 5 0 422 4 0 0 26 426 85.20 C.Carriere, Cent. Michigan 3 0 255 0 0 0 20 255 85.00 J.Jordan, Louisville 5 173 36 0 216 0 56 425 85.00 B.Bowers, Georgia 5 82 342 0 0 0 23 424 84.80 G.Jackson, Washington 5 14 185 45 180 0 31 424 84.80 L.Musgrave, Oregon St. 2 0 169 0 0 0 11 169 84.50 T.Benson, Florida St. 5 278 15 0 129 0 50 422 84.40 L.Griffin, Mississippi St. 5 0 206 0 216 0 26 422 84.40 R.Ferrel, Washington St. 3 0 193 60 0 0 21 253 84.33 M.Wright, Vanderbilt 3 264 -11 0 0 0 33 253 84.33 J.Jackson, E. Michigan 5 140 44 0 236 0 39 420 84.00 C.Johnson, East Carolina 5 0 420 0 0 0 22 420 84.00 J.Richardson, UCF 4 218 61 0 57 0 41 336 84.00 M.Harrison, Ohio St. 5 14 405 0 0 0 25 419 83.80 X.Weaver, South Florida 4 0 307 28 0 0 27 335 83.75 M.Irving, Oregon 5 362 58 0 0 0 56 416 83.20 T.Mims, Southern Miss. 1 0 34 33 16 0 5 83 83.00 S.Shivers, Indiana 5 345 70 0 0 0 91 415 83.00 Z.Evans, Mississippi 5 389 25 0 0 0 71 414 82.80 T.Bigsby, Auburn 5 326 87 0 0 0 82 413 82.60 J.Barber, Troy 5 0 331 0 81 0 26 412 82.40 J.Eldridge, Air Force 5 408 4 0 0 0 45 412 82.40 B.Ford-Wheaton, West Virginia 5 0 412 0 0 0 35 412 82.40 T.Swen, Wyoming 6 455 39 0 0 0 108 494 82.33 A.Smith, Texas A&M 4 11 291 27 0 0 27 329 82.25 D.Burgess, Georgia Southern 5 10 401 0 0 0 34 411 82.20 J.Santana, Tulsa 5 0 411 0 0 0 23 411 82.20 C.Tillman, Tennessee 3 0 246 0 0 0 17 246 82.00 C.Donaldson, West Virginia 5 389 20 0 0 0 63 409 81.80 G.Hebert, Louisiana Tech 4 0 327 0 0 0 14 327 81.75 J.Hyatt, Tennessee 4 0 325 0 0 0 24 325 81.25 B.Watson, Old Dominion 4 255 70 0 0 0 70 325 81.25 L.McCaffrey, Rice 5 45 361 0 0 0 35 406 81.20 X.White, Texas Tech 5 0 208 13 184 0 23 405 81.00 M.Wilson, Stanford 4 22 302 0 0 0 17 324 81.00 D.Vele, Utah 5 5 269 130 0 0 33 404 80.80 D.Mockobee, Purdue 4 249 72 0 0 0 45 321 80.25 K.Horton, North Texas 5 3 32 0 364 0 17 399 79.80 K.McIntosh, Georgia 5 162 237 0 0 0 57 399 79.80 W.Sheppard, Vanderbilt 5 0 365 34 0 0 34 399 79.80 M.Wiley, Arizona 5 287 112 0 0 0 65 399 79.80 C.Carpenter, UTSA 2 8 0 11 140 0 5 159 79.50 T.Henderson, Ohio St. 4 318 0 0 0 0 50 318 79.50 J.Houston, NC State 4 170 89 0 58 0 51 317 79.25 R.O’Keefe, UCF 4 95 136 1 85 0 26 317 79.25 O.Hampton, North Carolina 5 293 11 0 91 0 65 395 79.00 R.Bell, Washington St. 5 0 282 10 102 0 24 394 78.80 S.Bolden, Oregon St. 5 66 68 0 260 0 19 394 78.80 B.Campbell, Houston 4 243 71 0 0 0 66 314 78.50 C.Peoples, Appalachian St. 5 366 26 0 0 0 61 392 78.40 D.Sumo-Karngbaye, NC State 5 262 130 0 0 0 53 392 78.40 T.Franklin, Oregon 5 0 391 0 0 0 24 391 78.20 J.McGowan, Vanderbilt 5 33 276 0 82 0 34 391 78.20 D.Ngata, Arizona St. 5 154 10 0 226 0 38 390 78.00 B.Brady, UTSA 5 304 85 0 0 0 89 389 77.80 X.Worthy, Texas 5 7 331 50 0 0 29 388 77.60 T.Keith, Bowling Green 5 79 128 0 177 0 46 384 76.80 A.Estime, Notre Dame 4 264 43 0 0 0 57 307 76.75

